Путін поінформований про ситуацію з Пригожиним,- Пєсков

Президента Росії Володимира Путіна поінформували про ситуацію навколо засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, із псиланням на російські ресурси, про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков.

"Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав Пєсков.

Читайте також: Громадянська війна в рф: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.