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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене, − Маляр про контрнаступ

маляр

Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив, але попри все захисники впевнено просуваються вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі марафону новин 14 червня

Вона зазначила:"У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.

По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.

Також читайте: На різних ділянках фронту є рух уперед, - Зеленський

Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене".

Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.

"Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ", - зазначила Маляр.

Водночас вона підкреслила, що за понеділок і вівторок просування росіян не зафіксоване, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони просунулися на двох напрямках, - Міноборони

Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+26
Замінували все , на відміну від зелених розміновувачів...
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14.06.2023 22:23
+25
отакий був би наступ руzмразоти у лютому 22 на південь якби не зрада Зеленого *******
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14.06.2023 22:29
+18
"Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив..."
--------
"Складно контрнаступати"... по мінних полях. Як вони вчепилися в мем "контрнаступ". То скажіть вже по нормальному - складно наступати на підготовані та обладнані рашистами за майже півтора роки позиції...
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14.06.2023 22:28
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Цікава польська аналітика
https://www.youtube.com/watch?v=5X2EEo1kSDQ
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14.06.2023 22:46 Відповісти
Ось вилізе Зяма з вечірнім відосиком і все розгундосить.
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14.06.2023 22:51 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

в воздухе 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3 (Шайковка)

по состоянию на сейчас на рубеж пусков (район Каспийского моря) направляется 4 борта ТУ-95мс

если курс не изменят - ориентировочно около 00:50 - 01:30 +/- будут на рубежах пусков

информацию буду как всегда обновлять и дополнять
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14.06.2023 22:54 Відповісти
Боже, бережи ЗСУ!
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14.06.2023 22:57 Відповісти
Berdianskom napravlenije kacapi dolgo gotovilis,forti i poxoze,no eto ix nespasiot.Konecno takogo blica nebudet kak Balakleji,tut drugaja taktika bolse obstrelov Ximarsami,kak segodnia vydel 5 kacapskix SAu unictozili,eto znacit kacapam davit artoj ili poxoze nevydet.Ximarsov premucestvo ta sto oni mogut bit s 50 kilometrov ot liniji fronta,realno tam ix podbit necem u kacapov,a vot oni mogut liuboju artu ili gradi ili poxoze unictozit M30 snariadi dlia Ximarsov jest mnogo i oni **********.
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14.06.2023 22:58 Відповісти
Складно наступати, бо Міноборони не забезпечило армію всім необхідним, зокрема засобами для розмінування, снарядами, дронами, тепловізорами, антидроновими рушницями
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14.06.2023 23:02 Відповісти
Великих конкретних змін не буде до наступної весни. Такого швидкого просування як на Харківському напрямку не буде, там була зовсім інша ситуація і не було потужних укріпрайонів ворога, до того ж тоді було багато вмотивованих бійців з Кракена готових відтіснити ворога подалі від баригограда, зрозуміло чому.......
1. У нас будуть літаки F-16 F-18
2. Танки Abrams
3 USA поставить належну кількість ракет Хаймарс з фольфрамовими елементами
4 Буде більше вмотивованих бійців з вже набутим бойовим досвідом
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14.06.2023 23:09 Відповісти
Ну таке.. У кацапів буде стільки ж часу на підготовку. І вони будуть готуватися не сумнівайтеся.
І ще багато всякої політичної «ху*ні».
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14.06.2023 23:32 Відповісти
Та давайте скажем откровенно. Той осенью кацапы--- отошли и сами. И по сумской, Черниговской, киевской, харьковской областях. А где остановились, там и сегодня находятся. А по югу заминировались за год отлично. Зиму эту мы--- дальше молчу.
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15.06.2023 08:12 Відповісти
Ваше просування - це яйця по 17 гривень за штуку.

А про просування ЗСУ будемо слухати ГШ ЗСУ та Залужного.
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15.06.2023 00:00 Відповісти
Шо ти брешеш. Вже рашисти майже Мар'їнку захопили. За ЗСУ залишилось тільки пару кварталів на заході. На решті напрямків просування ЗСУ майже зупинилося. Менше треба було трандіти про контрнаступ за півроку.
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15.06.2023 03:39 Відповісти
Тема яиц переходит в тему барабанов и сковорд беляшей поджарить. Для эстетов на форуме конечно сага про судей. Но мы же их выбрали!? Так давайте перестреляем--- война спишет. Дальше потом что? Мы никогда не жили по закону.
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15.06.2023 08:03 Відповісти
В Украине есть Ермак, Татаров,Арахамия и все меньше именьше хорошего - появляется синдром рабов. Ловят полные багажники долларов ( ну не известно кому), и яблоки и яйца для армии и выделяют из бюджета деньги только фирмам Президента Ермака. Гетьманцев обещает в ближайшее время окончательно уничтожить остатки бизнеса. Мы уже стали рабами навсегда? 78% устраивает , что Зе термиты грабят сотнями миллиардов и ещё два раза выберут Ермака президентом? В стране отсутствует неотвратимость наказания ( для Зе термитов). Не тема для споров какая тельняжка у Маляр или нижнее белье , может кто то его ещё нюхать будет??что вы к ней двое₽ались ?
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15.06.2023 08:54 Відповісти
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