Кадиров підтвердив введення підрозділу "Ахмат" до Бєлгородської області

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про введення у Бєлгородську область РФ бійців батальйону "Захід-Ахмат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Кадирова, чеченські бійці спільно з іншими російськими підрозділами займуться "запобіганням диверсійним вилазкам". Кадиров переконаний, що вони "істотно посилять безпеку на прикордонних територіях".

Він також вважає, що поставлені цілі "будуть досягнуті без особливих зусиль".

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Цензор.НЕТ вже повідомляв сьогодні, що місцеві жителі Бєлгородщини помітили десятки машин з символікою підрозділу "Ахмат".

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що місцева влада Бєлгородської області визнала втрату контролю над одним з населених пунктів. На території област продовжують діяти підрозділи РДК та Легіону "Свобода Росії".