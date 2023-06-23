В освіті впроваджують дев’ять реформ, - Лісовий

Міністерство освіти і науки впроваджує шість реформ для модернізації навчання на всіх рівнях, а також реформи з євроінтеграції, цифровізації та у питанні оплати праці вчителів.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив під час фестивалю "Вчителі майбутнього", що проходить у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми говоримо про шість реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, виші та наука і позашкілля, а також три наслідкові реформи: євроінтеграція, цифровізація і заробітна плата. Ось такий виклик стоїть перед нами", - сказав Лісовий.

Він наголосив, що основна робота буде проводитися з освітніми колами.

"Наш проєкт пройшов погодження на рівні політиків. Тепер ми вже маємо політичну волю, підтримку, гроші. Ми вже можемо говорити про конкуретні зарплати, щоб відстоювати нашого вчителя, щоб він повернувся назад чи то з Польщі, чи з Німеччини, бо тут йому буде вигідніше", - сказав міністр.

До реалізації реформ збираються залучити місцеві громади.

"...Багато громад мають професійний бюджет. І наше завдання - знайти комплексні рішення з органами місцевої влади, щоб скомбінувати, додавши туди державні кошти, фінансування від міжнародних партнерів, скерувати на розвиток освіти", - зазначив очільник МОН.

