Війна має бути врегульована дипломатичним шляхом, - президент ПАР Рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса перелічив 10 складових позиції африканської делегації щодо війни. Основна з них така, що війна має бути врегульована дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - заявив він на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Третьою складовою Рамафоса назвав деескалацію, зазначивши, що російські обстріли не сприяють мирному процесу.

"Ми також визначаємо четверте питання - суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, і це потрібно поважати. П'ята складова - необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив", - наголоств Рамафоса, зазначивши, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".

"Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - резюмував він.

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Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл під час візиту африканських лідерів сигналом, що свідчить про справжні наміри Росії.