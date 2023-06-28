Руйнування мостів під Чонгаром суттєво ускладнили росіянам логістику, - британська розвідка

Чонгарські мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном. Удари по них суттєво ускладнили логістику російських військ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом з кримського логістичного вузла Росії до Джанкоя й Запорізького сектора, де Росія наразі обороняється від великого українського наступу.

Тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що життєво важливі російські логістичні колони добираються до фронту альтернативними маршрутами як мінімум на 50% довше.

За повідомленнями, російська влада майже напевно побудувала понтонний міст, який замінює переправу, протягом 24 годин після нападу; досить імовірно, що переправа обмежена тільки для військового транспорту.

"Понтонний міст, швидко зведений біля мостів між окупованими Кримом і частиною Херсонщини, по яких було завдано удару, вказує на важливість цього маршруту для окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.