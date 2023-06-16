РФ може поповнювати запас "Калібрів", - ОК "Південь"
Країна-агресор може поповнювати кількість ракет типу "Калібр".
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кількість "Калібрів" може поповнюватися, і це головна проблема. Санкції тиснуть не так сильно, щоб вони зупинили це виробництво", - заявила Гуменюк.
Також вона зазначила, що для поповнення запасів озброєння флоту Росія використовує Новоросійську базу.
"Залізничне сполучення через Джанкой відновили, але побоювання в них посилюються. Але наша вогнева група працює, щоб вони не могли використовувати логістичні маршрути для поповнення запасів. В сенсі Чорноморського флоту вони зараз тяжіють щодо поповнення запасів у Новоросійській базі, там де їм більш спокійно та більш віддалено", - пояснила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь".
Також Наталя Гуменюк додала, що "сезон Кримської бавовни розпочато, та погодні умови цьому сприяють", але операція потребує інформаційної тиші.
За її словами, ворог вже не вперше використовує тактику обстрілу з використанням різного виду озброєння для виснаження ППО.
"Ми спостерігаємо таку тактику не перший раз, вони намагаються запускати ракети так, щоб вони проходили певний шлях тимчасово окупованою територією для того, щоб залишатися поза зоною ураження нашою ППО. Якщо ракети спрямовані глибше в Україну - вони дуже часто змінюють свою траєкторію, роблять її дуже складною. Часто в таких атаках використовуються різні способи впливу на ППО, зокрема і різні види озброєння. Це робиться для того, щоб виснажувати та розосереджувати зусилля ППО", - наголосила Гуменюк.
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PS просто нагадаю ситуацію прошлого року, с китайськими дронами DJI, коли наші дрони навіть не взлітали, на відміну від расейських яки чомусь могли літати навіть в закритих програмно зонах (аеропорти, АЕС...)
Заряджати їх у гармати та вистрелювати!
Де ракети чи наші Шахеди?
Не здивуюся якщо скоро з'ясується що наш чмоня Зеля і туди напхав купу агентів ГРУ, ФСБ та іншої русьні
крадіжками, барабанами та зрадою стримати цю руzмразоту важко
Пропозиція піти під зовнішне управління Великобританії на 20+ років