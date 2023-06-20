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Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи ліквідованих окупантів, - росЗМІ

кладовище

Кремль порекомендував губернаторам регіонів Росії не публікувати некрологи ліквідованих в Україні окупантів, адже журналісти використовують ці дані для підрахунку реальних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Верстка". 

Повідомляється, що частина губернаторів - з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів - отримала рекомендації не публікувати некрологи мешканців, які загинули на війні. Про рішення приховати некрологи розповів неназваний високопоставлений представник Держдуми РФ. Його слова також підтвердили джерела видання.

Джерела уточнюють, що йдеться саме про прохання Міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було багато. Таке рішення ухвалили, щоб нібито не турбувати мешканців.

Так, наприклад, керівник Тиви Владислав Ховалиг не повідомляв про смерть вихідців із регіону з травня 2022 року. При цьому регіон разом із Бурятією лідирує за кількістю втрат у чисельності чоловічого населення.

Читайте: В окупованому Криму вже поховали щонайменше 400 російських солдатів, - представництво президента

Крім того, тувинці також не отримують дані про загибель своїх близьких в Україні. У квітні стало відомо, що деякі з мешканців впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, хоча "похоронок" не отримували.

Водночас Ховалиг регулярно згадує "спецоперацію" на своїй сторінці, але розповідає лише про перемоги.

За даними "Верстки" регіональна влада також отримала прохання від Кремля частіше висвітлювати позитивні інфоприводи, пов'язані з війною.

Мер Москви Сергій Собянін також не висловлювався про кількість загиблих москвичів з початку війни.

При цьому деякі губернатори продовжують регулярно публікувати повідомлення про загибель вихідців зі своїх регіонів. Наприклад, глава Сахаліну Василь Лімаренко повідомив про загибель двох сахалінців 19 червня (загалом 220 загиблих з регіону). 

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Як повідомлялося, влада Республіки Хакасія на "прохання" Міноборони РФ припинила публікувати некрологи про мешканців регіону, які загинули в Україні.

ліквідація (3992) пропаганда (2814) росія (65442) цензура (363)


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Топ коментарі
+13
Паперу просто не вистачить Слава ЗСУ!
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20.06.2023 17:56
+12
й дані по "продажу лад" - засекретить!!! ))
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20.06.2023 17:57
+10
Тоді логічно було б засекретити і по 5 кг риби, і по парі пачок пельменів, і по два кубометри дрів, і по кілька брил льоду, і по два квитки в цирк за пагібшєго"защітнєга атєчєства". Якщо секретити,то вже по-дорослому секретити.
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20.06.2023 18:04
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Паперу просто не вистачить Слава ЗСУ!
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20.06.2023 17:56 Відповісти
й дані по "продажу лад" - засекретить!!! ))
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20.06.2023 17:57 Відповісти
Тоді логічно було б засекретити і по 5 кг риби, і по парі пачок пельменів, і по два кубометри дрів, і по кілька брил льоду, і по два квитки в цирк за пагібшєго"защітнєга атєчєства". Якщо секретити,то вже по-дорослому секретити.
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20.06.2023 18:04 Відповісти
Та просто пишіть: поїхав Ванька на концерт... до Кобзона.
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20.06.2023 17:58 Відповісти
Не хочуть за упокои хаи публікують за здравіє
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20.06.2023 17:59 Відповісти
та їм чхати, от чесно. Їм важливі не люди а "можем павтаріть"
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20.06.2023 18:02 Відповісти
Нехай пишуть кому видали квітки на Кобзона як премію
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20.06.2023 18:04 Відповісти
До речі- українці видали Українцям не жалко - видадуть на концерт ще мільйон квитків

Арестович , ау , давай про расчеловечівание , мол квітки накобзона - це не по человечески
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20.06.2023 18:07 Відповісти
Дозвольте трохи поправити вас, пані Софія. Квитки, а квітки це
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20.06.2023 18:10 Відповісти
Дякую . З граматикою в мене проблеми
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20.06.2023 18:24 Відповісти
Ето дєло нажівноє.
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20.06.2023 18:29 Відповісти
Правильно. Вместо некрологов печатать торжественное вручение пельменей
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20.06.2023 18:09 Відповісти
1 пельмені робити з дохлих касабів...
2 НЕ МОРОЗИТИ.. НЕХАЙ ЗЛИПАЮТЬСЯ
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20.06.2023 19:22 Відповісти
Та ви шо?! Обов'язково морозити!!! Бо злипнуться до цілого кацапа, а той знов до України попре!
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21.06.2023 08:27 Відповісти
Засекретьте свое существование лет на 300. И имейте себя там самими собой.
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20.06.2023 18:11 Відповісти
Від цього дохлих кацапів не буде менше.
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20.06.2023 18:13 Відповісти
запишите - один Алеша в холодильнике
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20.06.2023 18:16 Відповісти
Хотим видеть один единственный некролог:" Кремль сдох!"
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20.06.2023 18:17 Відповісти
все сдохли, все свободны. И не надо благодарить путлера за СВО. Лучше сразу на колени и Ладу калину выпрашивать, смерды.
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20.06.2023 18:18 Відповісти
Ага , а кладовища зрівняти бульдозерами -ВанЄк ніколи не було
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20.06.2023 18:19 Відповісти
Кепські новини, але, насправді, вся інформація про втрати армії рф надходить не через офіційні джерела, а через повідомлення вконтакте, телеграмі та інших месенджерах. Ну і , звичайно, іменние парти, віночки та мраморні дошки на стінах шкільного ватерклозету!!!
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20.06.2023 18:26 Відповісти
Страус теж думає, якщо встромити голову в пісок, ніхто тебе не побачить. А що срака зовні... А ззаду Великий Панда вже підкрадається
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20.06.2023 18:36 Відповісти
а ещё родстственникам запретить присутствовать на похоронах!и будет им полный покой!
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20.06.2023 18:37 Відповісти
Які некрологи? Просто калька: сидів за вбивство, пішов захищати ***** і здох як собака. Той хто не сидів, отримає іншу кальку. 200-й готувався вкрасти стіралку або унітаз у сусіда, але з'явився сенс у житті - йди в Україну, вбий українця на Донбасі і отримай військові трофеї, вірніше вкради у цивільних нещасних дамбасців, яких "бАмбілі 8 років запорожські козаки".
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20.06.2023 18:42 Відповісти
Тут багато хто жартує у коментарях.... але зовсім не смішно - необізнаність рабокацапів по їх знешкоджених в Україні та розповіді про "постійні перемоги" надає режиму терористів та війскових злочинців Кремля набирати нових на війну.
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20.06.2023 18:51 Відповісти
Ви праві. Переглядаю один кацапоресурс, який ще не заблокований. Приблизно з 12 областей тільки в одній області , як виняток", кожну декаду є репортажі про " вручєніє наград родствєннікам погібших 11 участніков сво". І це стабільно вже рік.Ну патєрь же нєт.
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20.06.2023 19:10 Відповісти
Сообщают только про гибель людей, а таких в "СВО" вообще нет. Собакам собачья смерть!
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20.06.2023 19:42 Відповісти
А шо такоэ?..патерьженет.
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20.06.2023 20:37 Відповісти
Здох як собака під парканом = без некролога
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20.06.2023 21:15 Відповісти
 
 