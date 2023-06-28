Корупція в судах демотивує громадян, зокрема воїнів, тому РНБО пропонує посилити відповідальність, - Зеленський
Рада національної безпеки і оборони пропонує посилити відповідальність суддів та працівників судової сфери за злочини у сфері правосуддя та корупції.
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Люди віддають найцінніше - здоров'я та життя заради держави, і державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості. РНБО запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини у сфері правосуддя та корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими і правила перевірки доброчесності судді, зокрема і з використанням детекторів брехні. Маємо надати нове значення і суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі", - сказав Президент.
Він нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді та затримання суддів при отриманні хабаря у 2,7 млн доларів.
За його думкою, такі випадки демотивують громадян, в тому числі воїнів у лавах ЗСУ, та дискредитують судову владу в Україні.
Також Президент додав, що готуються відповідні законодавчі ініціативи, і закликав народних депутатів підтримати їх.
"Зараз, коли будемо визначати параметри нашої української доктрини і трансформації нашої держави, маємо розглядати нашу політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, політикою безпеки та політикою наших героїв. Справедливість - це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в Україні", - сказав він.
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Відповідальності немає, вона дорівнює нулю!
Скільки б не множили на нуль, він нулем і лишиться!
P/S Вам усім детектор ( лише в Британії ).
п.2 - "порешать" на сьогодні можна тіки в рамках Закону, а це робить якщо не дурень, адвокат, а по іншому немає сенсу, навіть якби суддя пішов на позазаконне чи на межі закону рішення, платити йому за це немає сенсу, бо ж є апеляція, касація , яка точно скасує таке.
п.3 не відповідає реальності , що взагалі означає " несуть гроші" - ? Дивне формулювання.
п. 4 - так, тут згоден, якщо особисто образити суддю, буде погано, але знову ж, в рамках статті, Закону, та який дурень це буде робити? Тіки хвора на голову людина. А таких все ж таки небагато по судах.
А щодо помічників суддів - якщо він високої кваліфікації - 99% справ вирішує, суддя з таким помічником дуже рідко сперечається, тому що знає, що навіть якщо і треба якусь справу залагодити, а помічник каже що неможна так, то краще робити як каже помічник.
Проблема не в силі покарання, а в тому що карають тільки тих хто не слухається умовних таварісчей дерьмака і татарова.
Все дуже просто насправді...
Згадай різноманітні умовні терміни , смішні залоги , взяття на поруки , тощо.
І тоді усе зрозумієш.
У випадку України підсилення відповідальності "чужим" корупціонерам це ще один засіб для підвищення лояльності "своїх". Тому в нас ДБР безвилазно сидить в КМДА, але в упор не бачать яйця по 17 гривень.
Ну тільки не перший, і не найбільший.
Інакше підприємці зі всього світу туда свій бізнес не перекидали.
Це по перше.
По друге. І смертна кара , і пожиттеві сроки покарання у сто , чі сто п'ятдесят , чі двісті років не є чимось дивовижним у США.
І нічого. Ні хто не скаржиться. Та не ноє, пускаючи соплі та слюні.
Ну якось так
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактного знищення корупції а вимагати застосувати запропоноване рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове саботувати переливання з пустого в порожнє та товчіння води в ступі.
проходь далі, ти ще не доросло до дорослих розмов, тобі ще в носі длубатися а не людей відволікати.
А Зе каже "Суди - ...!".
Буду самостійно (через РНБО) вирішувати хто винен, хто ні. В кого забрати, кому віддати. Бо через суди забирати гроші у громад, то довго. А бабосики потрібні на вчора
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
Как информирует со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина , об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.
Источник:
Хіба у нас лищились недоброчесні судді?!
".... суровасть нашей сістеми наказаній, кампєнсіруєтса нєабєзательностью єго іспалнєнія..."
🤣🤣🤣🤣правда - СМІШНО????!!
ПЫ. СЫ. анекдот ДУЖЕ старий😡😡😡😡це свідчить про то, шо ВСЮ краіну тирмають за - ДОВПОЙОБІВ!!!! 😡😡😡😡
А как суды изменить, то все только на словах - после иннагурации, ничего не изменилось.
Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах
ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2023, 18:00
Т.е. суды не работают, может быть создадут чтото новое для бизнеса - которое не будет работать.
А остальным гражданам - пользуйтесь, тем что есть и не работает
Пропоную почати с судді Тандира.
І засудити його довічно.
Треба судочинство переносити до Великої Британії на 20+ років, укр всіх звільняти вони інфіковані
В гіршому випадку, їх звільняють на нову посаду, залишають просто величезну пенсію - тобто ми цим підарам ще пожжитєво будемо платити від 200К за їх "працю".