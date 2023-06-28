Германа Сметаніна призначено новим гендиректором "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметанінаю

Про це у Telegram повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив новим гендиректором УкрОборонПрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів.



Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:



1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру

3. Трансформувати УкрОборонПром", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

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