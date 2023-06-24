УКР
Пригожин звернувся до Росгвардії із закликом переходити на його бік

Керівник ПВК "Вагнер" який заявив про початок збройного походу на Москву закликав Росгвардію переходити на його бік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному каналі ПВК "Вагнер".

У повідомленні зазначається: "Найперспективніший політик звертається до Росгвардії із пропозицією від якої краще не відмовлятися. Виконання злочинних наказів і спроба завадити задуманому походу справедливості закінчиться для співробітників, які зробили невірний вибір, плачевно".

Вночі 24 червня на вулиці російської столиці вийшла бронетехніка через військовий заколот, який розпочали вбивці із ПВК "Вагнер".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

24.06.2023 01:42 Відповісти
24.06.2023 01:45 Відповісти
24.06.2023 01:42 Відповісти
24.06.2023 01:42 Відповісти
К папе идёт?
24.06.2023 01:45 Відповісти
та фігня, скаже шо мова йшла про оперу, де його сина гра першу скрипку ))
24.06.2023 01:46 Відповісти
можливо Песков несе "новічок" *****
24.06.2023 01:53 Відповісти
Все може бути.
24.06.2023 02:10 Відповісти
24.06.2023 01:42 Відповісти
За такі жарти слід набити *****.
Прикладом.
прігожин --- терорист і вбивця, який буде повішений після перемоги України (якщо доживе).
24.06.2023 01:46 Відповісти
Ну поки Ткаченко міністр, буде трохи важко йому єпало набити. Але коли почнеться фестиваль розвішування шашличної шобли, він точно буде серед перших кандидатів.
24.06.2023 01:49 Відповісти
как знать может именно Пригожин будет подписывать капитуляцию и все условия разоружения России... ядерка тактическая авиация подводный ударный флот и так далее и репарации и контрибуции в том числе и вопросы территорий РФ в пользу Украины...
24.06.2023 01:50 Відповісти
КУБАНЬНАШ ( Україна)
24.06.2023 01:55 Відповісти
И Ставрополье Северный Кавказ до Кисловодска включительно... и Черноморское побережье Кавказа... там немало военных предприятий авиазаводов производят много военной техники так что вполне даже ДА апочесму и нет..ет денег берем территорией и людскими рессурсами...
24.06.2023 02:00 Відповісти
Нет потому, что єто почти 15 млн ватников
24.06.2023 02:05 Відповісти
ВАТНИКОВ.... правильно именно ватников способных бить детей подростков женщин слабых калек стариков... там из 15 лямов примерно 5 лямов аппаратные крысы и бабы...
24.06.2023 02:07 Відповісти
А закони для чого - ? Громадянство через 5 років без права голоса 20 років
24.06.2023 02:08 Відповісти
1. Насколько я помню черз 3.
2. Право голоса предоствляется сразу же вместе с паспортом.
ПС. 3. Статуса негражданина у нас тоже нету.
24.06.2023 02:31 Відповісти
Так що за проблема у парламенту зробити закони по типу краін Балтії? Там негромадян країни ( кацапи) - це норма. Так хоч не голосують за проросійські партіі
24.06.2023 10:48 Відповісти
потом все предприятия попилить а бабло вывезти закордон и просрать. взять госкредиты ничего не сделать и выплачивать \исключительно проценты\ всю жизнь чтобы избранные люди жили хорошо где-то у кредитодавателей.
24.06.2023 13:08 Відповісти
Тоді чим ми відрізняємось від кацапів, якщо заявляємо про "Кубаньнаш"?
24.06.2023 09:36 Відповісти
А ось поляки рахують Кенинсберг своїм

до речі, А фолклендські острови ?
Кубань - історическі наш . Хоча может і черкесів , яких раша винищила
24.06.2023 10:09 Відповісти
Українські козаки при нищенні народів Кавказу відігравали таку ж роль, як і буряти-кадирівці-дагестанці в війні рашки проти України. За ці "заслуги" московія і нагородили козаків землями винищеного черкеського народу.
Невелика частина черкеського народу ще проживає на території рашки,а кілька млн. розпорошені по всьому світу і зокрема в Турції.
З Фолклендськими островами нехай розбираються Аргентина та ВБ, а Польша, ФРН та Чехія нехай розбираються з рашкою про приналежність міста Кенігсберг- Калінінград-Крулєвец.
Українська влада не змогла владнати з Донецькою та Луганськими обл., а тепер ще й притягти в Україну кількамільонну проблему з Кубані?
24.06.2023 10:56 Відповісти
Пропоную відлупцювати депутатів різочками , щоб через дупу дійшла думка, що потрібни більш універсальні закони про ГРОМАДЯН І НЕ ГРОМАДЯН. І про право голосувати НЕ РАНІШЕ 20 років проживання в Україні не громадянина . А також екзамени по історії і мові.

Поставити у стійло тих москалів - тоді легше буде навести лад
24.06.2023 11:12 Відповісти
Арахамії та лачену таке не сподобається.
24.06.2023 13:09 Відповісти
В Ізраїлі (його територія була у складі Османської імперії) теж є черкеські поселення.
24.06.2023 11:14 Відповісти
А для чого нам всі ці ватники.Своїх вистарчає.
24.06.2023 11:49 Відповісти
А по два раби кожному українцю - потрібно 80 мильоніВ ватників
24.06.2023 12:18 Відповісти
Нажаль, якщо рахувати "необхідну" кількість рабів на сьоднішній день,то 29 млн. множимо на 2 раби = 58 млн. рабів.
24.06.2023 12:30 Відповісти
Нееть, за рабами з'їдеться уся українська діаспора - а це мільйонів 100
24.06.2023 12:47 Відповісти
Ахахах!!!! Точно, як це я не врахував хазяйновитість українців?!
24.06.2023 12:53 Відповісти
Да в общем то, к тому и идет. И всех устроит. Он даже не против репараций.
24.06.2023 04:31 Відповісти
Вы немного удивитесь, но это чмо Пригажин окажется "на нашей стороне"... как-то так....
24.06.2023 01:54 Відповісти
"на нашей стороне" я имела ввиду, что оно будет играть наруку Украине... Как бы это не дико звучало...
24.06.2023 01:59 Відповісти
в УКРАIНЕ iму свiте довiчне а на мацкве 20- тка рокiв
1 августа 2022 года - н. в. 10 месяцев 15 дней брав Бахмут
росов за години Місцеві ЗМІ пишуть, що "вагнерівці" захопили будівлі МВС, управління ФСБ, адміністрації та відділу поліції.
шойгу герасим червона площа страта кувалдой
24.06.2023 09:57 Відповісти
Чему тут удивляться. В политике нет этики и морали. Есть выгода. И даже нам будет выгодно выиграть эту войну не теряя жизней наших парней. А кто там в раше президент - #*****
24.06.2023 04:34 Відповісти
Уже повідомляли про договорняки пріхожина з ГУР. Невже збрехали?
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-65573726.amp
24.06.2023 19:24 Відповісти
ЗАПАСАЄМСЯ ПОПКОРНОМ.
24.06.2023 01:44 Відповісти
24.06.2023 01:45 Відповісти
Як вам сценарій, пригожин демонтує владу куйла, потім вбивають пригожина і на росії громадянська війна на 10, ні на 50 років
24.06.2023 01:45 Відповісти
сценарій ок, але щось ніяких бойових дій нема
24.06.2023 01:51 Відповісти
Всі нагороди прігожіна отримає його вбивця... І хто ж цей казковий новоХєр(ой) Русні?
24.06.2023 01:51 Відповісти
ніхто нікого мабуть вбивати не буде. пригожин спокійно візьме владу у свої руки і все.
24.06.2023 01:52 Відповісти
Ну хз в москві стільки багатих будинків, що вагнера не втримаються. Головне розпалити вогонь, а потім попробуй загаси. Тримаємо кулаки нам ця ситуація тільки в +
24.06.2023 01:55 Відповісти
А якщо ще і китайці полізуть в Сибір, то х**ляндії більше не буде
24.06.2023 01:53 Відповісти
Краще на 100.
24.06.2023 01:54 Відповісти
поки що йде повстання в інтернеті
24.06.2023 01:54 Відповісти
ага... мазохісти звернулись до садистів прийняти спільну участь в оргії.
24.06.2023 01:47 Відповісти
24.06.2023 01:47 Відповісти
У мене сьогодні безсонна ніч
24.06.2023 01:47 Відповісти
аналогічно +
24.06.2023 01:51 Відповісти
Не тільки у вас
24.06.2023 01:52 Відповісти
Это не закончится сегодня. Так что можешь поспать. Разве что Шойгу из окна выбросят. Иначе шансов нет.
24.06.2023 01:52 Відповісти
Був би гарний землетрус!
24.06.2023 01:57 Відповісти
эта **** живучая - подтяжками за бельевую веревку зацепится
24.06.2023 09:00 Відповісти
Десь о 2:30 тривога, а після того краще поспіть. Навіщо марнувати своє здоров'я на цей цирк?
24.06.2023 01:58 Відповісти
Віримо, ще не дарма.
24.06.2023 02:06 Відповісти
Шапіто. Нічого не буде.
24.06.2023 01:51 Відповісти
Гадаю, ця комедія розрахована максимум на кілька днів, але (як і будь-яка нормальна людина в Україні) дуже хотів би, аби та рашистська сволота влаштувала між собою добрячу різанину та втопилася у ріках власної крові.
24.06.2023 01:52 Відповісти
я думаю, що путіна просто спокійно змістять.
24.06.2023 01:54 Відповісти
Несподівані речі трапляються але мені здається що це не той випадок - х*ло не один десяток років вкладав у силовиків та вибудовував систему, яка має захистити його від бунтів чи революцій (яких він панічно боїться) і вона поки що працює на нього. Навіть якщо б вагнерівці справді хотіли його змістити - мало ймовірно що вони досягли б мети. А якби й так - не думаю. що це щось змінило б для нас, бо вони однаково нас ненавидять та не залишать у спокої.
24.06.2023 02:10 Відповісти
для того треба народ залучити
а вони поки що у статусі глядачів
тому я не вірю в якийсь результат позитивний для нас
24.06.2023 10:02 Відповісти
пригожин, если глаз за глаз, то 25 твоих трупов плюс 25 трупов зелених человечков со стороны "законной власти" -- енто ж 50 тыщ трупов орков!!! Даешь глаз за два, а лучше за 5!!!
24.06.2023 01:53 Відповісти
Не зайдуть вони у москву. Росгвардія - то гвардія путіна. Але конфлікт між ними - гарна річ для погоди на росії.
24.06.2023 01:54 Відповісти
Росгвардия подчиняются Золотову. Золотов ряженное говно.
24.06.2023 01:56 Відповісти
Ряжений, але вірний путіну. Якщо план фсбешний - можливі кадрові несподіванки.
24.06.2023 02:03 Відповісти
В том смысле что нет там лояльности. Они примкнут к любому кто окажется сильнее.
24.06.2023 02:04 Відповісти
Зазвичай на московії особиста гвардія сцарьків їх на ножі і підіймає.
24.06.2023 01:58 Відповісти
Та хотілось би!
24.06.2023 02:05 Відповісти
24.06.2023 12:58 Відповісти
Вару кофе на всю ніч, таке гімно я мушу додивитися до кінця!
24.06.2023 01:55 Відповісти
кофа повинна бути свіжою, а не другої свіжості всієї ночі ))))
24.06.2023 01:59 Відповісти
Кофа машина заряджена, буду по порціям робити ))
24.06.2023 02:05 Відповісти
но є й гарні реальні новини "Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «России 24»."(С)
24.06.2023 01:58 Відповісти
Починається внутрішньопідорська війна між гнойними та конченеми.
24.06.2023 02:00 Відповісти
Я думаю, що по москві, то не бронетехніка гасає. То ***** свіжі чуймадани підвозять.
24.06.2023 02:03 Відповісти
Ну що ж ще один сигнал до світу що росія це країна фейл де банди воюють друг з другом за ядерку і час її негайно взяти під контроль НАТО, США і ЄС поки ядерка не розійшлась по всій планеті.

24.06.2023 02:03 Відповісти
Швидше, Китай буде банкувати.
24.06.2023 02:07 Відповісти
От-от, а то одні "герої" так бояться придуманої ними ж самими ескалації, що від переляку готові на все.

Ще й на нас тиснуть.
24.06.2023 02:08 Відповісти
Пригожин сказав, що його сили «знищать» будь-який опір, включаючи блокпости і літаки, припускаючи, що розбіжності можуть перерости у війну.

«Нас 25 тисяч, і ми збираємося з'ясувати, чому в країні такий хаос. Нас чекають 25 тисяч як тактичний резерв і стратегічний резерв. Це вся армія і вся країна, всі, хто хоче, приєднуйтесь до нас. Ми повинні покласти край цьому фіаско", - сказав він.
24.06.2023 02:15 Відповісти
CNN

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) порушила кримінальну справу проти Пригожина «за фактом заклику до збройного заколоту» - злочин, який, за словами російської прокуратури, карається позбавленням волі на строк від 12 до 20 років.

ФСБ:
"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправних помилок, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина та вжити заходів для його затримання", - йдеться у заяві.
24.06.2023 02:18 Відповісти
Я хочу курити те, що курив він 😂
24.06.2023 02:19 Відповісти
Спостерігаю лише "вооружонний піздьож"
24.06.2023 03:00 Відповісти
Пригожин - поп Гапон, кто нипонел.
24.06.2023 03:38 Відповісти
Вова мотай на свої пейси з Ермаком, шо о..ху.вать не стоит и красти як ви крадете теж, небезпечно
24.06.2023 08:47 Відповісти
24.06.2023 09:04 Відповісти
По умному, щас би РДК запустить в рейд десь Білгородщині, і влупить там, там же військо кацапське відвели частково, і фронт прорвати, що ці гени роблять не зрозуміло, Буданов тільки інтерв'ю дає
24.06.2023 10:07 Відповісти
..нам би було наруку..якби зараз запалала **********... Щоб розірвати дії *****.... Калиновці та опозиція не повинні цей шанс проср..ти!! Грузиняки теж посцикувати повинні перестати... А так це дійство з Пригожиним нам нічого суттевого не дає... Посунуть *****... пригожин підіме всю смердячу на гасло **вставай страна огромная**.. бо мови про припинення війни він навіть не веде. А тупого м*яса з **новим рятівником** у смердячій більш ніж достатньо...
24.06.2023 12:09 Відповісти
Щас ідеальний час для походу калинівців на Мінск
24.06.2023 12:30 Відповісти
Яке епічне палево.Нарешті проявилося вочевидь.Дві складові,що раніше шифрувалися,злилися в одну,зекомусорську армію....
24.06.2023 10:26 Відповісти
Неприємності, які сталися з пвк вагнер, нагадують подібні проблеми, які виникли були з добровольчими формуваннями в Україні: роззброєння, розформування, примус до входження в структуру ЗСУ та Нацгвардії...
Підозрюю що пригожин здогадався про те, що Бахмут має для пвк вагнер те ж значення, що й Маріупіль для полку Азов, але його самого ніхто в Турцію вивозити не буде.
24.06.2023 11:44 Відповісти
Сейчас идеальный момент для внезапной атаки вражеских (росиянских) войск в Приднестровье, полном уничтожении той группировки, захвата складов с оружием и боеприпасами в освобождении всей территории Приднестровья и устраненнии фактора напряжения у нас в тылу!
24.06.2023 12:10 Відповісти
да здравствует революция!!!
24.06.2023 12:53 Відповісти
 
 