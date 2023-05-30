Польща купує у США ракети Hellfire
Польща підписала зі США контракт про постачання керованих протитанкових ракет Hellfire. Раніше американський Конгрес вже дав на це свою згоду.
Про підписання угоди повідомив у твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми підписали контракт на поставку ракет Hellfire. Вони будуть використовуватися як озброєння вертольотів підтримки AW149 і, зрештою, ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian", - написав він.
AGM-114 Hellfire - американська керована протитанкова ракета класу "повітря - земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).
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Українцям дай хелфайєри, то одразу почнуться соплі шо до них треба вертольоти, причом негайно, а то без них контрнаступу не буде.
Хоча було б непогано.