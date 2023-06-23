УКР
10 275 67

Путін поінформований про ситуацію з Пригожиним,- Пєсков

пєсков

Президента Росії Володимира Путіна поінформували про ситуацію навколо засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, із псиланням на російські ресурси, про це  повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков.

"Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав Пєсков.

Читайте також: Громадянська війна в рф: ФСБ звинуватила Пригожина у збройному повстанні

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу. 

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+24
Завжди знав що москалі дебіли, ані царі не могли нормальної країни для людей побудувати, ані комуністи... а зараз цей дурень Пригожин, ну на хера йому було стільки вагнерівців класти під Соледаром і Бахмутом, якщо все одно прийдеться в кінці кінців на Москву йти, був би нормальним відразу би на Москву попер...
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
+20
*****, такий жабогадюкінг, і спати перехотілось...
Уболіваю за всіх!
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
+14
показати весь коментар
23.06.2023 23:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.06.2023 23:50 Відповісти
АААААА гггггггддддддддеееееее кто кто кто
ЗЗЗЗААААЛЛЛЛЛЛУУУУУЖЖЖЖЖНЫЙ а где ППППППППРРРРРРРИИИИИГГГГГГООООЖЖЖЖЖЖИИИИИИИНННН
показати весь коментар
24.06.2023 01:23 Відповісти
какає?
показати весь коментар
23.06.2023 23:50 Відповісти
Завжди знав що москалі дебіли, ані царі не могли нормальної країни для людей побудувати, ані комуністи... а зараз цей дурень Пригожин, ну на хера йому було стільки вагнерівців класти під Соледаром і Бахмутом, якщо все одно прийдеться в кінці кінців на Москву йти, був би нормальним відразу би на Москву попер...
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
Не турбуйте *****. У нього всьо по плану!
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
Хе-хе-хе…)))
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
Будни зверинца .
показати весь коментар
23.06.2023 23:51 Відповісти
У москві вимкнули всі онлайн-камери.
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
Оголосили "план крепость")
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
якщо правда, то цікаво....
показати весь коментар
23.06.2023 23:54 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 03:15 Відповісти
Уже и эта истеричка очень быстро отметилась, значит что-то там таки происходит
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
Піськов з ****** та іншими кацапськтми функціонерами дуже переживають!
Бо в них може з'явитися можливість стати бійцями пвк вагнер!
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
Це все формальна ліквідація "ЧВК Вагнер", знищеної у Бахмуті. Ніяких вагнерівців вже не існує, тепер путлєр накаже шойгє ліквідувати повстання і анашенков припише мо рф заслуги ЗСУ по ліквідації "вагнерівців".
показати весь коментар
23.06.2023 23:59 Відповісти
Може й так
показати весь коментар
24.06.2023 00:11 Відповісти
Другий фронт?
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
робимо ставки!
показати весь коментар
23.06.2023 23:52 Відповісти
Ставлю на черную каракатицу!
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
А я на яхту "Бєда"!
показати весь коментар
23.06.2023 23:57 Відповісти
Моя ставка: Наступним повідомленням буде якась маячня від путіна олєнєводу типу "ЛІКВАДІРОВАТЬ І ДАЛАЖІТЬ!". Потім Анашенков відрапортує про знищення рівно 25,000 вагнерівців і ліквідації забороненого на росії угруповання "чвквагнер". Пригожин залишиться постачальником жрачки в мо рф, конфлікт з шойгу кудись зникне.

А ці 25,000 як гнили знищені підрозділами ЗСУ у Бахмуті, так і далі згніють. Може спалили якусь частину вже.
показати весь коментар
23.06.2023 23:56 Відповісти
ничего не будет. Пригожина арестуют или убьют, вагнеровцев вернут в тюрьмы.
показати весь коментар
24.06.2023 00:08 Відповісти
Сосникерс…
показати весь коментар
24.06.2023 00:44 Відповісти
вагнеровцы в основном под Бахмутом гниют, никто их никуда уже не вернёт
показати весь коментар
25.06.2023 00:03 Відповісти
В бункере еще телевизор ему разрешают местами смотреть
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
Що сцарь знову сховається в бункері і буде мовчати?
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
Цікаві справи відбуваються на болотах.
показати весь коментар
23.06.2023 23:53 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 23:54 Відповісти
Та всі бачили ті "блокпости і дежурних", коли РДК зайшов в БелНР...
показати весь коментар
24.06.2023 00:03 Відповісти
Ну, блок- пости то таке, як їх "проходити" показав ще Шаміль Басаєв у 2004...
показати весь коментар
24.06.2023 00:06 Відповісти
Пуйло ніби не в курсі. Воно давно сере і кожен крок пригожина знає.
показати весь коментар
23.06.2023 23:54 Відповісти
*****, такий жабогадюкінг, і спати перехотілось...
Уболіваю за всіх!
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
шайбу-шайбу!
показати весь коментар
23.06.2023 23:58 Відповісти
Гойда....ГОЙДА!!!
показати весь коментар
24.06.2023 00:01 Відповісти
Кацапи таки можуть приємно здивувати самовбивством.
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
В бункє даставілі дапалнітєльниє чємадани...
показати весь коментар
23.06.2023 23:55 Відповісти
...бункєр...
показати весь коментар
23.06.2023 23:58 Відповісти
певно, оригінальне х**ло склеїло ласти і повар з оленеводом про те взнали
показати весь коментар
23.06.2023 23:56 Відповісти
Може бути.
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
Гарна думка! Дай Бог!
показати весь коментар
24.06.2023 00:21 Відповісти
Якби ще парочка сусаніних знайшлася..
показати весь коментар
23.06.2023 23:56 Відповісти
Одна з таємниць ********** це те що сусаніна взагалі ніколи не існувало...
показати весь коментар
24.06.2023 02:00 Відповісти
Провайдери рф починають блокувати росіянам доступ до новин в Google.
показати весь коментар
23.06.2023 23:56 Відповісти
Наступним буде Лебедине озеро по кацап тв(дай Боже)
показати весь коментар
24.06.2023 00:01 Відповісти
Цирк на дроті!!
шойгу замутив з вагнерівцями, щоб замилити капітуляцію в Україні!!
показати весь коментар
23.06.2023 23:58 Відповісти
шось все більше схоже на цирк
показати весь коментар
23.06.2023 23:58 Відповісти
У центрі Вагнера в Пітері обшук за участю спецназу, - росЗМІ.
показати весь коментар
23.06.2023 23:59 Відповісти
Що там шукають цікаво.Невже лисого Пригожина
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
саме час безпілотники на кремль запускати, поки там всі зібрались
показати весь коментар
24.06.2023 00:00 Відповісти
Движуха по всій рашці.Ростов наполовину вже перекритий по вулицях.Срочникам роздали зброю.Кордон с того напрямку закрили.Обрубади кремлівську спецсвязь.По факту офіційно мабуть вже переворот.Хай мочать один одного
показати весь коментар
24.06.2023 00:00 Відповісти
Ну как тут не вспомнить классику
- войско взбунтовалось, говорят царь не настоящий
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
рф перекрыло "границу" между "днр" и рф, - донецкие паблики.

в Ростове перекрывают улицы, - росСМИ.
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
спецоперация ФСБ по ликвидации ***** началась...
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
скорее пригожина
показати весь коментар
24.06.2023 00:10 Відповісти
быдлу русни нужно шоу и завтра все закончится
показати весь коментар
24.06.2023 00:13 Відповісти
Треба допомогти прігожину брати москву, може по блокпостах кацапських бпла пустити,ну щоб скоріше до пуйла дойшли "музиканти"
показати весь коментар
24.06.2023 00:04 Відповісти
Бронетехніка в Ростові-на-Дону зараз (фото,відео)
https://t.me/meduzalive/86396
показати весь коментар
24.06.2023 00:05 Відповісти
Це все ще по плану путіна?
Хто йому такий план постачає?
показати весь коментар
24.06.2023 00:05 Відповісти
М все зверства рашистов рашисты же спишут на вагнеровцев. А армия РФ "белая и пушистая"...
показати весь коментар
24.06.2023 00:13 Відповісти
Ему на рдк в Белгороде было *****, можно....

Ага, а во вторых кто будет с пригожинцами воевать. Неужели росгвардия что может только бабулек крутить на митингах? Или срочники которые не знают с какой стороны автомат взять. Вагнер все таки были самые боеспособны там и самые отмороженные после "Русич".
показати весь коментар
24.06.2023 00:18 Відповісти
У ершика от этой новости ус отклеился ))
показати весь коментар
24.06.2023 00:19 Відповісти
У кацапів новий план - масква за трі дня .
показати весь коментар
24.06.2023 00:19 Відповісти
У прігожіна є свій "ляльковод" і це, бляха, не путін. Но ху*ло його сцить ("ляльковода").
показати весь коментар
24.06.2023 00:24 Відповісти
Непогано так, від «Київ за три доби» до введення військ у ростов…
показати весь коментар
24.06.2023 00:29 Відповісти
По словам Пескова, путин отреагировал на новость с вагнерами очень спокойно. Единственно попросил охрану заменить спецчемоданчики спецтележками.
показати весь коментар
24.06.2023 00:30 Відповісти
Спєцапірація ідёт строго па плану!
Всє целі выпалнєни!
показати весь коментар
24.06.2023 00:41 Відповісти
Час ГУР і СБУ підключитися до цього свята життя: ũo6нуmu пару помітних фігур з обох скажених таборів, підірвати Кримський міст і т.п.
показати весь коментар
24.06.2023 01:42 Відповісти
дурік, у тебе вус відклеївся.
показати весь коментар
24.06.2023 05:42 Відповісти
 
 