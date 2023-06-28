Купуючи російський газ, ми фінансуємо путінську війну, - міністерка енергетики Австрії Гевесслер

Австрія має повністю позбутися небезпечної залежності від російського газу, адже оплатою його поставок також фінансується війна Росії проти України.

Про це заявила міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша залежність від Росії є небезпечною, бо ми не можемо покладатися на ці поставки. І це неправильно. Тому що ми фінансуємо путінську війну своїми рахунками за енергоносії. Ми повинні відмовитися від російського газу", - заявила міністр.

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Свою заяву Гевесслер зробила після зустрічі з представниками австрійської газової промисловості. Зустріч була присвячена поетапній відмові Австрії від російського природного газу.

Як наголосила міністерка, яка представляє партію "Зелені", для швидкого та ефективного зменшення цієї залежності необхідними є спільні зусилля всіх долучених сторін.

"Це вимагає залучення всіх сторін. Енергетична галузь, зокрема, несе тут відповідальність", - сказала вона.

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Крім того, міністерка енергетики Австрії заявила, що надалі не повинно бути жодних нових контрактів на постачання російського газу.

"Участь у закупівлях ЄС є хорошим сигналом. З усім тим, я переконана, що тут ми повинні діяти швидше і рішучіше. Це те, чого я очікую від усіх, хто до цього причетний. Звичайно, це також передбачає і те, що більше не буде укладено жодних нових контрактів на постачання російського природного газу", - підкреслила Гевесслер.

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Як повідомлялося, Австрія скоротила частку російського газу з близько 80% до в середньому 51% у період з березня 2022 року по лютий 2023 року.

При цьому лише з січня по листопад 2022 року Австрія заплатила Росії за імпортований газ близько 6,7 млрд євро.