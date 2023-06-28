Зеленський закликав парламент легалізувати медичний канабіс

Президент Володимир Зеленський 28 червня заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

Про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

"Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - наголосив він.

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За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни. Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.

"Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні", - наголосив Зеленський.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.

"Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші", - додав президент.