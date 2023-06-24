Пригожин звернувся до Росгвардії із закликом переходити на його бік

Керівник ПВК "Вагнер" який заявив про початок збройного походу на Москву закликав Росгвардію переходити на його бік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному каналі ПВК "Вагнер".

У повідомленні зазначається: "Найперспективніший політик звертається до Росгвардії із пропозицією від якої краще не відмовлятися. Виконання злочинних наказів і спроба завадити задуманому походу справедливості закінчиться для співробітників, які зробили невірний вибір, плачевно".

Вночі 24 червня на вулиці російської столиці вийшла бронетехніка через військовий заколот, який розпочали вбивці із ПВК "Вагнер".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.