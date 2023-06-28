УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10286 відвідувачів онлайн
Новини
8 508 320

Зеленський закликав парламент легалізувати медичний канабіс

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський 28 червня заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

Про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Hromadske.

"Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - наголосив він.

Читайте: Рада розгляне законопроєкт про медичний канабіс найближчим часом, - нардеп Железняк

За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни. Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.

"Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Усі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Ми на таке не погодимось, - Зеленський

Також Володимир Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.

"Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) легалізація (144) канабіс (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
28.06.2023 15:41
+28
показати весь коментар
28.06.2023 15:36
+27
показати весь коментар
28.06.2023 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Тоді читайте лозунги. Там мало букв. )
показати весь коментар
29.06.2023 00:03 Відповісти
представьте себе, что где то от боли корчится человек раненый подонком https://www.google.com/search?q=%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F в состоянии наркотического опьянения . и таких случаев не единицы, а тысячи, и после легализации наркотиков будет еще больше. кто защитит граждан от этих наркоманов? сейчас и без "легализации" все кто нуждается по рецепту получают необходимые лекарства для обезболивания. а наркоманы идут... лесом, вместе с сторонниками легализации.
показати весь коментар
28.06.2023 20:11 Відповісти
Людина пiд медичним канабiсом "в состоянии наркотического опьянения"??? що ти несеш? Вiн на то й медичний, що як безалкогольне пиво.

Нема знеболюючих для болю який не бере знеболююче. Iнакше би тi хворi брали звичайне знеболююче та не накладали на себе руки.
показати весь коментар
28.06.2023 21:14 Відповісти
сначала докажи его "медицинскую" эффективность, а потом уже говори про легализацию. в той же Википедии говорится, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 "Нет убедительных доказательств того, что каннабис помогает при хронической боли и мышечных спазмах"
показати весь коментар
28.06.2023 22:29 Відповісти
Повністю підтримую!
показати весь коментар
28.06.2023 18:41 Відповісти
Потрібно ще було згадати про вільний продаж вогнепальної зброї. Ото б вже де був срач! )))
показати весь коментар
28.06.2023 19:41 Відповісти
И медицинский кокаин !
показати весь коментар
28.06.2023 20:29 Відповісти
А шо? Це буде наступною метою.

"В конце 19 - начале 20 вв. кокаин был единственным препаратом для бурно развивавшейся местной анестезии и применялся в различных областях медицины: хирургии, стоматологии, офтальмологии, отоларингоринологии и других. Выдающийся хирург Август Бир использовал кокаин для спинальной и регионарной анестезии." (с) Вікіпедія

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8. Применение кокаина
показати весь коментар
28.06.2023 20:44 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2023 20:47 Відповісти
нащо рекламувати важкi наркотики?

I як треба бути не в тем? щоб порiвнювати медичний канабiс з звичайним. Вiн же не вставить.
показати весь коментар
28.06.2023 21:16 Відповісти
ЗЕ хоче збагатити каннабісну мафію. Зараз вона сіє коноплю нелегально. А після легалайзу - "Я посіяв коноплю для промислового виробництва знеболюючих". Тоді ЗЕлений барига легально збирає урожай коноплі, 30% здає на фармацевтичну фабрику, решта - на тіньовий ринок. Купляти будуть, бо тютюн зараз дорогий.
показати весь коментар
28.06.2023 20:11 Відповісти
ти хоч читав? Тут тема про медичний рiзновид.
показати весь коментар
28.06.2023 21:17 Відповісти
А шо він так нервує і підганяє? В Колумбії засуха чи шо ?
показати весь коментар
28.06.2023 20:34 Відповісти
Когда каннабис был вне закона наши работнички курили его под заборами фирмы ,теперь курят его везде ,утром когда все собираются духан стоит знатный. Даже босс( 59лет) иногда присоединяется к банде курильщиков.
показати весь коментар
28.06.2023 21:15 Відповісти
тут тема про медичний рiзновид. Читай матчасть, бот Авакова, iди бариг пiдстрижи
показати весь коментар
28.06.2023 21:20 Відповісти
У нас только медицинский разрешен ,мусора сразу устранились, и просто не реагируют на курение ( зачем им лишняя работа )
показати весь коментар
29.06.2023 06:01 Відповісти
СОвершенно правильно. Алкоголь - тяжелейший наркотик от которого гибнут десятки тысяч в стране в год на каждом углу продают. От выжимки канабиса по рецепту вреда не будет.
показати весь коментар
29.06.2023 02:16 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
13.07.2023 12:07 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 