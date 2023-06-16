Війна має бути врегульована дипломатичним шляхом, - президент ПАР Рамафоса
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса перелічив 10 складових позиції африканської делегації щодо війни. Основна з них така, що війна має бути врегульована дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - заявив він на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Третьою складовою Рамафоса назвав деескалацію, зазначивши, що російські обстріли не сприяють мирному процесу.
"Ми також визначаємо четверте питання - суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, і це потрібно поважати. П'ята складова - необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив", - наголоств Рамафоса, зазначивши, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".
"Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - резюмував він.
Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл під час візиту африканських лідерів сигналом, що свідчить про справжні наміри Росії.
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Делегація з Південної Африки на чолі з президентом Сирилом Рамафосою, яка прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення свого бачення мирного плану для України, заперечує ракетну атаку росії, яка була здійснена якраз у її приїзд до української столиці. Про це повідомляє південноафриканський інформаційний портал news24.
Помічник Рамафоси Вінсент Магвеня підтвердив свою версію тим, що мешканці Києва одразу після завершення тривоги повернулися до нормального життя. На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах.
"Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми проїжджали вулицями, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно і в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією", - наголосив на останньому слові представник ПАР.
Все логічно, ми за мир...... щоб вас кацапи не обстрілювали віддайте їм те що їм по праву за Оманськими договорами
Чомусь я думаю, що коррам ВВС в світі повірять, а мавпам - ні.
Грьобані оркомавпи.
Нам своє потрібно будувати і памятати що за сусід поряд, навіть після капітуляції (якої не буде) параші, але є ризик що нарід знову "устане ат вайні" і вибере асфальт та шашлики замість оборони.
Може прийшов час африканцям піти слідом за кацапським кораблем?Нехай знімають свої дупи з пальм,і самі собі жрачку вирощують.Дармоїди чортові.Україна кров'ю вмивається,провинна території свої віддати,лише щоб ліниві мауглі могли жерти українське зерно.
"Ви давайте, миріться, бо нам жерти нічого. І взагалі я в Києві ніякої війни не помітив. Тривога була фейкова. Тож миріться швидше, бо в нас пів Африки з голоду вимре."
...якось так...
2. Возмещение ущерба
3. Референдум на Кубани
4. Полная денуклеизация расеи
5. 300км демилитаризованная зона по всей границе.
6. Выдача всех пропагандонов на суд в Украине
7. Выдача всех военных преступников на суд в Украине
8. Возвращение всех незаконно перемещённых лиц (детей в основном)
9. Посыпание пеплом хвоста (пусть будет)
10. Развал на 80 объектов
А там посмотрим
Ідіть арбайтен нарешті - білі колонізатори вам передали культуру агровиробництва.
Хто їх покликав до Києва?
Вн же так і сказав" "Задовбали ви зі своєю війною. Із-за вас ми з голоду пухнемо. А війни тут я так і не побачив. Після тривоги всі гуляють, ніби нічого не сталось. Так що миріться швидше і дайте нам жерти"
Бо ця війна має бути врегульована першим кроком деокупацією всіх захоплених анексованих територій України; а вже потім - переговори про мир та відповідальність агресора за війну і вчинені ним злочини!
сильно це допомогло щоб путін не напав?
cкільки метрів криму дипльоматія повернула?
тому так, тільки війна, тільки гардкор.
поки не вб'ємо всіх русскоязичних недоносків, що прийшли на нашу землю наша Україна і наші діти будуть загрожені.