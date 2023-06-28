Купуючи російський газ, ми фінансуємо путінську війну, - міністерка енергетики Австрії Гевесслер
Австрія має повністю позбутися небезпечної залежності від російського газу, адже оплатою його поставок також фінансується війна Росії проти України.
Про це заявила міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наша залежність від Росії є небезпечною, бо ми не можемо покладатися на ці поставки. І це неправильно. Тому що ми фінансуємо путінську війну своїми рахунками за енергоносії. Ми повинні відмовитися від російського газу", - заявила міністр.
Свою заяву Гевесслер зробила після зустрічі з представниками австрійської газової промисловості. Зустріч була присвячена поетапній відмові Австрії від російського природного газу.
Як наголосила міністерка, яка представляє партію "Зелені", для швидкого та ефективного зменшення цієї залежності необхідними є спільні зусилля всіх долучених сторін.
"Це вимагає залучення всіх сторін. Енергетична галузь, зокрема, несе тут відповідальність", - сказала вона.
Крім того, міністерка енергетики Австрії заявила, що надалі не повинно бути жодних нових контрактів на постачання російського газу.
"Участь у закупівлях ЄС є хорошим сигналом. З усім тим, я переконана, що тут ми повинні діяти швидше і рішучіше. Це те, чого я очікую від усіх, хто до цього причетний. Звичайно, це також передбачає і те, що більше не буде укладено жодних нових контрактів на постачання російського природного газу", - підкреслила Гевесслер.
Як повідомлялося, Австрія скоротила частку російського газу з близько 80% до в середньому 51% у період з березня 2022 року по лютий 2023 року.
При цьому лише з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила Росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.
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То яке ми маємо право комусь дорікати за використання викопних енергоносіїв?
Вважаю, що спочатку ми самі маємо зменшити де можна використання викопних енергоресурсів. Чому австрієць повинен себе обмежувати, а українець - ні?
За гроші австрійців прутін убиває Українців !!! Московіти цілі квартали скупували в Австрії!
Так, Австрія і Угорщина, оплачують прутіну-***** убивства Українців!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
А то усі роблять вигляд що нічого не розуміють!
За гроші з Австрії, московіти роблять воєнні злочини в Україні!