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Європейський інвестиційний банк виділяє 840 млн євро на відновлення України

кубраков,єіб

Україна отримає 840 мільйонів євро на відновлення від Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України. Документ було підписано на полях міжнародної конференції з відновлення України, яка сьогодні розпочалася в Лондоні.

Читайте: У Лондоні стартує конференція з відновлення України: приїхали понад тисячу посадовців з 60 держав

Кошти від Європейського інвестиційного банку спрямують на відновлення:

  • муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

  • громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

  • інфраструктури водопостачання та водовідведення;

  • транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Крім цього, ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

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"Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро", - додали в Мінінфраструктури.

Там також нагадали, що Європейський інвестиційний банк - один з найбільших кредиторів України. Портфоліо його проєктів в нашій країні сягає понад 7 млрд євро.

Автор: 

допомога (8382) Мінінфраструктури (2060) ЄІБанк (330) відбудова (359)


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Топ коментарі
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Це ж скільки барабанів можна купити
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21.06.2023 18:03
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Это отстроить одну улицу где то в Мариуполе,вобщем потеряли ребята чуство реализма.
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21.06.2023 16:02 Відповісти
Якби ми більше піклувались про свої підприємства то і меньше треба би було інвестицій залучати а то ми свої підприємства на прикладі ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МАШЗАВОДА знищуємо наклавши безпідставні санкції а у Європи просимо.Добрий день. Чернівецький маширобудівний завод вже 8 місяців під санкціями (під українськими санкціями). Просимо розмістити інформацію на вашому каналі

8 місяців під санкціями!!!
Без роботи! Без зарплати!

Після застосування до ТОВ «Машзавод» санкцій в жовтні 2022 року, підприємство пройшло перевірку Службою Безпеки України у Чернівецькій області. Фактів виявлених порушень з боку ТОВ «Машзавод» не встановлено.
28 січня цього року на своєму брифінгу Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Запаранюк Р.В. публічно повідомив громаду Буковини та ЗМІ про прийняття більшістю голосів членів РНБО України рішення про скасування санкцій з Товариства з обмеженою відповідальністю «Машзавод», накладених Указом Президента № 726\2022 від 19.10.2022 року.

Разом з тим до цього часу, з невідомих нам причин Ваш Указ про введення в дію цього рішення РНБО України на офіційному сайті Президента України ще не оприлюднено.

Підприємство входило до складу найкращих платників податків України, є одним з найбільших платників податків в Чернівецькій області. Всі операції підприємства при експорті товарів проходять прискіпливу перевірку ДПС України, Митної служби України, НБУ. З жодним підсанкційним підприємством підприємство не працювало.

Зупинка роботи підприємства призвела до того, що і так в такий не легкий час, більше 300 працівників підприємства та членів їх родин залишилися без засобів для існування. На ТОВ «Машзавод» працюють цілі родини, тому зупинка роботи заводу на сьогодні для них стала катастрофою. Люди доведені до відчаю, перебувають в надзвичайно пригніченому стані.
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21.06.2023 16:09 Відповісти
Україні потрібно не лише фінансова допомога, а й допомога в наведенні порядку. Через свавілля чиновників машинобудівний завод у місті Чернівці опинився під санкціями і вже 9 місяців не працює. Станом на даним момент зрозуміло як потрапили під санкції, зверталися з клопотанням про перегляд і РНБО зняло санкції (одноголосно проголосувавши за таке рішення), але для остаточного зняття санкцій потрібно Указ президента, якого немає вже місяцями. Завод на межі банкрутства, а штат 320 чоловік, завод цінний бо є виробником апаратури для нафто та газопереробки, паливного енергетичного комплексу.
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21.06.2023 16:12 Відповісти
А що робити тим підприємствам України, які попали в санкційний список безпідставно (бо якомусь олігарху так забагнулося!)???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 8 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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21.06.2023 16:17 Відповісти
На яйця,барабани,і пару бігових доріжок хватить!
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21.06.2023 16:34 Відповісти
Це ж скільки барабанів можна купити
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21.06.2023 18:03 Відповісти
Проект відновлення України повинен передбачати не тільки залучення інвестицій. Потрібно потужно розвивати власну промисловість. На жаль, приклад Чернівецького Машзаводу свідчить про протилежне.
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22.06.2023 08:22 Відповісти
Замість того щоб просити кошти у Європи краще дозволити працювати власним підприємствам. Чернівецький. ТОВ Машзавод не працює вже 8 місяців через незаконно накладені санкції. Потужності заводу простоюють, а колектив залишився без засобів до існування.
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22.06.2023 08:24 Відповісти
Допомога - це звісно чудово. Але потрібно , щоб Україна сама на себе заробляла...
Для початку перестаньте нищити існуючі підприємства, тмм більше не руками рашистів а своїми власними!!! Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі зацікавлених людей ( частина з яких уже за гратами), РНБО санкції зняло, але указ так і не підписаний ( бо хтось не дає його на підпис презеденту) і підприємство не працює… ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
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22.06.2023 08:53 Відповісти
От питання, чому влада не хоче залучати до відновлення українські компанії, гроші б лишалися в Україні у вигляді податків. Але чомусь програма відновлення передбачає суто іноземні інвестиції і участь іноземних компаній. Де логіка, своїм підприємствам дайте працювати і не душіть їх неправомірними санкціями
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22.06.2023 09:11 Відповісти
 
 