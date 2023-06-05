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Чорноморська блокада РФ прирівнюється до піратства, країни НАТО мають засоби, щоб це припинити, - Волкер

зерно

Чорноморська блокада Росією морської торгівлі з Україною за будь-яким розумним визначенням цього слова прирівнюється до піратства або, принаймні, до його загрози. Прийнявши приховані погрози РФ топити торгові судна під іноземним прапором у міжнародних водах, Захід дозволив цим Кремлю успішно шантажувати світ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр транспортних стратегій, про це заявив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

За його словами, навіть якщо зернова угода діє нормально, дозволяючи обмежений потік експорту зерна, вона створює правовий фасад, який узаконює військові дії Росії щодо блокування всього іншого українського морського експорту.

"Зернова угода надає Росії безпрецедентну роль у нагляді за чорноморським судноплавством, незважаючи на те, що вона має юридичні претензії лише на 10% берегової лінії Чорного моря та є учасником Конвенції Монтре, яка була розроблена для забезпечення свободи торгівлі через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція покладає на Туреччину, а не на Росію, роль забезпечення свободи судноплавства", - пояснив Волкер.

Також читайте: Росія кинула на цю війну все. Захід має віддавати Україні все, що може, - Волкер

За словами дипломата, настав час припинити подібні піратські дії РФ в Чорному морі. США, Велика Британія, Нідерланди, країни G7, ЄС і всі союзники по НАТО повинні вимагати, щоб Росія негайно відмовилася від своїх загроз нормальному комерційному судноплавству в міжнародних водах Чорного моря, що дозволило б українським портам повернутися до повноцінної роботи.

Так, Волкер пропонує західним союзникам збільшити зусилля з розмінування в Чорному морі, надавши відповідні технічні засоби; західним урядам запровадити програми страхування від воєнних ризиків для судноплавних компаній, які ведуть пряму торгівлю з Україною (страхування має покривати як судна, так і вантаж); країнам НАТО брати участь в операціях, які не створюють загрози свободі судноплавства в міжнародних водах Чорного моря, щоб підтримувати принцип безперешкодного транзиту.

"Нарешті, країни НАТО повинні попередити, що будь-які атаки будь-якої організації на комерційне судно в міжнародних водах Чорного моря вважатимуться актом піратства і не допускатимуться. Згідно з міжнародним правом, на такі атаки можна відповісти прямою військовою відповіддю. Країни НАТО мають засоби для цього, навіть якщо їхні кораблі не заходять у Чорне море", - додав американський дипломат.

"Підтримка свободи судноплавства в Чорному морі узгоджується з довгостроковою політикою Сполучених Штатів та інших країн і в основному служить економічним, а не військовим цілям. Було б неймовірно нахабно та невиважено з боку Росії атакувати міжнародні судна у відкритих водах Чорного моря. Настав час визнати, що Росія блефує і назавжди відкрити Одеські порти", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі, - Волкер

Автор: 

росія (65129) Волкер Курт (609) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+36
Оце вже більш чи менш доросла розмова... касап тільки у такому формулюванні розуміє..
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05.06.2023 11:10
+27
так досить вже розсусолювати. припиняйте врешті.
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05.06.2023 11:10
+14
Коротше кажучи прозвучало попередження: "Будете "бикувать" - отримаєте в "гризло"!"
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05.06.2023 11:14
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так досить вже розсусолювати. припиняйте врешті.
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05.06.2023 11:10 Відповісти
10000+
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05.06.2023 11:27 Відповісти
Коли поважні люди розмовляють, ти сидиш і мовчки слухаєш.
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05.06.2023 12:48 Відповісти
комусь і ***** - поважна людина.
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05.06.2023 12:56 Відповісти
"Мають засоби" тоді, виходить, не мають бажання?
Так вип'ємо за те, щоб наші бажання завжди співпадали з нашими засобами...
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05.06.2023 13:46 Відповісти
Оце вже більш чи менш доросла розмова... касап тільки у такому формулюванні розуміє..
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05.06.2023 11:10 Відповісти
а кацап хіба один?

"зернова угода" це змова з кацапами на крові українців.
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05.06.2023 11:25 Відповісти
Кацап розуміє тільки "сапогом по хлебалу". Якби ж то турки пали яйця, то чф рф сидів би у новоросійку.
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05.06.2023 11:58 Відповісти
*мали
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05.06.2023 12:12 Відповісти
Проснулись -- ше рік назад писав -- есмінець під Одесу і торгівлі зелене світло .
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05.06.2023 11:12 Відповісти
Причём зарегался тільки у січні
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05.06.2023 11:27 Відповісти
Мене 5 р. банили .
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05.06.2023 11:29 Відповісти
👍
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05.06.2023 12:54 Відповісти
Для того щоб підтвердити очевидний факт порушення чинних правил судноплавства росією потрібен був цілий рік?
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05.06.2023 11:14 Відповісти
Коротше кажучи прозвучало попередження: "Будете "бикувать" - отримаєте в "гризло"!"
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05.06.2023 11:14 Відповісти
***... выдайте сомалийцам каперские лицензии на грабеж кацапских посудин )))
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05.06.2023 11:15 Відповісти
Алілуя...
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05.06.2023 11:22 Відповісти
браво, Курт !
здоровий погляд на життя.
а піратські кубла у севастополі та новоросійську спалити к епеням !
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05.06.2023 11:24 Відповісти
Нарешті адекватна думка прозвучала, я про це півтора роки стверджую! Організовуйте військові конвої НАТО для охорони торгових суден.
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05.06.2023 11:24 Відповісти
Проблема, що Ердоган не пропустить бойові кораблі НАТО в Чорне море, а сам підігрує і має гешефт з Москвою. Ну а флоту Руманії і Болгарії явно замало щоб відігнати москальських варварів.
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05.06.2023 11:26 Відповісти
Флота Турції буде досить
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05.06.2023 11:35 Відповісти
Свобода судноплавства!
Ніяка мразь не може похитнути!...
Не Сі дзен Пінь, ні ,****, Путін...
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05.06.2023 11:28 Відповісти
берите в оренду порты и разблокируйте проходы....
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05.06.2023 11:28 Відповісти
им шо то сцыкотно
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05.06.2023 11:30 Відповісти
Имею возможность купить козу, но... не имею желания.
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05.06.2023 11:29 Відповісти
Кацапы, шо там с красными черноморскими линиями ?
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05.06.2023 11:29 Відповісти
ЦЕ ПІРАТСТВО УЗАКОНИЛО БЛ,,,ДСЬКЕ КУПЛЕНЕ РАШИСТОМ - ООН
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05.06.2023 11:30 Відповісти
Яким чином узаконило?
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05.06.2023 18:43 Відповісти
шукаєш інформацію ,хто , як і чому домовлявся про "зерновий коридор" ,будеш відати про чини,котрі "узаконили беззаконно" продажу українського хліба,заробляючи на ньому.
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05.06.2023 21:38 Відповісти
ООН колективний переговорний майданчик. Те, що секретаріат може бути купленим рашистами, жодним чином не впливає на укладення Україною зернових угод з рашистами чи їх посередниками.
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06.06.2023 03:45 Відповісти
Читаємо.думаємо.робимо висновки.(якщо є чим?) якщо немає чим.ідемо з тим що маємо...https://www.rbc.ua/rus/news/gensek-oon-prodovzhennya-zernovoyi-ugodi-1684342531.html
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06.06.2023 10:17 Відповісти
Що читаємо? Де тут "узаконення"?
Якщо немає здатності щось толкове написати, краще промовчати.
Переводити стрілки із рашистів та їх зеленого фунта і зрадника України на якесь ООН виглядає недолуго.
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06.06.2023 11:49 Відповісти
Якщо немає здатності щось толкове написати, краще промовчати.Як би можна було продавати український хліб, без підписів тих,про котрих прочитав і котрі, в тому числі і ООН УЗАКОНИЛИ ( РЕАЛЬНУ ДІЮ )продажу українського хліба ???Читаємо.думаємо.робимо висновки.(якщо є чим?) якщо немає чим, ідіть з тим,що маєте...
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06.06.2023 20:06 Відповісти
Звичайно, я все розумію, "павторєніє мать учєнія"
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06.06.2023 23:26 Відповісти
яким "законом" 3,14рація знаходиться в ООН, ?https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-chi-golosuvav-tut-htos-za-vstup-rosii-kislitsya-nagadav-oon-pro-sumnivnij-status-rf-08-04-2022.html "лупайте сю скалу" І. Франко
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07.06.2023 09:43 Відповісти
Як це стосується т.з. "узаконення ООН" зрадницьких зернових угод зелених привладних щурів?
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07.06.2023 10:58 Відповісти
Да!! руzкие кораблі прямуйте до крейсера москви
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05.06.2023 11:34 Відповісти
Але нажаль, це "колишній" Ті , що при владі уссуться наразі. Вся надія на Британію, або на Турцію.
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05.06.2023 11:34 Відповісти
чем тебе на данный момент не нравится Зе?
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05.06.2023 11:47 Відповісти
Бо або краде сам, або сприяє тим, хто крадуть. Що, вже забув про яйця по 17 грн за квадратний сантиметр? Як на розбірках в оп рєзніков в очі єрмаку сказав, що це ваші дєлішкі? А того, кого назначили винним, не звілнили, а на перекваліфікацію відправили.
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05.06.2023 12:09 Відповісти
При чому тут Зе? В посту про Волкера)
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05.06.2023 12:37 Відповісти
А Зе мне изначально не нравился, я всех отговаривал за него голосовать в 2019, потому что он профан, нуб, ноль в политике. Я предупреждал, что он на крови и поте украинцев будет с нуля учится управлять государством, так оно и вышло. Такого нигде в мире не было, чтобы человек даже районным депутаттом не был, даже военным или чиновником не был и сразу в президенты.
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05.06.2023 12:40 Відповісти
ну вспомни саксофониста Рейгана... хреновым был президентом США?
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05.06.2023 14:11 Відповісти
Хіба американський саксафоніст і брит мають таке ж відношення до України ,як "зе лідор"???
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05.06.2023 21:43 Відповісти
Если бы вы меньше смотрели телемарафон, то знали бы, что Рейган перед тем ,как стать президентом- 2 срока был губернатором Калифорнии.
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06.06.2023 02:12 Відповісти
Це розумні слова, які, на жаль, не підкріплені поки сміливими діями
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05.06.2023 11:35 Відповісти
А ***** потому и такой наглый что вы там в НАТО последние двадцать лет сопли жуёте.
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05.06.2023 11:38 Відповісти
Хм... Так на країни НАТО ніхто й не нападав. НАТО - не міжнародний миротворець, а блок, що забезпечує спільну безпеку країн-учасниць. До речі, Литва, Латвія, Естонія, Польща в НАТО - то хто "шмарклі жує"???
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05.06.2023 11:59 Відповісти
НАТО просто выполняет свою функцию на 100% - защита своих членов от российского вторжения. Сопли до сих пор жуют русские - кукарекают про войну с НАТО, а по-настоящему напасть на НАТО ссут.
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05.06.2023 12:52 Відповісти
Це вже позиція, хоча поки що, це тількі слова. Для того, щоби власники суден третіх країн вирішили наплювати на шантаж рф, ще багато чого потрібно буде зробити. Але перший крок зроблено. Дякуємо США!
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05.06.2023 11:43 Відповісти
Декілька авіаносців США біля берегів України було б достатньо, щоб все це припинити. Щоб просто СТОЯЛИ - какцапи і від цього вже всеруться із своїм єдиним пароплавом "Уміралом Піз.дєцовим" )))
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05.06.2023 11:57 Відповісти
Так все впирається в пердогана.
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05.06.2023 12:10 Відповісти
Пердоган не може цього заборонити чи запобігти, так само, як і висловлювати якісь "обурення".
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05.06.2023 12:11 Відповісти
Це НАТО почуло що Зеля хоче оддати трубу з аміаком в Южном, в аренду москалям.
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05.06.2023 12:10 Відповісти
"Ето другоє, ви не понімаєтє"... Так само, як і ніколи не зрозумієте розмінування Чонгару і відведення військ з Півдня ((( Бо то "не на часі" - дивіться тупі відосіки і не вийо.уйтесь, Найвеличніший краще знає, що робити!
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05.06.2023 12:14 Відповісти
Лише балачки. Запустіть "Дефендер" у Чорне море - тоді , можливо, кацапи й здуються.
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05.06.2023 12:49 Відповісти
Дякую пану Волкеру за таку позицію, але є одне питання до всього світу - чого так довго ви чекали? Невже всі так наклали в штани, що краще сидіти голодними, чим піти і відігнати скаженного пса, яким являється росія...
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05.06.2023 12:53 Відповісти
Я фигею с мирового сообщества. Кушать хочецца, но они боятся *****.
Тут уже нужно или набраться смелости и утопить их черноморский флот или вообще рот не открывать.
Надеюсь что заявление волкера это подвижки в этом направлении.
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05.06.2023 13:01 Відповісти
кацапи понимают только язык звездюлей
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05.06.2023 13:33 Відповісти
ДАВНО ПОРА!!!
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05.06.2023 13:56 Відповісти
Кацапи розуміють тільки швабру і бутилку ! Треба допомогти їм присісти на неї. Слава Україні ! Героям Слава!
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05.06.2023 15:32 Відповісти
Гарний меседж
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05.06.2023 18:02 Відповісти
хоч хтось озвучив правду,

ще б так діяли як говорили то було б просто супер
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05.06.2023 20:20 Відповісти
 
 