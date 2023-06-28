Удар по Краматорську: Кількість загиблих зросла до 9 осіб, - прокуратура
Рятувальники виявили ще одного загиблого на місці удару російської ракети в Краматорську.
Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Попередньо, станом на зараз, дістали вже 9 тіл. Інші тіла - зараз рятувальники розбирають завали, ми намагаємося підібратися до них, щоб безпечно їх витягнути і доставити до медичних закладів", - зазначив він.
Бакуменко уточнив, що під завалами залишаються люди, насамперед – працівники закладу.
Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.
Ракета влучила у заклад харчування.
Топ коментарі
+13 sergzsu
показати весь коментар28.06.2023 10:11 Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.06.2023 10:01 Посилання
+5 растуди
показати весь коментар28.06.2023 10:18 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар28.06.2023 10:01 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар28.06.2023 10:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
растуди
показати весь коментар28.06.2023 10:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
sergzsu
показати весь коментар28.06.2023 10:11 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
растуди
показати весь коментар28.06.2023 10:18 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар28.06.2023 12:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Алекс Санрайз #574050
показати весь коментар28.06.2023 10:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар28.06.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль