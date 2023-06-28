Руйнування мостів під Чонгаром суттєво ускладнили росіянам логістику, - британська розвідка
Чонгарські мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном. Удари по них суттєво ускладнили логістику російських військ.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом з кримського логістичного вузла Росії до Джанкоя й Запорізького сектора, де Росія наразі обороняється від великого українського наступу.
Тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що життєво важливі російські логістичні колони добираються до фронту альтернативними маршрутами як мінімум на 50% довше.
За повідомленнями, російська влада майже напевно побудувала понтонний міст, який замінює переправу, протягом 24 годин після нападу; досить імовірно, що переправа обмежена тільки для військового транспорту.
"Понтонний міст, швидко зведений біля мостів між окупованими Кримом і частиною Херсонщини, по яких було завдано удару, вказує на важливість цього маршруту для окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.
У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.
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Бо ж вчор отримали, нехай опановують
Чого техніці простоювати? Амортизація ж іде
Хіба що вони не збираються звільняти Крим, бо уже визнали його касапським.
2. Наказ про початок контрнаступу без кратної переваги над ворогом, підтримки авіації, ППО та РЕБ - злочин. Всі, хто його спланував та віддав наказ про початок такого наступу мають бути відсторонені від командування і покарані.
Запамятай, твої тупі кацапські розповіді про альтернативу з вживанням слова якби можуть зайти десь на пікабу а не на Цензорі. Бо є реальність в якій є ворог і є ти який розповідає що нетреба наступати, территорії не головне ітд. Ось тільки всім відомо що для кацапів территорії це якраз головне, і заморожений конфлікт це війна через 5 років. Яку ми програємо, і хрестів буде в рази більше. Тому твої спроби тиснути на емоції приречені на провал бо емоції уже давно витекли зі сьозами. Але вам кацапам цього не зрозуміти. Не зрозуміти того що всі що живі несуть відповідальність перед тими що вже загинули, перед їх сімями, і мають робити все щоб їх смерть була не даремна. Тиж просуваєш тупу пропаганду про війну до остатнього українця під соусом людинолюбства. Так ось справжні людинолюби які думають про свій народ давно уже воюють з першого дня. Тому і видно всю нелогічність твоєї лінії поведінки. Ти не можеш бути громадянином України і бути в Україні про що ти писав і не бути на фронті якщо твої думки і твоя риторика крутиться довкола збереження життів. Ось такий парадокс. Тому і видно що ти кацап. Що титільки підтверджуєш після того як мною було поставлено тобі це провокативне запитання, так запитання а не твердження. Тому міняй методичку.
Грузія - чудова країна, два роки життя-роботи залишив там.. і вже 30 років роблю "що небудь" для України і навіть Світу ..
звісно усе це - ніщо, але принаймні не роблю Українцям шкоди, як усим відомі (і невідомі, як оцЕ) особи
А чому "майже"? "Всевидяче око Притули" майже не бачить?
Вместо выстраивания обороны, во время когда кацапы стянули к нашим границам огромное количество войск, мы строили дороги и готовились к шашлыкам.