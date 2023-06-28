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Корупція в судах демотивує громадян, зокрема воїнів, тому РНБО пропонує посилити відповідальність, - Зеленський

володимир,зеленський

Рада національної безпеки і оборони пропонує посилити відповідальність суддів та працівників судової сфери за злочини у сфері правосуддя та корупції.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Люди віддають найцінніше - здоров'я та життя заради держави, і державні інституції, зокрема судові, правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості. РНБО запропонувала посилити відповідальність суддів та інших працівників органів судової влади за злочини у сфері правосуддя та корупції. Пропонуємо зробити більш жорсткими і правила перевірки доброчесності судді, зокрема і з використанням детекторів брехні. Маємо надати нове значення і суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі", - сказав Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський

Він нагадав про випадок викриття корупції у Верховному Суді та затримання суддів при отриманні хабаря у 2,7 млн доларів. 

За його думкою, такі випадки демотивують громадян, в тому числі воїнів у лавах ЗСУ, та дискредитують судову владу в Україні.

Також Президент додав, що готуються відповідні законодавчі ініціативи, і закликав народних депутатів підтримати їх.

"Зараз, коли будемо визначати параметри нашої української доктрини і трансформації нашої держави, маємо розглядати нашу політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, політикою безпеки та політикою наших героїв. Справедливість - це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в Україні", - сказав він.

Також читайте: Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) корупція (4698) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+25
Лицемірне падло.
Відповідальності немає, вона дорівнює нулю!
Скільки б не множили на нуль, він нулем і лишиться!
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28.06.2023 16:05
+17
У трансформатора прям словесний пронос сьогодні..що ж сталось то..
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28.06.2023 16:02
+17
***... Який же цинізм ! Яке зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі, етики, до кого/чого-небудь, що має загальне визнання, повагу..
P/S Вам усім детектор ( лише в Британії ).
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28.06.2023 16:05
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У трансформатора прям словесний пронос сьогодні..що ж сталось то..
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28.06.2023 16:02 Відповісти
Обдолбился, два дня теперь нигде показываться не будет. И только обдолбившись, и зная что путлер сбежал из кремля, начал такие смелые заявления, закончив требованием продолжить наркотический банкет.
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28.06.2023 16:07 Відповісти
Похоже подогнали очередную закрытую социологию. Вова почитал и понял, что ... надо срочно выступить в парламенте. Видосики уже не помогают.
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28.06.2023 16:12 Відповісти
Лицемірне падло.
Відповідальності немає, вона дорівнює нулю!
Скільки б не множили на нуль, він нулем і лишиться!
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Портнова випустив але портновські суди залишились.
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28.06.2023 16:13 Відповісти
***... Який же цинізм ! Яке зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі, етики, до кого/чого-небудь, що має загальне визнання, повагу..
P/S Вам усім детектор ( лише в Британії ).
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28.06.2023 16:05 Відповісти
99 % суддів рильце в пушку -- тільки суддів з Заходу .
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Ну судді судять чесно якщо: 1) зацікавлені особи є простими громадянами; 2) ніхто з них немає зв'явзків щоб "порешать"; 3) вони не несуть гроші/послуги судді; 4) поводять себе чемно. і якщо ці пункти виконані то здебільшого суддя навіть справи нечитають, а передають своїм помічникам нехай вони цим займаються, а суддя в кінці просто підпис поставить.
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28.06.2023 16:21 Відповісти
п.1 - навіть, не " простий громадянин" , а якийсь депутат, прокурор, генерал - то що, це тіки навпаки, підвищує шанси того що суддя буде максимально по закону розглядати справу, тому що до неї привернення уваги як спільноти, змі, так і спецслужб

п.2 - "порешать" на сьогодні можна тіки в рамках Закону, а це робить якщо не дурень, адвокат, а по іншому немає сенсу, навіть якби суддя пішов на позазаконне чи на межі закону рішення, платити йому за це немає сенсу, бо ж є апеляція, касація , яка точно скасує таке.

п.3 не відповідає реальності , що взагалі означає " несуть гроші" - ? Дивне формулювання.

п. 4 - так, тут згоден, якщо особисто образити суддю, буде погано, але знову ж, в рамках статті, Закону, та який дурень це буде робити? Тіки хвора на голову людина. А таких все ж таки небагато по судах.

А щодо помічників суддів - якщо він високої кваліфікації - 99% справ вирішує, суддя з таким помічником дуже рідко сперечається, тому що знає, що навіть якщо і треба якусь справу залагодити, а помічник каже що неможна так, то краще робити як каже помічник.
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28.06.2023 16:41 Відповісти
тих, які "судили" Марківа?
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28.06.2023 16:30 Відповісти
Таварісч Зеленський. Доповідаю.
Проблема не в силі покарання, а в тому що карають тільки тих хто не слухається умовних таварісчей дерьмака і татарова.
Все дуже просто насправді...
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Є таке поняття як невідворотність покарання. Так вот , посилення відповідальності цьому тільки посприяють.
Згадай різноманітні умовні терміни , смішні залоги , взяття на поруки , тощо.
І тоді усе зрозумієш.
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Одна з самих корумпованих країн світу - Китай, де за корупцію розстріл. А найменш корумпована Данія де застави, порукии і в'язниці схожі на отель.
У випадку України підсилення відповідальності "чужим" корупціонерам це ще один засіб для підвищення лояльності "своїх". Тому в нас ДБР безвилазно сидить в КМДА, але в упор не бачать яйця по 17 гривень.
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28.06.2023 19:02 Відповісти
Який там Китай у рейтингу найбільш корумпованих країн?
Ну тільки не перший, і не найбільший.
Інакше підприємці зі всього світу туда свій бізнес не перекидали.
Це по перше.
По друге. І смертна кара , і пожиттеві сроки покарання у сто , чі сто п'ятдесят , чі двісті років не є чимось дивовижним у США.
І нічого. Ні хто не скаржиться. Та не ноє, пускаючи соплі та слюні.
Ну якось так
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28.06.2023 21:18 Відповісти
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактного знищення корупції а вимагати застосувати запропоноване рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове саботувати переливання з пустого в порожнє та товчіння води в ступі.
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28.06.2023 16:06 Відповісти
Офіс простих рішень - ти не той грузин часом, с кічі пишеш?
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28.06.2023 16:07 Відповісти
що, дурнику, знайомі літери побачило які в букварі вчило?

проходь далі, ти ще не доросло до дорослих розмов, тобі ще в носі длубатися а не людей відволікати.
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28.06.2023 16:11 Відповісти
Де ж ви тоді харчуваться будете, трансформатори йо..і?
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28.06.2023 16:06 Відповісти
Запитання -а для чого тоді народу потрібен презедент,казки розповідати?
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28.06.2023 16:07 Відповісти
Україні президент "великого крадійництва" (якого неможливо прибрати законним чином!) взагалі не потрібен. Сподіваюсь цей шлімазл останній.
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28.06.2023 16:27 Відповісти
А кто ета сдєлал-кто прадалжаєт сбєрєгать старих і назначать нових судєй-ублюдков...
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28.06.2023 16:08 Відповісти
Як там Голобородько казав? Привілеї - ..! Дачі - ...!
А Зе каже "Суди - ...!".
Буду самостійно (через РНБО) вирішувати хто винен, хто ні. В кого забрати, кому віддати. Бо через суди забирати гроші у громад, то довго. А бабосики потрібні на вчора
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28.06.2023 16:09 Відповісти
Вспомнился старый анекдот "Акционерное общество "Атас" объявляет о расширении уставного капитала, поскольку все попытки его увеличить ни к чему не привели". Можно ужесточить законодательство, но что это даст, если оно всё равно толком не работает?
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28.06.2023 16:09 Відповісти
02.09.219
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Как информирует со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина , об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

Источник:
Хіба у нас лищились недоброчесні судді?!
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28.06.2023 16:14 Відповісти
Коли Європа каже давайте обирати незалежних і кваліфікованих осіб на посади суддів(в головах Зе звучить: обирайте залежних і корумповнах!!!). Потім давайте створемо/переробими кваліфікайційні комісії, які будуть включати чесних, поважних та деяку кількість іноземців представників, а не зашкварних адвокатів/юристів партії регіонів та коломойського нініні це неповага до Українців як так іноземці будуть тут плюндрувати право представницва народк України в Україні(вставляти свої п'ять копійок в наші налаштовані схеми).
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28.06.2023 16:14 Відповісти
Ну то почни з тих котрі дозволили в супереч Конституції відібрати казну в Чернігова на користь ОВА.
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Треба бути геть дурним щоб вірити цьому прогнившому в кубі зе-уйобку. Хуцпа голімая.
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28.06.2023 16:18 Відповісти
Потрібно узаконити матеріально-фінансову відповідальність суду перед особою хляхом справедливих виплат та дисциплінарну відповідальність перед державою шляхом звільнення за порушення суддями процесуальних строків та порушення норм матеріального права. Суддям тому і вдається приймати потрібне їм решення, оскільки вони вожуть підмінювати одні правові норми іншими та зволікати час стільки, скільки їм це потрібно. Проблема в процесуальних законах та відсутності відповідальності суддів. Крім того, законодавчій владі потрібно почати змінювати неправове, неоднозначне законодавство на правове.
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28.06.2023 16:26 Відповісти
проверте мрео львова
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28.06.2023 16:29 Відповісти
куплений у 2019 році для українського народу "зелений трансформатор" вже так трансформував Україну, що біля 9 млн українців виїхало з України.де-кілька сотень тисяч від "зеленої трансформації" втратили життя,,здоровля,житло,знайомих і близьких.Україна від "зеленої трансформації" втратила 20% території.котру окупував рашист і на сам кінець "зелений трансформатор " в Омані був для доброї ,вище описаної трансформації,заправлений рашистськими грошима
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28.06.2023 16:39 Відповісти
КЛАСІКА жанра juden-кацапскій анекдот (не для гоів) :
".... суровасть нашей сістеми наказаній, кампєнсіруєтса нєабєзательностью єго іспалнєнія..."
🤣🤣🤣🤣правда - СМІШНО????!!

ПЫ. СЫ. анекдот ДУЖЕ старий😡😡😡😡це свідчить про то, шо ВСЮ краіну тирмають за - ДОВПОЙОБІВ!!!! 😡😡😡😡
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28.06.2023 16:42 Відповісти
Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла. Случись подобное у нас - вряд ли бы уцелел хоть один судья. Зато, сколько бы было кожаной мебели!
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28.06.2023 16:52 Відповісти
Тією шкірою обтягнути крісла у парламенті..щоб вони нагадували депцтатам, що з ними буде, якщо будуть працювати на себе
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Да тут всі в нас ''веселяться'' : пенсійний, соцзахист, менти, кібер поліція, военкрмати, старости сіл, тощо
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Как поменять праздники - т.к. это пожалуста, вот закон, который "неввідкладний"

А как суды изменить, то все только на словах - после иннагурации, ничего не изменилось.

Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах
ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2023, 18:00

Т.е. суды не работают, может быть создадут чтото новое для бизнеса - которое не будет работать.

А остальным гражданам - пользуйтесь, тем что есть и не работает
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Так чому Червінського судять без доказів. Показуха для виборів.
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28.06.2023 17:20 Відповісти
Это - только рекомендация. Продолжайте косить бабло.
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28.06.2023 17:26 Відповісти
Прозрачная судебная система - это первый шаг на пути в ЕС. С этого все начинается, а если без этого, то все остальные реформы будут бессмысленны
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28.06.2023 17:36 Відповісти
Посилення відповідальності суддів підтримую. Давно пора. Тільки якщо це буде реальністю , а не бутафрія.
Пропоную почати с судді Тандира.
І засудити його довічно.
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28.06.2023 17:55 Відповісти
корупція всюди ,щодня нова зашкварна корупційна новина.... чи вистачить української крові змити всю цю гидоту? мабудь що ні, кращі сини віддали вже своє життя ,але толку немає і перспективи ніякі... не бачити нам ні нато ні ЄЕС, будемо сірою зоною -буфером з "ознаками демократії " ще багато років. тотальна корупція говорить що всі живуть останнім днем і "гори воно все синім пламенем "
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28.06.2023 19:26 Відповісти
Балачки, по справах Зелана чума мародеріть Україну, з суддями та без.
Треба судочинство переносити до Великої Британії на 20+ років, укр всіх звільняти вони інфіковані
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28.06.2023 19:36 Відповісти
Що знову посадки по весні? так це вже було, так ще й кожну виборчу компанію, і головне відповідальність судової влади перед ким ? народом чи перед язик не повертається іншою владою (виконавчою, законодавчою), тому що за 30 років української влади не було , навіть здавалось би самий най український президент говорив що у Польщі є нарід то му що поляк єдний , а в Україні ні , а виявилося навпаки що в Україні є нарід, а не було української влади , а клуб Монако яка гидота.
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28.06.2023 20:44 Відповісти
Прямо ридаю, читаючи «щирі» слова голобородька!
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28.06.2023 20:59 Відповісти
Держава , в якій розслідування ведуть журналісти є доказом корупційної влади.гнила система влади ,беззаконня, безробіття в Україні (робота є тільки в поліції щоб охороняти чиновників від суспільства) дали можливість Путіну покращити цю систему.
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28.06.2023 22:15 Відповісти
Путін покращує українське законодавство ціною крові. Україна 30 років незалежності не мала успіху в законотворені
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28.06.2023 22:37 Відповісти
Слова президента України Кучми - не важливо скільки українців є,важливо щоб вони добре жили.напевно він мав на увазіолігархів
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29.06.2023 08:40 Відповісти
Без відновлення кримінальної відповідальності суддів за ухвалення неправосудних рішень, також запровадження відповідальності суддів за скасовані (переглянуті) апеляційною чи касаційною інстанціями, ЄСПЛ рішення, взагалі нічого не зміниться.
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29.06.2023 12:18 Відповісти
Демотивує це не те слово, ми вже хочемо бачити цих падлюк по стовпах розвішених.
В гіршому випадку, їх звільняють на нову посаду, залишають просто величезну пенсію - тобто ми цим підарам ще пожжитєво будемо платити від 200К за їх "працю".
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01.07.2023 13:08 Відповісти
 
 