Зеленський закликав парламент легалізувати медичний канабіс
Президент Володимир Зеленський 28 червня заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.
Про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.
"Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - наголосив він.
За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни. Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.
"Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні", - наголосив Зеленський.
Також Володимир Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.
"Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші", - додав президент.
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Нема знеболюючих для болю який не бере знеболююче. Iнакше би тi хворi брали звичайне знеболююче та не накладали на себе руки.
"В конце 19 - начале 20 вв. кокаин был единственным препаратом для бурно развивавшейся местной анестезии и применялся в различных областях медицины: хирургии, стоматологии, офтальмологии, отоларингоринологии и других. Выдающийся хирург Август Бир использовал кокаин для спинальной и регионарной анестезии." (с) Вікіпедія
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8. Применение кокаина
I як треба бути не в тем? щоб порiвнювати медичний канабiс з звичайним. Вiн же не вставить.