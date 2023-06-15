УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4413 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
23 558 76

Зеленський запросив до України Трампа та Десантіса

трамп,десантіс

Повільні постачання західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю NBC сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також відповів колишньому президенту Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону Деcантісу, кандидатам у президенти від республіканців, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва, яка триває.

Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка його країни означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.

Зеленський, пише NBC, визнав, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги Україні є "великим ризиком для України", але сказав, що вважає, що цього не відбудеться.

Також читайте: Джонсон поговорив із Трампом про "життєву важливість перемоги України"

Президент України сказав, що якщо Росія переможе Україну, вона може перейти до сусідньої країни, яка є союзником НАТО, ризикуючи розв'язати ширшу світову війну через становище альянсу про взаємну оборону. "Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?", - сказав він, коли його запитали про Трампа та Деcантиса.

Говорячи про постачання зброї, Зеленський сказав, що через відсутність постачання винищувачів F-16 Україна "втрачає час, втрачає людей і, найголовніше, втрачає перевагу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потенційний кандидат в президенти США Десантіс закликав до перемир’я в Україні

"Україна хоче мати можливість конкурувати у повітрі – давайте зробимо це сьогодні", - сказав Зеленський. А краплинна подача F-16 та іншої зброї "означає, що війна триватиме довше", - додав він.

Він також поставив під сумнів заяву Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. "Чому не він зробив це раніше? Він був президентом, коли тут точилася війна", - сказав Зеленський.

"Я думаю, що він не міг цього зробити. Я думаю, сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія програє війну, якщо контрнаступ України вдасться, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Трамп Дональд (5793) Десантіс Рон (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Зеля як завжди фуйнею займається !
показати весь коментар
15.06.2023 22:01
+41
небось на скумбрію по 8 грн і яйця по 17,,, з барабанами
показати весь коментар
15.06.2023 21:55
+30
Ладно Десантіс, але нах.... нам тут чубатий? Щоб він використав це для своєї виборчої кампанії? Він абсолютно антиукраїнський політик. Берлусконі 2.0, єдина відмінность - італієць був по неповнолітніх, а цей схоже геронтофіл.
показати весь коментар
15.06.2023 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
небось на скумбрію по 8 грн і яйця по 17,,, з барабанами
показати весь коментар
15.06.2023 21:55 Відповісти
Він також поставив під сумнів заяву Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. "Чому не він зробив це раніше? Він був президентом, коли тут точилася війна", - сказав Зеленський. Джерело:
показати весь коментар
15.06.2023 22:11 Відповісти
занотую це це шедеврально та на рівні топчиків Голівуду
показати весь коментар
15.06.2023 22:13 Відповісти
cтав бо сказано нормально
показати весь коментар
15.06.2023 22:37 Відповісти
Ти ба який красномовний..Ну алє письменик такі. А нам залишається лише очікувати клятої тривоги. Хоча наразі вже й трішки легше з цього приводу. Оголосили тривогу - значить треба бити в барабани. і в пательні. Чим бити? Саджанцями.
показати весь коментар
15.06.2023 21:58 Відповісти
Вобще то путін- ще в 14 році розрочав війну з нами , коли отжав Крим і Донецьк с Луганськом, тоді Зеленським і не пахло
показати весь коментар
15.06.2023 22:40 Відповісти
Ти в яку стіну вдолбавси? Подоляка ти чи сучий сину твій. Кацапе тута бояри нема йди трохи спочинь
показати весь коментар
15.06.2023 23:40 Відповісти
.. зато з весни 2019 не запахло..а засмерділо..!!! То може краще булоб щоб їм і зараз не пахло... Але ж смердить...і дуже!!!
показати весь коментар
16.06.2023 00:10 Відповісти
отжать можно мокрые трусы. Крым этот выродок с3.14здил во время вооруженного грабежа.
показати весь коментар
16.06.2023 01:40 Відповісти
Ще треба того... Факера чи Сакера... Карлсона.
Показати йому що таке рашизм, а якщо не зрозуміє - значить куплений за кроваві кацапськи гроші.
показати весь коментар
15.06.2023 21:58 Відповісти
І Такер і Трамп все добре розуміють. Тільки гроші (в першому випадку) і компромат ( в другому) не пахнуть.
показати весь коментар
16.06.2023 08:14 Відповісти
Китаи може надавити на рашку - но не хоче .
показати весь коментар
15.06.2023 22:00 Відповісти
Ладно Десантіс, але нах.... нам тут чубатий? Щоб він використав це для своєї виборчої кампанії? Він абсолютно антиукраїнський політик. Берлусконі 2.0, єдина відмінность - італієць був по неповнолітніх, а цей схоже геронтофіл.
показати весь коментар
15.06.2023 22:00 Відповісти
ну я б не назвал геронтофилом пасажыра, у которого жена на 25 лет моложе. Он просто мудак.
показати весь коментар
16.06.2023 01:42 Відповісти
з путіним не теба говорити, путіна треба знищити.
показати весь коментар
15.06.2023 22:00 Відповісти
І справа не в путіні.
показати весь коментар
15.06.2023 22:20 Відповісти
Зеля як завжди фуйнею займається !
показати весь коментар
15.06.2023 22:01 Відповісти
Трамп відсидить 200 років і одразу приїде.
показати весь коментар
15.06.2023 22:02 Відповісти
Більше там вже до 400 і ене кінець бо після "шпіонажу" ще буде пред'ява за втручання у вибори
показати весь коментар
15.06.2023 22:06 Відповісти
Это не мешает ему баллотироваться в президенты по их законам.
показати весь коментар
15.06.2023 23:54 Відповісти
Хоч тушкою, хоч чучелом, але треба зазирнути в очі путлєру... Хоч через Трампа чи інших путінфрендеров... Оман не відпускає ні дєрьмака, ні його мавпочку-диктора...
показати весь коментар
15.06.2023 22:09 Відповісти
Мы сами стелили асфальт,вместо модернизации ВВС,покупки Гриффенов или других боевых самолётов.Были,есть ли?Предприятия в Украине,по глубокой модернизации МИГ-29 и тд.А теперь,кому то предявлять?Есть у одного народа,черта характера.....тут не пишу,кто понял тот понял.И это вечное,за нами Эвропа,если нас потом Эвропу.....жесть.Верховный,вы думай за нас,мы на фронте кацапов держим...за Эвропу есть кому думать!А вы как не яйца то барабаны......
показати весь коментар
15.06.2023 22:09 Відповісти
вечір ах****тельних історіїй від проспавшегося за день блазня
показати весь коментар
15.06.2023 22:11 Відповісти
После приглашения Трампа я не удивлюсь приглашению Ху#ла полюбоваться на дело рук своих.
показати весь коментар
15.06.2023 22:12 Відповісти
Для чого буде їхати Трамп? Вже немає 100% свого генпрокурора і свого керівника СБУ, та і справу на сина Байдена з'їли.
показати весь коментар
15.06.2023 22:14 Відповісти
ПРигласить трампа ...мОжно ли было сильнее разозлить Байдена ?!

Придурок или вредитель? Думаю - второе.
показати весь коментар
15.06.2023 22:52 Відповісти
..вредитель ..потому..что придурок!
показати весь коментар
16.06.2023 00:12 Відповісти
Всім свідкам секти байдена живородящого: поцікавтеся. що зараз відбувається в американському політикумі. істуканчика відверто звинувачують у хабарництві і вимагають від ФБР опублікувати відповідний документ, отриманий від надіійного інформатора про мільйонний хабар, отриманий від власника бурізми злочевського, який зараз переховується в моцкві. Може тепер вам стане остаточно ясно, чому істуканчик дає так мало зброї українцям? Що причина не в українській корупції, а в корупції американській. ***** тримає істуканчика за висохлі старечі яйця. Це, звісно, фуйово для нас, але від реалій ховати голову в пісок не варто. І зю правильно зробив, що запросив до України трампа і десантіса. Нехай відчують facts on the ground, як кажуть в Гамериці.
https://www.youtube.com/watch?v=xNyXzFBiTU0&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
показати весь коментар
16.06.2023 07:26 Відповісти
Пардон, встромив відео, не передивившись. І немає часу шукати те, де міститься найповніша інформація. Ось, наприклад: https://www.youtube.com/watch?v=TihKU93jwa8&ab_channel=FoxNews
показати весь коментар
16.06.2023 07:34 Відповісти
Да ладно! Байден - умный дядька, и он способен понять разницу между официальным приглашением через МЗС и фигурой речи "вот приезжайте и посмотрите своими глазами прежде, чем трындеть!"
А в видосике зелёного попугая была именно фигура речи.
показати весь коментар
16.06.2023 08:11 Відповісти
А як до цього поставиться Байден?
показати весь коментар
15.06.2023 22:14 Відповісти
Це точно не наблизить надання ATACMS та F-16.
показати весь коментар
15.06.2023 22:24 Відповісти
Я так понял что зеледенту нужен Трамп после того как этого Дональда тащат в суд за госизмену. Наверное чтобы он опытом поделился для проведения остатка своей клоунской жизни.
показати весь коментар
15.06.2023 22:18 Відповісти
Робити "промоушен" головним політичним конкурентам основного союзника - геніальне рішення...
показати весь коментар
15.06.2023 22:18 Відповісти
Ещё Маришку Лепеншу можно пригласить,с выродком -Орбаном.
показати весь коментар
15.06.2023 22:18 Відповісти
Ну просто геній наш лідор. Не перестаю дивуватися
показати весь коментар
15.06.2023 22:25 Відповісти
бубочка решил слегка потроллить респов - посмотрим на результат. Там ястребов хватает, и вроде как Десантису уже объяснили политику партии
показати весь коментар
15.06.2023 22:29 Відповісти
це фактично плювок демократам та Байдену в обличчя... судячи з усього вирішили споганити стосунки з діючою адміністрацією в США. Дуже своєчасно, якраз чекаємо на Ф-16 та АТАКАМС, які можуть тепер і не бути поставлені. Ху@ло в кремлі аплодує...
показати весь коментар
15.06.2023 22:30 Відповісти
Моніка Зєлінскі скучила? Хоче двох відразу як актриса з фільмів для дорослих?
показати весь коментар
15.06.2023 22:31 Відповісти
найгеніальніший вирішив знову взяти участь у виборах президента США, одного разу вже старався зі всіх сил, та на щастя не вийшло і Байден переміг.
Геніально хрипавенький ти наш, завтра у гундосику не забуть у Байдена попросити грошей на виплати бюджетникам та 50 петріотів з тисяченю ф-35.
показати весь коментар
15.06.2023 22:32 Відповісти
нічого ви не розумієте - він просто хоче їх "ачаравать, пакаріть", воно ж таке бубочка, цілих 73% їбанутих за нього в "єдінам паривє" стадом проголосувало... воно думає, шо й тут проканає... й я не іронізую - не треба недооцінювати ступеня їбанутості цього суб'єкта.
показати весь коментар
15.06.2023 22:33 Відповісти
ЗЕ ляпав . Якби я був президентом ми б усі померли але Крим не здали .
А потім він здав південь і невідомо скільки помре щоб його звільнити , сподіваюсь що не усі.
показати весь коментар
15.06.2023 22:34 Відповісти
По Олексію Гончаруку: туман яром, туман долиною, туман головою! Це вже навіть не смішно, але зрозуміло, що надії на другий термін течуть туманом долиною.
показати весь коментар
15.06.2023 22:35 Відповісти
Молодець Зеленський. Зрозуміло, що ці двоє забздять їхати в Україну, а сказати щось у відповідь, або пояснити виборцям США, що вони бздуни теж не вийде. Отак і будуть щось бекати- мекати, а від Байдена подяка буде Зеленському.
показати весь коментар
15.06.2023 22:48 Відповісти
Чуть ниже комментарий и тебя касается
показати весь коментар
15.06.2023 22:49 Відповісти
..де ще от таких як Ви можна знайти? Де Вас з такими думками розводять? Де тримають?
показати весь коментар
16.06.2023 00:15 Відповісти
Яке дурне......
показати весь коментар
15.06.2023 22:48 Відповісти
Та вже запросив би одразу Орбана та *****.

Отже ж мудак хитрожопий. Він робить ставки на тих, кому насрати на узурпацію влади та корупцію.
показати весь коментар
15.06.2023 22:50 Відповісти
Наглый шантажист зеля...который, как известно, никому ничего не должен , не выполнил ни одного условия поставок оружия . Ни од-но-го.

Но у него хватает наглости требовать то, чего он не заслужил... Бо у него ж все виноватые, только не он...

Это ты , зеля, убиваешь украинцев и тянешь время... И не потому что ты тупой. А потому что ты втихаря работаешь на х**ла так, как ни одному трампу и не снилось
показати весь коментар
15.06.2023 22:50 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
показати весь коментар
16.06.2023 06:58 Відповісти
Американские президенты теперь должны бегать к Зеленскому по свистку. А Черчилля называть вторым Зеленским.
показати весь коментар
15.06.2023 23:02 Відповісти
Дограєшся пан Зєлєнский, ой Дограєшся, стягується коло навколо тебе! Другий строк! Ну- ну!!!
показати весь коментар
15.06.2023 23:13 Відповісти
а Такер Карлсон не збирається балотуватися в президенти? А то можно було би ще і його запросити.
показати весь коментар
15.06.2023 23:16 Відповісти
Якісь незрозумілі рухи...до вторгнення загравали з Китаєм ,який потім тихцем благословив пуйла на вторгнення ..тепер заграють з Трампом...який не дай Боже знову здасть нас пуйлу якщо зайде в Білий Дім...
показати весь коментар
15.06.2023 23:30 Відповісти
Хто випускає цього клоуна на розмови?
показати весь коментар
15.06.2023 23:40 Відповісти
зЕ і подляківські як тут то тут бо царя обіжають, курви треба було думати а нє по ржать, ну маєм тепер Наполеона..тьфу...ригати хочеться, блювати
показати весь коментар
15.06.2023 23:45 Відповісти
Боже, чого ти його нічому не вчиш? То він бігав і кричав Трампу "ти - мій вчитель" і що його папєрєднікі підтримували Порошенкa, починав ліпову справу проти сина Байдена, а тепер наїжджає на Трампа чи ДС. Його завдання - налаштувати на підтримку України будь-якого політика найголовнішого союзника, а не достроково антагонізувати їх. Воно хоч чомусь здатне навчитися?
показати весь коментар
15.06.2023 23:54 Відповісти
Єрмак надоумив? Хочеш таки пересратися з союзниками.
показати весь коментар
16.06.2023 00:04 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2023 00:15 Відповісти
Рвуть когті. Нас нічого з трампом не повязує. Ха ха ха. Знає ж Гнусавий, що рижий невиїздний, от і підколює.
показати весь коментар
16.06.2023 00:17 Відповісти
Мені здається , що у Зе дах поіхав і він просто о@уєший 😡
Для чого він намагається зробити рекламу Трампу , а може за скільки ?
показати весь коментар
16.06.2023 00:40 Відповісти
Дибіл, блд.
показати весь коментар
16.06.2023 01:47 Відповісти
Тепер нехай Байден запросить Порошенка.
показати весь коментар
16.06.2023 02:10 Відповісти
тримп на короткому повідку у мосКАЛів, тому тримп їздить і робить тільки те, що йому мосКАЛі скажуть!
ось на днях стало відомо, що тримп вкрав надсекретні документи про амерську оборонку і хз кому він злив ті секрети. ставлю одну гривню, що інфа полетіла прямо в кремль!
показати весь коментар
16.06.2023 06:36 Відповісти
Хай приїдуть і офігіють від рівня корупції
показати весь коментар
16.06.2023 06:54 Відповісти
Це правильний хід. Вітер у США змінюється, треба думати, як жити з Трампом.
показати весь коментар
16.06.2023 07:04 Відповісти
Я вже не здивуюсь якщо ЗЕблазень навіть диктатора "кіма" запросить в Україну - "ліш би не НАТО"!!!
показати весь коментар
16.06.2023 07:20 Відповісти
Я думаю, сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні", - додав він. Джерело:
До безтолкового вилупка тільки зараз почало доходити. Воно думає...Чмо.
показати весь коментар
16.06.2023 07:46 Відповісти
А на Байдена треба ще одну карну справу завести. Ну, щоб вже точно все було добре з підтримкою України.

Цікаво, ЗЄ розуміє, що ставки вже настільки високі, що він сам стає просто похибкою, яку можуть і прибрати...
показати весь коментар
16.06.2023 08:30 Відповісти
За дипломатичними правилами це те саме, що й карна справа на Байдена молодшого. Зазвичай до кандидата відряжають довірену особу другого-третього плану, а не запрошують в гості. Або кандидат САМ проситься в гості.
показати весь коментар
16.06.2023 08:34 Відповісти
Чесно кажучи, коли серед американськіх політиків зʼявляються трампи та подібні йому - це лякає. От у ЄС не лякає. А тут серце стискається. Головний форпост демократії...
показати весь коментар
16.06.2023 10:01 Відповісти
--- Бог любе трійцю : заодно вже запросив би і-ліліПУТІНА ( із його компромат-- плівками щодо секс-витівок-- свого протеже. Трампа. у московському п*ятизірковому... ) Разом би і похіхікали !!!

А якщо серйозно --- це зрада .далеко крутіша .аніж злив " Вагнер--гейт" Цій підлоті (.дивним чином )передувало: огульний запуск " Леопардів" на мінне поле на старті контр-наступу. де п*ять із них перетворили на непотріб ...Що викликало іфорію аж .до упісювання у кремлівських трубадурів... А заступник командувача ЗСУ сонно промимрила:--- Іще НЕ винайшли таких НЕзнищенних танків.які б зброя НЕ брала... ( Невже розвідка НЕ спроможна була розвідати шпаринку у розташуванні...
Спостерігається НЕ прийнятний злам у ставленні союзників.Перші виявили НЕВДОВОЛЕННЯ поляки( останнє опитування ) .яких доконали своєю .знахабнілою. вимогливістю переселенці Донбасу ( із своїм русским душком...)Які забули.: --Із своїм уставом у чужий монастир НЕ лізь ...) Очевидно всі ми стоїмо на передодні великих потрясінь.які нам уготовила наша ЗЕ-влада з їх підступними намірами : всіляко затягнуть війну і "утриматися " на своїх злачних місцях. без перевиборів !?
показати весь коментар
16.06.2023 10:13 Відповісти
Гнида зеленая, что ты лепишь!
Приглашаешь того, кто льет дерьмо на помощника и друга Украины, говоришь о возможном поражении Украины!
Сдохни от передозы, тварь!
показати весь коментар
16.06.2023 14:57 Відповісти
 
 