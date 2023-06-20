Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи ліквідованих окупантів, - росЗМІ

Кремль порекомендував губернаторам регіонів Росії не публікувати некрологи ліквідованих в Україні окупантів, адже журналісти використовують ці дані для підрахунку реальних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Верстка".

Повідомляється, що частина губернаторів - з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів - отримала рекомендації не публікувати некрологи мешканців, які загинули на війні. Про рішення приховати некрологи розповів неназваний високопоставлений представник Держдуми РФ. Його слова також підтвердили джерела видання.

Джерела уточнюють, що йдеться саме про прохання Міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було багато. Таке рішення ухвалили, щоб нібито не турбувати мешканців.

Так, наприклад, керівник Тиви Владислав Ховалиг не повідомляв про смерть вихідців із регіону з травня 2022 року. При цьому регіон разом із Бурятією лідирує за кількістю втрат у чисельності чоловічого населення.

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Крім того, тувинці також не отримують дані про загибель своїх близьких в Україні. У квітні стало відомо, що деякі з мешканців впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, хоча "похоронок" не отримували.

Водночас Ховалиг регулярно згадує "спецоперацію" на своїй сторінці, але розповідає лише про перемоги.

За даними "Верстки" регіональна влада також отримала прохання від Кремля частіше висвітлювати позитивні інфоприводи, пов'язані з війною.

Мер Москви Сергій Собянін також не висловлювався про кількість загиблих москвичів з початку війни.

При цьому деякі губернатори продовжують регулярно публікувати повідомлення про загибель вихідців зі своїх регіонів. Наприклад, глава Сахаліну Василь Лімаренко повідомив про загибель двох сахалінців 19 червня (загалом 220 загиблих з регіону).

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Як повідомлялося, влада Республіки Хакасія на "прохання" Міноборони РФ припинила публікувати некрологи про мешканців регіону, які загинули в Україні.