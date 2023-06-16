"Голос Америки" звільнив російського пропагандиста Княгницького

Російська редакція "Голосу Америки" провела внутрішнє розслідування діяльності колишнього кореспондента НТВ Гаррі Княгницького. За результатами контракт з ним вирішили не продовжувати.

Про це йдеться у відповіді "Голосу Америки" на запит Детектор медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Детектора медіа". ""Голос Америки" завершив перевірку двох своїх російськомовних журналістів, розпочату на початку цього року під керівництвом зовнішнього рецензента з великим досвідом як у євразійській, так і в американській журналістиці. Рецензент провів інтерв’ю з персоналом і журналістами та представив свої висновки "Голосу Америки" цього тижня. "Голос Америки" вирішив скористатися опцією щодо продовження контракту з Дар’єю Давидовою, яка три роки працювала фрилансеркою в "Голосі Америки", перш ніж восени минулого року приєдналася до російської служби "Голосу Америки". "Голос Америки" не буде використовувати опцію щодо продовження контракту з Гаррі Княгницьким, який приєднався до "Голосу Америки" минулої осені", - написав представник медіа Найджел Гіббс.

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Гаррі Княгницький почав працювати в "Голосі Америки" торік восени. Співробітники редакції зверталися спочатку до свого менеджменту, а потім до американських конгресменів з вимогою переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки - Дарії Давидової. Їй колеги закидали легітимізацію анексії Криму.

У часи роботи на російському телеканалі НТВ Княгницький був воєнним кореспондентом та знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України. Зокрема, він готував матеріали про "терориста" Олега Сенцова, "приєднання" Криму та "геноцид" жителів Донбасу.

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Княгницький не згадував у своїх матеріалах про російську агресію. Натомість називав російських бойовиків "ополченням" чи "самообороною Донбасу". А про дії української армії казав як про "захоплення міст" і протиставляв українські обстріли, які начебто спричинили в Донецьку гуманітарну катастрофу, допомозі від Росії.

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Княгницький пропрацював на НТВ до 2017 року та пішов звідти, як сам стверджує, з етичних міркувань. Після цього Княгницький влаштувався в нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Під час роботи там висвітлював, як Росія обстріляла та захопила українські кораблі в Керченській протоці. Пропагандист спекулював, що Україна спеціально спровокувала Росію. І стверджував, що в цій ситуації не зрозуміло, хто юридично винен і хто в чиї води зайшов.