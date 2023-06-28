Корупція в судах демотивує громадян, зокрема воїнів, тому РНБО пропонує посилити відповідальність, - Зеленський

Рада національної безпеки і оборони пропонує посилити відповідальність суддів та працівників судової сфери за злочини у сфері правосуддя та корупції.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Люди віддають найцінніше - здоров'я та життя заради держави, і державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості. РНБО запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини у сфері правосуддя та корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими і правила перевірки доброчесності судді, зокрема і з використанням детекторів брехні. Маємо надати нове значення і суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі", - сказав Президент.

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Він нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді та затримання суддів при отриманні хабаря у 2,7 млн доларів.

За його думкою, такі випадки демотивують громадян, в тому числі воїнів у лавах ЗСУ, та дискредитують судову владу в Україні.

Також Президент додав, що готуються відповідні законодавчі ініціативи, і закликав народних депутатів підтримати їх.

"Зараз, коли будемо визначати параметри нашої української доктрини і трансформації нашої держави, маємо розглядати нашу політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, політикою безпеки та політикою наших героїв. Справедливість - це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в Україні", - сказав він.

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