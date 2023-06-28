Германа Сметаніна призначено новим гендиректором "Укроборонпрому"
Кабінет Міністрів призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметанінаю
Про це у Telegram повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив новим гендиректором УкрОборонПрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів.
Перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:
1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки
2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру
3. Трансформувати УкрОборонПром", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
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ЗБИТКИ за 2019 р склади 421 млн.грн.
Далі гірше , за 2020 р. збитки склали 112 млн грн, а заборгованість підприємства склала 1,8 млрд грн . В 2021 р. команда зеленського продовжила нищити унікальне виробництво. Держзамовлення на 2021 рік склало ОДИН танк.
Питання: які результати у сфері танкобудування очікуються? Ті ж, які цей вундеркінд показав, коли керував ЛБТЗ, чи коли керував Харківським танковим? чи коли керував на "Малишева"?