Зеленський запросив до України Трампа та Десантіса
Повільні постачання західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв'ю NBC сказав президент України Володимир Зеленський.
Він також відповів колишньому президенту Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону Деcантісу, кандидатам у президенти від республіканців, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва, яка триває.
Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка його країни означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.
Зеленський, пише NBC, визнав, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги Україні є "великим ризиком для України", але сказав, що вважає, що цього не відбудеться.
Президент України сказав, що якщо Росія переможе Україну, вона може перейти до сусідньої країни, яка є союзником НАТО, ризикуючи розв'язати ширшу світову війну через становище альянсу про взаємну оборону. "Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?", - сказав він, коли його запитали про Трампа та Деcантиса.
Говорячи про постачання зброї, Зеленський сказав, що через відсутність постачання винищувачів F-16 Україна "втрачає час, втрачає людей і, найголовніше, втрачає перевагу".
"Україна хоче мати можливість конкурувати у повітрі – давайте зробимо це сьогодні", - сказав Зеленський. А краплинна подача F-16 та іншої зброї "означає, що війна триватиме довше", - додав він.
Він також поставив під сумнів заяву Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. "Чому не він зробив це раніше? Він був президентом, коли тут точилася війна", - сказав Зеленський.
"Я думаю, що він не міг цього зробити. Я думаю, сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні", - додав він.
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Показати йому що таке рашизм, а якщо не зрозуміє - значить куплений за кроваві кацапськи гроші.
Придурок или вредитель? Думаю - второе.
https://www.youtube.com/watch?v=xNyXzFBiTU0&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
А в видосике зелёного попугая была именно фигура речи.
Геніально хрипавенький ти наш, завтра у гундосику не забуть у Байдена попросити грошей на виплати бюджетникам та 50 петріотів з тисяченю ф-35.
А потім він здав південь і невідомо скільки помре щоб його звільнити , сподіваюсь що не усі.
Отже ж мудак хитрожопий. Він робить ставки на тих, кому насрати на узурпацію влади та корупцію.
Но у него хватает наглости требовать то, чего он не заслужил... Бо у него ж все виноватые, только не он...
Это ты , зеля, убиваешь украинцев и тянешь время... И не потому что ты тупой. А потому что ты втихаря работаешь на х**ла так, как ни одному трампу и не снилось
Для чого він намагається зробити рекламу Трампу , а може за скільки ?
ось на днях стало відомо, що тримп вкрав надсекретні документи про амерську оборонку і хз кому він злив ті секрети. ставлю одну гривню, що інфа полетіла прямо в кремль!
До безтолкового вилупка тільки зараз почало доходити. Воно думає...Чмо.
Цікаво, ЗЄ розуміє, що ставки вже настільки високі, що він сам стає просто похибкою, яку можуть і прибрати...
А якщо серйозно --- це зрада .далеко крутіша .аніж злив " Вагнер--гейт" Цій підлоті (.дивним чином )передувало: огульний запуск " Леопардів" на мінне поле на старті контр-наступу. де п*ять із них перетворили на непотріб ...Що викликало іфорію аж .до упісювання у кремлівських трубадурів... А заступник командувача ЗСУ сонно промимрила:--- Іще НЕ винайшли таких НЕзнищенних танків.які б зброя НЕ брала... ( Невже розвідка НЕ спроможна була розвідати шпаринку у розташуванні...
Спостерігається НЕ прийнятний злам у ставленні союзників.Перші виявили НЕВДОВОЛЕННЯ поляки( останнє опитування ) .яких доконали своєю .знахабнілою. вимогливістю переселенці Донбасу ( із своїм русским душком...)Які забули.: --Із своїм уставом у чужий монастир НЕ лізь ...) Очевидно всі ми стоїмо на передодні великих потрясінь.які нам уготовила наша ЗЕ-влада з їх підступними намірами : всіляко затягнуть війну і "утриматися " на своїх злачних місцях. без перевиборів !?
Приглашаешь того, кто льет дерьмо на помощника и друга Украины, говоришь о возможном поражении Украины!
Сдохни от передозы, тварь!