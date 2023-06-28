Пов’язані з Пригожиним літаки в Білорусі. ФОТО

Опублікований знімок двох пов’язаних із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним літаків, які сіли у вівторок вранці на авіабазі під Мінськом.

Фото опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Літаки з серійними номерами RA-20795 та RA-02878 приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом близько 8 ранку у вівторок, 27 червня. Обидва борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення.

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Літаки, пов'язані з Пригожиним, на авіабазі в Мачулищах під Мінськом

Те, що ці літаки пов’язані з Пригожиним, CNN підтвердили два джерела - високопосадовий європейський розвідник та джерело, яке розуміється на літаках Пригожина.

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Телеканал зазначає, що точне місце перебування самого Пригожина при цьому досі невідоме. З моменту, коли в суботу ввечері він облишив військовий штаб в Ростові-на-Дону, не було опубліковано жодних його відео чи фото.

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що Пригожин знаходиться у цій країні.

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