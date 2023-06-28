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Новини Агресія Росії проти України
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Руйнування мостів під Чонгаром суттєво ускладнили росіянам логістику, - британська розвідка

чонгар,міст,чонгарський

Чонгарські мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном. Удари по них суттєво ускладнили логістику російських військ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Маршрут через Чонгарські мости є найпрямішим шляхом з кримського логістичного вузла Росії до Джанкоя й Запорізького сектора, де Росія наразі обороняється від великого українського наступу.

Тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що життєво важливі російські логістичні колони добираються до фронту альтернативними маршрутами як мінімум на 50% довше.

За повідомленнями, російська влада майже напевно побудувала понтонний міст, який замінює переправу, протягом 24 годин після нападу; досить імовірно, що переправа обмежена тільки для військового транспорту.

"Понтонний міст, швидко зведений біля мостів між окупованими Кримом і частиною Херсонщини, по яких було завдано удару, вказує на важливість цього маршруту для окупантів", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару по Чонгарському мосту ворог використовує напрямок, який ближче до позицій ЗСУ, - ОК "Південь"

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Автор: 

Велика Британія (5638) міст (1239) зовнішня розвідка (470)


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Топ коментарі
+14
А если бы Чонгар не разминировали, то они вообще бы не прошли
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28.06.2023 10:03
+14
Может вам нужно было еще осенью 21 года накопать укреплений вдольвсего юга и востока? Так вот Зеленский вам ничего не должен! Он не лох какой-то а Боневтик Бонапарт
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28.06.2023 10:03
+13
Одне влучання по мосту на Чонгарі довело злочинність режиму зеленського, який надав російським окупантам комфортний прохід на південь України для захоплення наших земель. Сотні тисяч життів українців лежать на ратицях зеленського, єрмака, верещук та інших зелених потвор.
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28.06.2023 10:33
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28.06.2023 09:59 Відповісти
Патрулі на танках?
Бо ж вчор отримали, нехай опановують
Чого техніці простоювати? Амортизація ж іде
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28.06.2023 11:53 Відповісти
24.02.22 треба було зруйнувати....
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28.06.2023 10:00 Відповісти
Может вам нужно было еще осенью 21 года накопать укреплений вдольвсего юга и востока? Так вот Зеленский вам ничего не должен! Он не лох какой-то а Боневтик Бонапарт
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28.06.2023 10:03 Відповісти
Навесні 21го. Коли кацапи стягували техніку в Крим на «навчання»
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28.06.2023 14:08 Відповісти
Так ото ж,
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Перед наступом ЗСУ зруйнували мости. Доречно.
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28.06.2023 10:11 Відповісти
Перед тем как наступать, нужно лишить обороняющихся подпитки боеприпасами. Или нет? Или пускай подвозят без проблем?
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28.06.2023 11:11 Відповісти
Доречно, бо паРашкінці нам їх все одно не подарували б ціленькими, а підірвали при відступі....
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28.06.2023 12:07 Відповісти
Замість руйнувати мости між касапщиною і Україною, великі полководці перед своїм наступом зруйнували мости на своєму шляху.
Хіба що вони не збираються звільняти Крим, бо уже визнали його касапським.
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28.06.2023 13:11 Відповісти
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28.06.2023 10:21 Відповісти
бонапарт кутузович боневтік розглядає афішу 95 ква
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28.06.2023 10:30 Відповісти
Боневтік Оман Чонгарський - гейнералісімус клоунських військ.
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28.06.2023 10:56 Відповісти
Ставка верховного асфальтоукладчика
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28.06.2023 11:12 Відповісти
Помиляєшся, якраз війська а Україні правильні, а почали з 2019 року «керувати» випадкові люди і ще й потенційні зрадники
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28.06.2023 14:03 Відповісти
Куча фильмов показывающих ставку и генштабы разных стран мира в разные эпохи. Нигде в штабе не было штанг и гантелей! Это пипец
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28.06.2023 11:22 Відповісти
..ставку проводять також біля лінії фронту...у різних ангарах..приміщеннях...спортивних залах... А у Вас ставка тільки у Києві? Ваш допис..явний піпець!! Чи як у совьєтських фільмах!? Німецькі штаби виключно у фольварках.. будівлях..з прапорами на стінах... портретами фюрера... шнапсом та свіжим кофе....білими сорочками офіцерів... Радянські штаби.. виключно у бліндажах... . розбитих приміщеннях... під коптіння свічок-гільз ... автоматами на стінах.. люди у куфайках...замизгані ... постійний обстріл... та **налейка ты мне братец...чайку**!! )))
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28.06.2023 13:12 Відповісти
Ставка рамзанкі дирова нахронті. Ремікс
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28.06.2023 11:54 Відповісти
********** та дерьмак просто сходять на гімно від злості. їхні зусилля "сайтись па средине" частково зазнали поразки.
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28.06.2023 10:01 Відповісти
Ці зусилля зазнають повної поразки, але ціна буде висока.
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28.06.2023 10:04 Відповісти
Кацапи досі не оприлюднили подробиці оманської зустрічі, а значить, "наша сторона" досі виконує свої зобов'язання, дані там патрушеву. Якось так...
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28.06.2023 10:29 Відповісти
..судячі по поведінці патрушева при путчі пригожинської кодли... може бути..що і ***** не все знає...що видавили з ЗеОсла смердячі. Зараз там серьозна різня... і патрушеву оприлюднити оманщину... нема сенсу. Він не президент смердячої!! Йому туди потрібно залізти..а при такій підтримці бидлом ***** це неможливо. А от коли патрушев стане ногами на трон... оприлюднить без сумніву.
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28.06.2023 13:19 Відповісти
А если бы Чонгар не разминировали, то они вообще бы не прошли
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28.06.2023 10:03 Відповісти
Дайте команду кацапам просто перестать разминировать заминированное.
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28.06.2023 10:10 Відповісти
Ну добре шашличники розмінували мости, але хіба не можна було їх пошкодити ще рік тому ?
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28.06.2023 10:10 Відповісти
чим пошкодити, твоїми випорожненями?
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28.06.2023 10:12 Відповісти
Можеш навіть не старатися мерзота й#₴ана, я таких як ти шашличних пі₴@расів зразу в спам відправляю. Ви своїми виправданнями тупими вже всіх за#₴али у#₴ки.
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28.06.2023 10:21 Відповісти
зрозуміло, пошкоджати нічим. Хіба шо асфальтом.
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28.06.2023 14:00 Відповісти
а зесланці, верещучки-дермаки-татарови-арахніди.... і досі продовжують водитируками державою та навчатися водитируками на живих людях
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28.06.2023 10:14 Відповісти
То чому ти ниєш в коментарях? Роби що небудь, щоб не водили.
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28.06.2023 10:25 Відповісти
Для таких дій потрібна мужність. Набагато простіше призивати до якихось дій сидячи під VPNом, мужність для цього не потрібна.
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28.06.2023 10:34 Відповісти
Не вистачає мужності щось робити? А нити цілодобово вистачає?
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28.06.2023 10:49 Відповісти
Для ниття мужність не потрібна, правда те що ти констактацію фактів вважаєш ниттям, ниттям її не робить. І для того щоб сидіти під VPNом її теж не треба. Чи ти кацап? Бо збоку виглядає ніби тупий кацап провокатор, який навіть не розуміє що такі провокції не заходять.
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28.06.2023 11:05 Відповісти
Ще раз: констатація факту - це раз, максимум двічі. Півтора року цілодобово одне й те саме - це ниття. І так, зарахування всіх, хто не згоден з твоєю власною точкою зору, в "кацапи" - ознака повної безнадійної тупої упоротості. Був про тебе кращої думки, вважав, що ти здатна адекватно мислити. Помилився, на жаль.
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28.06.2023 12:35 Відповісти
А я ні.
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Я ж кажу: упороте...
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28.06.2023 13:14 Відповісти
Тільки кацапа чіпляє коли його називають кацапом, вже такі прості речі мав би знати і лишній раз не палитись.
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28.06.2023 13:24 Відповісти
А ти дійсно розумово відстале. Я українець, як і всі мої предки. А що ти там собі вбило в голову, заповнену замість мізків коричневою субстанцією, атрофованою від постійних зловживань, мені однаково...
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28.06.2023 13:29 Відповісти
Якби було так то ти би тут не розпинався.
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28.06.2023 13:33 Відповісти
Дай відповідь на питання: чому ти ниєш в коментарях? Не подобається зелена влада? Чому ж нічого не робиш, щоб її позбавитись? Що чекаєш?
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28.06.2023 13:41 Відповісти
Звинувачення що я нию в коментарях, так собі. Поточна влада в державі мені не подобається. Ніхто нічого не буде робити щоб змінити владу до закінчення воєного стану. Чекаю виборів.
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28.06.2023 13:56 Відповісти
З цією владою добре, якщо хоча б онуки доживуть до закінчення воєнного стану. Бо реально в нас часу зовсім мало. Якщо до кінця року не буде суттєвих зрушень на фронті, то все це затягнеться на довгі роки...
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28.06.2023 14:14 Відповісти
Не від влади залежить продовження чи закінчення війни. Якби від них то вже б давно договорились десь посередині. Це таки третя світова яка або закінчиться не встигнувши початись або зламає весь світопорядок. Не через любов до демократичних цінностей якиі в нас і не сильно є нам дають зброю та **********.
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28.06.2023 14:26 Відповісти
Відсотків на 60, якщо не більше, все-таки від влади.
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28.06.2023 15:34 Відповісти
Такі речі у відсотках не рахують. І ми на рахунок допомоги нам зброєю, ************, навчанням знаємо досить мало. Також нам невідомий рівень задіяння представників( воєних спецалістів) від країн які нам допомагають в планувані будь якого рівня вище бригади. Тому замало ввідних даних для висновків.
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28.06.2023 15:49 Відповісти
Недолуга антинародна влада зрадників і лютих ворогів країни здатна пустити коту під хвіст, знецінити і звести нанівець будь-яку допомогу і планування. І навпаки. Тому справді, тут справа не у відсотках, а саме в діях влади. Не дарма ж сказано: навіть загін безстрашних левів приречений на поразку, якщо ним керують барани. А якщо ті барани ще й зрадники, то і поготів...
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28.06.2023 16:09 Відповісти
Пряме керівництво підрозділами здійснюють безпосередньо командири підрозділів, оперативні штаби, штаби зєднань, і жодним чином не політики. Їх можуть ставиьи до відома а можуть і не ставити. Рік назад Безугла засвітилась на фронті саме як представник від влади. Чи є такі представники зараз, скільки їх, наскільки вони інтегровані в штаби різних рівнів невідомо. Можна припустити що є. Рівень їх впливу при прийнятті рішень невідомий, вірогідно низький. Соцопитування дають картину що населення ге зневірилось в перемозі і не готове прийняти переговори. Падіння пвдтримки не є більшим чим допустиме внаслідок довгої війни. Також є досить багато підстав вважати що влада готова до переговорів уже давно. І в той же час її стримує саме несприйняття цих переговорів суспільством. Тому можна припустити що їх робота по знищенню обороноздатності та підтримки в суспільстві збройної боротьби провальна, якщо така була. Також в суспільстві є розуміння що запас міцності москалів не є безмежним і події минулих вихідних це підтверджують. Є розуміння що китай поставив якісь терміни для досяшнення результату і москалі в ці терміни не вклались. Тому є розуміння що контрнаступ не міряють квадратними кілометрами та населеними пунктами на даному етапі. Тому можна вважати що влада немає важелів впливу в достатній мірі для проведення підривної діяльності в суспільстві на даний момент. І більше їх не стане.
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28.06.2023 16:35 Відповісти
1. Ніякі командири підрозділи і оперативні штаби не приймають самостійного рішення на проведення операцій без команди "зверху".
2. Наказ про початок контрнаступу без кратної переваги над ворогом, підтримки авіації, ППО та РЕБ - злочин. Всі, хто його спланував та віддав наказ про початок такого наступу мають бути відсторонені від командування і покарані.
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28.06.2023 19:06 Відповісти
Звичайно що штаб любого рівня працює не самостійно. За твоєю логікою і прорив під Балаклією вторік теж злочин бо переваги ЗСУ і тоді не мали, просто москалі замість дати бій вирішили здриснути з під Ізюма. Чи вдалий наступ це не злочин а невдалий злочие? Як там твої подвійні стандарти поживають?
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28.06.2023 19:39 Відповісти
Тоді якраз на тому напрямку ЗСУ мали перевагу. Ліній укріплення та мінних полів у кацапів там не було. Навіть звичайні окопи були мало де. Тому вони і були змушені відступити. А там, де їм вдалось закріпитись - на рубежі Дворічна - Лиман і т.д. вони так і стоять до цих пір, і нічого нашим зробити не вдається. Ти зовсім не володієш ситуацією.
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28.06.2023 19:56 Відповісти
Розповіді про перевагу це оправдання від москалів. Відомо що москалі мали там 20 тисяч в складі якої була потужна бронетанкова група( тридцять танків це тільки те що вони залишили). Літом минулого року всі очікували велику танкову битву, поляки дали 100+ своїх танків, але москалі в генеральну битву вирішили не втягуватись і вона не відбулась. А танки були та і перші бушмастнри прибули. Тому було вирішено їх задіяти на цьому напрямку і все таки розбити їх танкову армію. Але москалі втекли і почали розповідати що перевага ЗСУ була у співвідношені 1 до 8 тобто у ЗСУ мало би бути 160 тисяч не просто людей а людей з технікою якої у ЗСУ тупо не було. І відступили вони аж за Оскіл спробувавши втримати оборону по ріці але їм це не вдалось і ЗСУ змогли створити собі плацдарм за Осколом. І наступ не був розвинений дальше в першу чергу через відсутність резервів, що підтверджує що переваги не було. Тому це ти не володієш ситуацією.
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28.06.2023 21:36 Відповісти
Для чого ти мені розповідаєш свої фантазії?
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28.06.2023 23:59 Відповісти
А ти для чого мені москалську пропаганду? Ще раз повторю для туподоходящих, за словами москалів та оцінками з української сторони їх там було десь 20 тисяч, половина з яких бронетанкова група. ЗСУ не володіли перевагою в танках та ббмах. Було задіяно не більше 100 танків та ще й на різних напрямках. Було очікування що москалі дадуть бій а вони здриснули за Сіверський Донець підірвавши переправу, і вистроїли оборону по Осколі яка була проломлена в районі Купянська та південніше. Тобто твої слова про те що вони зупинили наступ на підготовлених позиціях тупо брехня, бо лінія оборони яка була встановлена пр природній перешкоді а саме ріці Оскіл була прорвана. І наступ зупинився якраз у звязку з відсутністю сил та засобів. Бо першочергова затія наступу була в тому щоб розбити їх уже потріпаний бронетанковий кулак, за допомогою великої кількості переносних протитанкових засобів і знищити їх плацдарм на правому березі Сіверського Донця. Тому в мене є таки впевненість що ти кацап.
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29.06.2023 08:37 Відповісти
Знов. Якщо хтось не згоден з твоїми хворобливими фантазіями, які ти вважаєш єдино правильною істиною, - кацап? Ти дійсно невиліковно хвора на голову, та ще й зазомбована марахвоном, віриш в зелену маячню про "ракети в кацапів скоро скінчаться, кацапстан завтра розвалиться, вічно п"яні чмобіки, які воюють на знятих з постаментів Т-34, тисячами здаються в полон, дезертирують і тікають, тільки побачивши Леопарда". Тому подальшу дискусію з тобою вважаю недоцільною. Не вистачало ще витрачати свій час на неадекватів. Для цього є психіатри, вони за це гроші отримують.
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29.06.2023 08:55 Відповісти
От до чого ти тут марафон приплітаєш? Трбі булр чітко вказано що в нас на тому напрямку ударний кулак був не більший а можливо і менший за ті сили кацапні які звідти здриснули без бою. А ти транслюєш кацапську пропаганду. Добре є ще один приклад наступу який за твоїми критеріями є злочином. Про подвійні стандарти в твому розумінні не забуваємо. Створення плацдарму в районі населеного пнкту Сухий Ставок на Херсонщині. Без авіації, через річку, бомбили, підірвали греблю щоб відрізати від постачання. Результат появився через тижнів два. А потім з того плацдарму було декілька спроб наступу принаймі одна з яких на Давидів Брід була провальною взагалі. А потім москалі здриснули з правого берега. То як може і ті наступальні дії є злочином?
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29.06.2023 09:29 Відповісти
Твої "чітки вказівки", які виникли в твоїй замарахвоненій хворій уяві, мене не цікавлять. Ти взагалі не в темі того, що насправді відбувається і живеш в зеленій пропаганді, яка абсолютно відірвана від реальності. Все. На хворобливу маячню більше не відповідаю.
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29.06.2023 10:08 Відповісти
Щож було довго, але коли дійшло до розмови по суті кацап злився. Очікувано.
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29.06.2023 10:17 Відповісти
Я ж не психіатр. Звертайся до фахівців. Хоча, вже пізно. Тепер тільки ізоляція від суспільства.
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29.06.2023 11:23 Відповісти
Ти обіцяв на хворобливу маячню більше не відповідати. Тобто це або не маячня і ти кацап який злився бачачи що тебе заганяють в кут ставлячи питання чи є в твому розумінні злочином наступальні дії в районі Сухого Ставка( кацапи не дуже в курсі що там було), або ти не тримаєш слова тобто брехун. Вилка однако.
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29.06.2023 11:30 Відповісти
Піди на кладовища і подивись, що там робиться. А могло б бути втричі менше, якби все було нормально сплановане, було нормальне озброєння, авіація і т.д. Тому так, проводити наступ, якщо, навіть він мав успіх, тупо закидаючи ворога майже беззбройною живою силою це і є справжній злочин. І виправдовувати такі дії може тільки хвора на всю голову людина, якою ти і являєшся. Ти ворог країни ще гірший кацапа.
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29.06.2023 13:36 Відповісти
Історія незнає якби, тому ти будуєш свої тези на завідомо маніпулятивних посилах. А що якщо я скажу що якби москалі не захопили наприклад ЗАЕС то вони би її розбомбили. Гарно правда маніпулювати словом якби? О і теза про ворогів гірше кацапа. А давай подумай що якби ЗСУ не чинили опір то і хрестів напевно би не було, правда? Ну не будудь же москалі вбивати просто так. Правда є кадри рострілу з танка жінки на велосипелі, але ж вона напевно була навідницею?
Запамятай, твої тупі кацапські розповіді про альтернативу з вживанням слова якби можуть зайти десь на пікабу а не на Цензорі. Бо є реальність в якій є ворог і є ти який розповідає що нетреба наступати, территорії не головне ітд. Ось тільки всім відомо що для кацапів территорії це якраз головне, і заморожений конфлікт це війна через 5 років. Яку ми програємо, і хрестів буде в рази більше. Тому твої спроби тиснути на емоції приречені на провал бо емоції уже давно витекли зі сьозами. Але вам кацапам цього не зрозуміти. Не зрозуміти того що всі що живі несуть відповідальність перед тими що вже загинули, перед їх сімями, і мають робити все щоб їх смерть була не даремна. Тиж просуваєш тупу пропаганду про війну до остатнього українця під соусом людинолюбства. Так ось справжні людинолюби які думають про свій народ давно уже воюють з першого дня. Тому і видно всю нелогічність твоєї лінії поведінки. Ти не можеш бути громадянином України і бути в Україні про що ти писав і не бути на фронті якщо твої думки і твоя риторика крутиться довкола збереження життів. Ось такий парадокс. Тому і видно що ти кацап. Що титільки підтверджуєш після того як мною було поставлено тобі це провокативне запитання, так запитання а не твердження. Тому міняй методичку.
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29.06.2023 14:08 Відповісти
Не звалюй зі своєї хворої голови на здорову. Тупу пропаганду війни до останнього українця просуваєш якраз ти, підтримуючи і виправдовуючи наступ без підтримки авіації, ППО та РЕБ при тотальному пануванню ворога в повітрі. Тобто, стратегію м"ясника Жукова. Ще раз тобі повторюю: такий контрнаступ планував злочинець і лютий ворог українського народу. І так, моя риторика крутиться довкола збереження життів. Чомусь ті ж американці, перед тим, як розпочати сухопутну операцію в Іраку, зразу добряче зрівняли все з землею за допомогою авіації. А потім всього за 100 днів провели і сухопутну операцію. З мінімальним опром ворога і мінімальними втратами власних солдатів. Не здогадуєшся, чому вони так поступили? Могли б воювати за твоєю стратегією, без ніякої авіації, тупо завалюючи ворожі укріплення живим м"ясом. Мабуть, до цих пір би воювали. Про втрати я взагалі мовчу.
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29.06.2023 15:29 Відповісти
Ось видно адепта подвійних стандартів. Цеж додуматись треба порівнювати Україну з США і рфію з Іраком. Молодец. Тобто знову все тобою написане побудоване на невірних ввідних даних і тому твої висновки нікчемні. Як і ти.
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29.06.2023 15:45 Відповісти
Порівнювати Україну зі США? А ти що, маєш ще й комплекс меншовартості? Ми що, гірші від американців? США, значить, повинні берегти життя своїх солдатів, а ми ні? Ми просто гарматне м"ясо? Ти що, зовсім неадекватне? Чи на кого ти взагалі працюєш? Те, що ти лютий ворог України, я вже зрозумів.
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29.06.2023 16:04 Відповісти
Ти порівнюєш потенціал і можливості а не цінності. То що можна порівняти наші потенціали і технічні можливості? Чи Ірак а рфію? Спригувати ти я бачу умієш але трохи запізнився москалику. Раньше треба було. Хочеш зіграєм гру в три питання де є дві відповіді так ні? Я гарантую що на третьому ти обісрешся.
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29.06.2023 16:10 Відповісти
Потенціал і можливості? Порівняй ленд-ліз для срср в 41 - 45 і піпеточні поставки для нас. Невже тобі досі не дійшло: США і Захід КАТЕГОРИЧНО не бажають нашої перемоги. Контрнаступ так і спланований, щоб завершився нічим і дав привод всадити нас за стіл переговорів. І якщо ти розумієш, що потенціал рашки більший від нашого, то що ти, взагалі пропонуєш? Атакувати гарматним м"ясом до останнього українця? А сама? Здриснути в Польщу в разі чого? Так я це давно зрозумів.
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29.06.2023 16:19 Відповісти
Ти настільки тупий що навіть не зрозумів що з мене такаж жінка як з тебе українець). Тому вирішив не спригувати. І дальше розповідаєш про війну до остатнього українця але вже відкрито звинувачуючи в ній США і Захід, а у випадку наступу і наше керівництво. Який же ти жалюгідний, надіюсь тобі платять не тільки за якість а і за кількість.
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29.06.2023 16:25 Відповісти
То ти, виявляється, упоротий білобілетник, який, ховаючись від мобілізації, навіть під жінку замаскувався. Зрозуміло. Сам воювати не збираєшся, але гониш в атаку інших, щоб тобі здобували перемогу голими руками. Ти мразота ще гірша, ніж я думав.
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29.06.2023 17:02 Відповісти
І тут ми повертаємося до того звідки прийшли. Москаль під VPNом пробуюяи щось комусь розказати, дійшов до того що вважає що на цензорі хтось ховається від мобілізації що є нонсес, але в кацапській голові і не таке гівно зявляється яке він помилково вважає своїми думками. Лошара ти одним словом.
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29.06.2023 17:11 Відповісти
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29.06.2023 18:53 Відповісти
Москалі такі москалі.
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29.06.2023 21:02 Відповісти
То чому ти ниєш в коментарях? Роби що небудь, щоб не водили.-для цього український народ їм віддав право не тільики, що небуть їм робити, але й в першу чергу думати і робити все необхідне ,можливе і неможливе для захисту цього народу від рашистського вбивці і нелюда...
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28.06.2023 10:41 Відповісти
..привіт полум'яним "британським" грузинам-ліворуціонерам..
Грузія - чудова країна, два роки життя-роботи залишив там.. і вже 30 років роблю "що небудь" для України і навіть Світу ..
звісно усе це - ніщо, але принаймні не роблю Українцям шкоди, як усим відомі (і невідомі, як оцЕ) особи
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28.06.2023 10:41 Відповісти
та ви шо? ОПшчка теж вже так вважає? А може шашлики? Нові дороги?
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28.06.2023 10:18 Відповісти
/майже напевно побудувала понтонний міст\
А чому "майже"? "Всевидяче око Притули" майже не бачить?
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28.06.2023 10:23 Відповісти
Та що ви хочете від британської розвідки? Чомусь їм притаманна саме така подача всім уже давно відомої інформації.
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28.06.2023 10:42 Відповісти
тільки тссссссссссс... не кажіть це боневтіку
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28.06.2023 10:26 Відповісти
Це про 2022 рік, коли ми там ускладнили рух ворога і розстріляли його, чи це щось інше? А, це ми вдарили недавно англійською ракетою, бо свої міни і фугаси Найвєлічайший дав команду зняти і знищити. Піклувався Володя про військових, правда не наших.
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28.06.2023 10:28 Відповісти
Thank you for your intelligence service
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28.06.2023 10:29 Відповісти
Не тільки за розвідку, а і за ракети.
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28.06.2023 10:44 Відповісти
... and n-low
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28.06.2023 10:53 Відповісти
Одне влучання по мосту на Чонгарі довело злочинність режиму зеленського, який надав російським окупантам комфортний прохід на південь України для захоплення наших земель. Сотні тисяч життів українців лежать на ратицях зеленського, єрмака, верещук та інших зелених потвор.
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28.06.2023 10:33 Відповісти
Удари по них суттєво ускладнили логістику російських військ, а без зеленого "розмінуваня(зелені слуги рашистського вбивці і зрадники України і її народу " ) мали суттєво ускладнили наступ російських військ на Південь України.
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28.06.2023 10:37 Відповісти
Якби з листопада 2021-го року по всьому півдні, сході і півночі, копали траншеї, мінували поля і взривали мости, то ніякого вторгнення і не було б. Не було б Маріуполя, Бучі, Ізюму. Однак Україною правлять Zрадники з 2019-го, тому маємо те що маємо.
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28.06.2023 10:54 Відповісти
Так шашликами же, блін, збиралися зустрічати!
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28.06.2023 11:10 Відповісти
Сейчас, когда наше контрнаступление уперлось в эшелонированную оборону кацапья очевидно, что если бы с нашей стороны была такая же оборона, то ***** не рискнуло бы сунуться.
Вместо выстраивания обороны, во время когда кацапы стянули к нашим границам огромное количество войск, мы строили дороги и готовились к шашлыкам.
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28.06.2023 11:41 Відповісти
Ви ще згадайте "лінію Сені Яйценюха". Коштувала вона млрд ще тих, що по 28. На думку аффтара мала стримувати навіть авіаносці, бо являла собою канаву метрової глибини. А на ділі, її за рік дощі змили.
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28.06.2023 12:03 Відповісти
12млрд., якщо не помиляюсь
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28.06.2023 13:21 Відповісти
.. а чого зеленохвостий не зупинив будівництво? І планували закінчити у 2025 році. На кінець 2021 року більш ніж 50 відсотків канав ( як Ви пишете) нарили... І якщо з 2015 до 2019 витратили.. 850 міліонів гривень...при Пороху то 2019-2020..2021 зовсім ніяких ціфірок нема.. де .що і як. А остаточна цифра 1.3 млрд. що **освоїли.... Вся програма 4 млрд. А це були кошти що виділялися з державної програми «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону». Багато Ви чули після приходу зелених про цю програму? І всі мовчать ..що це ідея Тарути та Коломойського...і розраховували вони цю програму у 150 млн. евро. А може я про іншого Коломойського пишу? Крадівника та махінатора! А цей..що біля Зе примостився..то то однофамилець?
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28.06.2023 14:09 Відповісти
Так кто же разминировал Чонгар!!! зеленский или Ермак-дерьмак, а может мартышка Верещук , или все они вместе с двоечником сержантом -бакановым или липовыим генералом -вором -наумовым и прочими тупоголовыми прихвостнями-ворюгами -предателями от Слуг народа!! ..А сегодня надо положить головы тысячи наших солдат , что бы освободить ЮГ Украины
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28.06.2023 12:01 Відповісти
подрыв мостов в 2022 не сильно бы задержал касапов, переправу наводят за несколько часов.
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29.06.2023 01:53 Відповісти
 
 