Пригожину загрожує строк до 20 років, - Генпрокуратура РФ

Кримінальна справа, яка порушена проти ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина має санкцію до 20 років в’язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно та обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є.В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту, повідомляє Генпрокуратура РФ.

"Його діям буде надано належну правову оцінку. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років", – заявили у відомстві.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

24.06.2023 00:30 Відповісти
24.06.2023 00:32 Відповісти
Налякали їжака голою дупою. Сяде у в'язницю і одразупідпише договір з Вагнером.
24.06.2023 00:36 Відповісти
24.06.2023 00:28 Відповісти
Цар Леніну та й іншим так само погрожував...
24.06.2023 00:29 Відповісти
24.06.2023 00:30 Відповісти
Це супер!Тепер він точно піде ва банк!!!
24.06.2023 00:30 Відповісти
24.06.2023 00:32 Відповісти
А завтра того генпрокурора за яйця повісять
24.06.2023 00:33 Відповісти
Та ні, кувалду подарують
24.06.2023 02:53 Відповісти
Налякали їжака голою дупою. Сяде у в'язницю і одразупідпише договір з Вагнером.
24.06.2023 00:36 Відповісти
А він у труселях сховав примірник Контракту!
У СІЗО витягне, підпише й піде служити у "Вагнер" з анулюванням усіх справ.
24.06.2023 00:36 Відповісти
І контракт вже ним же і підписаний. Два раза. Його в'яжуть, а він такий, як д'Артаньян: "Падатєль сєво дєйствуєт па маєму парусєнію і ва благо Франціі" 😂
24.06.2023 01:09 Відповісти
Но вихад єсть)))В Ґаагу тікай,Женька!)))))
24.06.2023 00:38 Відповісти
А чьо? Пасідіт в каміортной камєрє. Палучіт висшеє абразаваніє. Патпішет кантракт с іздатєльством на мємуар "я - Вагнер. Не кампазітар". Патом жалоба в ЄСПЧ - і на свабоду с чістай ... вот насчьот совісті закааика. Но нічьо.
24.06.2023 01:04 Відповісти
Завтра прігожина об'являть агентом ГУР і особистим другом Буданова))
24.06.2023 00:40 Відповісти
Арахамія напише листа в Гаагу за 50 млн
24.06.2023 00:44 Відповісти
Вони ше на парашу не війшли за шойгу у ростов, ху.ло вже в москвабаді всіх по тривозі підносить!
24.06.2023 00:42 Відповісти
А де ж колони сунуть? "Па ордло"?
24.06.2023 01:06 Відповісти
Річ йшла про то шо тільки мають, можливо коридор просят у своїх же??
24.06.2023 01:19 Відповісти
Але він сам зараз вирішуватиме, де йому буде краще відсидіти цей строк. Вибір є.
24.06.2023 01:10 Відповісти
24.06.2023 01:20 Відповісти
Десь читала, що реально вагнером керує не Пригожин, чому тоді справу відкривають проти нього, він типу спікера в них та фінансує частково мабуть.
24.06.2023 01:21 Відповісти
кримінальному авторітету загрожує тюрьма... налякали пахана командувача кувалдних войск , рф - одна велика тюрма!
24.06.2023 01:26 Відповісти
 
 