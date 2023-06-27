У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи (оновлено)

У Кременчуці на Полтавщині та Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі на Полтавщині оголошено повітряну тривогу. За даними "Обозревателя" у місті після вибуху масово їдуть швидкі. Водночас у місцевих пабліках заявили, що інформація про "масові виїзди швидких" у Кременчуці не підтвердилася.

Також "Суспільне" повідомляє про вибух у Сумах.

Нагадаємо, рівно рік тому, 27 червня 2022 року, росіяни завдали ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

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