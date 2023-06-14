Втрати ЗСУ незрівнянно менші, ніж у російських окупантів, - Маляр
Втрати України набагато менші, ніж у російських військ, зокрема, в зоні відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця" і "Таврія" у ворога загиблих у дев’ять і п’ять разів більше відповідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в ефірі національного телемарафону в середу.
"Загалом протягом усієї війни, і якщо говорити зокрема про повномасштабне вторгнення, у нас у рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз. Наприклад, за останній тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічні угруповання військ, де здійснюється наступ, - "Хортиця" і "Таврія". Щодо "Хортиці": у ворога загиблих у 8,73 раза більше. Щодо "Таврії": там загиблих у ворога у 5,3 раза більше, ніж у нас", - сказала вона.
Заступниця міністра наголосила, що, "безумовно, під час війни гинуть люди", знищується техніка і всі сторони мають втрати.
"Однак наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога", - заявила Маляр.
Вона також зазначила, що ворог робить "вкиди" про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів.
Також у відомстві наголосили, що ще однією інформаційною ціллю РФ є військова техніка, яку постачають Україні.
"Їм не вигідно, щоб Захід постачав нам зброю, тому вони дискредитують і нас як одержувача зброї, і західну техніку - як інструмент війни. Звісно, під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої техніки, яку не можна знищити. В нас ці втрати набагато менші", - сказала Маляр.
Крім того, за словами заступниці міністра, навіть у разі знищення одиниці такої техніки будуть повністю врятовані екіпажі.
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З 50 бійців назад не повернулися 30 - вони були вбиті, поранені чи потрапили в полон. Також ворог знищив 5 броньованих машин підрозділу.
"Нас покинули в полі без жодних танків або важкого озброєння. Із трьох боків нас обстрілювали міномети. Ми нічого не могли вдіяти", - каже Дроворуб. Джерело: "
Саманта Шмидт
Богота, Колумбия Глава бюро Боготы, охватывающий регионы Анд и Южного конуса Южной Америки. Образование: Университет Индианы, бакалавр журналистики и арабского языка. Саманта Шмидт - глава бюро The Washington Post в Боготе, которое работает со всей испаноязычной Южной Америкой. Ранее она сообщала о гендерных и семейных проблемах для местного отдела, уделяя особое внимание сообществу ЛГБТК. Она присоединилась к The Post в 2016 году в качестве репортера в команде Morning Mix, освещая за ночь новости со всей страны и мира. Она также работала репортером в New York Times.
а прочитать выше не хватило чего...?
Вічна памʼять кожному з наших загиблих, одужання пораненим, здоровʼя і перемоги живим!
Дякую, що не конашенкова цитуєте