УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 791 21

Втрати ЗСУ незрівнянно менші, ніж у російських окупантів, - Маляр

маляр

Втрати України набагато менші, ніж у російських військ, зокрема, в зоні відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" у ворога загиблих у дев’ять і п’ять разів більше відповідно.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в ефірі національного телемарафону в середу.

"Загалом протягом усієї війни, і якщо говорити зокрема про повномасштабне вторгнення, у нас у рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз. Наприклад, за останній тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічні угруповання військ, де здійснюється наступ, - "Хортиця" і "Таврія". Щодо "Хортиці": у ворога загиблих у 8,73 раза більше. Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самонавіювання та самопереконання, - у Генштабі прокоментували слова Путіна про втрату ЗСУ 160 танків

Заступниця міністра наголосила, що, "безумовно, під час війни гинуть люди", знищується техніка і всі сторони мають втрати.

"Однак наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ворог робить "вкиди" про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів.

Також у відомстві наголосили, що ще однією інформаційною ціллю РФ є військова техніка, яку постачають Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони просунулися на двох напрямках, - Міноборони

"Їм не вигідно, щоб Захід постачав нам зброю, тому вони дискредитують і нас як одержувача зброї, і західну техніку - як інструмент війни. Звісно, під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої техніки, яку не можна знищити. В нас ці втрати набагато менші", - сказала Маляр.

Крім того, за словами заступниці міністра, навіть у разі знищення одиниці такої техніки будуть повністю врятовані екіпажі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поширюють фейки про втрати ЗСУ, щоб дізнатися реальні цифри, - Маляр

Автор: 

втрати (4403) ЗСУ (7562) Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
и кито это написяля...? а вот кито это писяля...!!!

Саманта Шмидт
Богота, Колумбия Глава бюро Боготы, охватывающий регионы Анд и Южного конуса Южной Америки. Образование: Университет Индианы, бакалавр журналистики и арабского языка. Саманта Шмидт - глава бюро The Washington Post в Боготе, которое работает со всей испаноязычной Южной Америкой. Ранее она сообщала о гендерных и семейных проблемах для местного отдела, уделяя особое внимание сообществу ЛГБТК. Она присоединилась к The Post в 2016 году в качестве репортера в команде Morning Mix, освещая за ночь новости со всей страны и мира. Она также работала репортером в New York Times.
показати весь коментар
14.06.2023 19:27
+5
Маляр прокоментуй це -"

З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.

"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб. Джерело: "
показати весь коментар
14.06.2023 19:21
+4
🤥в херабору меньше верить надо хайпожерскую)дроворуб ,козопас,и салорез)прям с поля боя интервью дают,по скайпу)
показати весь коментар
14.06.2023 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маляр прокоментуй це -"

З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.

"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб. Джерело: "
показати весь коментар
14.06.2023 19:21 Відповісти
и кито это написяля...? а вот кито это писяля...!!!

Саманта Шмидт
Богота, Колумбия Глава бюро Боготы, охватывающий регионы Анд и Южного конуса Южной Америки. Образование: Университет Индианы, бакалавр журналистики и арабского языка. Саманта Шмидт - глава бюро The Washington Post в Боготе, которое работает со всей испаноязычной Южной Америкой. Ранее она сообщала о гендерных и семейных проблемах для местного отдела, уделяя особое внимание сообществу ЛГБТК. Она присоединилась к The Post в 2016 году в качестве репортера в команде Morning Mix, освещая за ночь новости со всей страны и мира. Она также работала репортером в New York Times.
показати весь коментар
14.06.2023 19:27 Відповісти
Ага, ну кааанечна, ежели ента написяля аж сама цельная Саманта Сімітттт, тади ой
показати весь коментар
14.06.2023 19:32 Відповісти
Там два автора. Другий Сергій Корольчук.
показати весь коментар
14.06.2023 20:56 Відповісти
о нём есть хоть какая-то информация...?\можно подробнее о нём - кто и что это...?\
показати весь коментар
14.06.2023 21:35 Відповісти
🤥в херабору меньше верить надо хайпожерскую)дроворуб ,козопас,и салорез)прям с поля боя интервью дают,по скайпу)
показати весь коментар
14.06.2023 19:31 Відповісти
а по силці перейти і оченятками побігати по тексту? нє?
показати весь коментар
14.06.2023 19:56 Відповісти
а поинтересоваться кто это написял...? нє...?
показати весь коментар
14.06.2023 20:10 Відповісти
То поцікався
показати весь коментар
14.06.2023 20:57 Відповісти
татишо...!
а прочитать выше не хватило чего...?
показати весь коментар
14.06.2023 21:30 Відповісти
Це фейк, не потрібно його сюди тягнути
показати весь коментар
14.06.2023 20:25 Відповісти
Сама собі суперечить, навівши співвідношення втрат. І нічого порівнювати нікчемне життя окупанта з цінністю життя наших воїнів!
Вічна памʼять кожному з наших загиблих, одужання пораненим, здоровʼя і перемоги живим!
показати весь коментар
14.06.2023 20:00 Відповісти
Дай Бог! Скоріше вірю. І схоже це саме результат роботи західної зброї. Інакше, для чого нам вона як не вбивати русню. Вірю.
показати весь коментар
14.06.2023 20:09 Відповісти
Це війна про наші втрати ми знаємо і без маляр Вічна пам'ять героям Низький уклін
показати весь коментар
14.06.2023 20:15 Відповісти
Polne realnyje cifri ucytyvaja sto kacapi nekogda i neimeli luce rezultati vo vsex vojn.Sootnosenyje 1 k 8 eto dlia nix xorosi rezultat
показати весь коментар
14.06.2023 20:45 Відповісти
Менше брехати треба !
показати весь коментар
14.06.2023 21:58 Відповісти
То аж цілий замміністра Ганзя в нас тепер офіційний спікер? Шикарно, а хто займається її прямими обов"язками з забезпечення війська тощо? Тьотя Мотя з Привозу?
показати весь коментар
14.06.2023 22:33 Відповісти
малярша, когда у тебя кто-то погибнет, тогда и будешь мандеть про потери
показати весь коментар
15.06.2023 05:35 Відповісти
желаю чтобы у тебя кого-то убило, тогда будешь мычать
показати весь коментар
15.06.2023 06:11 Відповісти
З посиланням на цапське медіа цензор піаріть доповідь побрехеньки з МО, яка не має жодного відношення до поточної інформації генштабу.
Дякую, що не конашенкова цитуєте
показати весь коментар
15.06.2023 09:27 Відповісти
 
 