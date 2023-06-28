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Новини Фото Повстання Пригожина в РФ
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Пов’язані з Пригожиним літаки в Білорусі. ФОТО

Опублікований знімок двох пов’язаних із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним літаків, які сіли у вівторок вранці на авіабазі під Мінськом.

Фото опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Літаки з серійними номерами RA-20795 та RA-02878 приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом близько 8 ранку у вівторок, 27 червня. Обидва борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення.

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Пов’язані з Пригожиним літаки в Білорусі 01

Літаки, пов'язані з Пригожиним, на авіабазі в Мачулищах під Мінськом

Те, що ці літаки пов’язані з Пригожиним, CNN підтвердили два джерела - високопосадовий європейський розвідник та джерело, яке розуміється на літаках Пригожина.

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Телеканал зазначає, що точне місце перебування самого Пригожина при цьому досі невідоме. З моменту, коли в суботу ввечері він облишив військовий штаб в Ростові-на-Дону, не було опубліковано жодних його відео чи фото.

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що Пригожин знаходиться у цій країні.

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Автор: 

Білорусь (7958) літак (2933) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+6
І шо? Чим ця інформація така цінна?
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28.06.2023 08:56
+5
О,скоро почнуть і аналізи повара друкувати. Ну прямо як ленін перед смертю...
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28.06.2023 08:56
+5
Чиє це пірожине, чиє це пірожине, чиє це пірожине, а це Пригожине, Пригожине пірожине, Пригожине пірожине
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28.06.2023 09:05
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І шо? Чим ця інформація така цінна?
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28.06.2023 08:56 Відповісти
Скоро білоруські офіцери будуть підпорядковані кацапським зекам.
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28.06.2023 09:57 Відповісти
Зашибісь!!!!
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28.06.2023 11:28 Відповісти
О,скоро почнуть і аналізи повара друкувати. Ну прямо як ленін перед смертю...
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28.06.2023 08:56 Відповісти
Теперь в их заложат "подарки" которые сработают над морем и отправят Пригожина в Африку махая платочками вслед с слезами на глазах.
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28.06.2023 08:57 Відповісти
а де знаходяться пов'язані з ним автомобілі й мотоцикли? ну, цікаво ж!
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28.06.2023 08:58 Відповісти
Кого як, а особисто мене цікавить - де розташовані лісапеди самого пригожина та всіх його вагнерівців! )
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28.06.2023 09:17 Відповісти
Чиє це пірожине, чиє це пірожине, чиє це пірожине, а це Пригожине, Пригожине пірожине, Пригожине пірожине
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28.06.2023 09:05 Відповісти
ГРАБЬ, НАСИЛУЙ БЕЛОРУСОК, ВСЁ КАК МЫ ЛЮБИМ....Вот до чего привели эти дебильные митинги беларусов на лавочках без обуви...

Лукашенко картофельный *******, ....Вместо того, чтобы приглашать инвесторов, айтишников, бульбафюрер из страны делает колонию для отбросов и зека из России....
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28.06.2023 09:30 Відповісти
У Женьки мільярди баксів у різних країнах. Хтось там йому закидає, що він вчинив не по понятіях, кинувши своїх вояків. А головою думати - нє? Хто зараз живе по понятіях? Йдіть у МКАД і забирайте своє! Влади в Росії нема фактично, роби, що хочеш
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28.06.2023 09:30 Відповісти
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28.06.2023 11:47 Відповісти
Так лысый летел связанным с самолетами?
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28.06.2023 13:11 Відповісти
РОЗБОМБИТИ!
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29.06.2023 05:34 Відповісти
 
 