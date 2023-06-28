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Новини Війна
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Україну чекають "вирішальні місяці" війни, - Пісторіус

пісторіус

Ситуація на полі бою в Україні у ці та найближчі місяці має вирішальне значення.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив напередодні візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Пісторіус відповідав на запитання, чи стане цей рік вирішальним у російсько-українській війні.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці", - сказав міністр.

Читайте: Міністри оборони США та Німеччини обговорять підтримку України, - Пентагон

Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", додав він.

"Ми зараз є другим найсильнішим прихильником України після США", - оцінив Пісторіус зусилля Німеччини з підтримки України.

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Глава німецького Міноборони також зазначив, що наразі варто почекати на результати українського контрнаступу.

"Я ставлю на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", - сказав він.

Переговори Пісторіуса у США будуть зосереджені на російській агресії проти України.

Автор: 

прогноз (1395) Пісторіус Борис (270)


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Топ коментарі
+10
В нас ,блд, з перших трьох днів вирішальні місяці, нах.
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28.06.2023 12:11
+9
Дайте даалекобійні ракети, пане Пісторіус, і ми не зрадимо ваші очикування!
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28.06.2023 12:11
+6
Нагадую панам європейцям: якщо віддати русні окуповане, на ті 14 трильйонів, що знаходяться у вигляді корисних копалин, вони собі ще п'ять армій збудують, а укомплектують їх чоловіками з тих самих окупованих територій. Ми це з ЛДНР проходили.
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28.06.2023 12:19
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В нас ,блд, з перших трьох днів вирішальні місяці, нах.
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28.06.2023 12:11 Відповісти
С 14го года. ПережЫваня, обеспоконности, голубые линии гей партнёрш. Каким чудом мы, Украинцы и сама Ненька ещё жива - нипанятна. Сколько ещё надо наших детских смертей, ран, слёз.
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28.06.2023 12:17 Відповісти
простым чудом, 10 000 единиц бронетехники, 100 миллиардов баксов, 5 миллионов снарядов и мин, 100 миллионов патронов и бесконечное количество прочей военной помощи
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28.06.2023 12:52 Відповісти
Дайте даалекобійні ракети, пане Пісторіус, і ми не зрадимо ваші очикування!
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28.06.2023 12:11 Відповісти
Він побоюється. Це ж не язиком теліпати.
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28.06.2023 12:20 Відповісти
вирішальні для чого? дай далекобійні ракети мудак, пустобріх
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28.06.2023 12:16 Відповісти
Нагадую панам європейцям: якщо віддати русні окуповане, на ті 14 трильйонів, що знаходяться у вигляді корисних копалин, вони собі ще п'ять армій збудують, а укомплектують їх чоловіками з тих самих окупованих територій. Ми це з ЛДНР проходили.
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28.06.2023 12:19 Відповісти
Слышим уже второй год.....Дни,потом недели,потом месяцы..Остались годы ??Залежи лития на уме??
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28.06.2023 12:26 Відповісти
За деньги народ уже спрашивает!.
Вы либо не берите, либо давайте результат!
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28.06.2023 12:27 Відповісти
щоб ти з'їв і не п#здів ...
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28.06.2023 12:32 Відповісти
у политиков уже слова заканчиваются, пошли по кругу
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28.06.2023 12:34 Відповісти
давите на Байдена, чтобы дал АТАКМС, и не бл...ть в 2024, а в этом году, этим летом!
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28.06.2023 12:51 Відповісти
перед этим все месяцы были решающими и опять решающие месяцы, народы хотят мира, а руководители, такие, как хутин и другие, не будем показывать пальцами, хотят похоронить как можно больше мужчин
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28.06.2023 12:51 Відповісти
вывод войск с чужой страны = МИР, доведите сию простую мысль до "народов"
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28.06.2023 12:53 Відповісти
я надеюсь, что если вы такой бескомпромиссный, то хотя бы в ВСУ, не говоря уже про 0
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30.06.2023 21:54 Відповісти
Надоїли з цим наративом бо наша війна не так працює. Який би там результат не був, воювати прийдеться доти доки ми не вб'ємо останнього руснявого імперця. Все інше це відкладання війни та давання кремлю та імперцям час відновитись.
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28.06.2023 12:59 Відповісти
Опять !? Писториус вообще не в теме. Про "решающие месяцы" ещё абдристович год назад бухтел
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Ваши озабоченности уже нас озаботили. Помогите лучше материально, ракеты Таурус дальнего тактического боя будут к месту и ко времени Тогда ВСУ всее успеет
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28.06.2023 15:22 Відповісти
 
 