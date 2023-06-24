Уламки ракет пошкодили будинки та авто у Кропивницькому

У Кропивницькому є пошкодження будинків та автомобілів внаслідок падіння уламків збитих ворожих ракет.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто. Обійшлося без загиблих та травмованих", - написав він у телеграмі.

Райкович пообіцяв, що пошкоджене житло обстежить спеціальна комісія. Людям в разі необхідності запропонують тимчасове житло.

"Я ж вкотре наголошую - під час тривоги необхідно бути в укриттях!", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 24 червня в Києві уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку. Двоє людей загинули, одинадцять - травмовані.