Україну чекають "вирішальні місяці" війни, - Пісторіус

Ситуація на полі бою в Україні у ці та найближчі місяці має вирішальне значення.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив напередодні візиту до США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Пісторіус відповідав на запитання, чи стане цей рік вирішальним у російсько-українській війні.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці", - сказав міністр.

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Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", додав він.

"Ми зараз є другим найсильнішим прихильником України після США", - оцінив Пісторіус зусилля Німеччини з підтримки України.

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Глава німецького Міноборони також зазначив, що наразі варто почекати на результати українського контрнаступу.

"Я ставлю на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", - сказав він.

Переговори Пісторіуса у США будуть зосереджені на російській агресії проти України.