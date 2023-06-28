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Новини Війна
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Удар по Краматорську: Кількість загиблих зросла до 9 осіб, - прокуратура

краматорськ

Рятувальники виявили ще одного загиблого на місці удару російської ракети в Краматорську.

Про це повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попередньо, станом на зараз, дістали вже 9 тіл. Інші тіла - зараз рятувальники розбирають завали, ми намагаємося підібратися до них, щоб безпечно їх витягнути і доставити до медичних закладів", - зазначив він.

Бакуменко уточнив, що під завалами залишаються люди, насамперед – працівники закладу.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську.

Ракета влучила у заклад харчування.

Читайте: Доба на Донеччині: удар по Краматорську, обстріли Вугледару, Костянтинівки, Лиманської громади, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (672) обстріл (28948)


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Топ коментарі
+13
В городе полном сепаров все кому надо и не надо лазят в пикселях по ресторанах, в кафешках и т.д..Вот и здали сепары координаты, где собираются в пикселях .
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28.06.2023 10:11
+5
Как-то, по моему, не разумно в прифронтовом городе по ганделыкам ходить. Но это лишь мое мнение
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28.06.2023 10:01
+5
Однозначно хтось навів, інакше як би так випадково влучили?
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28.06.2023 10:18
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Как-то, по моему, не разумно в прифронтовом городе по ганделыкам ходить. Но это лишь мое мнение
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28.06.2023 10:01 Відповісти
а що, можна ходити тільки на кладовище..., люди хочуть просто жити, та й це ж бізнес врешті решт..., податки й все таке..., просто чому ніхто не побіг в укриття, оце питання...
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28.06.2023 10:08 Відповісти
І на кладовище теж ходити не раджу. А просто жити зараз не просто. Щодо укриття - воно там було?
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28.06.2023 10:16 Відповісти
В городе полном сепаров все кому надо и не надо лазят в пикселях по ресторанах, в кафешках и т.д..Вот и здали сепары координаты, где собираются в пикселях .
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28.06.2023 10:11 Відповісти
Однозначно хтось навів, інакше як би так випадково влучили?
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28.06.2023 10:18 Відповісти
паралельно, щоб місцева вата цим ще більше ненавиділа бійців ЗСУ, й гнала їх звідусіль де тільки бачить. *чтобы не было прилётов".
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28.06.2023 12:54 Відповісти
"Озабоченость" от ООН будет ?
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28.06.2023 10:52 Відповісти
Надо всех детей хотя бы эвакуировать из прифронтовых областей. Но ОП видимо по фиг.
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28.06.2023 11:35 Відповісти
 
 