Кабмін погодив звільнення Ратнікова з посади глави Деснянської РДА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Дмитра Ратнікова з посади глави Деснянської райдержадміністрації.

Про це повідомив постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, Кабмін погодив звільнення низки глав райдержадміністрацій, зокрема Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також було погоджено звільнення:

"Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;



- Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;



- Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;



- Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відчинили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.

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