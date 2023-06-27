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Новини
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Музей в Амстердамі відмовився від патронату російського Ермітажа й змінив назву

h'art,museum

Нідерландський музей, що носив ім’я найбільшого державного музею Росії "Ермітаж", перейменують. З 1 вересня музей в Амстердамі називатиметься не Hermitage, а H’ART Museum.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

До повномасштабного вторгнення цей музей експонував переважно російське мистецтво з запасників державних музеїв РФ і вважався символом близьких відносин між Нідерландами та Росією.

Через тиждень після початку повномасштабного вторгнення РФ музей розірвав стосунки із російським Ермітажем, а тепер повідомив і про зміну назви.

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Тепер замість Ермітажу партнерами музею будуть Смітсонівський музей американського мистецтва у Вашингтоні, Центр Помпіду в Парижі та Британський музеєм. "Ми будемо як музей для музеїв", - заявила директорка амстердамського музею Аннабель Бірні.

H'ART Museum уклав угоду з паризьким Центром Помпіду на 5 років. У середині 2024 року відбудеться виставка робіт Василя Кандинського з паризького музею. "Батько" абстракціонізму, що вчився художньому ремеслу в Києві у знаменитого українського художника Миколи Пимоненка, і досі у більшості світових музеїв представлений як російський художник. Концепція виставки Кандинського в H'ART Museum поки не оголошена.

У 2026 році запланована спільна з Британським музеєм виставка "Сила фемінності", а вже зараз Смітсонівський музей американського мистецтва з Вашингтона експонує в Амстердамі інсталяції Мартіни Гутьєррес.

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"Ермітаж" в Амстердамі був створений як незалежна некомерційна організація радою приватних осіб у 2009 році і мав власне фінансування художнього керівництва та кураторів.

Угода з петербурзьким "Ермітажем" надавала амстердамському музею право використовувати назву "Ермітаж" та необмежене право на запозичення творів із російської колекції.

За 14 років амстердамський "Ермітаж" організував 30 виставок, близько третини з них були пов'язані з російською культурою та історією, наприклад виставки про засновницю "Ермітажу" Катерину Велику та "Коштовності! Блиск російського двору".

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У 2022 інтерв’ю New York Times директорка музею Аннабель Бірні заявила, що через війну в Україні "магія Росії зникла". Остання виставка, організована у співдружності з російським "Ермітажем" була закрита через п’ять тижнів після відкриття у березні минулого року.

Автор: 

музей (441) Нідерланди (1581) росія (65800)


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vi hotite skazati sho cju nazvu kacapi ne******** ? ta nemoze bit takovu
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27.06.2023 15:25 Відповісти
Колись давно мій геть американізований малий небіж спитав мене здивованно:
"Дядьку, а чому цей музей має таку дивну назву - там зброя зберігається?"
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27.06.2023 15:28 Відповісти
Так, зброя. "Русская культура" називається.
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27.06.2023 15:34 Відповісти
Там в "місці усамітнення," зберігаеться величезна кількість витворів світового мистецтва, які свого часу були вкрадені москалями під час їх пятисотрічних загарбницьких нападів на сусідні держави. Там навіть е кабінет так званих трофеїв "черезвьічайной комисии" з заспиртованими відрізаними головами останніх ватажків боротьби за незалежність Казахстану, нещодавно Казахи робили запит до керівництва ермітажу повернути ці заспиртовані голови їх національних лідерів боротьби за незалежність 1920-1923 років щоб урочисто поховати на батьківщині, в чому музейні працівники ермітажу їм відмовили, наголошуючи що це трофеї великой росюшки.
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27.06.2023 16:00 Відповісти
Так тримати!

Ніякого руського миру в Европі.

Параша хвора. Дуже хвора.

Потрібен карантин на 100 років.
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27.06.2023 15:43 Відповісти
 
 