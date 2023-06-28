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Новини
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Пропозиція перейменувати Запоріжжя - лише рекомендація, - Нацкомісія зі стандартів мови

запоріжжя

У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста.

Про це голова комісії Володимир Мозгунов сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", - сказав він.

Читайте: Рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасовано, - Кремінь

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".

"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.

Також читайте: Треба перейменувати понад 1400 населених пунктів, - Нацкомісія зі стандартів мови

Пропозиція щодо перейменування, за її словами, надійшла від жителів Запоріжжя. Комісія спочатку взагалі не збиралася розглядати це питання.

"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов

Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

Нагадаємо, 27 червня Нацкомісія оприлюднила перелік з понад 1400 населених пунктів, які рекомендують перейменувати, бо їхні теперішні назви не відповідають нормам української мови або пов’язані з імперським російським чи радянським минулим. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виступив проти перейменування Запоріжжя.

Автор: 

Запоріжжя (2289) перейменування (585)


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Топ коментарі
+10
Стандарти мови а стандарти здорового глузду .
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28.06.2023 15:46
+10
Давайте запропонуємо пану Мозгунову перейменувати себе на Мізкунова!
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28.06.2023 15:49
+8
rekomendacija , chi provokacija ?
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28.06.2023 15:46
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rekomendacija , chi provokacija ?
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28.06.2023 15:46 Відповісти
Стандарти мови а стандарти здорового глузду .
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28.06.2023 15:46 Відповісти
Я теж спочатку обурився, а потім згадав що порог і поріг- таки різні речі. Питання мають вирішувати філологи.
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28.06.2023 15:49 Відповісти
Україна від окраїна вивели філологи...фактично філологія - це геополітика.
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28.06.2023 15:54 Відповісти
Ну якщо слухати на 100% філологів, то Ужгород треба перейменувати в Ужмісто...
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28.06.2023 16:03 Відповісти
Вужмісто
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28.06.2023 16:07 Відповісти
Там ж річка Уж, але от не факт, що вона через вужів названа...
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28.06.2023 16:08 Відповісти
Гуляти, та гуляти. А може ще й річку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8E) переіменувати .
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28.06.2023 16:13 Відповісти
Місто Ужгород має нинішню назву з 1918 року, - після утворення Чехословаччини.
До того воно майже 900 років звалося Унгвар.
В 1918 році чехи всі мадярські назви слов'янізували. Так виникла назва міста Ужгород.
Поштівка 1915 року з мадярською назвою міста.

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28.06.2023 20:11 Відповісти
Я знаю, але ж мова йде про інше...
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28.06.2023 20:23 Відповісти
порог і поріг це одне й те саме - порог по кацапськи, а поріг по українськи. Але в множині буде пороги, а не поріги. І місто за порогами, а не за порігом чи рігами
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28.06.2023 16:31 Відповісти
Це так, але, щоб це розуміти, потрібно українською говорити з дитинства, відчувати і чути дух предків, а не протирати штани по кабінетах.
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28.06.2023 20:23 Відповісти
Чия пропозиція пане Мозгунов?
Чи у того хто надав таку пропозицію з головою все гаразд?
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28.06.2023 15:46 Відповісти
Так на Дніпрі ,,пороги.. чи,,поріги,, Якщо на Дніпрі ,,пороги,,то тоді ЗапорОжжя,а якщо ,,поріги,,-тоді Запоріжжя. Січ була за,,порОгами,чи за ,,порІгами,,?Наскільки мені відомо,поріг у хаті,а пороги на Дніпрі.
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28.06.2023 16:10 Відповісти
це - ППЦ, чергування "о" - "і" укр. мова, здається 4й, або 5й клас!!!! "поріг - пороги", "пиріг - пироги" !!!!!😡😡😡😡
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28.06.2023 16:17 Відповісти
голова "комісіі" - хгаспадін мозгунов!!!!
члени комісіі і апарат:
новікова
шевцова
попов
самсонов
міхайліна
дорохова........
!!!!!!!!!

який ФУЙ призначав цю "комісію"?????
для них українська - ІНОЗЕМНА!!!!!!!

ДОКИ краіною будуть керувати КАЦАПО-JUDEN, нащадки кгб-нквд, толку - НЕ БУДЕ!!!!
гусєв, смєтанін, мєндєль, рєзнікаф, єрмак, ратнікаф,..... і т. д. 😡😡😡😡
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28.06.2023 16:25 Відповісти
Доки народ буде приводити до влади: ,,А какая разніца", доти нас учити мови будуть кацапизовані, котрі українською заговорили тільки тоді, коли потрібно було дорватись до ,,портфеля".
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28.06.2023 20:30 Відповісти
та вiдкрий кордон, i дай тiй худобi ("нащадки кгб-нквд") поiхати, та пануй собi щасливо.
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29.06.2023 02:38 Відповісти
Це чергування при множині та однині. Місто знаходиться за одним порогом чи за багатьма?Порог і поріг мають одне значення,чи різні? і коли і у яких випадках вживаються ці значення?
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28.06.2023 16:40 Відповісти
Пороги, порожжя - множина. Тому Запорозькі козаки, Запорозька Січ.
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29.06.2023 09:00 Відповісти
Назву "слуги народу" зелені слямзили у комуняк ті теж себе так називали і оцю брехню по "за бажанням містян" це брехня і теж калька комуняк котрі коли дурили народ брехали так само. Мабуть зішла команда зробити з ЗАПОРІЖЖЯ зеленськоград щоб увіковічить найвеличнишего який замість підготовки до війни і збереження тисяч життів добудовав частково міст.
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28.06.2023 16:23 Відповісти
1947 рік. Художник Голованов Л.Ф.

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28.06.2023 20:16 Відповісти
"Комісія тимчасово закрита. Всі пішли на фронт."
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28.06.2023 15:49 Відповісти
Давайте запропонуємо пану Мозгунову перейменувати себе на Мізкунова!
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28.06.2023 15:49 Відповісти
На Мізкуненка!
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28.06.2023 15:53 Відповісти
Магнитофоношвили
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29.06.2023 09:02 Відповісти
А як тоді бути з висловлм запорізькі козаки, Запорізька Січ. Про яке минуле тут ідеться...
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28.06.2023 15:50 Відповісти
Так само як і з Запорозька Січ та запорозькі козаки. Можливо, це незвично, але ці форми так само вживаються.
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28.06.2023 16:00 Відповісти
Так само, як народ і нарід, вперед і вперід...
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28.06.2023 16:09 Відповісти
"Вперід" не чув ще
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Ми йдем вперід. Над нами вітер віє,
І рідні нам вклоняються жита.
Від радости аж серце мліє.
За волю смерть нам не страшна!

Пісня січових стрільців початку ХХ ст.
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28.06.2023 16:20 Відповісти
дякую за приклад
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28.06.2023 17:05 Відповісти
По многочіслєнним просьбам трудящіхся .... Їбан.ки!!!
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28.06.2023 15:53 Відповісти
перед приходом платежек за электричество зе-****** придумывают все что угодно что бы не обсуждали поднятие цен на продукты , комуналку, топливо , ...............клоуны хреновы.
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28.06.2023 15:53 Відповісти
Збіговисько ідіотів намагається з'їхати з теми. Скільки ж вас, падлюк, паразитує на патріотизмі.
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28.06.2023 15:54 Відповісти
якби менше тулили свої 5 копійок всілякі кремені та прихильники волан де морта, колишнього президента то було б добре.

а так в питання, де повинні дослухатися до фільольогів будуть галдіти усі кому не попадя і балаган потопить гарну ідею.

треба створити дві групи питань - очевидних і неочевидних. запоріжжя в другу групу а в першу перейменування всіляких опитних та первомайсків.

і щоб шкандаль та ґвалт по другій групі не зачепив першу.
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28.06.2023 15:55 Відповісти
А причому тут прихильники колишнього президента? Це хіба вони вимагають перейменувати Запоріжжя? Ну от Яніна із Запоріжжя, від неї я такого маразму не чув...
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28.06.2023 16:13 Відповісти
прихильники колишнього президента тут до того що щоб не сталося а вони як баба-яга будуть проти всіх рішень української влади.

і біда в тому що вони стають у позу не тому що рішення правильні-неправильні а тому що влада не має прізвища яке, на їхню думку влада повинна мати.

як результат вони торпедують усе підряд в тому числі ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ І ПРОТИДІЮ ВОРОГУ.

через це инші опоненти зеленського з ними поряд не хочуть стояти бо ті опоненти декларують свій спротив влади керуючись принципом ПРОТИ УСЬОГО ПОГАНОГО ЗА УСЕ ХОРОШЕ а оці притримуються ідеї ПРОТИ УСЬОГО, ДО ЧОГО ТОРКНУВСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА УСЕ ДО ЧОГО ТОРКНУВСЯ ВОЛАН ДЕ МОРТ.

єдиний порятунок від такого час. бо час зменшує кількість тих прихильників до цифри, яка вже ні на що не впливає. по иншому ніяк.
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28.06.2023 16:21 Відповісти
Ну от ніфіга! От свіжий приклад - сьогодні в Раді за повернення доплат військовим чи за дозвіл реєструвати автівки з правим кермом для ЗСУ проголосували разом прихильники як чинного, так і попереднього президентів.
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28.06.2023 16:22 Відповісти
пане, ви сплутали прихильників колишнього президента і членів партії колишнього президента.

це не одне й те саме.

це як усі лисі це чоловіки але не усі чоловіки лисі.))
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28.06.2023 16:42 Відповісти
Ну ок, другий приклад - прихильники колишнього президента (і не члени його партії) Соколова, Ріффмастер, Луценко, Трегубов і ще низка інших засудили слова Чорновола і в принципі не бачать нічого поганого в тому, що його в бак кинули. Цієї ж думки дотримуються і прихильники нинішнього президента...
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28.06.2023 16:47 Відповісти
я бачив инше - масовану атаку ботів і тролів на цьому сайті проти тих, хто викинув тарасика в сміття.

це огидно.

бо ці ж самі люди захищали звіробій і оту другу, федину, здається коли їх суспільна думка дрючила.

подвійні стандарти.
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28.06.2023 16:51 Відповісти
Тю, в 2014 купу народу кинули в баки - таких самих ригів, як і Тарасик... Я далеко не фанат Зе, але я добре пам'ятаю 2004 і ніколи не вважатиму малого Чорновола адекватним.
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28.06.2023 16:55 Відповісти
то ви, пане, все пропустили.

волан де морт, колишній президент найняв тарасика щоб той обгавкував зеленського.

проблєма таких нанятих гавкальників в тому що їхня робота настільки огидна що ніхто не хоче розбиратися чи було за що зеленського з гівном мішати.

з часом у тарасика сформувалася репутація придворного гавкальника відомого політика.

і коли тарасик обгадив дівчину то дехто в цьому побачив політику бо дівчина була трошки як наближена до зеленського а тому тарасика почали виправдовувати ті хто живе не принципами і порядністю а як хазяїн накаже.

як результат це все огидно виглядало і огидно смерділо.
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28.06.2023 17:23 Відповісти
Блін, ви свої різні тлумачення спочатку обгрунтуйте, донесіть людям і з'ясуйте їх думку. А потім вже пропонуйте рішення. Інакше ви підірвете суспільство на радість ворогам.
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28.06.2023 15:56 Відповісти
так, а це і було для цього зроблене, там більшість комісіі і апарату - перекрашені КАЦАПОРИЛИ, мовАзнавцЫ!!!!
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28.06.2023 16:09 Відповісти
Вам що, під час війни зайнятися немає чим? Ідіоти. "Товариство української мови імені Азарова".
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28.06.2023 15:57 Відповісти
"Запорожжя"..... Тупее отмазки не придумали?
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28.06.2023 15:58 Відповісти
Від'їбіться ви від Запоріжжя і відразу проблема відпаде. Ну це ж просто, тут не потрібно вищої спеціальної освіти. Нікому не ріже око, що на проспекті стоять будинки фасади яких прикрашає комуністична символіка, а от назва міста ріже слух. Уйобки кончені.
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28.06.2023 16:00 Відповісти
Від слова порог? Змінити поріг на порог
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28.06.2023 16:02 Відповісти
Перейменують на ''зеленоріжжя''.
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28.06.2023 16:03 Відповісти
Запорожжя? Ріалі? Вони хочуть сказати, що правильно "порог"? Вони словник давно відкривали?
Поріг - кам'янисте поперечне підвищення дна, що порушує спокійну течію річки.
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28.06.2023 16:07 Відповісти
а Кривий Ріг на Зеленоріг
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28.06.2023 16:07 Відповісти
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28.06.2023 16:16 Відповісти
Видать,робити вже зовсім нех...
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28.06.2023 16:10 Відповісти
ПЕРЕШЛІТЬ ДАНІ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ В НАЙБЛИЖЧИЙ ВОЄНКОМАТ!

КОГО забракує медкомісія-нехай плетуть сітки..
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28.06.2023 16:48 Відповісти
Яка ще може більш історична і патріотична назва чим Запоріжжя ,може в олександрівськ на честь царя ?
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28.06.2023 16:10 Відповісти
Однозначної думки, на честь кого було названо фортецю немає. Називаються імена генерал-фельдмаршала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Голіцина , князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Вяземського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F#cite_note-zp-pravda.info-2008-09-25-8 [8] .

на рахунок комісії.

ОНІ ..ОБНУЛІСЬ,ОДНАКО...
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28.06.2023 16:46 Відповісти
Да-да, зачем эти полумеры. Вернем истарическое название Александравск. Любую идею нада давести да асурда!
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28.06.2023 17:20 Відповісти
Просто комісія є, роботи нема. То і премії нема. Так і професор чи дОцент має писати наукові праці (згідно плану!), робити дослідження, готувати нових професорів. Тому пишуться якісь непотрібні методички, списуються роботи, даються рекомендації з голови, породжуютьсч нові професори. От і ця комісія. Після фемінітивів що було? Нічого. Давайте , давно не було
От якби над комісією поставити надкомісію, щоб вона вже провіряла, чи потрібне воно оте все!
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28.06.2023 16:12 Відповісти
От роботи там дофіга, у нас купа населених пунктів з дійсно комуняцькими назвами, а вона доіпалися до Запоріжжя і Броварів - обидвом цим топонімам сотні років.
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28.06.2023 16:14 Відповісти
Коли собаці робити нічого...
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28.06.2023 16:19 Відповісти
Долбодятлы. Уже сколько лет не могут переименовать Кировоградскую область?
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28.06.2023 16:19 Відповісти
рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови

"чинушам'- членам нацкомісії напевне невідомі інші підстави такого чи іншого звучання назв міст і сіл...

За теорією краєзнавця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гузія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-15 [15] , назва «Бровари» походить від вислову «браві вори» (сміливі розбійники), про що свідчить сіверський переказ: «Розбійники накрали дівчат (це сіверський звичай - за Нестором-літописцем) і поставили декілька хат. Жінки варили, а чоловіки ходили на здобич. Звідси й назва Борвори. Розбійники займалися броварством. От хто й казав Борвори, а хто Броварі».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-16 [16]
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28.06.2023 16:42 Відповісти
Интересно, что он курит, этот Сракий. Про броварив, работающих в броварнях он ничего не слышал?
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28.06.2023 17:25 Відповісти
бо типу відсутні відомості про якісь броварні...
хоча назви сусідніх сіл на таку історію натякають... Погреби, Пухівка, Княжичі...

але як на мене, Броварі - це якось по маланськи...
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28.06.2023 18:03 Відповісти
ГІВНО ВАРТА ТЕМА
у час війни
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28.06.2023 16:53 Відповісти
як вірно буде :
стратосрат чи сратостат?
вірно!
діріжопль !

вірно писати заПарижжя!
а отже, це місто вже давно в ЄС !

дибіли ! 👿
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Зепоріжжя
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29.06.2023 09:04 Відповісти
У Вишгородському районі Київської області, як, мабуть, і по всій Україні, є багато сіл, що виросли з хутора. Такі села і досі носять типові для хутора назви, як от "Добряків", "Демидів", "Воропаїв", тощо. Був колись серед цих хуторів один такий, який звався "Пирнів". Чому він так звався, вже ніхто не пам'ятає. І звався б він собі так і далі, якби не Совок, якому вкрай треба було кожну назву вживати на російській мові. Демидів, наприклад, легко перетворювався на Дємідов, Воропаїв на Воропаєв, а от Пирнів ніяк не перетворювався, хоч ти всерися.
З такої карколомної ситуації радянські номенклатурні діячі вийшли просто - самі придумали російську назву ("Пирново"), а щоб не залишити слідів своєї геніальної аналоговнєтної творчості, українську назву "прівєлі в соотвєтствіє", і назвали село "Пірново". Навіть, блін, не "Пирнове", а саме "Пірново".
І от уже тридцять років як немає ні Совка, ні його номенклатурщиків, а радянське "Пірново" ледве доповзло до "Пірнове", та й то не цілком, і там зупинилося.
Я особисто вважаю, що треба в першу чергу повністю стирати сліди саме отакої радянської творчості, а не гонятися за всім, що "Червоне". Бо "Червоне" могло бути і до Совка, а от оце "і" у слові Пирнів не могло з'явитися без Совка. Хіба що там хтось з комісії по перейменуванню у Десну пірнав.
Якщо етимологія назви Пирнів нам не відома і не зрозуміла, назвіть його хоча б "Пирнове". Але мені особисто імпонує історична назва Пирнів, і як раз тому, що вона чудово ілюструє безсилля Великого і Могучего. Я би з особливим садистським задоволенням спостерігав би за носіями цього видатного діалекту під час їхніх потуг якось назвати це село не переходячи на українську.
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28.06.2023 17:58 Відповісти
За влади ЗЕлідора в комісії будуть одні етнічні кацапи чи зкацаплені. Цю комісію слід розпустити, а на чолі голови комісії витатуювати "провокатор і дармоїд".

Не варто обговорювати.
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28.06.2023 18:05 Відповісти
А Запорожских козаков тоже переименуете? В криворожских?
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28.06.2023 18:34 Відповісти
Краще поверніть приміському селищу Дніпра Новомосковську його стару назву - САМАРА. Тим більш, що 100 тисяч цього курортного і історичного селища згідні зі зміною назви
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28.06.2023 19:56 Відповісти
 
 