Кадиров підтвердив введення підрозділу "Ахмат" до Бєлгородської області
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про введення у Бєлгородську область РФ бійців батальйону "Захід-Ахмат".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами Кадирова, чеченські бійці спільно з іншими російськими підрозділами займуться "запобіганням диверсійним вилазкам". Кадиров переконаний, що вони "істотно посилять безпеку на прикордонних територіях".
Він також вважає, що поставлені цілі "будуть досягнуті без особливих зусиль".
Цензор.НЕТ вже повідомляв сьогодні, що місцеві жителі Бєлгородщини помітили десятки машин з символікою підрозділу "Ахмат".
Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що місцева влада Бєлгородської області визнала втрату контролю над одним з населених пунктів. На території област продовжують діяти підрозділи РДК та Легіону "Свобода Росії".
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Вот так и балдейте, "нерусские"! Воюйте за тех, кто вас считает за недолюдей, за тех кто будет на кухне насмехаться над тем, что потешный ишак что-то начудил. Вы для жителей Белгорода - покоренные ишаки, всегда гости и вообще не свои. Это показывает литература, история и традиции. ну и конечно, в лицо вам такого не скажут, ибо считают вас за бородатых убийц. Гордитесь такой славой, великие ишаки.
К вам село заехала чеченская милиция.
А как же Берлин?
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