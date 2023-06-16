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Новини Війна
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Війна має бути врегульована дипломатичним шляхом, - президент ПАР Рамафоса

рамафоса

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса перелічив 10 складових позиції африканської делегації щодо війни. Основна з них така, що війна має бути врегульована дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - заявив він на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Третьою складовою Рамафоса назвав деескалацію, зазначивши, що російські обстріли не сприяють мирному процесу. 

"Ми також визначаємо четверте питання - суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, і це потрібно поважати. П'ята складова - необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив", - наголоств Рамафоса, зазначивши, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".

"Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - резюмував він.

Також читайте: Путін або неадекватний, або не контролює свою армію, - Зеленський про обстріл Києва під час візиту африканських лідерів

Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса у п’ятницю прибув в Україну. 16 травня Рамафоса анонсував мирну ініціативу для завершення війни Росії проти України, яку мали запропонувати африканські країни. Водночас удень Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав обстріл під час візиту африканських лідерів сигналом, що свідчить про справжні наміри Росії.

ПАР (164) переговори з Росією (1098) Рамафоса Сиріл (27)


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Топ коментарі
+60
лети домой чудо в костюме
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16.06.2023 20:56
+31
Вони коли злазили з пальми випадково головою донизу не впали?
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16.06.2023 20:57
+25
Шоста частина бананового "мирного плану"-забезпечити рух зернових і добрив!Зовсім не паляться.
Може прийшов час африканцям піти слідом за кацапським кораблем?Нехай знімають свої дупи з пальм,і самі собі жрачку вирощують.Дармоїди чортові.Україна кров'ю вмивається,провинна території свої віддати,лише щоб ліниві мауглі могли жерти українське зерно.
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16.06.2023 21:04
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лети домой чудо в костюме
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16.06.2023 20:56 Відповісти
Галстук завязан не по ДРОЧ коду, нах на пальму!
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16.06.2023 21:07 Відповісти
воно бібізяна промоськовська
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16.06.2023 21:55 Відповісти
только вас не хватало вопросы ***** задавайте , езжайте со своим планом на паРашу
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16.06.2023 22:11 Відповісти
Делегація ПАР заявила, що сьогоднішній обстріл Києва - "дезінформація та неправда"

Делегація з Південної Африки на чолі з президентом Сирилом Рамафосою, яка прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення свого бачення мирного плану для України, заперечує ракетну атаку росії, яка була здійснена якраз у її приїзд до української столиці. Про це повідомляє південноафриканський інформаційний портал news24.

Помічник Рамафоси Вінсент Магвеня підтвердив свою версію тим, що мешканці Києва одразу після завершення тривоги повернулися до нормального життя. На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах.

"Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми проїжджали вулицями, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно і в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією", - наголосив на останньому слові представник ПАР.
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16.06.2023 20:57 Відповісти
ну і в чому тумба-юмба злукавили ? ракети ***** ж не долетіли отже обсрілу не було.
Все логічно, ми за мир...... щоб вас кацапи не обстрілювали віддайте їм те що їм по праву за Оманськими договорами
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16.06.2023 21:02 Відповісти
а щойно я подивився передачу ВВС на Еспресо (15хв., недовго, раджу переглянути), так там кореспондент ВВС показує руйнування від обстрілів в передмісті Києва.

Чомусь я думаю, що коррам ВВС в світі повірять, а мавпам - ні.
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16.06.2023 21:48 Відповісти
Мавпи - що з них візьмеш
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16.06.2023 21:03 Відповісти
"Какие обстрелы? Не видело я никаких обстрелов, - в меня же ничего не попало".
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16.06.2023 21:52 Відповісти
И ракеты должны были пролетать прямо над его головой и в центре Киева
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16.06.2023 23:29 Відповісти
Вони б ще більше були спантеличені, якби завітали до Харкова. Тут у людей звичайний день не після тривоги, а під час неї....Суцільна дезинформація🤣
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16.06.2023 23:48 Відповісти
Вони коли злазили з пальми випадково головою донизу не впали?
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16.06.2023 20:57 Відповісти
Планчик на уровне третьего класса общеобразовательной школы.
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16.06.2023 20:58 Відповісти
не оправдал зеленых ожиданий...
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16.06.2023 20:58 Відповісти
і перші два пункта засекретили чи шо?навіть не озвучили
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17.06.2023 07:38 Відповісти
Що б оркостан наклепав ракет, шахедів, реструктурував та зміцнив армію і пішов пішки вже прямиком на Європу?
Грьобані оркомавпи.
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16.06.2023 20:59 Відповісти
так написав наче параша в разі поразки і виведення військ не буде займатись аналогічним.
Нам своє потрібно будувати і памятати що за сусід поряд, навіть після капітуляції (якої не буде) параші, але є ризик що нарід знову "устане ат вайні" і вибере асфальт та шашлики замість оборони.
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16.06.2023 21:05 Відповісти
При всей вере в ЗСУ я тоже думаю, что никакой капитуляции не будет, как бы нам не хотелось. Нет для этого оснований
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16.06.2023 21:51 Відповісти
ЗСУ как раз и создают эти основания.
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16.06.2023 22:01 Відповісти
У них почти неисчерпаемый мобилизационный ресурс
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16.06.2023 22:04 Відповісти
Решает не мясо а технологии. Залп хаймарса ушатал тысячу орков. Да плюс бесконечный поток гробов делает свое дело,одно дело у телевизора попивая пиво поддерживать войну другое знать что тебя в любой момент могут отправить с автоматом в окоп под бахмутом.
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16.06.2023 22:14 Відповісти
Ну так простые вещи хорошо работают. Как заложенная взрывчатка на дамбу ГЭС. Простые дроны-камикадзе из китайской рассыпухи и так далее. Зарытый в капонимр Т-55 - это серьёзная преграда. Ракеты у них тоже производятся, заводы работают. Не даром "Лёха две-три недели" уже не в тренде. Мы зависим исключительно от военной помощи союзников, они это всё изготовляют сами ну или почти всё сами. На количество гробов им плевать. Если они узнают реальные потери - они будут винить нас и захотят отомстить - именно это и случилось во вторую чеченскую войну
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16.06.2023 22:26 Відповісти
Может и захотят, вот только их мстилка будет размотана на ремни.
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16.06.2023 23:16 Відповісти
Зарытый т55 серьезная преграда? После первого выстрела и обнаружения ,один выстрел ПТРК джавелин и все,ни т55 ,ни экипажа.
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17.06.2023 07:33 Відповісти
Якби він був такими то вони б уже мясом вийшли на адмінмежі донецької і луганської областей, не скорочували би лінію фронту залишаючи плацдарм на правому березі і не росказували би всім що вони за переговори в тих реаліях які склались.
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16.06.2023 22:22 Відповісти
Несканчаимый рыссурс мардвы заканчуицца на мехесрань мудянскам балоте. Астаницца толька мабилиссовать ватрушек с балоты.
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16.06.2023 23:10 Відповісти
Вполне себе исчерпаемый.
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16.06.2023 23:15 Відповісти
марні, як червоний хрест
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16.06.2023 20:59 Відповісти
Сирило є сирило.
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16.06.2023 21:00 Відповісти
Точніше "серило"...
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17.06.2023 05:03 Відповісти
Вам сегодня ноту вручали, но промазали, в ПВО попали.
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16.06.2023 21:03 Відповісти
Ось нехай і домовляється з *******. Ми своїх не кидаємо . У пазури тварин.
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16.06.2023 21:04 Відповісти
Шоста частина бананового "мирного плану"-забезпечити рух зернових і добрив!Зовсім не паляться.
Може прийшов час африканцям піти слідом за кацапським кораблем?Нехай знімають свої дупи з пальм,і самі собі жрачку вирощують.Дармоїди чортові.Україна кров'ю вмивається,провинна території свої віддати,лише щоб ліниві мауглі могли жерти українське зерно.
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16.06.2023 21:04 Відповісти
Та з самого початку була зрозуміла причина, з якої той Сирун Нітроамофоска до Києва приперся.
"Ви давайте, миріться, бо нам жерти нічого. І взагалі я в Києві ніякої війни не помітив. Тривога була фейкова. Тож миріться швидше, бо в нас пів Африки з голоду вимре."
...якось так...
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16.06.2023 23:00 Відповісти
А что вы хотели? Для них война в центре Европы, как для вас война где-то в Африке, но с некоторым уточнением - продовольствие.... Вы в курсе, что там в Африке происходит? Вот, а они вынуждены пытаться как то влиять на события в Европе из-за проблем с продовольствием, и кто победит в этой войне для них не важно, лишь бы продолжались поставки зерна...
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16.06.2023 23:04 Відповісти
неважно
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17.06.2023 05:04 Відповісти
пнх мавпа до рєпоєдів і там впарюй цей банан
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16.06.2023 21:04 Відповісти
У себе в Африці війни закінчити не можуть міротворці хорові.
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16.06.2023 21:05 Відповісти
*херові
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16.06.2023 21:07 Відповісти
точніше ***** , так правильніше
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16.06.2023 23:32 Відповісти
дитя апартеіду просрало все що їм цівілізація надала за рік самостійнорсті. заселились з трущоб в даунтаун та обісрали його ... ще й приїхали повчати нас життю.... едине місце де вони мали б виголошувати промови - київський зоопарк
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16.06.2023 21:06 Відповісти
1. Вывод всех запоребриковых войск со всех территорий Украины в рамках границ признанных всеми странами мира
2. Возмещение ущерба
3. Референдум на Кубани
4. Полная денуклеизация расеи
5. 300км демилитаризованная зона по всей границе.
6. Выдача всех пропагандонов на суд в Украине
7. Выдача всех военных преступников на суд в Украине
8. Возвращение всех незаконно перемещённых лиц (детей в основном)
9. Посыпание пеплом хвоста (пусть будет)
10. Развал на 80 объектов
А там посмотрим
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16.06.2023 21:07 Відповісти
Якого хрена ці вічно голодні людожери з Африки вирішують питання війни та миру в Європі?

Ідіть арбайтен нарешті - білі колонізатори вам передали культуру агровиробництва.

Хто їх покликав до Києва?
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16.06.2023 21:08 Відповісти
Дядько голод їх покликав до Києва.
Вн же так і сказав" "Задовбали ви зі своєю війною. Із-за вас ми з голоду пухнемо. А війни тут я так і не побачив. Після тривоги всі гуляють, ніби нічого не сталось. Так що миріться швидше і дайте нам жерти"
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16.06.2023 23:05 Відповісти
нехай *** сосуть у пяної мавпи , бо твереза не дасть
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16.06.2023 23:36 Відповісти
Хто покликав? Неужели не понимаете?
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16.06.2023 23:12 Відповісти
ПНХ!!!!!
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16.06.2023 21:09 Відповісти
От ****** миротворці, спочатку Папа Римский, потім Китайці, тепер Африканські мавпи, хто там далі марсіани з космосу? Путлер і дипломатія то речі несумісні, воно ж відірване від реальності, про що з ним можна говорити? Єдиний вихід збільшувати Заходом постачання зброї до України у кілька разів щоб вигнати срань кацапську запоребрик.
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16.06.2023 21:13 Відповісти
не хочешь в буркіна фасо-вали в гвінею-бісау
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16.06.2023 21:14 Відповісти
Йди нах
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16.06.2023 21:20 Відповісти
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16.06.2023 21:23 Відповісти
Все таки нужно было чтобы одна ракета ******* по етой обезьяне. Только нужно было их в поле вывезти чтобы по Киеву не прилетало
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16.06.2023 21:24 Відповісти
Собака гавкає, караван іде...
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16.06.2023 21:28 Відповісти
Пункт перший - 3,14здуйте за кораблем!
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16.06.2023 21:33 Відповісти
пшол *****!

Бо ця війна має бути врегульована першим кроком деокупацією всіх захоплених анексованих територій України; а вже потім - переговори про мир та відповідальність агресора за війну і вчинені ним злочини!
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16.06.2023 21:39 Відповісти
Про територіальну цілісність і повагу до міжнароднозатверджених кордонів держав - ні слова. Зате про зерно для себе не забув.
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16.06.2023 21:44 Відповісти
к є б є н і м а т є р і - н а б є л о м к а т є р і , Г А Н ...О Н
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16.06.2023 21:49 Відповісти
Катер должен быть чёрным, а то вас обвинят в расизме!
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16.06.2023 21:53 Відповісти
Нах... - це туди чмошник чорномазий. Вибачаюсь,звісно, за не дуже політкоректне висказування.
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16.06.2023 21:53 Відповісти
війна має бути врегульована...
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16.06.2023 21:57 Відповісти
Як же вс вожді ******* вживати безособові пасивні речення типу «війна має бути врегульована…», «зарплата вчителям повинна бути 8 тисяч доларів» і т.п. Війна, блд, це не жива істота, вона сама себе не врегулює!!! Той хто вживає такі мовні трюки просто сотряє воздух і знає що нічого від цього не зміниться, а лише безтолковий піпл на це поведеться.
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16.06.2023 21:59 Відповісти
Миротворцы секты "мумба-юмба"....
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16.06.2023 22:01 Відповісти
Головний посил цієї промови - Та віддайте частину своєї країни, бо нам хочеться жерти.
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16.06.2023 22:17 Відповісти
Найвлучніший коментар у темі.
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16.06.2023 23:14 Відповісти
Негри приїхали вчити Київ. Ну і ну.
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16.06.2023 22:18 Відповісти
Лет через двадцать у нас три четверти страны будут заполнены неграми, хачами и новиопами. Так что нужно быть вежливыми с будущими гражданами, хотя и прислушиваться к ним пока не обязательно)
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17.06.2023 01:08 Відповісти
Це у вас на параші таке буде. А в Україні будуть жити українці. І я достатньо ввічлива. Слово негр не є лайливим. То слово нігер є образливим. До рече, воно лажу співзвучно із словом книга.
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17.06.2023 08:59 Відповісти
С седьмой составляющей нужно бы пояснить, бо с удобрениями и так все хорошо - есть и становится все больше. А вообще, все правильно, войны заканчиваются дипломатией, все что нужно это убрать кацапню нах.р из Украины и тогда дипломатам все карты в руки.
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16.06.2023 22:24 Відповісти
Что, дихлофос, кусять осень хотца...
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16.06.2023 22:31 Відповісти
Поясніть цьому далекому від української фразеології індивідиуму, що означає вислів "Зеленський сказав, що ми повинні йти далі". Скажіть вже відкритим текстом, куди він має йти.
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16.06.2023 22:34 Відповісти
Ага , робимо висновок - хліба ( зерна ) їм не давати , най у пуйла просять, а хоч з голоду повмирають, а хоч повбиваються .
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16.06.2023 22:46 Відповісти
Просто заздрю йому; який цей рамафоса розумний чувак!
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16.06.2023 23:02 Відповісти
Жуй банани тварюка
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16.06.2023 23:35 Відповісти
лезь на пальму обратно , говорящая бибизяна
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17.06.2023 00:34 Відповісти
якби в нього попала рашистська ракета то і далі варнякав би про мир?
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17.06.2023 00:47 Відповісти
один український політик прізвище якого називати не можна (воландеморт?) заявляв що крим повернемо виключно дипльоматичним шляхом.

сильно це допомогло щоб путін не напав?

cкільки метрів криму дипльоматія повернула?

тому так, тільки війна, тільки гардкор.

поки не вб'ємо всіх русскоязичних недоносків, що прийшли на нашу землю наша Україна і наші діти будуть загрожені.
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17.06.2023 02:20 Відповісти
Як відомо ПВК "Вагнер" активно втрачалася в вибори в ЮАР і оцей чорношкірий президент ЮАР, схоже і є продукт втручання вагнерівців. Відпрацьовує.
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17.06.2023 05:31 Відповісти
Макака одним словом.
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17.06.2023 06:02 Відповісти
************* Дихлофоса, иди в жопу павиана.
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17.06.2023 06:17 Відповісти
Пусть ***** меньше очко лижут африканские товарищи.
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17.06.2023 10:12 Відповісти
 
 