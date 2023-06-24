Пригожин звернувся до Росгвардії із закликом переходити на його бік
Керівник ПВК "Вагнер" який заявив про початок збройного походу на Москву закликав Росгвардію переходити на його бік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному каналі ПВК "Вагнер".
У повідомленні зазначається: "Найперспективніший політик звертається до Росгвардії із пропозицією від якої краще не відмовлятися. Виконання злочинних наказів і спроба завадити задуманому походу справедливості закінчиться для співробітників, які зробили невірний вибір, плачевно".
Вночі 24 червня на вулиці російської столиці вийшла бронетехніка через військовий заколот, який розпочали вбивці із ПВК "Вагнер".
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
1 августа 2022 года - н. в. 10 месяцев 15 дней брав Бахмут
росов за години Місцеві ЗМІ пишуть, що "вагнерівці" захопили будівлі МВС, управління ФСБ, адміністрації та відділу поліції.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-65573726.amp
«Нас 25 тисяч, і ми збираємося з'ясувати, чому в країні такий хаос. Нас чекають 25 тисяч як тактичний резерв і стратегічний резерв. Це вся армія і вся країна, всі, хто хоче, приєднуйтесь до нас. Ми повинні покласти край цьому фіаско", - сказав він.
Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) порушила кримінальну справу проти Пригожина «за фактом заклику до збройного заколоту» - злочин, який, за словами російської прокуратури, карається позбавленням волі на строк від 12 до 20 років.
ФСБ:
"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправних помилок, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина та вжити заходів для його затримання", - йдеться у заяві.
Підозрюю що пригожин здогадався про те, що Бахмут має для пвк вагнер те ж значення, що й Маріупіль для полку Азов, але його самого ніхто в Турцію вивозити не буде.