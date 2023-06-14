Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене, − Маляр про контрнаступ
Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив, але попри все захисники впевнено просуваються вперед.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі марафону новин 14 червня
Вона зазначила:"У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.
По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.
Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене".
Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.
"Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ", - зазначила Маляр.
Водночас вона підкреслила, що за понеділок і вівторок просування росіян не зафіксоване, зокрема, на Бахмутському напрямку.
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https://www.youtube.com/watch?v=5X2EEo1kSDQ
в воздухе 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3 (Шайковка)
по состоянию на сейчас на рубеж пусков (район Каспийского моря) направляется 4 борта ТУ-95мс
если курс не изменят - ориентировочно около 00:50 - 01:30 +/- будут на рубежах пусков
информацию буду как всегда обновлять и дополнять
1. У нас будуть літаки F-16 F-18
2. Танки Abrams
3 USA поставить належну кількість ракет Хаймарс з фольфрамовими елементами
4 Буде більше вмотивованих бійців з вже набутим бойовим досвідом
І ще багато всякої політичної «ху*ні».
А про просування ЗСУ будемо слухати ГШ ЗСУ та Залужного.