Рада повернула бойові доплати військовим
Парламент ухвалив у дрвгому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 311 депутатів.
"Основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз", - написав він.
Доплата для стороковиків складатиме 6 тис. грн на місяць, для курсантів - 2350 грн на місяць.
Також військовослубовці матимуть щороку до 30 днів відпустки та додатково до 10 днів за сімейними обставинами.
Закон також передбачає, що в бойових діях не можуть брати участь мобілізовані, які не пройшли курс базової військової підготовки терміном щонайменше 1 місяць.
Железняк навів перелік пунктів, які в законопроєкті змінилися порівняно з першим читанням:
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"Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис, але Рома Костенко відстояв більші виплати);
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померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
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тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
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мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тис грн за порядком КМУ;
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щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
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безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців;
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строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням".
Детальніше про те, що змінилося в законопроєкті про доплати та відпустки для військових між першим і другим читанням, читайте тут.
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померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ; Джерело:
Это КАК? Он, умерший, сам в кассу должен прийти или ему на карточку сбросят?
Может быть РОДСТВЕННИКАМ (жена, дети, мать, отец) умершего? Какой ЗЕлёный дебил такое написал?
"...зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ"
Можна запитати у "Голосівця" Железняка, якого процитував Цензор. А можна почитати ще, хто є ініціаторами законопроекту : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42005 А там, окрім зелених, є і Батьківщина, і ЄС, та інші.
І ще - ні до якій "бійців на передову" гундосе чмо не їздило, харе піздєть!
Проспися, де ти в моєму дописі про передову побачило ? Чи прифронтові райони=передова ? Харе піздєть (c).
Выплаты мертвым, вы серьёзно???
А россиянам сколько миллионов выплачивают?
Чи не перший раз бачу, що зелені вчаться на чужих помилках, а НЕ "не вчаться навіть на своїх".
Хоч може це інстинкт самозбереження? Все ж еволюція заклала в організми багато розумних механізмів, які діють без участі мізків.
Хоть за отпуск спасибо блин.
"Основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз", - Джерело:
ми за місяць"зекономили" на виплатах 100 мільярдів чи мільйонів,
я вже не пам"ятаю...
а скільки місяців не платили???
от я вважаю що влада скиздила у військових ці гроші!!!
P.S. : ЗСУ