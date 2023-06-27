У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи (оновлено)
У Кременчуці на Полтавщині та Сумах пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наразі на Полтавщині оголошено повітряну тривогу. За даними "Обозревателя" у місті після вибуху масово їдуть швидкі. Водночас у місцевих пабліках заявили, що інформація про "масові виїзди швидких" у Кременчуці не підтвердилася.
Також "Суспільне" повідомляє про вибух у Сумах.
Нагадаємо, рівно рік тому, 27 червня 2022 року, росіяни завдали ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Чи тут мають писатись лікувальні мантри для подібних до вас?
вилізло чергове чувирло типу "а какая разніца..."
насолоджуєшся фейєрверками?
ЄрмакаЗєлєнского.
Чути звуки із підвалу
Це Володін барабан
Заглушає пік провалу.
а то буде як в тому мультфільмі: Маріо йде грабувати банк!
По-перше, це інфоповод, якого вони чекають вже 10-й рік, і вимушені висасувати мінімум з пальця всілякі "дамбілі Бамбас восємь лєт", хлопчиків у трусіках, плакучих корів та іншу нісенітницю, в яку ніхто не вірить. А тут такий подарунок! Вони ці трупи будуть тягати по тб-каналах місяцями!
По-друге,чим більше ротов треба годувати, тим на росії краще. Вони і так своїх небіжчиків (особливо у глухих кутах, де немає ані транспорту, ані влади) роками не вписують у загсах як померлих та радісно продовжують одержувати їхні пенсії та виплати). А хороша бавовна - це такий смачний привід "загубити" десятки людей.
А по-третє, наші цівілізовані партнери мусять прийти до висновку, що обоє рябоє, що "людоеда людоед приглашает на обед", й до побачення зброї, грошам на відродження і іншій допомозі! Воно нам треба?!
Так що ракетна програма в надійних руках...
А возможно не прошли? 5 лет Петьке не хватило начать выпуск ракет, хочешь чтобы Зеленский все успел? Ну Зеленский тоже проводит секретные испытания суперсверхмегамощного оружия. Следующему президенту останется только наладить производство
Чомусь всі шишки саме на Петра. Той же турчинов з іншими якось в стороні осталися. певно допоміг мем про кровавого пастора.
В Сумах не було вибухів, в Сумах було чутно запуски ракет ППО.
Накуя нарід лякати?