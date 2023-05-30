Польща купує у США ракети Hellfire

Польща підписала зі США контракт про постачання керованих протитанкових ракет Hellfire. Раніше американський Конгрес вже дав на це свою згоду.

Про підписання угоди повідомив у твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми підписали контракт на поставку ракет Hellfire. Вони будуть використовуватися як озброєння вертольотів підтримки AW149 і, зрештою, ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian", - написав він.

Читайте: Фото уламків ракет не можна публікувати в соцмережах. Росіяни зрозуміють, чим ми їх збиваємо, - Повітряні сили

AGM-114 Hellfire - американська керована протитанкова ракета класу "повітря - земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується з гелікоптерів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).

Також дивіться: Українські військові проходять у Польщі навчання з надання допомоги пораненим в умовах бойових дій, - Генштаб. ФОТОрепортаж