ООН підозрює росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"
В Організації Об’єднаних Націй на 15-му місяці повномасштабної війни Російської Федерації проти України запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".
Про припущення експертів повідомила спеціальна доповідачка ООН з тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на SkyNews.
Експерти ООН "висловили стурбованість" з приводу "спланованих, санкціонованих та навмисних" тортур українських цивільних осіб та військовополонених російськими окупантами.
Вони підозрюють окупантів у застосуванні електрошокера, надяганні на голову каптура та імітації страти, ушкодженнях внутрішніх органів, тріщинах та переломах кісток, образах та психологічних травмах.
Такі дії використовувалися для отримання розвідувальних даних чи примусу до визнання, уточнили ООН.
Едвардс зазначила, що послідовність та методи таких дій "передбачають рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл, навмисну політику або офіційну толерантність з боку вищої влади".
"Катування - це воєнний злочин, а систематична або широко поширена практика тортур - злочин проти людяності. Підпорядкування наказу вищого чи директивна вказівка не може бути виправданням тортур, і будь-яка причетна до цього особа має бути негайно розслідувана і притягнута до відповідальності незалежною владою", - сказала вона.
Спецдоповідачка ООН зазначила: якщо звинувачення підтвердяться, вони будуть окремими порушеннями й можуть бути прирівняні до тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, які підтримує держава.
Едвардс повідомила, що разом з експертами написала офіційного листа російському уряду з цього приводу, але дипломатична місія Росії у Женеві "не відповіла на запит про коментарі".
За правилами ООН, Москва має 60 днів, щоб відповісти на ці підозри.
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оон, червоний хрест, вооз, женевські конвенції та інші міжнародні контори - це клуби по-інтересах, по відмиванню грошей...
в останній раз я в цьому переконався, коли "руSSкій посол" нєбєнзя " розповідав" про бойових комарів...а всі присутні " уважно" слухали..
http://sum.in.ua/s/bezkorysnyj#:~:text=1.,%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%3B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9.
БЕЗКОРИСНИЙ - Академічний тлумачний словник
Безкорисливий той хто чужий користі, користолюбству; що не прагне до особистої вигоди, наживи. Безкорисливим ми називаємо вчинок, який не переслідує ніякої егоїстичної мети, або вчинок, який неможливо пояснити лише одним егоїзмом.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96,%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC.
Безкорисливість - Вікіпедія
ДО РЕЧІ, хтось ( гуттереш) обицяв АЗОВЦЯМ, що їх відпустять з полону ? Замість цього ми бачимо на світлинах ГОЛОДОМОР АЗОВЦІВ І ЯКИЙСЬ КЛОУНСЬКИЙ СУД
гуттереша пора у відставку
не БОИТЬСЯ Азов тількі Свобода
Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.
Той момент, коли від ненависті і болю закипає кров і стискаються кулаки... Помста і смерть ворогам!
І таки знайти тих, хто матиме достатню цінність для Кремля, щоб в обмін на них погодились віддати нам цих 22 мучеників "Азовсталі".
звинуваченя жертви відбувається з метою виправдати агресора.
адже в даній конкретній ситуації ви пропонуєте не давати оцінки власним злочинним діям, хоч би вони й сповільнювали, а подекуди й прямо шкодили тієму самому самозахисту.
Русня з усіх боків не права, але тисне - має результат.
Млять наскільки ж правила ООН не відповідають викликам ********** , невже хтось сподівається, що хремль відповість :" так, усе вірно, ми катуємо"