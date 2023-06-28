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Германа Сметаніна призначено новим гендиректором "Укроборонпрому"

сметанін

Кабінет Міністрів призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметанінаю

Про це у Telegram повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив новим гендиректором УкрОборонПрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів.

Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:

1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
3. Трансформувати УкрОборонПром", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Також читайте: Гусєва звільнять з посади гендиректора "Укроборонпрому", - ЕП

Автор: 

призначення (2292) Укроборонпром (1738) Сметанін Герман (45)


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Топ коментарі
+60
Завод імені Малишева за 2018 р. мав чистий прибуток 449 млн грн Аж раптом мудрий прОстий нАрід вирішив, що актор блазень-шоу що грає х@ром на баяні буде дуже ефективним головнокомандувачем. І вуаля, в 2019 заводу відмовлено в фвнансуванні.
ЗБИТКИ за 2019 р склади 421 млн.грн.
Далі гірше , за 2020 р. збитки склали 112 млн грн, а заборгованість підприємства склала 1,8 млрд грн . В 2021 р. команда зеленського продовжила нищити унікальне виробництво. Держзамовлення на 2021 рік склало ОДИН танк.
Питання: які результати у сфері танкобудування очікуються? Ті ж, які цей вундеркінд показав, коли керував ЛБТЗ, чи коли керував Харківським танковим? чи коли керував на "Малишева"?
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28.06.2023 11:18
+53
Танковий завод під час війни збанкрутував шмаркач, то тепер буде класти усю оборону галузь. Чергове підтвердження, що при владі вороги України.
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28.06.2023 11:06
+45
а Безуглую замом?
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28.06.2023 11:03
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Подивіться на його фото; та це ж внебрачний син Найвеличнішого... А якщо серйозно, то дай бог йому зрушити з місця хоча б тему безпілотників. В цьому випадку він війде в ряд тих, хто дійсно спас Украіну, разом з генералом Марченком та ще кількома генералами і солдатами на різних фронтах, які не побоялися зробити перші постріли по кацапах вранці 24 лютого (До речі, той лейтенант, що зробив перший постріл в 2014-му, уже командир бригади)
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28.06.2023 23:34 Відповісти
Ось вiн, наш герой, який буде постачати 10.000 дронiв на фронт кожен день i припинить мъяснi штурми! 🤗
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29.06.2023 01:26 Відповісти
І доки Україна буде терпітиось цей срач який влаштував в країні фсбшний агент єрмар разом з 43річним "верховним головко командувачем"
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29.06.2023 07:28 Відповісти
Можно по-разному относится к совку, но тогда с бухты барахты на такие должности не назначали. Человек должен был себя зарекомендовать, показать в деле. Например, если ехали в загран командировку, то, практически, всегда на двух помазанников, всегда ехал хотя бы один умный. Сейчас какой-то п...ц. Еще хочу сказать, что высшее образование, помимо всего прочего, давало человеку понимание, что не надо лезть туда, где ты не ухо не рылом. А ребята, которые не заморачивались по этому поводу, находили себя в комсомоле, а потом и в партии.
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29.06.2023 07:30 Відповісти
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