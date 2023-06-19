Вивезення українських полонених до Угорщини служить політичним інтересам Орбана, - Кулеба

На дуку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", – вважає він.

Кулеба зазначив, що вивезення українських військовополонених із Росії – це, "по суті, таємна операція", до якої, за неофіційною інформацією, "були залучені інші гравці, й не лише із Угорщини".

"Нам розказують, що ті люди є вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем – і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому", – наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.