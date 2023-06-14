На "Кримському титані" виробництво порушене до критичного рівня. Росіяни мінують цехи та територію, - Представництво президента

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Про це повідомляють у Представництві президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновити роботу у мінімально належному режимі окупанти вважають за неможливе. На території окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану"", - йдеться у повідомленні.

У Представництві зазначили, що інженери окупантів вже кілька днів мінують цехи та територію заводу.

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"Теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу. На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - наголосили у Представництві.

Там закликали громадян бути обачними і за можливості евакуюватися подалі від заводу, а також ознайомитися з правилами поводження у випадку викиду аміаку.

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