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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Повстання Пригожина - це політичний інфаркт для Путіна, - розвідка

путін

Організована власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним спроба збройного перевороту потужно вдарила по російській владі та підірвала її основи. Наслідки цього відчуватимуться ще довго.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

За словами Юсова, Якщо говорити про політичне здоров'я російського диктатора, то "заколот Пригожина" для Путіна став політичним інфарктом.

"Наразі його "відкачали", але увесь світ бачить, що "здоров'я" у російського узурпатора в політичному сенсі й не тільки, вже точно не те, що було раніше", - підкреслив представник ГУР.

Читайте: Суровікін заздалегідь знав про повстання Пригожина, - NYT 

За словами Юсова, Путін немає ані контролю над ситуацією, ані силовиків, які були б готові швидко розв’язати якусь проблему.

Всі боєздатні угруповання росіян перебувають на тимчасово окупованих територіях України. В Росії ж залишилися тільки "мох та болото", каже Юсов. Ці люди не чинили "вагнерівцям" опору, а подекуди і приєднувалися до них.

"Жодної людини з плакатами на підтримку Путіна не вийшло на території цього величезного утворення", - зауважив Юсов.

Дивіться: Пов’язані з Пригожиним літаки в Білорусі. ФОТО

Також представник ГУР каже, що ударів військової авіації по колонах "вагнерівців" мало бути більше. Але частина пілотів не виконали накази.

"Це те, що бачить увесь світ і розуміє, що "цар вже не справжній" і перемовини можна проводити не лише з ним і не на тих умовах, про які мовилось раніше", - наголосив Юсов.

Також читайте: Після заколоту Пригожина Росгвардію вирішили озброїти танками

Автор: 

путін володимир (24051) розвідка (3877) росія (65800) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
Він таким несправжнім царем ще 20 років може бути. А в нас часу немає..гинуть діти, гине мирне населення..кращі представники нашої країни віддають життя на полях бою..так неповинно бути..
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28.06.2023 12:47
+5
Американці не жують шмарклі, просто на відміну від дітей що дивляться на політику крізь призму бравади і пафосу воні не біжать з шашкою наголо. Китай нікого не поставить, він не мае такого впливу на госапарат РФ
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28.06.2023 12:57
+4
Единственная причина из за которой не получилось переворота это я думаю то что Пригожин оказался не политиком ..он ушлый урка .манипулятор.решительный но не политик..еслиб даже на его месте оказался политик не уровня Кремля а даже губернатор какой-то .он первым делом когда захватили Ростов и Воронеж поменял бы всех руководителей и наобещал бы в три короба ..а те сами организовали бы отряды для сохранения своей власти и с народом Пригожин наивно призывал типа патриоты выходите а оружие мы найдем..а надо было как Власти действовать..если ты не с нами значит против нас ..и как миленькие миллионы поперлись бы за ним ..он поверил что в соцсетях его почти все поддерживают . Это так и было но они не выйдут на улицы .они трусливые .этого не учел Пригожин . Еслиб погнали и напугали то пошли бы..и своих боевиков по несколько сотен надо было уже отправить в соседние области Белгород.Курск.Брянск.и ТД и там тоже менять власть и организовывать отряды для десанта в Москву..и так же как большевики отправляли комиссаров в кожанках отправлять своих в вагнеровских формах уже и дальше в Сибирь и ТД а не в Москву лезть сразу..вот тогда уже почти вс Россия в руках со всех сторон пошли бы в Москву и даже стрелять не пришлось бы миллионы людей кто будет стрелять..а он только лозунги и мирные призывы только отдавал типа обороне Москы зачем вам умирать за Путина. Вся страна с нами присоединяйтесь к нам и тд.и никто бы не стал с народом воевать..ну были бы мелкие перестрелки стычки.он показал дерзость силу мощь но политическая сторона подкачала ..массовка..их русских надо гнать вперёд..угрозами и ТД а он повелся на поддержку в соцсети
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28.06.2023 13:11
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Він таким несправжнім царем ще 20 років може бути. А в нас часу немає..гинуть діти, гине мирне населення..кращі представники нашої країни віддають життя на полях бою..так неповинно бути..
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28.06.2023 12:47 Відповісти
20 навряд. Ми нічого не знаємо про стан його здоров'я. А саме головне, що в таких тираніях як Росія слабкий і немічний лідер завжди зміщується.
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28.06.2023 12:55 Відповісти
Та воно й за добу горя наробить..
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28.06.2023 13:04 Відповісти
При хорошей медицине,которая покупается и новых органах, он свободно 20 лет ещё протянет.
Задрот не курит,не пьёт
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28.06.2023 13:15 Відповісти
Таке відчуття, що усі чекають, що воно саме здохне. Але сподіватися, що здохне або ішак, або падишах - це гибла стратегія. Треба виходити з того, що ***** може років 15 торохтіти, а як здохне один двійник - поставлять іншого, а для стада розкажуть, що це аналоговнєтна русская мєдіцина продовжує ***** життя.
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28.06.2023 12:56 Відповісти
Це тільки коли у черзі на поцарювати більше нікого нема. А так ця чегра швиденько розірве несправжнього царя.
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28.06.2023 13:41 Відповісти
100% верно
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28.06.2023 14:45 Відповісти
Х.... переживає, щоб Женька поварьонок в бубен не бив, навороти шаманів північних кетайців не зпоганив.
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28.06.2023 12:48 Відповісти
Біжи, Вовка, біжи
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28.06.2023 12:59 Відповісти
за три дні тільки лінивий не пропердів про цього ублюдка.. завтра будений толкне речь
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28.06.2023 13:46 Відповісти
sami truslivi cariz vsex sto byli u kacapov eto putler,fakt kotori vojdiot istoriju kacapstana
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28.06.2023 12:48 Відповісти
Ходять чутки, що Пригожин уже не жилець, бо його хочуть вбити і влада, за те, що виставив їх на ганьбу, і самі низові пригожинці, за зраду (адже вони йшли на справу цілком серйозно, бо перед виходом на марш прощалися із сім'ями)
У такій ситуації не питання - "або?", а питання - "коли?"
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28.06.2023 12:53 Відповісти
Це по Прихожину,але ж і вагнерівцям буде не солодко,т.я.вони знищили літунів,а це своєрідне сімейство (каста),то вони тепер будуть їх накривати,як тільки взнають їх позиції.
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28.06.2023 13:57 Відповісти
Сьогодні Радіо Свобода передали інтерв'ю з батьком одного з загиблих льотчиків. Там ключова одна фраза - "Претензий не имею".
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28.06.2023 14:07 Відповісти
Нуу,це батько,отримає свої *жигулі*і *претензий не имею*,друга справа *сослуживци*.
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28.06.2023 14:41 Відповісти
Да уже неоднократно видели как рашисты своих раненых товарищей на поле боя бросают, да еще и мародерят на них. Какая "каста"? У пилотов и так всегда было ЧЧВ, а тут месть с возможностью задвухсотится.
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28.06.2023 15:33 Відповісти
і що далі? китайці поставлять до влади оркам більш кероване нове *****, а американці будуть жувать шмарклі і надалі, як це вони робили і до цього
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28.06.2023 12:53 Відповісти
Американці не жують шмарклі, просто на відміну від дітей що дивляться на політику крізь призму бравади і пафосу воні не біжать з шашкою наголо. Китай нікого не поставить, він не мае такого впливу на госапарат РФ
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28.06.2023 12:57 Відповісти
як там живеться в "країні розових поні"!? вибач за цитату
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28.06.2023 13:06 Відповісти
Ти мені скажи.
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28.06.2023 13:52 Відповісти
продолжение этого цирка узнаем со временем
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28.06.2023 12:54 Відповісти
До переворота и гражданской войны еще пока не дошло, но его всерьез покачивают, чтобы склонить к тем или иным авантюрам. Вероятно по итогам последних событий он уже дал добро на взятие Сувалкского коридора вагнеровцами с территории Беларуси.
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28.06.2023 12:55 Відповісти
Mi zdelajem im koridor do Ukraini cerez belorus
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28.06.2023 12:57 Відповісти
Nazvt mozno budet koridor Kalinovskogo skazem.
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28.06.2023 13:08 Відповісти
Ага, купка найманців проти НАТО.
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28.06.2023 12:58 Відповісти
Что сможет НАТО против вагнеровских партизан на пятачке густого лесного массива в 100км? Там не авиация, ни артиллерия, ни бронетехника не помогут. Только стрелковое вооружение. Ну может еще применение ТЯО по вторгшимся боевикам смогут разрушить планы блицкрига полностью остановив его. Главное чтобы вторжение не стало неожиданностью, поэтому все возможные варианты НАТО надо думать уже сейчас.
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28.06.2023 13:09 Відповісти
Eto nenado NATO dumat,Litve jest dosttocno soldat unictozit ves vagnor bez problem .Vot koridor probit do Ukraini nuzno i NATO pomoc
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28.06.2023 13:13 Відповісти
Mozno koridor nazvat v cest litovskogo kniazia Vitovta,on do smolenska upravlial svojio vremia.Vsio po istoriji,kak i bylo daze putler znajet
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28.06.2023 13:21 Відповісти
Что может НАТО против вагнеровцев было продемонстрировано в Сирии, когда они пытались завод захватить. Толку от сидения в лесу не будет никакого, а как только начнут выходить на дороги, тут и привет.
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28.06.2023 13:23 Відповісти
В Сирии открытые пространства, а Патрушев готовит руками Вагнера в Сувалкском лесном коридоре Карибский кризис 2.0. Других вариантов сорвать украинский контрнаступ у Кремля нет.
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28.06.2023 14:03 Відповісти
Что бывает с Вагнером при прямом столкновении с НАТО в лице США уже все видели.
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28.06.2023 13:53 Відповісти
Патрушев принял решение идти к Карибскому кризису 2.0, начать с территории Беларуси руками Вагнера по Сувалкскому коридору, возможно со "взятием" Калининграда. Подобный кризис приведет к власти в России патриотов-силовиков.
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28.06.2023 14:51 Відповісти
Патриотов-слабовиков? Патриоты чего? Денег?
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28.06.2023 15:54 Відповісти
Единственная причина из за которой не получилось переворота это я думаю то что Пригожин оказался не политиком ..он ушлый урка .манипулятор.решительный но не политик..еслиб даже на его месте оказался политик не уровня Кремля а даже губернатор какой-то .он первым делом когда захватили Ростов и Воронеж поменял бы всех руководителей и наобещал бы в три короба ..а те сами организовали бы отряды для сохранения своей власти и с народом Пригожин наивно призывал типа патриоты выходите а оружие мы найдем..а надо было как Власти действовать..если ты не с нами значит против нас ..и как миленькие миллионы поперлись бы за ним ..он поверил что в соцсетях его почти все поддерживают . Это так и было но они не выйдут на улицы .они трусливые .этого не учел Пригожин . Еслиб погнали и напугали то пошли бы..и своих боевиков по несколько сотен надо было уже отправить в соседние области Белгород.Курск.Брянск.и ТД и там тоже менять власть и организовывать отряды для десанта в Москву..и так же как большевики отправляли комиссаров в кожанках отправлять своих в вагнеровских формах уже и дальше в Сибирь и ТД а не в Москву лезть сразу..вот тогда уже почти вс Россия в руках со всех сторон пошли бы в Москву и даже стрелять не пришлось бы миллионы людей кто будет стрелять..а он только лозунги и мирные призывы только отдавал типа обороне Москы зачем вам умирать за Путина. Вся страна с нами присоединяйтесь к нам и тд.и никто бы не стал с народом воевать..ну были бы мелкие перестрелки стычки.он показал дерзость силу мощь но политическая сторона подкачала ..массовка..их русских надо гнать вперёд..угрозами и ТД а он повелся на поддержку в соцсети
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28.06.2023 13:11 Відповісти
единственная причина в том, что никакого переворота Пригожин и не замышлял, так шли попугать и на понт взять, чтобы выбить себе преференции... обычный тюремный бунт.
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28.06.2023 13:24 Відповісти
И это результат 1,5 года войны.
Какие то там урки немного покатались,пару грузовиков сломали и дорогу попортили,затем в штаны насрали и разбежались.
То для него точно инфаркт.
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28.06.2023 13:12 Відповісти
А багато хто вважає, що то була вистава
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28.06.2023 13:24 Відповісти
...і путін в ній виявився статистом.
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28.06.2023 13:52 Відповісти
ну, буде не путін а патрушев - що зміниться для нас?

краще зверніть увагу, що орки налагоджують масове виробництво дронів, доки ми купуємо схожі за волонтерські - ось це проблема у найближчій перспективі
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28.06.2023 13:26 Відповісти
Насрати на все, підорафія повинна бути стерта з лиця планети і на завжди!
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28.06.2023 13:53 Відповісти
Если ГУР и вправду так думает, то не только полный не профессионализм, это ПИ...ЕЦ.
Всем АДЕКВАТНЫМ людям давно уже понятно что ху..ло со своим поваром разыграло тупую комедию, цирк, балаган. (называйте как хотите)
Очень жаль, НО с такой "разведкой" ху..ло точно переживёт ГУР.
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28.06.2023 14:44 Відповісти
Усі про "мятєж" знали, окрім сцаря, тому в нього політінфаркт?

Може в нього і інфаркт, але виключно через криве планування (ним) й виконання підручними цього спектакля.
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28.06.2023 15:34 Відповісти
Стало це інфарктом чи не стало для путіна, покаже час.
А розвідці варто придумувати яскраві епітети до подій, до яких вона не має відношення? Тим більше, що ви повторили сказане до вас?
Ви розвідка чи прес-клюб?
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28.06.2023 15:43 Відповісти
Разведка? Буданов что ли?🧐
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28.06.2023 15:58 Відповісти
Розвідка лайном займається.
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28.06.2023 16:28 Відповісти
інфаркт в розвідки ,а куйлу до одного місця,це його сценарій і його "вистава"для світової спільноти.а найбільше для американських конгресменів.котрі мали б голосувати визнання "вагнера2 терористичною шарагою, Після "кремлівського, двох денного кварталу" із кодовим названням "заколот пригожина" все устаканилось і голосувати ніхто не буде, і фінанси "вагнера- в тоу числі куйла " залишуться "вагнеру-куйлу " для використання
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28.06.2023 16:49 Відповісти
Пригожин по натуре ХОЛУЙ, а не шантажист.
Шантажистом с мозгами был Борис Березовский, который пригрозил нанести ядерный удар
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.
В ответ - ни "Курска" (глубина 100м !!!), ни Березовского - "повесился на полотенце"....
А Пригожин - ЧМО, "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ", ВЕРНАЯ СОБАКА - вся его карьера построена на этом.
Его задача была увлечь РДК за собой на верную ликвидацию.
И за одно прозвонить кто чем дышит в войсках и ближайшем окружении *****.
Сбытые вертолёты, самолёт - фейк, никто их не видел, и родня претензий не имеет.
Пригожин жив, и будет жив, потому что на нём висят африканские активы.
Путин ел из рук Пригоджина, это высшее доверие, Пригожин держал питерскую малину,
потому весь "поход на Москву" - классическая провокация.
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28.06.2023 17:04 Відповісти
***** одержало привід закрутити гайки, провести будь-які чистки і розправи.
Пригожин наглядатиме, щоб "бацька" не наклав лапу на ЯО в Білорусі,
і, швидше за все, готуватиме удар по Києву з Півночі.
Усі відео, де його бандити щось там йому "пред'являють" - дешева імітація.
А от десант з Білорусі - цілком можливий.
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28.06.2023 17:18 Відповісти
в ******** доктрині росії всеядство і всенасилля : і красноармєйци наші, і бєлогвардєйци наші

і це не просто "позиція всепрощення", це альтернативне використання то ідей інтернаціоналу, то ідей імперіалізму : в їхньому метналітеті одні понятія не заперечують інших, бо "і тє русскіє, і еті русскіє"

сильний лідер обирає якусь одну доктрину і впроваджує її

а путін не хоче обирати, він хоче користуватись обома

такий непослідовний він вигідний всім : і "вежам кремлю", і Заходу, і власному народу, бо наказують тільки "тих хто проти русскіх", а не тих "хто за всьо хорошеє проти всього плохого". тому що з непослідовним "можно рєшать вопроси", а непохитний буде тільки підвищувать ставки.

це в Бєсланє та НордОстє він корчив з себе мачо, а скандали з гексогеном та затоплення "курска" - там він був осоромлений так само як і зараз.

і нічьо, бодрячком дєржался
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28.06.2023 17:52 Відповісти
 
 