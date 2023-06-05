Чорноморська блокада РФ прирівнюється до піратства, країни НАТО мають засоби, щоб це припинити, - Волкер

Чорноморська блокада Росією морської торгівлі з Україною за будь-яким розумним визначенням цього слова прирівнюється до піратства або, принаймні, до його загрози. Прийнявши приховані погрози РФ топити торгові судна під іноземним прапором у міжнародних водах, Захід дозволив цим Кремлю успішно шантажувати світ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр транспортних стратегій, про це заявив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

За його словами, навіть якщо зернова угода діє нормально, дозволяючи обмежений потік експорту зерна, вона створює правовий фасад, який узаконює військові дії Росії щодо блокування всього іншого українського морського експорту.

"Зернова угода надає Росії безпрецедентну роль у нагляді за чорноморським судноплавством, незважаючи на те, що вона має юридичні претензії лише на 10% берегової лінії Чорного моря та є учасником Конвенції Монтре, яка була розроблена для забезпечення свободи торгівлі через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція покладає на Туреччину, а не на Росію, роль забезпечення свободи судноплавства", - пояснив Волкер.

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За словами дипломата, настав час припинити подібні піратські дії РФ в Чорному морі. США, Велика Британія, Нідерланди, країни G7, ЄС і всі союзники по НАТО повинні вимагати, щоб Росія негайно відмовилася від своїх загроз нормальному комерційному судноплавству в міжнародних водах Чорного моря, що дозволило б українським портам повернутися до повноцінної роботи.

Так, Волкер пропонує західним союзникам збільшити зусилля з розмінування в Чорному морі, надавши відповідні технічні засоби; західним урядам запровадити програми страхування від воєнних ризиків для судноплавних компаній, які ведуть пряму торгівлю з Україною (страхування має покривати як судна, так і вантаж); країнам НАТО брати участь в операціях, які не створюють загрози свободі судноплавства в міжнародних водах Чорного моря, щоб підтримувати принцип безперешкодного транзиту.

"Нарешті, країни НАТО повинні попередити, що будь-які атаки будь-якої організації на комерційне судно в міжнародних водах Чорного моря вважатимуться актом піратства і не допускатимуться. Згідно з міжнародним правом, на такі атаки можна відповісти прямою військовою відповіддю. Країни НАТО мають засоби для цього, навіть якщо їхні кораблі не заходять у Чорне море", - додав американський дипломат.

"Підтримка свободи судноплавства в Чорному морі узгоджується з довгостроковою політикою Сполучених Штатів та інших країн і в основному служить економічним, а не військовим цілям. Було б неймовірно нахабно та невиважено з боку Росії атакувати міжнародні судна у відкритих водах Чорного моря. Настав час визнати, що Росія блефує і назавжди відкрити Одеські порти", - підсумував він.

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