Пригожину загрожує строк до 20 років, - Генпрокуратура РФ

Кримінальна справа, яка порушена проти ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина має санкцію до 20 років в’язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно та обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є.В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту, повідомляє Генпрокуратура РФ.

"Його діям буде надано належну правову оцінку. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років", – заявили у відомстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.