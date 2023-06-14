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Новини Окуповані території
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На "Кримському титані" виробництво порушене до критичного рівня. Росіяни мінують цехи та територію, - Представництво президента

титан,кримський

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Про це повідомляють у Представництві президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновити роботу у мінімально належному режимі окупанти вважають за неможливе. На території окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану"", - йдеться у повідомленні.

У Представництві зазначили, що інженери окупантів вже кілька днів мінують цехи та територію заводу.

Читайте: Мінуванням "Кримського титану" росіяни хочуть здійснювати терористичний шантаж, - ГУР МО

"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу. На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - наголосили у Представництві.

Там закликали громадян бути обачними і за можливості евакуюватися подалі від заводу, а також ознайомитися з правилами поводження у випадку викиду аміаку.

Також читайте: Рашисти замінували поля у Красноперекопському районі Криму, - представник Меджлісу Барієв

Автор: 

Крим (14168) диверсія (351) Кримський титан (60)


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Топ коментарі
+4
Пересічний українець вже давно нічого від титану не мав. Корупція та стадо зробило все, щоб він і де-юре і де-факто бенефіціював для болота.
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14.06.2023 12:33
+3
Це вже навідь не каміння з неба, це ******* буде.
Не хотіли жити в Україні, кричали '' зато умрем в рабсее''. Будь ласка.
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14.06.2023 11:44
+3
Схоже Крим буде безлюдним ?
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14.06.2023 12:49
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Шо, кацапи готують камені з неба ?
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14.06.2023 11:35 Відповісти
Готуються до підриву кислотоприймачів, у яких десятки тисяч тон відпрацьованої сірчаної кислоти та відходів хімвиробництва, а також ємностей із хлором та аміаком.
Наслідки - катастрофа для Північного Криму, Таврії, Азову, Каркинітської затоки.
Рашистські тварюки мають здохнути!
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14.06.2023 16:11 Відповісти
Всё-таки как дИды, смогли таки повторить. Все заминировать и взорвать.
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14.06.2023 11:39 Відповісти
Це вже навідь не каміння з неба, це ******* буде.
Не хотіли жити в Україні, кричали '' зато умрем в рабсее''. Будь ласка.
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14.06.2023 11:44 Відповісти
КРИМ - це УКРАЇНА! Підривом ТИТАНУ рашисти знищать усю флору, фауну та екологію Північного Криму, Таврії, Азову, Каркинітської затоки! На цих територіях в окупації живуть громадяни України, які вірять в Україну та чекають на звільнення. Не всі там хотіли рашу...
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14.06.2023 16:15 Відповісти
Результат викидів отруйних речовин 24 серпня 2018 року
В результаті якого в Армянську металеві предмети вкрилися нальотом липкої іржі, пожовкле листя та загинули тварини.
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14.06.2023 12:06 Відповісти
Пересічний українець вже давно нічого від титану не мав. Корупція та стадо зробило все, щоб він і де-юре і де-факто бенефіціював для болота.
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14.06.2023 12:33 Відповісти
А метал - сталь, срібло, золото - розїло. І це тільки через те, що кацапи не залили кислотоприймачі достатньою кількістю води, сталося випаровування відпрацьованої кислоти.
А тепер уявіть, що буде, якщо підірвати ці кислотоприймачі із десятками тисяч тон відпрацьованої сірчаної кислоти, а також ємності із хлором та аміаком.
До речі, тоді наслідки відчув південь Херсонщини та Запоріжжя
Рашисти - виродки, які поставили соби за мету знищення усієї УКРАЇНИ. Смерть рашистам!
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14.06.2023 16:24 Відповісти
Схоже Крим буде безлюдним ?
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14.06.2023 12:49 Відповісти
я б сказав *безкацапним* і це зовсім непогано...
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14.06.2023 12:56 Відповісти
Якщо не зупинити рашистських виродків.
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14.06.2023 16:34 Відповісти
А що той Титан робив вісім років без води, якщо вже не може нормально працювати за тиждень.
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14.06.2023 12:57 Відповісти
Викачували воду з артезіанів. Наслідок - грунт на усьому Північному Криму почав провалюватися та просідати.
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14.06.2023 16:25 Відповісти
вітер дує, хлопці в курсі...
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14.06.2023 12:58 Відповісти
Крисчанє... Каміння з неба все ближче й ближче
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14.06.2023 13:02 Відповісти
Цілі кацапської СВО стають все зрозумілішими і жахливішими для нашої країни. Путлер вирішив застосовувати не ядерну, а техногенну зброю і знову "включити дурня": "Это не мы", "Мы тут ни при чем"," Оно само развалилось и взорвалось"
Буде так як і збитим Боїнгом МР-17.
«Стрелял, но не «Бук», «Бук», но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно», «Другим можно, а нам нельзя». І традиційне: «А вы докажите!» В цьому уся суть «русскага мира».
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".© И.Тургенев
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14.06.2023 14:07 Відповісти
Нам все одно своє робить
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14.06.2023 14:25 Відповісти
Дуже радуюся за крисчан. Зато в мразєюшкє, зато са сваімі. Дихайте, москалики, на повні груди, і будь ласочка не забудьте своїх орчат теж повиводити, щоб теж подихали!
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14.06.2023 15:53 Відповісти
Наслідки підриву, окрім Північного Криму, значно відчують на Херсонщині та Запоріжжі. Також нашим ВОЇНАМ під час наступу на Крим наслідки катастрофи створять значні перешкоди. Рашисти мають на меті знищення нашої землі. Смерть рашистам!
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14.06.2023 16:28 Відповісти
ООН доказала свою недієздатність, тому орків вже нічого не стримує. Вони і раніш не дуже звертали уваги на всі ці "выражения озабоченности", а тепер ім дали повний "Carte blanche".
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14.06.2023 16:45 Відповісти
уничтожают нашу землю, всем чем могут. Под молчаливое созерцание запада и сша
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14.06.2023 22:52 Відповісти
 
 