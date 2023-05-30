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Новини
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Польща купує у США ракети Hellfire

hellfire

Польща підписала зі США контракт про постачання керованих протитанкових ракет Hellfire. Раніше американський Конгрес вже дав на це свою згоду.

Про підписання угоди повідомив у твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми підписали контракт на поставку ракет Hellfire. Вони будуть використовуватися як озброєння вертольотів підтримки AW149 і, зрештою, ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian", - написав він.

Читайте: Фото уламків ракет не можна публікувати в соцмережах. Росіяни зрозуміють, чим ми їх збиваємо, - Повітряні сили

AGM-114 Hellfire - американська керована протитанкова ракета класу "повітря - земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).

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Автор: 

Польща (8492) ракети (4021) США (22713) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+7
А гроші де на це взяти? За словами очкатої залу..пана резнікова, останні 9 мільярдів миші з"їли, так що воювати із танками будемо зв"язкою гранат, як діди ваєвалі.
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30.05.2023 15:19
+5
Так Хелфайери у нас вже є. Брімстоун це той же хелфайер. З технічок запускаємо. І з приводу гелікоптерів ми вже давно соплі пускаємо)))
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30.05.2023 15:29
+4
...в нас керівництво саме "розумне" і ощадливе і миролюбиве......в озброєння ні копійки не давало, а на асфальт усі гроші...які розумні виборці, який умний нарід..
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30.05.2023 15:18
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І нам потрібні такі, може поляки підкинуть і нам пару сотень.
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30.05.2023 15:13 Відповісти
"Вони будуть використовуватися як озброєння вертольотів підтримки AW149 і, зрештою, ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian"

Українцям дай хелфайєри, то одразу почнуться соплі шо до них треба вертольоти, причом негайно, а то без них контрнаступу не буде.
Хоча було б непогано.
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30.05.2023 15:18 Відповісти
Так Хелфайери у нас вже є. Брімстоун це той же хелфайер. З технічок запускаємо. І з приводу гелікоптерів ми вже давно соплі пускаємо)))
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30.05.2023 15:29 Відповісти
я тоді їх зі списка викреслюю якшо є...
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30.05.2023 15:31 Відповісти
замазюкай коректором і напиши Томагавк
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30.05.2023 15:49 Відповісти
А гроші де на це взяти? За словами очкатої залу..пана резнікова, останні 9 мільярдів миші з"їли, так що воювати із танками будемо зв"язкою гранат, як діди ваєвалі.
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30.05.2023 15:19 Відповісти
мовчки. щоб зробити кцпм приємний сюрприз
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30.05.2023 15:20 Відповісти
Вони за гроші купують у США, а нам так дають..
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30.05.2023 15:36 Відповісти
А деньги? Деньги есть?
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30.05.2023 16:09 Відповісти
деньги нам американцы напечатают)
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30.05.2023 16:15 Відповісти
...в нас керівництво саме "розумне" і ощадливе і миролюбиве......в озброєння ні копійки не давало, а на асфальт усі гроші...які розумні виборці, який умний нарід..
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30.05.2023 15:18 Відповісти
Намного розумніше за тебе, і народ і виборці і керівництво. Да, і зміни нік на все пропало всі тупі один я вумний. Бо якось твій нік зовсім не відповідає проукраїнським настріям
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30.05.2023 15:32 Відповісти
ваш любимая Ze vlada все сделала что бы просрать Украину....остановила все программы по вооружению и разминировала все....погибло тысячи людей, а в Ваших очах Божа Роса Боневтіка.....може ви Безугла Марьяна тоді вибачаюсь і згоден що я не такий розумний як ви....пробачте.
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30.05.2023 15:46 Відповісти
Пробачаю, бо Ви дійсно (як виявляється ) не зовсім розумна людина
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30.05.2023 22:59 Відповісти
так ви тіки зарєєструвались жіночка-ботик
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30.05.2023 15:48 Відповісти
Поляки похоже не шутили про найпотужнішу армію в Європі.
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30.05.2023 15:19 Відповісти
Отримають поляки товар,розгорнуть упакування і їм колір виробу не сподобається.Прийдеться продавати,мож кому підійде?
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30.05.2023 15:22 Відповісти
Я радий за поляків, але в нас не має ані AH-64E Apache Guardian, ані AW149. А інформації про можливість використання цих ракет на Black Hawk, який за деякою інформацією є в Україні, або на Мі 8, 17, 24 не має!!! Тож.....
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30.05.2023 15:41 Відповісти
Поляки готовяцца в поход на мацкву через биларусию?
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30.05.2023 17:48 Відповісти
 
 