Удар по передмістю Дніпра: троє дітей перебувають у важкому стані

Унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали п’ятеро дітей, з них троє - у тяжкому стані.

Про це журналістам на місці події розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знаємо, що 22 людини постраждали, серед них - 5 дітей, троє з яких у тяжкому стані. Наші медики роблять все можливе. На жаль, одна дитина 2021 року загинула", - сказав він.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок удару повністю знищено 6 квартир.

"Стосовно постраждалих будинків, то буде проводитись експертиза, яка скаже, чи буде можливість відновити їх, чи зносити", - сказав Лисак.

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Очільник регіону заявив, що громаді буде надана допомога з обласного та державного бюджету.

Сьогодні на місці атаки побувала віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.

3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.