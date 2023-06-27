Кабмін погодив звільнення Ратнікова з посади глави Деснянської РДА
Кабінет Міністрів погодив звільнення Дмитра Ратнікова з посади глави Деснянської райдержадміністрації.
Про це повідомив постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Так, Кабмін погодив звільнення низки глав райдержадміністрацій, зокрема Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Також було погоджено звільнення:
"Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;
- Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
- Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відчинили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.
Будь ласка, зачекайте...
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Wow! Мене ще можна здивувати. Владі це знову вдалося!
Небайдужі представники влади показали мені державний контракт з очільником державної Укрнафти, паном Корецьким. Ті подробиці що вже спливали в публічній площині підтвердилися. І зарплата в 1,26 млн грн на місяць (це лише в Укрнафті, а він, нагадаю, отримує директорську зарплату і в Укртатнафті), і той факт, що контракт підписаний лише у лютому 2023, а значить що ще з часу призначення керівник держпідприємства встановив сам собі зарплату і виплачував її без контракту, а чиновники Міноборони допомогли приховати цей злочин. Підтвердився також і факт переплати 700 тисяч гривень за листопад і січень. Але це те, що ми вже знали.
Проте з'явились цікаві нові подробиці. І це орейро! Контракт підписаний на 3 роки і у разі його дострокового розірвання нашому шановному директору Корецькому мають виплатити зарплату... за 18 місяців, тобто 22,5 млн грн. А впродовж трьох років після звільнення державна Укрнафта гарантує відшкодування витрат на юридичне обслуговування пана Корецького в кримінальних, адміністративних та цивільно-правових справах, що стосуються його каденції. Це прямо в точку. Зважаючи скільки помилок вже зроблено і зловживань зафіксовано, поява таких справ то напевно питання часу. Мабуть керівник Укрнафти про це знає або принаймні здогадується. І підготував собі "золотий парашют". Логічно, як для нього.
Проте це в майбутньому. А от на сьогодні ні НАБУ, ані ДАСУ на повідомлення та заяви про злочини, вчинені новим керівництвом Укрнафти, не реагують. Мабуть дають нагуляти кримінальний жирок, щоб оплатити адвокатів. Або чекають, що він піде шляхом тих, хто після злочину їде з посади держслужбовця за кордон. Голова Нацбанку, Голова Фонду Держмайна, депутат Київради від "Слуги народу" вже це довели на практиці.
Злі язики подейкують, що особливо прискіпливим перевіряючим ДАСУ надійшла вказівка з ОП не помічати «переплат» зарплати Корецькому і не відображати їх в актах перевірок. Скоро має бути готовий звіт, тож матимемо змогу пересвідчитись самі чи це правда. І сподіваюся, що моя інформація допоможе перевіряючим не закрити очі на злочини, навіть через телефоне право. Тим більше, що наші західні партнери чекають на боротьбу з подібними моментами в управлінні держпідприємствами. Дочекаються?
https://www.youtube.com/watch?v=qFwhwAHITnM
Буквально відразу тодішній Президент України Віктор Янукович призначив пана Ратнікова Повноважним представником України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав. Звільнено з посади в жовтні 2015 р."
Не переживайте ви так за нього, можливо кудись послом відправлять.
Чим він краще московських убивць???
А можливо, він уже і за межами України… як «водій» трубіцин …
А повісили б на ліхтарному стовпі, навпроти держадміністрації, дивись новопризначений з ОПУ, одразу виконував би свої пряміобов'язки, а не сценарії з ОПУ проти Кличка!!
Слава Україні!!