На "Кримському титані" виробництво порушене до критичного рівня. Росіяни мінують цехи та територію, - Представництво президента
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.
Про це повідомляють у Представництві президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"Відновити роботу у мінімально належному режимі окупанти вважають за неможливе. На території окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану"", - йдеться у повідомленні.
У Представництві зазначили, що інженери окупантів вже кілька днів мінують цехи та територію заводу.
"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу. На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - наголосили у Представництві.
Там закликали громадян бути обачними і за можливості евакуюватися подалі від заводу, а також ознайомитися з правилами поводження у випадку викиду аміаку.
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