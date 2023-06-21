Європейський інвестиційний банк виділяє 840 млн євро на відновлення України

Україна отримає 840 мільйонів євро на відновлення від Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України. Документ було підписано на полях міжнародної конференції з відновлення України, яка сьогодні розпочалася в Лондоні.

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Кошти від Європейського інвестиційного банку спрямують на відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Крім цього, ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

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"Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро", - додали в Мінінфраструктури.

Там також нагадали, що Європейський інвестиційний банк - один з найбільших кредиторів України. Портфоліо його проєктів в нашій країні сягає понад 7 млрд євро.