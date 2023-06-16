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Новини Війна
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Британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерала Горячова

горячев

Розвідка Великої Британії підтвердила, що російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно був ліквідований Силами оборони 12 червня.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомство вказує, що Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

"Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Олександр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі", - йдеться у повідомленні.

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В розвідці наголосили, що Горячов, - перший генерал армії РФ, загибель якого в Україні підтверджена з початку 2023 року.

Там зазначили, що ліквідація Горячова продовжує "важку і суперечливу" участь 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ у вторгненні в Україні: спочатку її військовослужбовці стояли в Бучі під час масових убивство цивільних, а в червні 2022 року це формування було значною майже повністю знищене під Ізюмом.

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Нагадаємо, про ліквідацію Горячова стало відомо у ніч проти 13 червня. Сили оборони Таврійського напрямку заявили, що уточнюють цю інформацію. Російські пропагандисти пишуть, що Горячов перебував на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої. Міноборони РФ його ліквідацію не коментувало.

Автор: 

Велика Британія (5608) ліквідація (3964) розвідка (3866) генерал (74)


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Топ коментарі
+9
Теж мені новина. Іншого вже поставили. Щоб віддавати команди "Вперьод, вашу мать!" особливої кваліфікації не потрібно.
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16.06.2023 09:47
+8
Багато воєнспеців на раші вже немає. Смерть кожного професійного рашистського вояки наближає нашу ПЕРЕМОГУ та береже життя нашим ВОЇНАМ! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 09:56
+7
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.

Той момент, коли від ненависті і болю закипає кров і стискаються кулаки... Помста і смерть ворогам!

І таки знайти тих, хто матиме достатню цінність для Кремля, щоб в обмін на них погодились віддати нам цих 22 мучеників "Азовсталі".
==
У Ростові-на-Дону розпочався суд над 22 «азовцями», які боронили Маріуполь і «Азовсталь». Серед них - вісім жінок. росіяни-окупанти закидають їм терористичну діяльність проти рф. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув'язнення
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16.06.2023 09:51
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Теж мені новина. Іншого вже поставили. Щоб віддавати команди "Вперьод, вашу мать!" особливої кваліфікації не потрібно.
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16.06.2023 09:47 Відповісти
Тим не менше, новий підар не знатиме обстановки і ймовірність того, що віддасть "правильний" наказ, куди вища.
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16.06.2023 09:57 Відповісти
гінірал став харошим. 🤗
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16.06.2023 09:49 Відповісти
хaарошим
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16.06.2023 10:51 Відповісти
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16.06.2023 09:50 Відповісти
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.

Той момент, коли від ненависті і болю закипає кров і стискаються кулаки... Помста і смерть ворогам!

І таки знайти тих, хто матиме достатню цінність для Кремля, щоб в обмін на них погодились віддати нам цих 22 мучеників "Азовсталі".
==
У Ростові-на-Дону розпочався суд над 22 «азовцями», які боронили Маріуполь і «Азовсталь». Серед них - вісім жінок. росіяни-окупанти закидають їм терористичну діяльність проти рф. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув'язнення
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16.06.2023 09:51 Відповісти
Такі фото пора показувати в ООН і гнати рашу із Радбезу
А чому мовчить червоний хрест ?
А ЧОМУ МОВЧИТЬ ГУТТЕРЕШ , якій обицяв азовцам звільнення ?

чи цього старого діда тількі російський азот турбуе , бо треба на пенсію заробити ?
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16.06.2023 09:54 Відповісти
Аміак, а не азот. Хоча основна суть не змінюється - "вічно стурбовані і занепокоєні"
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16.06.2023 09:58 Відповісти
Азот получают окисленням аміаку , хоча я не химик , но знаю що рослини можно підгодувати нашатирним спиртом ( аміак) з водою і буде азотна підкормка
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16.06.2023 10:10 Відповісти
Багато воєнспеців на раші вже немає. Смерть кожного професійного рашистського вояки наближає нашу ПЕРЕМОГУ та береже життя нашим ВОЇНАМ! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 09:56 Відповісти
Звісно краще щоб цей вилупок,"засохнув ще в батька на трусах"
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16.06.2023 09:59 Відповісти
Говорять професійний був хенерал, но мабуть хтось злив його нашім може Женька Пригожка, а отже меньш втрат будемо нести ми). Така вона війна.
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16.06.2023 10:09 Відповісти
Кажуть що чорти у пеклі для таких п*дарасів розробили спеціальний вазелін з товченим склом...
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16.06.2023 10:19 Відповісти
Горе то ко-ко-кое-е-е!!!
Евонная жинка ужэ третий день святкуе новую Ладу-Калину с капитаном, адйютантом генеральским.
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16.06.2023 10:57 Відповісти
007 сделал контрольный выстрел...
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16.06.2023 13:44 Відповісти
а по делімханову буде підтвердження? чи він все ж таки вижив, ****..
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16.06.2023 14:00 Відповісти
 
 