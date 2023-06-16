ООН підозрює росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"

В Організації Об’єднаних Націй на 15-му місяці повномасштабної війни Російської Федерації проти України запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".

Про припущення експертів повідомила спеціальна доповідачка ООН з тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на SkyNews.

Експерти ООН "висловили стурбованість" з приводу "спланованих, санкціонованих та навмисних" тортур українських цивільних осіб та військовополонених російськими окупантами.

Вони підозрюють окупантів у застосуванні електрошокера, надяганні на голову каптура та імітації страти, ушкодженнях внутрішніх органів, тріщинах та переломах кісток, образах та психологічних травмах.

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Такі дії використовувалися для отримання розвідувальних даних чи примусу до визнання, уточнили ООН.

Едвардс зазначила, що послідовність та методи таких дій "передбачають рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл, навмисну політику або офіційну толерантність з боку вищої влади".

"Катування - це воєнний злочин, а систематична або широко поширена практика тортур - злочин проти людяності. Підпорядкування наказу вищого чи директивна вказівка не може бути виправданням тортур, і будь-яка причетна до цього особа має бути негайно розслідувана і притягнута до відповідальності незалежною владою", - сказала вона.

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Спецдоповідачка ООН зазначила: якщо звинувачення підтвердяться, вони будуть окремими порушеннями й можуть бути прирівняні до тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, які підтримує держава.

Едвардс повідомила, що разом з експертами написала офіційного листа російському уряду з цього приводу, але дипломатична місія Росії у Женеві "не відповіла на запит про коментарі".

За правилами ООН, Москва має 60 днів, щоб відповісти на ці підозри.