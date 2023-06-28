Повстання Пригожина - це політичний інфаркт для Путіна, - розвідка
Організована власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним спроба збройного перевороту потужно вдарила по російській владі та підірвала її основи. Наслідки цього відчуватимуться ще довго.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
За словами Юсова, Якщо говорити про політичне здоров'я російського диктатора, то "заколот Пригожина" для Путіна став політичним інфарктом.
"Наразі його "відкачали", але увесь світ бачить, що "здоров'я" у російського узурпатора в політичному сенсі й не тільки, вже точно не те, що було раніше", - підкреслив представник ГУР.
За словами Юсова, Путін немає ані контролю над ситуацією, ані силовиків, які були б готові швидко розв’язати якусь проблему.
Всі боєздатні угруповання росіян перебувають на тимчасово окупованих територіях України. В Росії ж залишилися тільки "мох та болото", каже Юсов. Ці люди не чинили "вагнерівцям" опору, а подекуди і приєднувалися до них.
"Жодної людини з плакатами на підтримку Путіна не вийшло на території цього величезного утворення", - зауважив Юсов.
Також представник ГУР каже, що ударів військової авіації по колонах "вагнерівців" мало бути більше. Але частина пілотів не виконали накази.
"Це те, що бачить увесь світ і розуміє, що "цар вже не справжній" і перемовини можна проводити не лише з ним і не на тих умовах, про які мовилось раніше", - наголосив Юсов.
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Задрот не курит,не пьёт
У такій ситуації не питання - "або?", а питання - "коли?"
Какие то там урки немного покатались,пару грузовиков сломали и дорогу попортили,затем в штаны насрали и разбежались.
То для него точно инфаркт.
краще зверніть увагу, що орки налагоджують масове виробництво дронів, доки ми купуємо схожі за волонтерські - ось це проблема у найближчій перспективі
Всем АДЕКВАТНЫМ людям давно уже понятно что ху..ло со своим поваром разыграло тупую комедию, цирк, балаган. (называйте как хотите)
Очень жаль, НО с такой "разведкой" ху..ло точно переживёт ГУР.
Може в нього і інфаркт, але виключно через криве планування (ним) й виконання підручними цього спектакля.
А розвідці варто придумувати яскраві епітети до подій, до яких вона не має відношення? Тим більше, що ви повторили сказане до вас?
Ви розвідка чи прес-клюб?
Шантажистом с мозгами был Борис Березовский, который пригрозил нанести ядерный удар
по кремлю ракетами лодки "Курск", если путин не уйдёт.
В ответ - ни "Курска" (глубина 100м !!!), ни Березовского - "повесился на полотенце"....
А Пригожин - ЧМО, "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ", ВЕРНАЯ СОБАКА - вся его карьера построена на этом.
Его задача была увлечь РДК за собой на верную ликвидацию.
И за одно прозвонить кто чем дышит в войсках и ближайшем окружении *****.
Сбытые вертолёты, самолёт - фейк, никто их не видел, и родня претензий не имеет.
Пригожин жив, и будет жив, потому что на нём висят африканские активы.
Путин ел из рук Пригоджина, это высшее доверие, Пригожин держал питерскую малину,
потому весь "поход на Москву" - классическая провокация.
Пригожин наглядатиме, щоб "бацька" не наклав лапу на ЯО в Білорусі,
і, швидше за все, готуватиме удар по Києву з Півночі.
Усі відео, де його бандити щось там йому "пред'являють" - дешева імітація.
А от десант з Білорусі - цілком можливий.
і це не просто "позиція всепрощення", це альтернативне використання то ідей інтернаціоналу, то ідей імперіалізму : в їхньому метналітеті одні понятія не заперечують інших, бо "і тє русскіє, і еті русскіє"
сильний лідер обирає якусь одну доктрину і впроваджує її
а путін не хоче обирати, він хоче користуватись обома
такий непослідовний він вигідний всім : і "вежам кремлю", і Заходу, і власному народу, бо наказують тільки "тих хто проти русскіх", а не тих "хто за всьо хорошеє проти всього плохого". тому що з непослідовним "можно рєшать вопроси", а непохитний буде тільки підвищувать ставки.
це в Бєсланє та НордОстє він корчив з себе мачо, а скандали з гексогеном та затоплення "курска" - там він був осоромлений так само як і зараз.
і нічьо, бодрячком дєржался