Рада повернула бойові доплати військовим

Парламент ухвалив у дрвгому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 311 депутатів.

"Основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз", - написав він.

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Доплата для стороковиків складатиме 6 тис. грн на місяць, для курсантів - 2350 грн на місяць.

Також військовослубовці матимуть щороку до 30 днів відпустки та додатково до 10 днів за сімейними обставинами.

Закон також передбачає, що в бойових діях не можуть брати участь мобілізовані, які не пройшли курс базової військової підготовки терміном щонайменше 1 місяць.

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Железняк навів перелік пунктів, які в законопроєкті змінилися порівняно з першим читанням:

"Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис, але Рома Костенко відстояв більші виплати);

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тис грн за порядком КМУ;

щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців;

строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням".

Детальніше про те, що змінилося в законопроєкті про доплати та відпустки для військових між першим і другим читанням, читайте тут.