УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини Війна
24 588 96

У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи (оновлено)

кременчук

У Кременчуці на Полтавщині та Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі на Полтавщині оголошено повітряну тривогу. За даними "Обозревателя" у місті після вибуху масово їдуть швидкі. Водночас у місцевих пабліках заявили, що інформація про "масові виїзди швидких" у Кременчуці не підтвердилася.

Також "Суспільне" повідомляє про вибух у Сумах.

Нагадаємо, рівно рік тому, 27 червня 2022 року, росіяни завдали ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У низці регіонів тривога. Є пуски, ракети рухаються у напрямку Кременчука, - Повітряні сили

Автор: 

Кременчук (296) обстріл (28948)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+40
Це буле продовжуватися вічно, або до того часу, поки так само не буде обстрілюватися Ростов, Воронеж, Тула і інші міста. Правдами і не правдами потрібно доводити до розуму "Грім-2". Іншого не дано.
показати весь коментар
27.06.2023 12:08
+29
Грім гримить під асфальтом.
показати весь коментар
27.06.2023 12:10
+20
Абсолютно згоден. У цю гру можна грати удвох. Прилітає добряча ракета у багатоповерхівку воронежа, бажано вночі. Паралельно з цим наше іпсо розкручує теми "це не ми", "у нас нема чим", "ми стріляємо тілько по воєнних об'єктах", "вони самі себе ********", "не всьо так однозначно, гдє ваші доказательства" и т.і. А тим часом русня виколупує кишки русні. Рязанскій сахар, єффект лінзи, не іначе......
показати весь коментар
27.06.2023 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це буле продовжуватися вічно, або до того часу, поки так само не буде обстрілюватися Ростов, Воронеж, Тула і інші міста. Правдами і не правдами потрібно доводити до розуму "Грім-2". Іншого не дано.
показати весь коментар
27.06.2023 12:08 Відповісти
Грім гримить під асфальтом.
показати весь коментар
27.06.2023 12:10 Відповісти
При всій до Вас повазі, змініть платівку. Не тому, що я хочу зебидло захищати, а тому, що вже тошнить від пєтіного асВальту, як ви пишете. Виборів поки немає. Заспокійтесь.
показати весь коментар
27.06.2023 12:24 Відповісти
А нас як тошнить від "пєтіного" асфальту, ви не повірите! Зараз треба кидати вглиб мразії, а замість цього ми будували "пєтін" асфальт. От тільки шось асфальт не летить вглиб мразії... але да, зегніда не може не кинути лайном в "пєтю", ясне діло.
показати весь коментар
27.06.2023 12:27 Відповісти
Я не знаю, що там зегніди, але мене тошнить як від зєліних, так і від пєтіних. Ви два сапога пара.
показати весь коментар
27.06.2023 12:31 Відповісти
Палитесь. Типова ********** методичка. В мене зі знаймових всі, хто в 2019 дуже любив дивитися квартал, тепер одноголосно розказують, що в 2 турі не голосували.
показати весь коментар
27.06.2023 12:35 Відповісти
Та не 3,14ди.
показати весь коментар
27.06.2023 14:56 Відповісти
Ану нагадайте, хто витягнув Марченка, який спас Миколаїв, із тюрми, справу якого закрили нещодавно, а кошти повернули і на них для ЗСУ були придбані "посейдони" (угадайте ким!)? І вам тошнить від цього?
показати весь коментар
27.06.2023 12:46 Відповісти
То може вам, Алєксандр, до лікаря, а не на Цензор?
Чи тут мають писатись лікувальні мантри для подібних до вас?
показати весь коментар
27.06.2023 12:52 Відповісти
Повниц сил і здоров'я. Можу і в' ї-ть.
показати весь коментар
27.06.2023 14:57 Відповісти
А здесь других не воспринимают,только коричневое и зеленое.
показати весь коментар
27.06.2023 12:55 Відповісти
"Ви два сапога пара."

вилізло чергове чувирло типу "а какая разніца..."
насолоджуєшся фейєрверками?
показати весь коментар
27.06.2023 13:24 Відповісти
Що, підірвало пердак? Зразу видно стиль пєтязєлямудаків.
показати весь коментар
27.06.2023 14:50 Відповісти
=>
показати весь коментар
27.06.2023 18:28 Відповісти
Тим зеленим чмошникам треба до кінця їхнього життя про це нагадувати! Бо через їхні про*би загинуло багато людей!
показати весь коментар
27.06.2023 12:29 Відповісти
👏👏👏. Саме так. Нагадувати. Бо знову оберуть Єрмака Зєлєнского.
показати весь коментар
27.06.2023 12:37 Відповісти
Не допоможе. На власному досвіді впевнився. Якщо їм щось про "боневтіка" погане сказати, вони аж зеленіють від люті.
показати весь коментар
27.06.2023 13:17 Відповісти
Зауважу: сам Петро Порошенко поводиться дуже стримано і гідно. Твердо дотримується обіцянки не критикувати діючого президента з моменту повномасштабного вторгнення. Навряд чи заслуговує Вашого зневажливого "пєтя". Зробіть щось, що б мало таку ж користь для України, бо тільки пустозвони намагаються принизити інших, аби самим виглядати поважно та велично.
показати весь коментар
27.06.2023 12:38 Відповісти
Кому давав обіцянку не критикувати ПЕТЯ? Він мав право давати обіцянки тільки українському народові, а не всякій зеленій наволочі.
показати весь коментар
27.06.2023 13:35 Відповісти
Я надивився вдоволь стадіону, щоб змінити до нього ставлення. Я згоден, що він робить набагато більше, ніж МИ з Вами, але ж то, по великому рахунку, за наші гроші. А я за свої. Що можу. Так що принужувати того, хто сам себе принизив, і не потрібно. Ну за зелених я мовчу, там усім тюрма світить.
показати весь коментар
27.06.2023 15:11 Відповісти
Про що Ви тут пишите? Якби Володя не зарив гроші і час в асфальт, а робив ракети, танки, БТР, САУ, снаряди і не розміновував заміновану територію, то і наслідків таких не було. А були б "Гріми", влупили б по Цапії і ті зупинилися, а так ракети Цапії регулярно падають на голови простих українців, а Вова кричить і знову переводить стрілки, що винні США і Англія, бо не дають далекобінийх ракет.
показати весь коментар
27.06.2023 13:25 Відповісти
На рахунок того, хто винен, я вам дисертацію намалюю. Але не потрібно все звертати на одного дурачка.
показати весь коментар
27.06.2023 14:55 Відповісти
Але нажаль асфальт не петін, у петі були свої приколи, але асфальт, це боневтіка корова
показати весь коментар
27.06.2023 13:26 Відповісти
Та не спорю. Але насогидло.
показати весь коментар
27.06.2023 14:51 Відповісти
кого поважати? оті говняні 5 копійок?
показати весь коментар
27.06.2023 15:10 Відповісти
Ну, я спочатку мирний
показати весь коментар
27.06.2023 15:12 Відповісти
Грім лунає і з барабанів.Барабанний грім. Барабанний грім.
показати весь коментар
27.06.2023 12:37 Відповісти
Бам, бам, бам
Чути звуки із підвалу
Це Володін барабан
Заглушає пік провалу.
показати весь коментар
27.06.2023 13:56 Відповісти
треба, невже хтось сперечається, але при цій владі навряд чи..., ми ледь налагодили випуск снарядів всіх калібрів вже під час війни, коли це було питанням виживання, а що заважало цій команді зробити це до війни...
показати весь коментар
27.06.2023 12:11 Відповісти
Мабуть Порошенко.
показати весь коментар
27.06.2023 12:14 Відповісти
Ну ,звісно , хто всрався , невістка
показати весь коментар
27.06.2023 12:20 Відповісти
"Щось" заважало. Чи не оце часом?
показати весь коментар
27.06.2023 12:15 Відповісти
А я хочу зауважити, що таке виробництво налагодили "бариги", а Володя дірвавшися до влади все це зупинив, а погтім видав, що ніби це його заслуга.
показати весь коментар
27.06.2023 13:57 Відповісти
якщо навіть стерти ростов з лиця паРаші - це все одно продовжиться. припинится тільки за однієї умови - зникнення самої паРаші з лиця Землі. але це не реально.
показати весь коментар
27.06.2023 12:15 Відповісти
ce moskva ta piter treba 2 raketi s praviljnoi "nachinkoi".
показати весь коментар
27.06.2023 12:17 Відповісти
Так продай, розумнику. Або подари.
показати весь коментар
27.06.2023 12:27 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2023 12:28 Відповісти
Шо, гниднику, всравсь?
показати весь коментар
27.06.2023 12:32 Відповісти
kacap , zdohni vzhe
показати весь коментар
27.06.2023 12:35 Відповісти
Ви, зе-гниди, зовсім з глузду з'їхали. Всі вам щось повинні, і всі навкруги винуваті, крім вас. А де наші аналоги Шахедів? Чому більше року тому, після перших атак Шахедів, десятки підприємців і науковців кинулися до держави з ідеями, як налагодити випуск таких аналогів за кілька місяців, і як всі ці ініціативи зврубали на корню, бо один чувачок в ОП захотів стати монополістом по безпілотникам, але так і не дав результату за більше ніж рік
показати весь коментар
27.06.2023 12:42 Відповісти
Напевно хотіли захмарні відкати як від турків.
показати весь коментар
27.06.2023 13:16 Відповісти
Ну то спитай у зегнид, на уя ти мені це пишеш?
показати весь коментар
27.06.2023 14:59 Відповісти
Все реально. Але для цього треба політична воля. Ну і перестати обсцикатися західній цивілізації кожен раз при слові "мразія", бо на це вже просто гидко дивитися.
показати весь коментар
27.06.2023 12:17 Відповісти
ніт, не реально. перестаньте вже фантазувати врешті на цю тему.
показати весь коментар
27.06.2023 12:56 Відповісти
Реально, реально. Все реально. Колись так само не вірили в розвал сцяного совка. Всі імперії розпадаються, це невідворотний історичний процес.
показати весь коментар
27.06.2023 13:28 Відповісти
Нажаль, вони будуть уссикатися, до поки ядерний арсенал Рашки разів в 10 не зменшиться. Вони з однієї сторони хотіли би розвалити рашу і потім вимінювати ЯЗ на окорочка. Але з іншої сторони, вони ссуть, шо при развалі рашки ядерна зброя попаде до таких, як Пригожин. Так і завмерли на десятки років, як той віслюк, перед двома стогами сіна.
показати весь коментар
27.06.2023 13:30 Відповісти
Одне іншому не мішає.
показати весь коментар
27.06.2023 12:26 Відповісти
Абсолютно згоден. У цю гру можна грати удвох. Прилітає добряча ракета у багатоповерхівку воронежа, бажано вночі. Паралельно з цим наше іпсо розкручує теми "це не ми", "у нас нема чим", "ми стріляємо тілько по воєнних об'єктах", "вони самі себе ********", "не всьо так однозначно, гдє ваші доказательства" и т.і. А тим часом русня виколупує кишки русні. Рязанскій сахар, єффект лінзи, не іначе......
показати весь коментар
27.06.2023 12:17 Відповісти
Проблема в том что руским всеравно на свои потери, тем более гражданских.
показати весь коментар
27.06.2023 12:22 Відповісти
Ну,раз-"всёравно",два-"всёравно",три-"всёравно"...в конце-концов мокшане лаптеголовые заскулят,худо-бедно но жить им всё равно охота,всё правильно сказал предыдущий автор-в эту "игру" нужно играть вдвоём,по другому не получится.
показати весь коментар
27.06.2023 12:27 Відповісти
Рядовому быдлу не пофиг. Условный ваня начнет ежедневно сраться, когда его кореша емелю в соседнем доме нежно размажет по бетону....
показати весь коментар
27.06.2023 13:09 Відповісти
если хоть один снаряд упадёт на гражданский объект на каганате, то мы больше не получим ни одного патрона даже от Польши с Прибалтикой - а по военным все 52 наших союзника сказали - ипашьте русню где хотите, но, ПОКА ЧТО, не нашими ракетами - у вас есть буки, грады, трофейные орковские рсзо
показати весь коментар
27.06.2023 12:24 Відповісти
есть дроны, перделывайте Нептуны на земля-земля... всё в ваших руках, так что не надо гнать на западные ограничения по территории каганата
показати весь коментар
27.06.2023 12:27 Відповісти
Потрібно виробляти або переробляти і не тридзвонити на весь білий світ про це....
а то буде як в тому мультфільмі: Маріо йде грабувати банк!
показати весь коментар
27.06.2023 13:19 Відповісти
прекращай,всё можно свалить на кацапскую ПВО,как это делают они и ничего не будет.
показати весь коментар
27.06.2023 12:28 Відповісти
Так мова ж про наші розробки
показати весь коментар
27.06.2023 12:29 Відповісти
Ну, бахнули орки по донецку сами по себе - на месте попадания подкинули обломков шторм шадова - и все? Играть нужно на том, что им уже никто не верит. Помните сказку про волка?
показати весь коментар
27.06.2023 13:11 Відповісти
На жаль, для росіян чим більше їхнього мірняка буде вбито, тим для них краще!

По-перше, це інфоповод, якого вони чекають вже 10-й рік, і вимушені висасувати мінімум з пальця всілякі "дамбілі Бамбас восємь лєт", хлопчиків у трусіках, плакучих корів та іншу нісенітницю, в яку ніхто не вірить. А тут такий подарунок! Вони ці трупи будуть тягати по тб-каналах місяцями!

По-друге,чим більше ротов треба годувати, тим на росії краще. Вони і так своїх небіжчиків (особливо у глухих кутах, де немає ані транспорту, ані влади) роками не вписують у загсах як померлих та радісно продовжують одержувати їхні пенсії та виплати). А хороша бавовна - це такий смачний привід "загубити" десятки людей.

А по-третє, наші цівілізовані партнери мусять прийти до висновку, що обоє рябоє, що "людоеда людоед приглашает на обед", й до побачення зброї, грошам на відродження і іншій допомозі! Воно нам треба?!
показати весь коментар
27.06.2023 15:38 Відповісти
І це б було вірно. Після пару десятків будинків в кацапстані, на москву б пішли і інші походи орків крім пригожина
показати весь коментар
27.06.2023 15:59 Відповісти
Якраз на днях звільнили керівництво Оборонпрому за черговий "розвал ракетної програми" і призначили нового юного керівника, який відзначився поки що доведенням до банкрутства заводу Малишева.
Так що ракетна програма в надійних руках...
показати весь коментар
27.06.2023 12:31 Відповісти
Не перекручуйте. Малишева давно перебивався з хліба на воду. Але цей хоча б має технічну освіту, а не економічну, як Гусев.
показати весь коментар
27.06.2023 12:58 Відповісти
Не давно Малишева перебивався з хліба на воду, а з 2019 року ! Бо при Пороху він почав працювати іноді в дві зміни, нових робітників набирали. Пам'ятаєте регулярні світлини, як Порох бронетехніку і танки у армію передає? А з 2019 року Малишев почав працювати один день на тиждень, люди знову розбіглися. Співпадіння -не думаю.
показати весь коментар
27.06.2023 13:34 Відповісти
Про Грім-2 запитайте Гусева, який обіцяв почати серійне виробництво до Нового року. А також про безпілотники, які літають на 1000 км. Теж до Нового року мали постачатися в армію.
показати весь коментар
27.06.2023 12:55 Відповісти
А Вова ні разу не вибачився перед нарідом, що загубив ракетні програми, що всі гроші, які йому залишили *******" і час аж три роки закатав в асфальт і головне переводить стрілки, що то "НАТО не закриває екбо", то "США не дає ракети".
показати весь коментар
27.06.2023 13:19 Відповісти
хіба що *** - 2 при цій зевладі.
показати весь коментар
27.06.2023 13:28 Відповісти
Ровно год назад эти твари так же ударили по Кременчугу... По ТРЦ.
показати весь коментар
27.06.2023 12:13 Відповісти
Все нормально .Рік назад ніякого ППО не було
показати весь коментар
27.06.2023 12:14 Відповісти
А зараз сильно допомогло?
показати весь коментар
27.06.2023 12:33 Відповісти
Буде офіційне звернення тоді порівняєш . Я то знаю а тобі навіщо ?
показати весь коментар
27.06.2023 12:38 Відповісти
Я знаю, що на днях недалеко людям на голову ху ня 22 звалилась.
показати весь коментар
27.06.2023 15:02 Відповісти
Неправда
показати весь коментар
27.06.2023 13:40 Відповісти
Ще один вилупок ТУ22 вилетів з Оленья
показати весь коментар
27.06.2023 12:15 Відповісти
Безкінечні пустопоржні роздуми про те, що цебудедокиминевдарим по Воронєжу чимось і про асфальт. Півтора року...
показати весь коментар
27.06.2023 12:15 Відповісти
пихуй
показати весь коментар
27.06.2023 12:15 Відповісти
Зелені недоумки, загубили такі перспективні і потрібні зараз ракетні програми! А тепер гинуть невинні люди, а винуватці з Банкової та уряду відсиджуються в своїх бункерах... Ну нічого пацани, розплата прийде і для вас. За все у цьому світі треба платити. За підлість - теж...
показати весь коментар
27.06.2023 12:25 Відповісти
Ага. Прям загубили то чего небыло. Что мешало Петьке 5 лет наделать ракеты и ПВО? Гитлер за 5 лет с бипланов и лошадей перевел свою армию на реактивные самолеты и ракеты с зарядом весом в тонну и летящие на сотни километров.
показати весь коментар
27.06.2023 12:35 Відповісти
И тут Порошенко виноват, что Зеленскому ракет не оставил... Как раз при Порошенко ракеты, ПВО проходили конечные испытания, возможно даже прошли. Оставалось только наладить производство. А зе-***** похерила производство.
показати весь коментар
27.06.2023 12:43 Відповісти
возможно даже прошли. Оставалось только наладить производство.
А возможно не прошли? 5 лет Петьке не хватило начать выпуск ракет, хочешь чтобы Зеленский все успел? Ну Зеленский тоже проводит секретные испытания суперсверхмегамощного оружия. Следующему президенту останется только наладить производство
показати весь коментар
27.06.2023 12:51 Відповісти
Заткнись уже. Знову "Петька" винуватий? Ракета Гром-2 розроблялася 5 років і в 2019-м провели одне з останніх випробувань. Залишалося лише дати команду на їх массове виробництво, але 73 % (в том числі і ти) проголусавили за знищення ракетних программ
показати весь коментар
27.06.2023 12:49 Відповісти
Я майже не сумніваюся. що ті, хто камлають про 73% та "мудрий нарід", а також обсирають Зю навіть за позитив (я не його прихильник), працюють на моцкву, вносячи розкол в українське суспільство.
показати весь коментар
27.06.2023 14:44 Відповісти
Що заважало? А Ви що, під стіл пішки ходили в 2014, коли треба було армію відбудовувати з тієї позначки, куди її довели попередні президенти і дочовпли "керівники" януковича? Відбудова армії потребувала коштів, а бюджет розграбований. Ракетні програми почали розвивати, коли економіку привели до тями, армію одягнули- нагодували. Не встигли. До влади прийшли молоді послідовники банди, керовані з раші.
показати весь коментар
27.06.2023 12:55 Відповісти
Давайте не лапшайте мне про то что не хватало коштiв. Я прекрасно помню как в то время выделялись десятки миллиардов Косюкам, Ахметовым и Васадзам
показати весь коментар
27.06.2023 13:13 Відповісти
А іще помницця, як у 2018 році був створений так званий благодійний фонд президента (за точність назви не ручаюся), куди з бюджету нахабно каналізували мільярд гривнів.
показати весь коментар
27.06.2023 14:36 Відповісти
За 5 років - і не встигли? Айяяй, от бідолахи.
показати весь коментар
27.06.2023 14:42 Відповісти
у гітлера була монополія на владу, точно ж так як зараз у зеленського. У Порошенка була хитка коаліція де більша частина силового блока була в авакова (яценюкового соратника). Порошенко за освітою - міжнародник. технарь з нього такий собі. можливо водили його за носа пацани з укроборонпрому. Хоча Луч з Коростильовим нормально попрацював. А южмаш - погано. Але президент просто фізично не зможе самостійно контролювати більшість процесів. Щоб знайти компетентних - треба самому бути в темі.
Чомусь всі шишки саме на Петра. Той же турчинов з іншими якось в стороні осталися. певно допоміг мем про кровавого пастора.
показати весь коментар
27.06.2023 13:22 Відповісти
Якраз Южмаш працював добре. Просто дехто йому палиці в колеса штрикав, вилучаючи спочатку бюджетні гроші з його рахунку, а потім - і самостійно зароблені. Цікаво. хто ж це робив, га? А при кому, цікаво, були знищені практично всі наші крупні склади з ************, га?
показати весь коментар
27.06.2023 14:39 Відповісти
при авакові, у якого в руках нацгвардія. а шо?
показати весь коментар
27.06.2023 14:44 Відповісти
Жить харашо.
показати весь коментар
27.06.2023 14:49 Відповісти
А особливий статус лугандонії впихуювали в нашу Конституцію 30 серпня 2015 року також при авакові, да? Себто, це теж він організував?
показати весь коментар
27.06.2023 14:52 Відповісти
ну так не впихнули ж. Петро нахитав пуйла руками кучми. пуйло нахитав осла руками патрушева-дермака. І то обман, і то обман. Але яка ж таки різниця між тими роками і нині.
показати весь коментар
27.06.2023 15:43 Відповісти
Кучмі і Юлькі прівєт за ракети Х-22...
показати весь коментар
27.06.2023 12:25 Відповісти
Юльку ніззя вана апазаціанерка.
показати весь коментар
27.06.2023 12:41 Відповісти
Смерть фашистському кацапстану!!! тільки вона вгамує ситуацію.
показати весь коментар
27.06.2023 12:26 Відповісти
Редакція, пишить коректно! 17 місяць війни, а воно все те саме...
В Сумах не було вибухів, в Сумах було чутно запуски ракет ППО.
Накуя нарід лякати?
показати весь коментар
27.06.2023 15:54 Відповісти
 
 