На вулиці Москви виведена бронетехніка. ВIДЕО

Вночі 24 червня на вулиці російської столиці вийшла бронетехніка через військовий заколот, який розпочали вбивці із ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вовідомляють соцмережі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

заколот (37) ПВК Вагнер (1546)
Топ коментарі
+46
Нє хачу уєзжать із мацкви...
24.06.2023 01:03 Відповісти
+37
24.06.2023 01:09 Відповісти
+30
Якщо колони зайдуть в ростов, то щоб їх вибити звідти, прийдеться бомбити рашистам ростов, так само, як бомбили Маріуполь. Але вагнери не будуть випускати людей, щоб прикриватися ними від авіації. І захоплять склади з бк, вони мабуть знають де зберігається найбільша кількість бк. А тоді можна вже просуватися далі. Набравши бажаючих в ростові, грабувати так, як тоді, коли в Україну заходили, просуваючись до самих рибних місць, до мошкви. Там голоти буде багато, яка бажає грабувати, гвалтувати, вбивати своїх і за це не буде їм ніякого міжнародного трибуналу, усі тільки подякують, що знесли цих ман'яків при владі. Так що нехай себе не стримують і ні в чому не обмежують. Гарних і кривавих вихідних на росії!
24.06.2023 01:03 Відповісти
Нихусе Киев за 3 дня😁
24.06.2023 01:40 Відповісти
Не знаю, для кого і з якою метою все це шоу, яке активно розганяють мережею, але впевнений що робиться це сплановано і з якоюсь метою відомою лише в кремлі. В будь-якому разі, що б там за цирк не влаштовували - думаю, що Залужний і ЗСУ не звертатимуть на це увагу і діятимуть згідно заздалегідь розроблених планів.
24.06.2023 01:45 Відповісти
Это не шоу. Что за дурацкая привычка лепить одни и те самые штампы. Тёрки между вагнером и Шойгу был давно и даже не скрывался. То что в РФ ***** почти потерял контроль над всем происходящим тоже.

Делать это шоу ***** не выгодно. Тут два из двух, Шойгу реально решил убрать зековских выскочек. Или ФСБ так решили повторить 91 первый год и убрать полность бесполезное *****. Тот же Патрушев, он гнида похуже Путина.
24.06.2023 02:31 Відповісти
патрушев никогда не начал эту войну а тихо набивал бы карманы и дальше
24.06.2023 03:55 Відповісти
*****, Патрушев один из идеологов этой войны. Именно он убедил ***** что Киев за три для, у залов армии нет и нас с цветами встретят.
24.06.2023 08:48 Відповісти
ни хрена подобного - путлер спрашивал у фсб мо - это правда что у нас самая сильная армия? правда да-да
это правда что украинцы разбегутся или будут встречать с мертветчуком? -правда правда и т д. - они все прихлебатели дрожали за свою шкуру и свое место поддакивали ему что бы он не выкинул их нах и не взял других
24.06.2023 08:53 Відповісти
Хто пам"ятає морди алєнєвода і валєркі- алкаша коли ***** оголосив "спєцапєрацию"?
показати весь коментар
всі вони підори-рашисти-фашисти.
24.06.2023 05:39 Відповісти
На такой контрнаступ я не рассчитывал
24.06.2023 02:02 Відповісти
24.06.2023 07:52 Відповісти
Дмитриев (Игорь)

«Бахмутское чудовище перешло границу Ростовской области».
«Людоед идет к Бугульме».
«Узурпатор Пригожин вошел в Воронеж».
«Собственник ЧВК Вагнер занял Каширу».
«Евгений Викторович приближается к Бирюлево».
«Народный герой и самый популярный политик России ожидается сегодня в столице».
24.06.2023 02:05 Відповісти
А ведь всё было так по-домашнему...
24.06.2023 02:09 Відповісти
https://youtu.be/VANu5Xy9MyE?t=21 Монгол Шуудан: Косы рыжие.
24.06.2023 02:40 Відповісти
це коли події підтягують до пісень...наслухались
24.06.2023 05:47 Відповісти
видно в мосКАЛів вже зовсім туго з бронею, якщо на відсіч лисого повара послали АЖ ОДИН БТР!!!
24.06.2023 03:48 Відповісти
Один БТР но зато в москве!!! Это дорогого стоит. Тем более, что остальные 300 бетеров Ново-Огарево прикрывают.
А чемоданы менять не успевают.
24.06.2023 05:38 Відповісти
Там уже автоцистерны подгоняет.
24.06.2023 13:46 Відповісти
Там и цистерн мало будет, надо прокладывать говнопровод напрямую.
24.06.2023 14:11 Відповісти
Ваааще не хочется уезжать из Масквы, так вск па дамашнему было.
24.06.2023 07:54 Відповісти
Надо бы ленинский броневичок из питера доставить.
24.06.2023 08:44 Відповісти
ура,понеслось.
24.06.2023 08:53 Відповісти
кацапи валіть маскалів! Маскалі валіть кацапів!
24.06.2023 09:38 Відповісти
желаю пригожину уничтожить ***** и его банду а потом чтобы его уничтожили!и вообще даёшь гражданскую войну в рашке и её развал!
24.06.2023 10:28 Відповісти
