УКР
Поняття російської національної меншини не існує в Україні, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Забезпечення прав національних меншин є однією з вимог для вступу України в ЄС. Однак поняття російської національної меншини не існує в Україні

Про це в ефірі національного телемарафону зробила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

Одним із критеріїв вступу України в ЄС є забезпечення прав національних меншин, Венеційська комісія переймається стосовно російської національної меншини в України, аби вона мала доступ до літератури, послуг і так далі.

"При підготовці цього висновку ми багато разів застерігали Венеційську комісію проти такого підходу. На жаль наші коментарі не були почуті. Хоча ми давно продемонстрували свою позицію, ухвалили закон про медіа і закон про рекламу, який мінімізує або навіть нівелює всі можливості проникнення російської пропагандистської машини в інформаційне поле України через маскування у форматі європейських каналів. Рішення, які приймаються щодо вступу України в ЄС приймаються політиками й очевидно, що жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати, щоб ми приділяли увагу російській мові", - наголосила Стефанішина. 

У повідомленні зазначається також, що такого поняття як російська національна меншина в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації ні на території України, ні на території пострадянського простору. 

Нагадаємо, Венеційська комісія розкритикувала український закон про нацменшини. 

+19
Правильно каже, москалі не хотіли бути в Україні національною меншиною, претендували на переварювання українців в собі.
23.06.2023 13:38 Відповісти
+13
Венеційська комісія переймається стосовно російської національної меншини в України Джерело:

Починайте "перейматися" російською національною меншиною в кацапстані бо Китай вже близько.
23.06.2023 13:37 Відповісти
+9
хто вважає себе руцьким в Україні і хоче усі права (дибільний апсолютно штучний недо-язік, кацапів героїв типу сталіна, жукова, ватутіна, "9 мая" - дибільний "день" дибільної "побіди" у міфічній видуманій кацапами "вов") - чемодан, кордон, мацковія !!!
23.06.2023 14:19 Відповісти
Цю наволоч ДАВНО позбавляти Громадянина України треба було вже тільки за уруцкій ізік, починаючи з зеленої гнидози... За перше "криве" слово щодо України, культури й мови, а за "паРаша наш брат" висилати нах!
показати весь коментар
23.06.2023 17:36 Відповісти
Ага...
У нас це називається одним словом - п*дараси!
показати весь коментар
23.06.2023 13:49 Відповісти
Все эти качели с "национальными меньшинствами" происходят ТОЛЬКО по одной причине - ООН не удосуживается дать четкое и исчерпывающее определение этому понятию с указанием обязательных и не обязательных (возможных) признаков. И этот "*******" и бездействие ООН приводит к многочисленным конфликтам в мире (в т.ч. военным).
В отсутствии определения от типа верховной организации (ООН) Венецианская комиссия может придумывать что угодно, т.к. евробюрократам необходимо обязательно показывать свою "бурную деятельность" в оправдании своих теплых мест, не пыльной работы и высоких зарплат.
Интересно, Стефанишина этого не понимает или удобненько "не замечает"?
23.06.2023 13:49 Відповісти
Все эти качели происходят от того, что русские, с момента их появления при переписи населения 1927г и до сих пор не самоопределились в национальность, так как были придуманы для оправдания геноцидов и ассимиляций, точно также, как через десяток лет после "русских" придумали "арийских".

Но их никто не удавил до сих пор, как удавили "арийскую расу", поэтому, до сих пор они сосуществуют с нами в одном правовом поле.

Определение ООН должен дать не национальным меньшинствам, которые четко определены, а "Русскому миру" и "русским", что это неонацистские конструкты, а не легитимные социальные образования.
23.06.2023 14:02 Відповісти
не існує жодних руцьких, ніколи не було !!! де руцька область, край, волость на території багатонаціональної паРаші-мацковії ??? руцькі це фіно-угри (ерзя, мокша, мордва, мурома, вепси, пермь - усього близько 80 племен-ентосів добре корись розбвалених монголо-татарами (тюрко-татарами) завойовниками !!!
23.06.2023 14:16 Відповісти
Я про те саме і кажу. Не було акту самовизначення народу, не було обрано національного парламенту. Так само, як і с представниками "арійської раси" - суто ідеологічне злочинне створіння. Але воно, нажаль, де факто є, як і "арійська раса", а точніше, самовизначення себе, як "арієць" існувало протягом якогось часу. І ніякі ліги націй або оони це ніколи не були здатні вирішити, тільки гілляка.
23.06.2023 14:40 Відповісти
Їх землі існують, і вони тимчасово там, де їх щє не винищили.
23.06.2023 14:42 Відповісти
До навали Золотої Орди масква була колонією Київського князівства. Татари "розбавили" залишки слов'ян тюрками і маємо руських.
23.06.2023 19:45 Відповісти
Рідко тут можна прочитати всю суть в однім речені, вмієте.
23.06.2023 21:48 Відповісти
А тепер переклади на нормальну Мову, що ти черекнуло, хынзыр киши.
23.06.2023 17:37 Відповісти
Національна меншина руських не може існувати, бо росія це назва імперії, а не народу.
23.06.2023 13:51 Відповісти
Кацапня звикла інші народи називати нацменами, а тепер самі стали ними.
23.06.2023 13:55 Відповісти
Українці мають право на свою українську національну державу?
23.06.2023 14:16 Відповісти
Мають і впевнено рухаються цьому напрямі.
Не тільки мета, але і шлях її досягнення повинен бути цивілізованим.
Українська політична нація, до якої історично входять різні етноси, зокрема - етнічні українці, етнічні руські, етнічні євреї, етнічні поляки, румуни, угорці та інші етноси, воює на фронті з рашистами, віддаючи свої життя за Україну.
Агенти ворога та корисні ідіоти намагаються протиставляти різні лінгвокультурні спільноти української політичної нації українській лінгвокультурній спільноті у формі побутової ксенофобії.
Це ксенофобське протиставлення здійснюється з метою максимально послабити Україну, розколоти її політичну націю за етнічною чи мовною ознаками.
Не забуваймо про це. Рашисти - ворог хитрий і підступний.
23.06.2023 16:21 Відповісти
є поняття політичної нації, а є поняття національної ідентичності !!! так ось в Україні по нації усі - українці, як і у США - американці, у В.Британії - британці, а по національності можуть бути українці, татари, поляки, білоруси/литвини, румуни, євреї, греки, і тд.тп., і навіть руцькі !!! хоча як на мене такої національності як руцькі не існує - її видумов тогваріщ сталін ...
23.06.2023 14:25 Відповісти
Первые "упоминания" о узких относятся к периоду петрушки-алкаша, который первый.
23.06.2023 15:29 Відповісти
А чи переймається так ,ця коміссія венеціанська...українською нацменшиною ?
23.06.2023 13:58 Відповісти
в Україні -українці це тітульна нація, яка це меншина?))
23.06.2023 14:09 Відповісти
Якийсь "мутняк" Спочатку треба визначить різницю між "російською" меншиною та "російськомовною спільнотою"... А от тут і "заковика"! Бо міжнародне право захищає не "мовну", спільноту а національну А у кацапів з цим "проблеми" - бо самі ніяк всередині себе не можуть визначиться з тим - де у них "нація", а де "громадянство"...

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
23.06.2023 14:04 Відповісти
такого етносу,як т.з. русскіє не існує! Як можна вважати етносом(нацією) якийсь дикий,злобний,тупий,схильний до содомії і зоофілії бульйон з монголів,татар,бурятів,мокш,муроми,мещери,голяді,ерзі тощо,яких придумали в 30-х 20 ст. роках більшовики? до цього цей бульйон років 150 називався вєлікоросси
23.06.2023 15:07 Відповісти
"Етнограф"!!! З ВЕЛИКОЇ БУКВИ!!! Прямо "Герхард Мюллер ХХІ" ст"
23.06.2023 15:14 Відповісти
хоча кому я це пишу....тобі треба терміново підлікуватися електрикою,сільський філософ!
23.06.2023 15:19 Відповісти
Ну так не пиши! Я ж тобі пропонував: "не помічай" моїх коментарів - для здоров"я корисніше Але ти вирішив "побикувать"? Тоді не ображайся!
23.06.2023 15:25 Відповісти
Воно вже деградоване вкрай, сенсу нема відтелепувати... Совкова дірко-комуняцька співачка.
23.06.2023 17:45 Відповісти
З цього питання можливо сперечатися досхочу, бо деякі називають "національними меншинами" мелочисельні корені народи які не мають власної державності, а деякі представників будь якого народу що мешкають у країні в чисельності меншій державоутворюючого народу! Тож самій Венеціанській комісії треба надати КОНКРЕТНЕ власне тлумачення з цього питання аби не було двояких тлумачень й можливості грати на цьому переслідуючи політичні інтереси!!! Якщо ******* керівництво України дійсно бажає поставити у цьому питанні остаточну крапку, то саме за цим тлумаченням воно повинно звернутися до ПАРЕ та ВК, а не давати приводи для перешкоджання вступу України у ЄС та НАТО!!!
23.06.2023 14:04 Відповісти
а принцип паритетності в ПАРЕ вже не існує? Рашка визнає українців нацією ?Ні! Мадярщина визнає? Ні! В Рашці є укршколи,газети,театри,вузи? Ні! ВК про це відомо? Відомо! Значить ВК просто куплена Рашкою,чого тоді брати близько до серця її думки? До речі,перешкодою до вступу є всеосяжна корупція в україні,а не те,що якомусь Ванє Сідорову в Жмеринці не забезпечать росшколу з пушкіним.
23.06.2023 15:11 Відповісти
Бидло не хоче позбутись толерастії, замазує чим мож любий лайняк... Через то з бамбації через диняпра-пірдоффськ приповз на Крісло Гетьмана спочатку кукучЬма, януковощє, а тепер взагалі тваридло, яке треба було комісійно через дурку пропускати. Але де там...
23.06.2023 17:49 Відповісти
Нехай спочатку країни Європи нададуть статус нацменшин туркам в Німеччині ( 3 мільйони там проживають), албанцям в Швейцарцям (сотні тисяч), марокканцям, ерітрейцям та іншим народам Африки, що проживають мільйонами в Італії і Франції. Що слабо? Ну то як в тому анекдоті: сидіть мамо і не п*діть.
23.06.2023 14:06 Відповісти
Це такі ще є понятійні питання, якими росія маніпулює. На росії є поняття: " русский, русскоязычный и россиянин". Вони цім маніпулюють. Що якщо ти "русскоязычный", то значить ты" русский", а значит тебе треба зробити "росиянином." Але нам повинно бути похер на все це!!! В український мові взагалі немає поняття слова "русский", як іменник, як нація. Російський- це прикметник, це інше.
23.06.2023 14:06 Відповісти
Русскій - це не національність, русскій - це статус імперського раба.
23.06.2023 14:19 Відповісти
Проблема в тому, що в українській мові немає взагалі слова "русский." Оці всі руський, або як ви написали русскій, немає такого. Виходить, як в анекдоті. Дупа є ,а слова немає))
23.06.2023 14:27 Відповісти
"Русскій" - це матюк. А матюків в словниках нема.
23.06.2023 17:29 Відповісти
Або так))
23.06.2023 17:30 Відповісти
Нема неросійськомовних росіян. Російськомовні неросіяни існують лише на окупованих росією територіях як символ російської влади та приналежність цих територій росіі. "Крим російський тому, що там говорять російською мовою" (Д.Трамп).
23.06.2023 14:24 Відповісти
Про те я і написа вище)). Що, через те, що в українській мові немає слова " русский" все те , що ви написали звучить, як нісенітниця. Бо "росиянин", це в них той, хто має російський паспорт, все. "Россияне" могут быть и "русскоязычные" и не русскоязычные" и "русские", "не русские", головне мати російський паспорт, це громадянин РФ. А українською росіянин -це і національність, аналог "русский" і громадянин РФ. Так само в нас зроблено, коли українець це і національність і громадянин України. Треба з цим щось робити, бо буде завжди путаниця!! Українець- це мається на увазі той, хто має український паспорт, або національність?
23.06.2023 14:35 Відповісти
Постійно чую, що в нас повинно бути все, як в Ізраїлі. Тому треба, як в Ізраїлі паспорти видавати лише тим, хто зможе довести свою українську приналежність. Тоді українець буде і паспорт і національність. Згоден?
23.06.2023 15:39 Відповісти
Ну хиба що так. Як ви збираєтесь перевіряти або доводити цю українську принадлежність?
23.06.2023 17:32 Відповісти
як це "російська національна меншина", на росії приблино 195 нац. меншин, якщо трохи потерти "руского" то виявиться китаеза узкая
23.06.2023 14:06 Відповісти
Росіянин це не національність а політична обгортка власника паспорта РФ з великоімперською паранойєю. Такої національності як росіянин не існує і не може існувати! Тому й такої нацменшини не може існувати в Україні в принципі.
Поясніть це дурнуватий ватниці Стефанишин.
23.06.2023 14:22 Відповісти
Есть украинцы разного происхождения ,а есть враги Украины которых надо уничтожать. Вот и все.
23.06.2023 14:29 Відповісти
Колись розмовляв з американцем...питаю, якого він походження, бо явно не українського, відповідає - в нас на людях не прийнято про це говорити.
23.06.2023 14:45 Відповісти
Це дійсно різні речи _ але факт, що дуже багато людей з Украіни, я це чую навіть по біженцям, спілкуються саме на русском. Або на суржику. Я не чула ще 100 відстотків справжню мову. А от русского язика - багато. Тобто - саме суржик і русский _ виходить з цього _ є мова побуту людей з Украіни.
23.06.2023 14:37 Відповісти
А російського суржику не існує?
23.06.2023 14:42 Відповісти
Не знаю. Не була ніколи там. Може й є. Но для мене суржик _ це більш украінська все ж.
23.06.2023 14:46 Відповісти
Дуже символічно, що питання нацменшин роз"яснює (ба, навіть повчає!) українська чиновниця Ольга СтефанІшиА. В українській мові прізвища, що закінчуються на - ишин, не міняютьться в залежності від статі людини. Тому ця дама не СтефанІшинА, а Ольга Стефанишин. А СтефанІшинА вона зробилася, щоб бути поблище до тої ж самої ... російської меншини, котру вона так запекло не визнає. Так в Україні Костюк записувався Костюковим, Сердюк-Сердюковим, Вдовиченко-Вдовиченковим. А Стефанишин - СтефанІшиною. Поближче до "цивілізації", Олюню, чи так про всяк випадок(ще хто -зна як доведеться)?
23.06.2023 14:42 Відповісти
Може це я таких бачу? Ну скрізь більше русского язика ніж чистоі украінськоі мови. Побут _ русский язик. Молодь, діти, ну дорослі і так понятно. Украінський теж є. Але русского набагато більше. Хоча і в вишиванках наши тут, але балакають на русском.
23.06.2023 14:44 Відповісти
Ви можете по зовнішності відрізнити українця від росіянина, чи єврея, бо євреї говорять лише па русскі.
23.06.2023 14:59 Відповісти
вона дебела і педантична німецька фрау з 500Є/міс в кишені,вона може! Хоча,можливо,в ФРН втекли як нещасні біженці ,юго-восточніки за євро,ждали русскій мір але німецький мір виявився апетитнішим....
23.06.2023 15:17 Відповісти
Російськомовність є наслідком російської окупації...а в нас навіть не передбачається визнати 1921 - 1991 роками російської окупації.
23.06.2023 15:43 Відповісти
вірно. за 30 років всім цим ющам,сєням кролікам,пєтям,тягнібокам тощо ,не говорячи вже про картавих Слуг і в голову не прийшло визнати нинішню Україну правонаступницею УНР,ЗУНР,Української Держави...
23.06.2023 15:53 Відповісти
Не можу. Але діти та молодь, народжені в Німеччині, балакають вже німецькою, а не як папа і мама. І потім я питаю звідки ви, коли чую, інколи.
23.06.2023 20:52 Відповісти
З Конституції треба негайно видалити статтю, про підтримку державної мови російської федерації. Згадка про національні меншини має бути або видалена (як у Франції), або єдиною національною меншиною визначити кримських татар.
23.06.2023 14:56 Відповісти
До чого тут меншини - я не розумію. Тут зовсім інше. Тут скоріше як, наприклад, в Ірландії. Ірландці - не англійці, але розмовляють англійською. Які меншини? Народ просто балакає так і це його право.
23.06.2023 20:56 Відповісти
І Закон про антисемітизм у Конституційний Суд.
23.06.2023 15:06 Відповісти
То такий Закон, де спокійно можна посадити українського кота, котрий не так глянув на мишу з єврейської квартири. Іншими словами, в Україні запроваджена кастова система.
23.06.2023 17:42 Відповісти
На мою думку роснацменшини не існує тому,що 1) немає такої нації,а є конгломерат мокш,монголо-татар,ерзя,вепсів,марі,муроми,голяді тощо; 2) т.з. русскіє в України це колоністи,які масово були завезені після 1933 року на місце виморених голодом українці ( у Крим після 1944 р. на місце татар),а не нацменшина.
23.06.2023 15:14 Відповісти
Я розумію, що мізки тієї комісії вже давно мохом поросли, але ж просто відкрийте очі! Йде агресивна війна, яку розпочала рашка. То ви її інтереси ще й захищати пропонуєте в Україні?!
Та горіть у пеклі кляті сліпі бюрократи 😡
23.06.2023 17:08 Відповісти
справа в тому що русскіє вважають себе не національною а над-національною спільнотою

вони не просяться в ЄС тому що не хочуть бути нацією а хочуть бути "союзом народов"

в законодавстві ЄС просто відсутні такі терміни як "над-національний народ", тому вони й причепилися до України із своїми мєркамі, не знаючи що росію "аршіном общім нє ізмєріть"
23.06.2023 17:28 Відповісти
Ну децкий сад!
С евробюрократами нужно бороться их оружием - "...на ваш входящий №349 - наш исходящий № 349/2бис-с...."
ну например принять законец про "военное положение и последующий восстановительный период" , куда записать нечто вроде "в связи с тем, что языком армии агрессора является русский - чтобы защитить русскоязычных украинцев от предвзятого отношения ограничить применение русского языка на 15 лет". А там видно будет!
23.06.2023 17:32 Відповісти
Уже ограничили. Дальше некуда. А в быту - человек свободен говорить на своем родном языке. Так в демократии. Во всем мире. Украинцам в Европе тоже никто не запрещает на своем говорить.
23.06.2023 21:05 Відповісти
Я вообще не про то. Я про венецианскую комиссию.
24.06.2023 09:23 Відповісти
Запрещать общение на родных языках - это дикость. И потом - на чистом украинском не все умеют. Почти везде суржик и диалекты. По-простому народ говорит в быту. Может, сленга народ не знает на украинском, не знаю.
23.06.2023 21:15 Відповісти
Я живу тут, где швабы. Швабский диалект. Есть облегченный. Он понятен и прост, если знаеш дойч. А есть "не облегченный". По приезду сюда, когда я попала в театр и там было народное представление на чистом швабском, я не понимала ничего! И они говорят на нем в быту. Не все, правда. Многие на облегченном. Да, диалект - это тоже свои правила, структура, история.
23.06.2023 21:24 Відповісти
Кстати, интересную штуку заметила.Похожие с неиецким слова.

Украинское "дах" - крыша, потолок, чердак. На немецком - это тоже дах. Das Dach.

Ліхтар - немецкое: die Licht - т.е. свет.

Цукор- немецкое: Zucker

Папир + Papier.

Наверное, еще есть. Особенно, это "Дах" - впечатлило. Это чисто немецкое слово.
23.06.2023 21:34 Відповісти
фарба
24.06.2023 09:20 Відповісти
 
 