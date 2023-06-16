Британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерала Горячова
Розвідка Великої Британії підтвердила, що російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно був ліквідований Силами оборони 12 червня.
Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відомство вказує, що Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.
"Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Олександр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі", - йдеться у повідомленні.
В розвідці наголосили, що Горячов, - перший генерал армії РФ, загибель якого в Україні підтверджена з початку 2023 року.
Там зазначили, що ліквідація Горячова продовжує "важку і суперечливу" участь 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ у вторгненні в Україні: спочатку її військовослужбовці стояли в Бучі під час масових убивство цивільних, а в червні 2022 року це формування було значною майже повністю знищене під Ізюмом.
Нагадаємо, про ліквідацію Горячова стало відомо у ніч проти 13 червня. Сили оборони Таврійського напрямку заявили, що уточнюють цю інформацію. Російські пропагандисти пишуть, що Горячов перебував на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої. Міноборони РФ його ліквідацію не коментувало.
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Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.
Той момент, коли від ненависті і болю закипає кров і стискаються кулаки... Помста і смерть ворогам!
І таки знайти тих, хто матиме достатню цінність для Кремля, щоб в обмін на них погодились віддати нам цих 22 мучеників "Азовсталі".
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У Ростові-на-Дону розпочався суд над 22 «азовцями», які боронили Маріуполь і «Азовсталь». Серед них - вісім жінок. росіяни-окупанти закидають їм терористичну діяльність проти рф. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув'язнення
А чому мовчить червоний хрест ?
А ЧОМУ МОВЧИТЬ ГУТТЕРЕШ , якій обицяв азовцам звільнення ?
чи цього старого діда тількі російський азот турбуе , бо треба на пенсію заробити ?
Евонная жинка ужэ третий день святкуе новую Ладу-Калину с капитаном, адйютантом генеральским.