10 275 67
Путін поінформований про ситуацію з Пригожиним,- Пєсков
Президента Росії Володимира Путіна поінформували про ситуацію навколо засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як інформує Цензор.НЕТ, із псиланням на російські ресурси, про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков.
"Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав Пєсков.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Топ коментарі
+24 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар23.06.2023 23:51 Відповісти Посилання
+20 Ан Мур
показати весь коментар23.06.2023 23:55 Відповісти Посилання
+14 аспм мпри
показати весь коментар23.06.2023 23:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЗЗЗААААЛЛЛЛЛЛУУУУУЖЖЖЖЖНЫЙ а где ППППППППРРРРРРРИИИИИГГГГГГООООЖЖЖЖЖЖИИИИИИИНННН
Бо в них може з'явитися можливість стати бійцями пвк вагнер!
А ці 25,000 як гнили знищені підрозділами ЗСУ у Бахмуті, так і далі згніють. Може спалили якусь частину вже.
Уболіваю за всіх!
шойгу замутив з вагнерівцями, щоб замилити капітуляцію в Україні!!
- войско взбунтовалось, говорят царь не настоящий
в Ростове перекрывают улицы, - росСМИ.
https://t.me/meduzalive/86396
Хто йому такий план постачає?
Ага, а во вторых кто будет с пригожинцами воевать. Неужели росгвардия что может только бабулек крутить на митингах? Или срочники которые не знают с какой стороны автомат взять. Вагнер все таки были самые боеспособны там и самые отмороженные после "Русич".
Всє целі выпалнєни!