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Новини Війна
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ООН підозрює росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"

полон,катування,тортури

В Організації Об’єднаних Націй на 15-му місяці повномасштабної війни Російської Федерації проти України запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур".

Про припущення експертів повідомила спеціальна доповідачка ООН з тортур Еліс Джілл Едвардс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на SkyNews.

Експерти ООН "висловили стурбованість" з приводу "спланованих, санкціонованих та навмисних" тортур українських цивільних осіб та військовополонених російськими окупантами.

Вони підозрюють окупантів у застосуванні електрошокера, надяганні на голову каптура та імітації страти, ушкодженнях внутрішніх органів, тріщинах та переломах кісток, образах та психологічних травмах.

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Такі дії використовувалися для отримання розвідувальних даних чи примусу до визнання, уточнили ООН.

Едвардс зазначила, що послідовність та методи таких дій "передбачають рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл, навмисну політику або офіційну толерантність з боку вищої влади".

"Катування - це воєнний злочин, а систематична або широко поширена практика тортур - злочин проти людяності. Підпорядкування наказу вищого чи директивна вказівка не може бути виправданням тортур, і будь-яка причетна до цього особа має бути негайно розслідувана і притягнута до відповідальності незалежною владою", - сказала вона.

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Спецдоповідачка ООН зазначила: якщо звинувачення підтвердяться, вони будуть окремими порушеннями й можуть бути прирівняні до тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, які підтримує держава.

Едвардс повідомила, що разом з експертами написала офіційного листа російському уряду з цього приводу, але дипломатична місія Росії у Женеві "не відповіла на запит про коментарі".

За правилами ООН, Москва має 60 днів, щоб відповісти на ці підозри.

Автор: 

армія рф (17502) ООН (3359) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+23
Може ще й по цивільних об'єктах стріляють? Перевірте...
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16.06.2023 12:21
+14
та не може цього бути..., це навряд чи..., ніяких підтверджень цьому немає, та й свідків немає..., всього 15 місяців війни, ще нічого достеменно невідомо..., жаль, що ООН перетворилась на чисто декоративний елемент мирового устрою, а повинна була відігравати ключову роль у діях по недопущенню війн та конфліктів...
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16.06.2023 12:27
+10
Безкорисні ідіоти.
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16.06.2023 12:19
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Безкорисні ідіоти.
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16.06.2023 12:19 Відповісти
Бескорыстные? Як раз корисливі. Може щось на кшталт - марнославні бовдури?
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16.06.2023 12:30 Відповісти
Ще одна нікчемна контора зголосилася....

оон, червоний хрест, вооз, женевські конвенції та інші міжнародні контори - це клуби по-інтересах, по відмиванню грошей...

в останній раз я в цьому переконався, коли "руSSкій посол" нєбєнзя " розповідав" про бойових комарів...а всі присутні " уважно" слухали..
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16.06.2023 15:04 Відповісти
Моя думка з початку повномасшабного незмінна - оті всі ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, МЧХ, МАГАТЕ - то організації імпотенти.
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16.06.2023 15:49 Відповісти
...це клуби по-інтересах, по відмиванню грошей...
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16.06.2023 17:02 Відповісти
Безкорисні це з яких нуль користі, а а безкорисливі це типу філантропи, благодійники. Не путай поняття.
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16.06.2023 19:51 Відповісти
Це ти не вигадуй.
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16.06.2023 22:22 Відповісти
1. Який нікому не дає користі; некорисний.

http://sum.in.ua/s/bezkorysnyj#:~:text=1.,%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%3B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9.
БЕЗКОРИСНИЙ - Академічний тлумачний словник

Безкорисливий той хто чужий користі, користолюбству; що не прагне до особистої вигоди, наживи. Безкорисливим ми називаємо вчинок, який не переслідує ніякої егоїстичної мети, або вчинок, який неможливо пояснити лише одним егоїзмом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#:~:text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96,%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC.
Безкорисливість - Вікіпедія
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16.06.2023 22:37 Відповісти
Може ще й по цивільних об'єктах стріляють? Перевірте...
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16.06.2023 12:21 Відповісти
та не може цього бути..., це навряд чи..., ніяких підтверджень цьому немає, та й свідків немає..., всього 15 місяців війни, ще нічого достеменно невідомо..., жаль, що ООН перетворилась на чисто декоративний елемент мирового устрою, а повинна була відігравати ключову роль у діях по недопущенню війн та конфліктів...
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16.06.2023 12:27 Відповісти
Їм для цього знадобиться ще 15 місяців
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16.06.2023 12:40 Відповісти
росися? пытки? не может этого быть... доказательств мало
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16.06.2023 12:24 Відповісти
"а ви дакажите..."-кричали бандарєнка і лукаш, сідаючи в літак до Монако.....
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16.06.2023 15:06 Відповісти
ООН, нєвсьотакадназначна же.
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16.06.2023 12:24 Відповісти
Глибокостурбовані довбні !
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16.06.2023 12:32 Відповісти
на 15-му місяці повномасштабної війни!!!,експерти ООН "висловили стурбованість",--це --ВСЕ!,що треба знати про оон,та її експЄртов!,(,
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16.06.2023 12:39 Відповісти
Ну треба ж таке… весь світ знає які кацапи дикуни та варвари, а вони почали тільки щось підозрювати
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16.06.2023 12:42 Відповісти
Підозрюють? Та ви що?! Ну, чекаємо на занепокоєння...
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16.06.2023 12:44 Відповісти
Я занепокоєна занепокоїнням ООН.
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16.06.2023 12:52 Відповісти
Гуттереш, а як же день російськой мови , а як же допомога россіянам у продажу їх азоту?

ДО РЕЧІ, хтось ( гуттереш) обицяв АЗОВЦЯМ, що їх відпустять з полону ? Замість цього ми бачимо на світлинах ГОЛОДОМОР АЗОВЦІВ І ЯКИЙСЬ КЛОУНСЬКИЙ СУД

гуттереша пора у відставку
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16.06.2023 12:54 Відповісти
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16.06.2023 12:55 Відповісти
Усі бояться АЗОВЦІВ - і зелені і голубі і червоні . Тому і не поспішають їх визволяти
не БОИТЬСЯ Азов тількі Свобода
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16.06.2023 12:57 Відповісти
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
Подивіться на них. Так виглядав ГУЛАГ для наших дідів. Так виглядали Соловки для наших прапрадідів. Так виглядає московський полон для наших братів.

Той момент, коли від ненависті і болю закипає кров і стискаються кулаки... Помста і смерть ворогам!

І таки знайти тих, хто матиме достатню цінність для Кремля, щоб в обмін на них погодились віддати нам цих 22 мучеників "Азовсталі".
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16.06.2023 12:59 Відповісти
Victim blaming.
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16.06.2023 13:55 Відповісти
аж ніяк.
звинуваченя жертви відбувається з метою виправдати агресора.
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16.06.2023 13:58 Відповісти
Також і з метою відмовити у наданні допомоги жертві: мало зусиль докладає для самооборони.
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16.06.2023 14:07 Відповісти
боюся ви пересмикуєте, до того ж не все можна звести до аналогій.
адже в даній конкретній ситуації ви пропонуєте не давати оцінки власним злочинним діям, хоч би вони й сповільнювали, а подекуди й прямо шкодили тієму самому самозахисту.
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16.06.2023 14:46 Відповісти
Якщо ні на кого не тиснути, про нас взагалі всі забудуть.
Русня з усіх боків не права, але тисне - має результат.
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16.06.2023 15:03 Відповісти
Одна надежда: когда Китай начнет присоединять Сибирь и вырезать русских как свиней, ООН точно так же будет выражать глубокую озабоченность, обеспокоенность и подозрения...
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16.06.2023 13:37 Відповісти
"русских как свиней" ніхто не буде вирізати...вони самі повиздихають як голодні пси...а нових, як казав вілікій палкаводіц жукав, руZZкі самкі НЕ встигнуть наражать....
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16.06.2023 15:10 Відповісти
ООН іде на х@й.
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16.06.2023 13:46 Відповісти
За правилами ООН, Москва має 60 днів, щоб відповісти на ці підозри Джерело:
Млять наскільки ж правила ООН не відповідають викликам ********** , невже хтось сподівається, що хремль відповість :" так, усе вірно, ми катуємо"
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16.06.2023 13:47 Відповісти
Ну от нарешті ООН став підозрювати (меня терзают смутные сомненья)
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16.06.2023 14:23 Відповісти
 
 