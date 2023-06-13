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Кадиров (524) чеченці (111) Бєлгород (488)

Кадиров підтвердив введення підрозділу "Ахмат" до Бєлгородської області

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про введення у Бєлгородську область РФ бійців батальйону "Захід-Ахмат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

За словами Кадирова, чеченські бійці спільно з іншими російськими підрозділами займуться "запобіганням диверсійним вилазкам". Кадиров переконаний, що вони "істотно посилять безпеку на прикордонних територіях".

Він також вважає, що поставлені цілі "будуть досягнуті без особливих зусиль".

Також читайте: Окупанти перекидають загони чеченців з Херсонщини під Мар’їнку, - Сили оборони

Цензор.НЕТ вже повідомляв сьогодні, що місцеві жителі Бєлгородщини помітили десятки машин з символікою підрозділу "Ахмат". 

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що місцева влада Бєлгородської області визнала втрату контролю над одним з населених пунктів. На території област продовжують діяти підрозділи РДК та Легіону "Свобода Росії". 
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Топ коментарі
+29
герої не вмирають
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13.06.2023 19:57
+25
Місцеві жителі вже пишуть, що ховають овець, кіз і корів.
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13.06.2023 20:02
+14
О-о,це дуже добре! Можу тільки уявити як зрадіють білгородці!!!
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13.06.2023 19:59
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герої не вмирають
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13.06.2023 19:57 Відповісти
Положите ее возле ленина
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13.06.2023 20:31 Відповісти
Главное, чтобы останки парашника из неё не вынимали. Будут чучела- два в одном.
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13.06.2023 20:39 Відповісти
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы... - рыбку жа-а-а-алко - ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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13.06.2023 20:52 Відповісти
ну от ***** дику рибину мучити
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13.06.2023 21:09 Відповісти
це кацап її спровокував...Нафіга воблєром прикинувся?
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13.06.2023 21:24 Відповісти
Краєвиди красиві, чи освітлення підходить?
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13.06.2023 19:58 Відповісти
анала говнет
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13.06.2023 20:13 Відповісти
новий загрядотряд тіктокерів чому не мар*їнка овце*****?
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13.06.2023 19:58 Відповісти
О-о,це дуже добре! Можу тільки уявити як зрадіють білгородці!!!
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13.06.2023 19:59 Відповісти
на Парашi дуже "*******" нерусских "ишаков". Как бы они там не воевали, всегда есть разграничение между ними, между "мы" и "нерусскими". Хоть 10 лет там будуть "помогать" кадырки, они все равно будут "нерусскими". А нерусский это второй сорт у них.

Вот так и балдейте, "нерусские"! Воюйте за тех, кто вас считает за недолюдей, за тех кто будет на кухне насмехаться над тем, что потешный ишак что-то начудил. Вы для жителей Белгорода - покоренные ишаки, всегда гости и вообще не свои. Это показывает литература, история и традиции. ну и конечно, в лицо вам такого не скажут, ибо считают вас за бородатых убийц. Гордитесь такой славой, великие ишаки.
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14.06.2023 03:35 Відповісти
Син барана і свині !!
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13.06.2023 20:00 Відповісти
Надіюсь легіонери полонених тік-токерів на відео накормлять свинячим лайном.
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13.06.2023 21:25 Відповісти
*** а как же окружение Кривого?))))так хотелось бы на это шапито посмотреть,некоторым тиктокерам перед сьемками кацапы заряжали минометы потому как те просто не умеют этого делать,вояки *********
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13.06.2023 20:00 Відповісти
Всі овці рванули в напрямку Гоптівки.
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13.06.2023 20:00 Відповісти
Місцеве населення буде радіти цим "Захисникам" А й не шкода його.
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13.06.2023 20:01 Відповісти
ослоёбы завжди шукають легші місця. В Україні вб'ють на 100%, а тут тільки на 50%
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13.06.2023 20:02 Відповісти
Ні. Через те, що путін боїться їх озброювати важким озброєнням, чеченські підрозділи Кадирова можуть виконувати лише поліційні функції.
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13.06.2023 20:47 Відповісти
в Украине нашлось бы ***** горы гуманистов , рассказывающих про - ,, мы не они и тд ,, , а вот на белгородщине другое , там с ******** кадырова ни кто разговаривать не будет , их просто как баранов резать будут , и пленных и раненых , у РДК другая филосовия , они идут освобождать роиссю не только от пукина , а от той всей педаросни , которую пукин расплодил .
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13.06.2023 20:53 Відповісти
Місцеві жителі вже пишуть, що ховають овець, кіз і корів.
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13.06.2023 20:02 Відповісти
Та там вже й курчат ховають а то ці овце...оби їм дзйобики порозривають.
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13.06.2023 20:47 Відповісти
Кстати ошибка. Лучше вазелин покупать и быстрее. Раз скотина дороже им чем свой заднетазовый проход.
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13.06.2023 22:29 Відповісти
Нарешті! А то вівці зачекалися..
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13.06.2023 20:04 Відповісти
Задирайте бабы юбки овцеё... едут. Ну и мужики белгародскАя могут спускать штаны.
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13.06.2023 20:07 Відповісти
Поднимайте девки юбки будет репетиция,
К вам село заехала чеченская милиция.
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13.06.2023 20:09 Відповісти
гражданская война разгорается....
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13.06.2023 20:11 Відповісти
Фсб-шники будет рады подсобить РДК чтоб каДырок вздрючить.
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13.06.2023 20:12 Відповісти
піська овцелюбам...раби в минулому жорстокі
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13.06.2023 20:19 Відповісти
Главный Тиктокер Всея Рос швайн, решительно направил свои Потешные Войска на борьбу с развратом и террористами в Белгородскую Республику. Девушкам и женщинам Белгородской Республики, Потешные Войска попытаются обьяснить, что такое крепкий и могучий ДОН. Гомосеки Всея Рос швайн собираются тоже на слет в Белгород, такая удача приваливает раз в год!
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13.06.2023 20:20 Відповісти
о, це ж в Чечнi нещодавно було велике полювання на голубих? Скiльки геiв перерiзали - 500 людей?
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14.06.2023 03:42 Відповісти
Бебекино брать?
А как же Берлин?
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13.06.2023 20:29 Відповісти
Шерлин будут дамбить. Или шембить. В общем, кацапам виднее, как козлить враждебный им мир.
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13.06.2023 23:39 Відповісти
3,14здець білгородській області. Розмарадьорять все, що недомарадьоріли кацапи.
https://24tv.ua/prihilnitsya-rosiyi-zastala-kadirivtsiv-sebe-vdoma-neyi-stalasya_n2187843 Я д*пу рвала за вас": як затята прихильниця Росії застала вдома кадирівських мародерів
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13.06.2023 20:30 Відповісти
Чи правильно я розумію, що третя чеченська розпочинається у Білгородській області?
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13.06.2023 20:42 Відповісти
Хражданская вайна? 🤔 Акупація?! 😲 Тепер пригожину треба вволити вагнерів для звільнення області від чеченського іга!
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13.06.2023 20:43 Відповісти
100% надежда только на Пригожина, спасет несчастных от разорения! Ставлю на Пригожина против ******** Тиктокеров. Дон
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13.06.2023 20:47 Відповісти
Я теж на вагнрів у цьому випадку. Хоча нас, украхнців більше влаштує бойова нічия з рахунком 10 000 : 10 000.
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13.06.2023 20:50 Відповісти
на РДК ставлю , плачу наличными !!!!!!
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13.06.2023 20:55 Відповісти
Я бы на вашем месте, так не горячился. Тиктокеры, хорошо отрезают головы, но вагнеры лучше бьют кувалдами и распиливают на части. РДК не умеет ни того ни другого. Ставлю на вагнеров, они Тиктокеров быстро отсанитарят, уже наверное выехали на Белгород. Славная будет битва!
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13.06.2023 21:09 Відповісти
Я теж на РДК ставлю .Тік-токери проти фронтової піхоти? Це ж безпрограшний варіант! Легіон їх в шайтаняче лайно розкатають!
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13.06.2023 21:29 Відповісти
а РДК вміє стріляти, для різання і кувалдування треба підійти дуже близько, нехай спробують, тому не сци кацапа, всіх ваших чорножпих перестріляють, а решту так доб'ють.
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13.06.2023 22:12 Відповісти
Істотно прикормлять грунт
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13.06.2023 21:06 Відповісти
цого ****** кадырова слухать, себя не уважать !!!!просрали ичкерию, легли под рашу и путина *****..
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13.06.2023 21:12 Відповісти
Не тільки кіз ховайте, ховайтесь і самі, щас дєті гор научать родіну любіть
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13.06.2023 21:21 Відповісти
По ходу у РДК намечаются успехи...
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13.06.2023 21:27 Відповісти
Срочно потребуйте от ООН эвакуации коз из области.
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13.06.2023 21:28 Відповісти
Ну все, пішли на Варшаву через Білгород 😁
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13.06.2023 21:29 Відповісти
От там їх і поховають.
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13.06.2023 21:50 Відповісти
Победителей не будет: Путин заговорил о Третьей мировой

22:19

Победить в случае Третьей мировой войны не сможет никто, в том числе США, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами».

«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», - уверяет Путин
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13.06.2023 22:04 Відповісти
Правильно, что переживает и боится, если Украине дадут ядерное оружие. Как говорят рашкоресспонденты - не все так однозначно
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13.06.2023 22:47 Відповісти
ZZ🇷🇺
 Беларусь получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, - заявил Лукашенко в интервью пропагандистке Скабеевой
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13.06.2023 22:12 Відповісти
Ужас то какой! Вопрос а Раше это зачем? Или их ракета не долетит, а из Белораши долетит? Такому психу как Лука, только ядерное оружие и дадут....да. Понты Луки и Путина уже не интерестны. Лука боится за свою жизнь и понимает развитие ситуации, пугать всех в округе, это его единственное спасение.
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13.06.2023 22:44 Відповісти
Мабуть місцеві радісно зустрічали їх не хлібом-сіллю, а чабуреками.
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13.06.2023 22:21 Відповісти
на ішаках заїхали чи шо
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13.06.2023 22:37 Відповісти
Потрібно терміново телефонувати в World Animal Protection до Лондону. Хай рятують тварин на Білгородщині.
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13.06.2023 22:47 Відповісти
Все, зйомки гостросюжетного серіалу розпочато
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14.06.2023 00:15 Відповісти
 
 