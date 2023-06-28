Пропозиція перейменувати Запоріжжя - лише рекомендація, - Нацкомісія зі стандартів мови

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста.

Про це голова комісії Володимир Мозгунов сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", - сказав він.

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Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

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Пропозиція щодо перейменування, за її словами, надійшла від жителів Запоріжжя. Комісія спочатку взагалі не збиралася розглядати це питання.

"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва", - наголосила вона.

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Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Нагадаємо, 27 червня Нацкомісія оприлюднила перелік з понад 1400 населених пунктів, які рекомендують перейменувати, бо їхні теперішні назви не відповідають нормам української мови або пов’язані з імперським російським чи радянським минулим. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виступив проти перейменування Запоріжжя.