Пов’язані з Пригожиним літаки в Білорусі. ФОТО
Опублікований знімок двох пов’язаних із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним літаків, які сіли у вівторок вранці на авіабазі під Мінськом.
Фото опублікувало CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Літаки з серійними номерами RA-20795 та RA-02878 приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом близько 8 ранку у вівторок, 27 червня. Обидва борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення.
Літаки, пов'язані з Пригожиним, на авіабазі в Мачулищах під Мінськом
Те, що ці літаки пов’язані з Пригожиним, CNN підтвердили два джерела - високопосадовий європейський розвідник та джерело, яке розуміється на літаках Пригожина.
Телеканал зазначає, що точне місце перебування самого Пригожина при цьому досі невідоме. З моменту, коли в суботу ввечері він облишив військовий штаб в Ростові-на-Дону, не було опубліковано жодних його відео чи фото.
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, твердить, що Пригожин знаходиться у цій країні.
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