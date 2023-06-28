Повстання Пригожина - це політичний інфаркт для Путіна, - розвідка

Організована власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним спроба збройного перевороту потужно вдарила по російській владі та підірвала її основи. Наслідки цього відчуватимуться ще довго.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

За словами Юсова, Якщо говорити про політичне здоров'я російського диктатора, то "заколот Пригожина" для Путіна став політичним інфарктом.

"Наразі його "відкачали", але увесь світ бачить, що "здоров'я" у російського узурпатора в політичному сенсі й не тільки, вже точно не те, що було раніше", - підкреслив представник ГУР.

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За словами Юсова, Путін немає ані контролю над ситуацією, ані силовиків, які були б готові швидко розв’язати якусь проблему.

Всі боєздатні угруповання росіян перебувають на тимчасово окупованих територіях України. В Росії ж залишилися тільки "мох та болото", каже Юсов. Ці люди не чинили "вагнерівцям" опору, а подекуди і приєднувалися до них.

"Жодної людини з плакатами на підтримку Путіна не вийшло на території цього величезного утворення", - зауважив Юсов.

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Також представник ГУР каже, що ударів військової авіації по колонах "вагнерівців" мало бути більше. Але частина пілотів не виконали накази.

"Це те, що бачить увесь світ і розуміє, що "цар вже не справжній" і перемовини можна проводити не лише з ним і не на тих умовах, про які мовилось раніше", - наголосив Юсов.

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