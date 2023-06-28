Пропозиція перейменувати Запоріжжя - лише рекомендація, - Нацкомісія зі стандартів мови
У Національній комісії зі стандартів державної мови заявляють, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста.
Про це голова комісії Володимир Мозгунов сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рішення комісії - це висловлені рекомендації, рішення комісії - це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування", - сказав він.
Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя".
"Позиція комісії полягає в тому, що і ту, і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови", - додала вона.
Пропозиція щодо перейменування, за її словами, надійшла від жителів Запоріжжя. Комісія спочатку взагалі не збиралася розглядати це питання.
"Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва", - наголосила вона.
Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.
Нагадаємо, 27 червня Нацкомісія оприлюднила перелік з понад 1400 населених пунктів, які рекомендують перейменувати, бо їхні теперішні назви не відповідають нормам української мови або пов’язані з імперським російським чи радянським минулим. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виступив проти перейменування Запоріжжя.
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До того воно майже 900 років звалося Унгвар.
В 1918 році чехи всі мадярські назви слов'янізували. Так виникла назва міста Ужгород.
Поштівка 1915 року з мадярською назвою міста.
Чи у того хто надав таку пропозицію з головою все гаразд?
члени комісіі і апарат:
новікова
шевцова
попов
самсонов
міхайліна
дорохова........
!!!!!!!!!
який ФУЙ призначав цю "комісію"?????
для них українська - ІНОЗЕМНА!!!!!!!
ДОКИ краіною будуть керувати КАЦАПО-JUDEN, нащадки кгб-нквд, толку - НЕ БУДЕ!!!!
гусєв, смєтанін, мєндєль, рєзнікаф, єрмак, ратнікаф,..... і т. д. 😡😡😡😡
І рідні нам вклоняються жита.
Від радости аж серце мліє.
За волю смерть нам не страшна!
Пісня січових стрільців початку ХХ ст.
а так в питання, де повинні дослухатися до фільольогів будуть галдіти усі кому не попадя і балаган потопить гарну ідею.
треба створити дві групи питань - очевидних і неочевидних. запоріжжя в другу групу а в першу перейменування всіляких опитних та первомайсків.
і щоб шкандаль та ґвалт по другій групі не зачепив першу.
і біда в тому що вони стають у позу не тому що рішення правильні-неправильні а тому що влада не має прізвища яке, на їхню думку влада повинна мати.
як результат вони торпедують усе підряд в тому числі ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ І ПРОТИДІЮ ВОРОГУ.
через це инші опоненти зеленського з ними поряд не хочуть стояти бо ті опоненти декларують свій спротив влади керуючись принципом ПРОТИ УСЬОГО ПОГАНОГО ЗА УСЕ ХОРОШЕ а оці притримуються ідеї ПРОТИ УСЬОГО, ДО ЧОГО ТОРКНУВСЯ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА УСЕ ДО ЧОГО ТОРКНУВСЯ ВОЛАН ДЕ МОРТ.
єдиний порятунок від такого час. бо час зменшує кількість тих прихильників до цифри, яка вже ні на що не впливає. по иншому ніяк.
це не одне й те саме.
це як усі лисі це чоловіки але не усі чоловіки лисі.))
це огидно.
бо ці ж самі люди захищали звіробій і оту другу, федину, здається коли їх суспільна думка дрючила.
подвійні стандарти.
волан де морт, колишній президент найняв тарасика щоб той обгавкував зеленського.
проблєма таких нанятих гавкальників в тому що їхня робота настільки огидна що ніхто не хоче розбиратися чи було за що зеленського з гівном мішати.
з часом у тарасика сформувалася репутація придворного гавкальника відомого політика.
і коли тарасик обгадив дівчину то дехто в цьому побачив політику бо дівчина була трошки як наближена до зеленського а тому тарасика почали виправдовувати ті хто живе не принципами і порядністю а як хазяїн накаже.
як результат це все огидно виглядало і огидно смерділо.
Поріг - кам'янисте поперечне підвищення дна, що порушує спокійну течію річки.
КОГО забракує медкомісія-нехай плетуть сітки..
на рахунок комісії.
ОНІ ..ОБНУЛІСЬ,ОДНАКО...
От якби над комісією поставити надкомісію, щоб вона вже провіряла, чи потрібне воно оте все!
"чинушам'- членам нацкомісії напевне невідомі інші підстави такого чи іншого звучання назв міст і сіл...
За теорією краєзнавця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гузія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-15 [15] , назва «Бровари» походить від вислову «браві вори» (сміливі розбійники), про що свідчить сіверський переказ: «Розбійники накрали дівчат (це сіверський звичай - за Нестором-літописцем) і поставили декілька хат. Жінки варили, а чоловіки ходили на здобич. Звідси й назва Борвори. Розбійники займалися броварством. От хто й казав Борвори, а хто Броварі».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8#cite_note-16 [16]
хоча назви сусідніх сіл на таку історію натякають... Погреби, Пухівка, Княжичі...
але як на мене, Броварі - це якось по маланськи...
у час війни
стратосрат чи сратостат?
вірно!
діріжопль !
вірно писати заПарижжя!
а отже, це місто вже давно в ЄС !
дибіли ! 👿
З такої карколомної ситуації радянські номенклатурні діячі вийшли просто - самі придумали російську назву ("Пирново"), а щоб не залишити слідів своєї геніальної аналоговнєтної творчості, українську назву "прівєлі в соотвєтствіє", і назвали село "Пірново". Навіть, блін, не "Пирнове", а саме "Пірново".
І от уже тридцять років як немає ні Совка, ні його номенклатурщиків, а радянське "Пірново" ледве доповзло до "Пірнове", та й то не цілком, і там зупинилося.
Я особисто вважаю, що треба в першу чергу повністю стирати сліди саме отакої радянської творчості, а не гонятися за всім, що "Червоне". Бо "Червоне" могло бути і до Совка, а от оце "і" у слові Пирнів не могло з'явитися без Совка. Хіба що там хтось з комісії по перейменуванню у Десну пірнав.
Якщо етимологія назви Пирнів нам не відома і не зрозуміла, назвіть його хоча б "Пирнове". Але мені особисто імпонує історична назва Пирнів, і як раз тому, що вона чудово ілюструє безсилля Великого і Могучего. Я би з особливим садистським задоволенням спостерігав би за носіями цього видатного діалекту під час їхніх потуг якось назвати це село не переходячи на українську.
Не варто обговорювати.