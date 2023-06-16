Британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерала Горячова

Розвідка Великої Британії підтвердила, що російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно був ліквідований Силами оборони 12 червня.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомство вказує, що Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

"Зважаючи на те, що призначений командувач 35-ї загальновійськової армії, генерал-лейтенант Олександр Санчик, заповнив вакантну посаду у вищому командуванні, існує реальна можливість того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі", - йдеться у повідомленні.

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В розвідці наголосили, що Горячов, - перший генерал армії РФ, загибель якого в Україні підтверджена з початку 2023 року.

Там зазначили, що ліквідація Горячова продовжує "важку і суперечливу" участь 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ у вторгненні в Україні: спочатку її військовослужбовці стояли в Бучі під час масових убивство цивільних, а в червні 2022 року це формування було значною майже повністю знищене під Ізюмом.

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Нагадаємо, про ліквідацію Горячова стало відомо у ніч проти 13 червня. Сили оборони Таврійського напрямку заявили, що уточнюють цю інформацію. Російські пропагандисти пишуть, що Горячов перебував на Запорізькому напрямку, де тривають інтенсивні бої. Міноборони РФ його ліквідацію не коментувало.