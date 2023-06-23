УКР
Новини
В освіті впроваджують дев'ять реформ, - Лісовий

Міністерство освіти і науки впроваджує шість реформ для модернізації навчання на всіх рівнях, а також реформи з євроінтеграції, цифровізації та у питанні оплати праці вчителів.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час фестивалю "Вчителі майбутнього", що проходить у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми говоримо про шість реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, виші та наука і позашкілля, а також три наслідкові реформи: євроінтеграція, цифровізація і заробітна плата. Ось такий виклик стоїть перед нами", - сказав Лісовий.

Він наголосив, що основна робота буде проводитися з освітніми колами.

"Наш проєкт пройшов погодження на рівні політиків. Тепер ми вже маємо політичну волю, підтримку, гроші. Ми вже можемо говорити про конкуретні зарплати, щоб відстоювати нашого вчителя, щоб він повернувся назад чи то з Польщі, чи з Німеччини, бо тут йому буде вигідніше", - сказав міністр.

До реалізації реформ збираються залучити місцеві громади.

"...Багато громад мають професійний бюджет. І наше завдання - знайти комплексні рішення з органами місцевої влади, щоб скомбінувати, додавши туди державні кошти, фінансування від міжнародних партнерів, скерувати на розвиток освіти", - зазначив очільник МОН.

+12
Невже вчителям мало 4 тищі долярів які їм платить Зяма?
23.06.2023 11:03 Відповісти
+11
Лісовий вже тим "прославився" , що зплагіатив наукову роботу, цього достатньо, щоб бути в лайні. А щодо 95 кварталу - це ти гуморнув, так він не грав в КВК , але те що єрмаки з ОПи не пропускають на посади не лояльних собі людей, а цього достатньо . щоб бути в повному лайні.
23.06.2023 11:27 Відповісти
+10
Зараз усі міністри на підтанцовках у кварталі 95. Якщо б вони відмовились, то не стали би міністрами. Навіть Буданов 90% свого часу працює там.
23.06.2023 11:19 Відповісти
Потрібна справа,
23.06.2023 11:01 Відповісти
Важко проводити зміни нічого не змінюючи.
23.06.2023 12:49 Відповісти
А ще впровадять в навчальний процес вивчення промови навеличнішевшивого.
23.06.2023 11:02 Відповісти
ну раз його схвалили нинішні політики, - безграмотна і безрука шушера цирку козламойського, тоді звичайно.)))
23.06.2023 11:03 Відповісти
Яке відношення Лісовий має до кварталу95? Чи ти аби пісдонуть зраду написав свою хєрню
23.06.2023 11:11 Відповісти
Там просто в освіті такий пісєц натворили клоуни до Лісового, що потрібен хтось лєвий, не із клоунської системи аби все пофіксити. А буданов - це типова клоунська барига.
23.06.2023 11:24 Відповісти
Лісовий вже тим "прославився" , що зплагіатив наукову роботу, цього достатньо, щоб бути в лайні. А щодо 95 кварталу - це ти гуморнув, так він не грав в КВК , але те що єрмаки з ОПи не пропускають на посади не лояльних собі людей, а цього достатньо . щоб бути в повному лайні.
23.06.2023 11:27 Відповісти
опять безумные эксперименты на наших детях ,свои все по зарубежам все учаться!?
23.06.2023 11:05 Відповісти
показати весь коментар
Коли знову і знову говорять про реформу освіти, мені це нагадує старого трупака у трупарні, якого намагаються оживити студенти-практиканти. Освіта вже давно труп. Там немає що реформувати. Треба будувати з нуля. Але з ким? З безвольною сірою масою, яка безвольною залишилася животіти в галузі за мізерну плату, бо нездатна досягти чогось більшого??? (якщо що, я теж освітянин).
23.06.2023 11:08 Відповісти
Скільки у тебе дипломів і яких ВУЗів аби розказувати про якийсь труп?
23.06.2023 11:14 Відповісти
Він написав, що він освітянин, то знає, що говорить. А ти одразу вискочив бородатого захищати. Він поки що, крім галасливих заяв, ічого не зробив. Таких ми вже бачили. Хай спочатку поголиться, а то ходить, як кацапський піп. Тьху!
23.06.2023 12:15 Відповісти
Звісно, що диплома від Поплавського в нас немає.
23.06.2023 12:48 Відповісти
Цілком погоджуюсь. Все життя с дитинства живу в оточені вчителів та викладачів. Те що зараз називають системою освіти, купка некомпетентних та жуліковатих корупціонерів.
23.06.2023 12:01 Відповісти
І НЕ ТІЛЬКИ В ОСВІТІ! А СКРІЗЬ. Тому і не спішать з прийомом у європейські структури.
23.06.2023 15:25 Відповісти
23.06.2023 11:17 Відповісти
Короче знову перекладуть на місцеві бюджети, а мери спрямують кошти на свої комунальні підприємства, а на освіту не вистачить) Все як завжди.

І буде потім ось така ситуація з грошима, між владою і громадами.

23.06.2023 11:10 Відповісти
домашку через Дію?
23.06.2023 11:12 Відповісти
Бред сивой кобылы ! Английский уже стал государственным языком в Украине.
23.06.2023 11:15 Відповісти
ага, а викладають його в закладах ті хто з носієм взагалі неспілкувався
23.06.2023 12:00 Відповісти
Відтоді як зелені прийшлши до влади у профтехосвіті нічого не покращилось, а навпаки. Тільки більше всяких планів, непотрібних методичок. Поки не вибудується зв'язок: краща успішність навчання - краща зарплата фахівця у майбутньому, більш престижне робоче місце, розмовляти нема про що. Фінансування вишів залежить від кількості студентів та якісних показників... невстигаючих не відраховують, змушують викладачів ставити оцінки вищі за реальні. Потьомкінські селища замість освіти.
23.06.2023 11:21 Відповісти
... пілять, знову рехформи...
23.06.2023 11:45 Відповісти
Ну якщо "реалізації реформ збираються залучити місцеві громади Джерело: "
значить підвищення зарплати вчителям не світить
23.06.2023 11:48 Відповісти
Ми вже можемо говорити про конкуретні зарплати, щоб відстоювати нашого вчителя, Джерело:

шо, с 4к зелени поднимут до 5ти?
23.06.2023 11:59 Відповісти
Це той Оксен Лісовий, який попався на плагіаті та відмовився від наукового ступеня?
23.06.2023 12:06 Відповісти
Так, той самий, але дуже хитрий, одразу ж відмовився, бо на*уя йому та "ступінь", коли він на посаді міністра нагребе собі і своїм дітям і онукам. Звичайний пристосуванець
23.06.2023 12:19 Відповісти
Та слухайте, почитайте спочатку, що там за плагіат вважалось, а потім плітки розносіть!

В його дисертації знайдено ОДНУ цитату з його попередньої статті (тобто, він цитував самого себе!), що не була взята в лапки! Все!!!

І, знаєте, я із свого досвіду знаю, - той, хто зробив свою роботу сам, може легко від неї відмовитися, бо також легко напише й наступну. А тот, хто вкрав чи купив, буде триматися за неї зубами та пазурами, бо це його єдиний шанс.

Ось і думайте!..
23.06.2023 12:20 Відповісти
Шановний, в кандидатський дисертації допускається 20% плагіату, що ти тут розповідаєш про "...одну цитату". Це по-перше, а по-друге, якщо все так добре, чому він відмовився від наукового ступеня? А по-третє, вимога до особи, яка займає посаду міністра освіти та науки, це наявність наукового ступеня. Якщо він від нього відмовився, то він повинен залишити займану посаду, треба бути чесним до кінця, вірно? А все інше, це казки для "мамонтів".
23.06.2023 14:10 Відповісти
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них. як із бика, не надоїш молока"
23.06.2023 12:45 Відповісти
Хватит нам клоунских реформ,каденция подкупольного цирка заканчивается,продолжение нас не интересует.
23.06.2023 13:00 Відповісти
Зевлада ну дуже далека від освіти і вона (освіта як така) їм не цікава Тому з'явився притомний міністр освіти і я вірю що Лісовий зробить щось путнє, хоча йому буде не легко
23.06.2023 13:11 Відповісти
Пока не перестанут перегружать ненужной нагрузкой школьников, из школ будут выходить инвалиды с подорваным здоровьем и психикой без социальных навыков...
Да и без реальных, полезных в жизни навыков....
23.06.2023 14:32 Відповісти
 
 