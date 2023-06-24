31 945 123
На вулиці Москви виведена бронетехніка. ВIДЕО
Вночі 24 червня на вулиці російської столиці вийшла бронетехніка через військовий заколот, який розпочали вбивці із ПВК "Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вовідомляють соцмережі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Делать это шоу ***** не выгодно. Тут два из двух, Шойгу реально решил убрать зековских выскочек. Или ФСБ так решили повторить 91 первый год и убрать полность бесполезное *****. Тот же Патрушев, он гнида похуже Путина.
это правда что украинцы разбегутся или будут встречать с мертветчуком? -правда правда и т д. - они все прихлебатели дрожали за свою шкуру и свое место поддакивали ему что бы он не выкинул их нах и не взял других
«Бахмутское чудовище перешло границу Ростовской области».
«Людоед идет к Бугульме».
«Узурпатор Пригожин вошел в Воронеж».
«Собственник ЧВК Вагнер занял Каширу».
«Евгений Викторович приближается к Бирюлево».
«Народный герой и самый популярный политик России ожидается сегодня в столице».
А чемоданы менять не успевают.