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Новини
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Купуючи російський газ, ми фінансуємо путінську війну, - міністерка енергетики Австрії Гевесслер

гевесслер

Австрія має повністю позбутися небезпечної залежності від російського газу, адже оплатою його поставок також фінансується війна Росії проти України.

Про це заявила міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша залежність від Росії є небезпечною, бо ми не можемо покладатися на ці поставки. І це неправильно. Тому що ми фінансуємо путінську війну своїми рахунками за енергоносії. Ми повинні відмовитися від російського газу", - заявила міністр.

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Свою заяву Гевесслер зробила після зустрічі з представниками австрійської газової промисловості. Зустріч була присвячена поетапній відмові Австрії від російського природного газу.

Як наголосила міністерка, яка представляє партію "Зелені", для швидкого та ефективного зменшення цієї залежності необхідними є спільні зусилля всіх долучених сторін.

"Це вимагає залучення всіх сторін. Енергетична галузь, зокрема, несе тут відповідальність", - сказала вона.

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Крім того, міністерка енергетики Австрії заявила, що надалі не повинно бути жодних нових контрактів на постачання російського газу.

"Участь у закупівлях ЄС є хорошим сигналом. З усім тим, я переконана, що тут ми повинні діяти швидше і рішучіше. Це те, чого я очікую від усіх, хто до цього причетний. Звичайно, це також передбачає і те, що більше не буде укладено жодних нових контрактів на постачання російського природного газу", - підкреслила Гевесслер.

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Як повідомлялося, Австрія скоротила частку російського газу з близько 80% до в середньому 51% у період з березня 2022 року по лютий 2023 року.

При цьому лише з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила Росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.

Автор: 

Австрія (974) газ (10477) росія (65800)


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Топ коментарі
+7
А купуючи російську нафту у Індії ви її не фінансуєтк?
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28.06.2023 09:38
+6
Повільно ж до вас доходить.
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28.06.2023 09:45
+4
Після 10 років війни московії в Україні, в уряді АВСТРІЇ, нарешті, знайшлася чесна людина і сказала відверто правду!
За гроші австрійців прутін убиває Українців !!! Московіти цілі квартали скупували в Австрії!

Так, Австрія і Угорщина, оплачують прутіну-***** убивства Українців!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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28.06.2023 09:48
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А купуючи російську нафту у Індії ви її не фінансуєтк?
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28.06.2023 09:38 Відповісти
Оскільки Україна майже не видобуває нафту і наразі зовсім не виробляє паливо, то будь-який автомобіль з ДВЗ на дорозі так чи інакше фінансує рф. У нас самих сьогодні сотні тисяч легкових авто їдуть просто для того, щоб привезти чиїсь сідниці до офісу, а увечері поїхати додому, тобто, лише для особистого комфорту. На пропозицію пересісти на громадський транспорт, велік або якійсь електричний гаджет здіймається виття.
То яке ми маємо право комусь дорікати за використання викопних енергоносіїв?
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28.06.2023 10:44 Відповісти
То може здамося одразу? Ну бо все це немає сенсу.
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28.06.2023 10:48 Відповісти
Здавайтесь, якщо лише до такого висновку дійшли.
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28.06.2023 10:52 Відповісти
Ви вже там, судячи з усього. Привіт там всім передавайте...
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28.06.2023 10:58 Відповісти
Тобто ти виправдовуєш виродків які купують газ і нафту з рф ? Для тебе нічого такого коли інші країни фінансують РФ так і має бути ?
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28.06.2023 11:12 Відповісти
Пересічний українець фінансує рф, коли заливає паливо в бак. Чому? Тому що на цій планеті вже давно всі ринки нафти розподілені. Якщо Прибалтика або Польща тепер не купують нафту напряму в рф, а купують її тепер у постачальника ХХХ, то це значить, що та ж Індія, яка раніше купувала у постачальника ХХХ, тепер купує у рф. Теж саме з газом.
Вважаю, що спочатку ми самі маємо зменшити де можна використання викопних енергоресурсів. Чому австрієць повинен себе обмежувати, а українець - ні?
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28.06.2023 12:11 Відповісти
Є європейські країни які купують нафту в арабів або США є країни які мають власні запаси і їм чхати на РФ альтернатива завжди є ми не повинні спускати Австрії і іншим країнам фінансування РФ
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28.06.2023 13:14 Відповісти
Повільно ж до вас доходить.
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28.06.2023 09:45 Відповісти
Після 10 років війни московії в Україні, в уряді АВСТРІЇ, нарешті, знайшлася чесна людина і сказала відверто правду!
За гроші австрійців прутін убиває Українців !!! Московіти цілі квартали скупували в Австрії!

Так, Австрія і Угорщина, оплачують прутіну-***** убивства Українців!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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28.06.2023 09:48 Відповісти
Ще є Китай, Іран, Індія, Турція, Казахстан..... багато хто допомогає Рашистам.
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28.06.2023 09:52 Відповісти
всім цим уродам воздасться.. от тільки б дожити і побачити на власні очі
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28.06.2023 10:05 Відповісти
Хоч хтось це начав казати!
А то усі роблять вигляд що нічого не розуміють!
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28.06.2023 10:29 Відповісти
та орбану норм, че вы уж так
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28.06.2023 10:33 Відповісти
Тавишоооо?!...Австріяки роздуплилися?!... Не вірю.
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28.06.2023 11:08 Відповісти
З огляду на те, що рашка не платить за транзит газу, то Австрія вже повинна припинити використовувати російський газ
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28.06.2023 11:09 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2023/6/28/553720/

За гроші з Австрії, московіти роблять воєнні злочини в Україні!
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28.06.2023 11:25 Відповісти
хоч хтось в австрії адекватний
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28.06.2023 19:53 Відповісти
 
 