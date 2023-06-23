Поняття російської національної меншини не існує в Україні, - Стефанішина

Забезпечення прав національних меншин є однією з вимог для вступу України в ЄС. Однак поняття російської національної меншини не існує в Україні

Про це в ефірі національного телемарафону зробила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Одним із критеріїв вступу України в ЄС є забезпечення прав національних меншин, Венеційська комісія переймається стосовно російської національної меншини в України, аби вона мала доступ до літератури, послуг і так далі.

"При підготовці цього висновку ми багато разів застерігали Венеційську комісію проти такого підходу. На жаль наші коментарі не були почуті. Хоча ми давно продемонстрували свою позицію, ухвалили закон про медіа і закон про рекламу, який мінімізує або навіть нівелює всі можливості проникнення російської пропагандистської машини в інформаційне поле України через маскування у форматі європейських каналів. Рішення, які приймаються щодо вступу України в ЄС приймаються політиками й очевидно, що жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати, щоб ми приділяли увагу російській мові", - наголосила Стефанішина.

У повідомленні зазначається також, що такого поняття як російська національна меншина в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації ні на території України, ні на території пострадянського простору.

Також читайте: 84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Венеційська комісія розкритикувала український закон про нацменшини.