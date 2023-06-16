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РФ може поповнювати запас "Калібрів", - ОК "Південь"

корабель,ракети,калібр

Країна-агресор може поповнювати кількість ракет типу "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кількість "Калібрів" може поповнюватися, і це головна проблема. Санкції тиснуть не так сильно, щоб вони зупинили це виробництво", - заявила Гуменюк.

Також вона зазначила, що для поповнення запасів озброєння флоту Росія використовує Новоросійську базу.

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"Залізничне сполучення через Джанкой відновили, але побоювання в них посилюються. Але наша вогнева група працює, щоб вони не могли використовувати логістичні маршрути для поповнення запасів. В сенсі Чорноморського флоту вони зараз тяжіють щодо поповнення запасів у Новоросійській базі, там де їм більш спокійно та більш віддалено", - пояснила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь".

Також Наталя Гуменюк додала, що "сезон Кримської бавовни розпочато, та погодні умови цьому сприяють", але операція потребує інформаційної тиші.

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За її словами, ворог вже не вперше використовує тактику обстрілу з використанням різного виду озброєння для виснаження ППО.

"Ми спостерігаємо таку тактику не перший раз, вони намагаються запускати ракети так, щоб вони проходили певний шлях тимчасово окупованою територією для того, щоб залишатися поза зоною ураження нашою ППО. Якщо ракети спрямовані глибше в Україну - вони дуже часто змінюють свою траєкторію, роблять її дуже складною. Часто в таких атаках використовуються різні способи впливу на ППО, зокрема і різні види озброєння. Це робиться для того, щоб виснажувати та розосереджувати зусилля ППО", - наголосила Гуменюк.

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Автор: 

армія рф (17502) ракети (4029) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+21
Це ж вам не асфальт під обстрілами класти в Миколаєві..
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16.06.2023 14:52
+15
Люся Абдрістовіч в пєчалі. Послєдніє два залпа "калібров" билі єщьо в прошлом году.
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16.06.2023 14:55
+11
а що там із нашим Укроборонпромом?

Де ракети чи наші Шахеди?

Не здивуюся якщо скоро з'ясується що наш чмоня Зеля і туди напхав купу агентів ГРУ, ФСБ та іншої русьні
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16.06.2023 15:00
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Це ж вам не асфальт під обстрілами класти в Миколаєві..
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16.06.2023 14:52 Відповісти
Є таке. Сьогодні ондо; маштабна ***********, а дорожники Богоявленський латають.
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16.06.2023 15:25 Відповісти
А біданов з даніловим про це знають?
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16.06.2023 14:54 Відповісти
Так ЛюсяАрестович казав, що на два тижня вистачить калібрів... Тільки то було півтора року тому. Ну то вже таке.
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16.06.2023 15:27 Відповісти
ракети закінчуються--твердження
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16.06.2023 14:55 Відповісти
Та ти шо.....всеж можуть клепати..?
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16.06.2023 14:55 Відповісти
Люся Абдрістовіч в пєчалі. Послєдніє два залпа "калібров" билі єщьо в прошлом году.
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16.06.2023 14:55 Відповісти
Електронні компоненти на ''алі'' купують?
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16.06.2023 14:56 Відповісти
Так в Шаттле меньше электроники, чем в современном смартфоне. Там не нужны сверхтехнологии
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16.06.2023 15:06 Відповісти
Ну майже. Що з Китаю так точно.
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16.06.2023 15:24 Відповісти
А ви гадаєте, що Китай їм не допомагає в загалі?! Всі ті дрібнички типу мікросхем Китай їм поставить по першому запити, без усякого "Алі", та вагонними партіями. Єдине, що очкує поставляти Китай, так це вироби саме військового призначення, які можно напряму прослідкувати до Китаю. Так що усе в них є.
PS просто нагадаю ситуацію прошлого року, с китайськими дронами DJI, коли наші дрони навіть не взлітали, на відміну від расейських яки чомусь могли літати навіть в закритих програмно зонах (аеропорти, АЕС...)
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16.06.2023 15:29 Відповісти
контейнера електронних чіпів вистачить на тисячі ракет,їм навіть їх поповнювати не обовязково...
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16.06.2023 22:55 Відповісти
ее повысили до капитана или понизили?
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16.06.2023 14:58 Відповісти
Тому, знищувати потрібно НЕ ракети, а НОСІЇ (літаки та кораблі) й ЗАВОДИ !!!
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16.06.2023 14:59 Відповісти
Золотим асфальтом? 😅
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16.06.2023 15:05 Відповісти
Зеленими ДУПАМИ!
Заряджати їх у гармати та вистрелювати!
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16.06.2023 15:52 Відповісти
а що там із нашим Укроборонпромом?

Де ракети чи наші Шахеди?

Не здивуюся якщо скоро з'ясується що наш чмоня Зеля і туди напхав купу агентів ГРУ, ФСБ та іншої русьні
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16.06.2023 15:00 Відповісти
Вотетоповорот. Як несподівано. Арестович жданов піон тьковскій і інша *******!
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16.06.2023 15:01 Відповісти
я зайшов на полтавський он-лайн сайт..там обожнюють Світана...гарантовано---спочатку на вас накинуться а потім забанять
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16.06.2023 15:07 Відповісти
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16.06.2023 15:06 Відповісти
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16.06.2023 15:08 Відповісти
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16.06.2023 15:10 Відповісти
ворог підступний і на внутрішньому фронту теж

крадіжками, барабанами та зрадою стримати цю руzмразоту важко

Пропозиція піти під зовнішне управління Великобританії на 20+ років
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16.06.2023 15:13 Відповісти
хоч би один знайшовся президент, який би сказав - годі красти, треба виробляти ракети, свої, далекобійні, високоточні..., й тоді ми б змогли не покладатися на чиїсь санкції та чиюсь добру волю, а просто б стріляли та попадали...
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16.06.2023 15:21 Відповісти
Таких досі не було і на обрії не видно...Не народився ще.
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16.06.2023 15:43 Відповісти
Цар (гетьман) добрий. То бояри погані.
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16.06.2023 18:57 Відповісти
Тю!!! Ізраїльський п/полковник спецназу Люся Арєстовіч і Штірліц 21 ст. Буданов використали ці ракети ще в середині 2022-го....русня там,що,матчастину не вчить?
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16.06.2023 18:35 Відповісти
Флот орків пора топити.
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16.06.2023 23:44 Відповісти
 
 