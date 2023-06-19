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Новини
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Вивезення українських полонених до Угорщини служить політичним інтересам Орбана, - Кулеба

кулеба

На дуку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Європейську правду.

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", – вважає він.

Кулеба зазначив, що вивезення українських військовополонених із Росії – це, "по суті, таємна операція", до якої, за неофіційною інформацією, "були залучені інші гравці, й не лише із Угорщини".

"Нам розказують, що ті люди є вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем – і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому", – наголосив Кулеба. 

Читайте: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, - речник ЄС Стано

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Угорщина (2303) Кулеба Дмитро (3604) полонені (2267)


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Топ коментарі
+4
Взагалі-то вивезення громадян України без згоди України - це кіднеппінг.

Орбан - спільник викрадення людей.
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19.06.2023 23:30
+3
Дуже цікаво як непримиримй ворог всього не православного РПЦ домовилася із своїми ідейними ворогами Римокатоликами та протестантами з мадярщини. Щось тут не чисто. Або ж Орбан є сесотом КГБ як і агент Михало (Гундяєв)
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19.06.2023 23:04
+2
Нема ніякої ужгородщини. Як нема хустівщини, чопщини, мукачівщини. Є українське ЗАКАРПАТТЯ
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19.06.2023 23:06
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А ми такі сидимо ручки склали всі такі з себе мироточці. ''**** нам кабанам''
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19.06.2023 22:44 Відповісти
Дуже цікаво як непримиримй ворог всього не православного РПЦ домовилася із своїми ідейними ворогами Римокатоликами та протестантами з мадярщини. Щось тут не чисто. Або ж Орбан є сесотом КГБ як і агент Михало (Гундяєв)
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19.06.2023 23:04 Відповісти
Там "бенджамін" посередником є
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19.06.2023 23:08 Відповісти
Ще один доказ: бог все, церкви ніщо
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19.06.2023 23:28 Відповісти
Ось воно: пречудовий клімат, жити, вирощувати красу, ростити дітей. Ніт. ''займусь ка я херньой''
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19.06.2023 22:51 Відповісти
ймовірно, полонені мають мадярські паспорти, що не дивно для жителів ужгородщини. років 10 назад продавали ці ксіви за пару сотень єврів. це давало змогу працювати в ЄС без довгої процедури отримання робочої візи. на хлопців ще можуть давити відкриттям криміналу по мадярських законах,за участь в військових формуваннях іноземної держави, і тим самим примусити полити брудом ЗСУ.
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19.06.2023 22:56 Відповісти
Нема ніякої ужгородщини. Як нема хустівщини, чопщини, мукачівщини. Є українське ЗАКАРПАТТЯ
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19.06.2023 23:06 Відповісти
це на зразок "совєтскоє закарпатьє",чи як? ))
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20.06.2023 01:09 Відповісти
Мей би, їм там краще, не моя справа, після того полону і в Африку звалиш. А з церквами давно розібралась: за руським кораблем
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19.06.2023 23:32 Відповісти
У циган там організували концтабори для воїнів ЗСУ!
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19.06.2023 22:58 Відповісти
датуть їм мадь*ярске громодянство ... може воно вже в їх є...тут внаяві прорблема їмпотенції нашого посла.... хто воно?
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19.06.2023 23:05 Відповісти
шавка х@йла хоче шантажувати Україну,

а європа сидить і мовчить, поки угорські фашики розгортають діяльність
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19.06.2023 23:08 Відповісти
кожен виборець орбана є ворогом України
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19.06.2023 23:16 Відповісти
А виборці ЗЄ тоді хто?
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19.06.2023 23:31 Відповісти
Взагалі-то вивезення громадян України без згоди України - це кіднеппінг.

Орбан - спільник викрадення людей.
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19.06.2023 23:30 Відповісти
Щось говорить, що не все так просто із цим. Скоріш за все полонені мають угорські паспорти, і самі не дуже зацікавлені в зустрічах із консулом України. Потрібно дочекатися хоч яку інормацію.
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20.06.2023 00:10 Відповісти
Пора вже ордер з Гааги видавати на арешт Орбана за викрадення громадян України.
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19.06.2023 23:46 Відповісти
Угорщина причетна до торгівлі нашими полоненими. Так і треба заявляти.
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19.06.2023 23:53 Відповісти
Наскільки я розумію, вивезені були власники мадярських паспортів, яких уйоббіки понароздавали на Закарпатті. Тепер у них є можливість відмовитись від українського громадянства і залишитись за кордоном. Це був би найкращій варіант для усіх хто не цінує Україну, "велика угорщина" залишилась би без своєї "п'ятої колони" на Закарпатті, а наші землі ставатимуть все більш українськими.
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20.06.2023 07:48 Відповісти
 
 