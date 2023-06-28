Україну чекають "вирішальні місяці" війни, - Пісторіус
Ситуація на полі бою в Україні у ці та найближчі місяці має вирішальне значення.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив напередодні візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Пісторіус відповідав на запитання, чи стане цей рік вирішальним у російсько-українській війні.
"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці", - сказав міністр.
Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", додав він.
"Ми зараз є другим найсильнішим прихильником України після США", - оцінив Пісторіус зусилля Німеччини з підтримки України.
Глава німецького Міноборони також зазначив, що наразі варто почекати на результати українського контрнаступу.
"Я ставлю на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", - сказав він.
Переговори Пісторіуса у США будуть зосереджені на російській агресії проти України.
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