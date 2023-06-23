Поняття російської національної меншини не існує в Україні, - Стефанішина
Забезпечення прав національних меншин є однією з вимог для вступу України в ЄС. Однак поняття російської національної меншини не існує в Україні
Про це в ефірі національного телемарафону зробила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Одним із критеріїв вступу України в ЄС є забезпечення прав національних меншин, Венеційська комісія переймається стосовно російської національної меншини в України, аби вона мала доступ до літератури, послуг і так далі.
"При підготовці цього висновку ми багато разів застерігали Венеційську комісію проти такого підходу. На жаль наші коментарі не були почуті. Хоча ми давно продемонстрували свою позицію, ухвалили закон про медіа і закон про рекламу, який мінімізує або навіть нівелює всі можливості проникнення російської пропагандистської машини в інформаційне поле України через маскування у форматі європейських каналів. Рішення, які приймаються щодо вступу України в ЄС приймаються політиками й очевидно, що жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати, щоб ми приділяли увагу російській мові", - наголосила Стефанішина.
У повідомленні зазначається також, що такого поняття як російська національна меншина в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації ні на території України, ні на території пострадянського простору.
Нагадаємо, Венеційська комісія розкритикувала український закон про нацменшини.
Починайте "перейматися" російською національною меншиною в кацапстані бо Китай вже близько.
У нас це називається одним словом - п*дараси!
В отсутствии определения от типа верховной организации (ООН) Венецианская комиссия может придумывать что угодно, т.к. евробюрократам необходимо обязательно показывать свою "бурную деятельность" в оправдании своих теплых мест, не пыльной работы и высоких зарплат.
Интересно, Стефанишина этого не понимает или удобненько "не замечает"?
Но их никто не удавил до сих пор, как удавили "арийскую расу", поэтому, до сих пор они сосуществуют с нами в одном правовом поле.
Определение ООН должен дать не национальным меньшинствам, которые четко определены, а "Русскому миру" и "русским", что это неонацистские конструкты, а не легитимные социальные образования.
Не тільки мета, але і шлях її досягнення повинен бути цивілізованим.
Українська політична нація, до якої історично входять різні етноси, зокрема - етнічні українці, етнічні руські, етнічні євреї, етнічні поляки, румуни, угорці та інші етноси, воює на фронті з рашистами, віддаючи свої життя за Україну.
Агенти ворога та корисні ідіоти намагаються протиставляти різні лінгвокультурні спільноти української політичної нації українській лінгвокультурній спільноті у формі побутової ксенофобії.
Це ксенофобське протиставлення здійснюється з метою максимально послабити Україну, розколоти її політичну націю за етнічною чи мовною ознаками.
Не забуваймо про це. Рашисти - ворог хитрий і підступний.
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Поясніть це дурнуватий ватниці Стефанишин.
Та горіть у пеклі кляті сліпі бюрократи 😡
вони не просяться в ЄС тому що не хочуть бути нацією а хочуть бути "союзом народов"
в законодавстві ЄС просто відсутні такі терміни як "над-національний народ", тому вони й причепилися до України із своїми мєркамі, не знаючи що росію "аршіном общім нє ізмєріть"
С евробюрократами нужно бороться их оружием - "...на ваш входящий №349 - наш исходящий № 349/2бис-с...."
ну например принять законец про "военное положение и последующий восстановительный период" , куда записать нечто вроде "в связи с тем, что языком армии агрессора является русский - чтобы защитить русскоязычных украинцев от предвзятого отношения ограничить применение русского языка на 15 лет". А там видно будет!
Украинское "дах" - крыша, потолок, чердак. На немецком - это тоже дах. Das Dach.
Ліхтар - немецкое: die Licht - т.е. свет.
Цукор- немецкое: Zucker
Папир + Papier.
Наверное, еще есть. Особенно, это "Дах" - впечатлило. Это чисто немецкое слово.