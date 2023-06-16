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"Голос Америки" звільнив російського пропагандиста Княгницького

гаррі,княгницький

Російська редакція "Голосу Америки" провела внутрішнє розслідування діяльності колишнього кореспондента НТВ Гаррі Княгницького. За результатами контракт з ним вирішили не продовжувати.

Про це йдеться у відповіді "Голосу Америки" на запит Детектор медіа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Детектора медіа". ""Голос Америки" завершив перевірку двох своїх російськомовних журналістів, розпочату на початку цього року під керівництвом зовнішнього рецензента з великим досвідом як у євразійській, так і в американській журналістиці. Рецензент провів інтерв’ю з персоналом і журналістами та представив свої висновки "Голосу Америки" цього тижня. "Голос Америки" вирішив скористатися опцією щодо продовження контракту з Дар’єю Давидовою, яка три роки працювала фрилансеркою в "Голосі Америки", перш ніж восени минулого року приєдналася до російської служби "Голосу Америки". "Голос Америки" не буде використовувати опцію щодо продовження контракту з Гаррі Княгницьким, який приєднався до "Голосу Америки" минулої осені", - написав представник медіа Найджел Гіббс.

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Гаррі Княгницький почав працювати в "Голосі Америки" торік восени. Співробітники редакції зверталися спочатку до свого менеджменту, а потім до американських конгресменів з вимогою переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки - Дарії Давидової. Їй колеги закидали легітимізацію анексії Криму.

У часи роботи на російському телеканалі НТВ Княгницький був воєнним кореспондентом та знімав пропагандистські сюжети про російську війну проти України. Зокрема, він готував матеріали про "терориста" Олега Сенцова, "приєднання" Криму та "геноцид" жителів Донбасу.

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Княгницький не згадував у своїх матеріалах про російську агресію. Натомість називав російських бойовиків "ополченням" чи "самообороною Донбасу". А про дії української армії казав як про "захоплення міст" і протиставляв українські обстріли, які начебто спричинили в Донецьку гуманітарну катастрофу, допомозі від Росії.

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Княгницький пропрацював на НТВ до 2017 року та пішов звідти, як сам стверджує, з етичних міркувань. Після цього Княгницький влаштувався в нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Під час роботи там висвітлював, як Росія обстріляла та захопила українські кораблі в Керченській протоці. Пропагандист спекулював, що Україна спеціально спровокувала Росію. І стверджував, що в цій ситуації не зрозуміло, хто юридично винен і хто в чиї води зайшов.

Автор: 

журналістика (1766) пропаганда (2808) росія (65336) ЗМІ (1361)


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Топ коментарі
+7
То це аж така ціла спецоперація потрібна, щоб звільнити пропагандона, який "з етичних міркувань" був відряджений на виполнєніє спєцзаданія за рубєжом нашєй родіни.
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16.06.2023 11:15
+5
А коли цих кацапів на роботу приймали, то керівництво не здогадалось перевірити їх попередню діяльність?
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16.06.2023 11:26
+3
гнать в шею отовсюду..., если индивид работал хоть полгода на пропагандистскую машину кремля - он замаран и запятнан по самую макушку, к нему нет и не может быть никакого доверия...
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16.06.2023 11:18
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То це аж така ціла спецоперація потрібна, щоб звільнити пропагандона, який "з етичних міркувань" був відряджений на виполнєніє спєцзаданія за рубєжом нашєй родіни.
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16.06.2023 11:15 Відповісти
Еге ж!
Ще й якогось суперкрутого експерта найняли, начебто того що він наговорив не достатньо не тільки для звільнення з VA, а взагалі для депортації в його кохану рашку.

Хтось із західних політиків нещодавно рекомендував "добре приглядати" за рузькими в Європі
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16.06.2023 11:25 Відповісти
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16.06.2023 11:15 Відповісти
K.G.B.
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16.06.2023 11:17 Відповісти
"наш мальчик"
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16.06.2023 11:27 Відповісти
гнать в шею отовсюду..., если индивид работал хоть полгода на пропагандистскую машину кремля - он замаран и запятнан по самую макушку, к нему нет и не может быть никакого доверия...
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Эта гнусная русафобия!!!!
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16.06.2023 11:20 Відповісти
Эта гнида передавала в Москву всё, что видела и слышала: источники, способы добывания и перепроверки информации, все технологические ноу-хау "Голоса Америки".
В топку.
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16.06.2023 11:24 Відповісти
і головне інформаторів VA! 👿
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16.06.2023 11:26 Відповісти
А коли цих кацапів на роботу приймали, то керівництво не здогадалось перевірити їх попередню діяльність?
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16.06.2023 11:26 Відповісти
Він не кацап він " наш мальчик" як сказано в одному коментарі.
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16.06.2023 11:49 Відповісти
Ск. Тобто вони не бачили кого приймають на роботу?
Будьоновки і парашуту було недостатньо - дочекалися поки пустить під укіс поїзд?
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16.06.2023 11:30 Відповісти
Наше СБУ могло посприяти швидшому звільненню цього кацапа, вчасно порушивши кримінальну справу щодо його дій та закликів.
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16.06.2023 11:32 Відповісти
Чому його взагалі брали на роботу?
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16.06.2023 11:36 Відповісти
Яке звільнення, має бути арешт і за грати, це ідеологічний диверсант і пропагандист російського расизму.
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16.06.2023 11:38 Відповісти
до всіх кацапів треба придивлятися, будь-хто з них може бути 'засланим казачком', здається, на Заході вже починають прозрівати
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16.06.2023 11:51 Відповісти
 
 