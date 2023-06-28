Удар по Краматорську: Кількість загиблих зросла до 9 осіб, - прокуратура

Рятувальники виявили ще одного загиблого на місці удару російської ракети в Краматорську.

Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попередньо, станом на зараз, дістали вже 9 тіл. Інші тіла - зараз рятувальники розбирають завали, ми намагаємося підібратися до них, щоб безпечно їх витягнути і доставити до медичних закладів", - зазначив він.

Бакуменко уточнив, що під завалами залишаються люди, насамперед – працівники закладу.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування.

Читайте: Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО