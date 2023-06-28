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Новини
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Рада повернула бойові доплати військовим

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Парламент ухвалив у дрвгому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 311 депутатів.

"Основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз", - написав він.

Читайте: Рада дозволила легально ввозити автомобілі з правим розташуванням керма для потреб ЗСУ

Доплата для стороковиків складатиме 6 тис. грн на місяць, для курсантів - 2350 грн на місяць.

Також військовослубовці матимуть щороку до 30 днів відпустки та додатково до 10 днів за сімейними обставинами.

Закон також передбачає, що в бойових діях не можуть брати участь мобілізовані, які не пройшли курс базової військової підготовки терміном щонайменше 1 місяць.

Також читайте: Законопроєкт 9342 не вирішує питання доплат 30 тис. військовим, але врегулює виплати пораненим, - нардеп "ЄС" Сюмар

Железняк навів перелік пунктів, які в законопроєкті змінилися порівняно з першим читанням:

  • "Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис, але Рома Костенко відстояв більші виплати);

  • померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

  • мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тис грн за порядком КМУ;

  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

  • безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців;

  • строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням".

Детальніше про те, що змінилося в законопроєкті про доплати та відпустки для військових між першим і другим читанням, читайте тут.

Автор: 

армія (3776) ВР (15021) виплати (1058) відпустка (123)


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Топ коментарі
+20
Посмотрим теперь что именно и когда подпишет Зеля. Кидал ребят уже не раз.
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28.06.2023 16:12
+14


померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ; Джерело:

Это КАК? Он, умерший, сам в кассу должен прийти или ему на карточку сбросят?

Может быть РОДСТВЕННИКАМ (жена, дети, мать, отец) умершего? Какой ЗЕлёный дебил такое написал?
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28.06.2023 16:14
+12
А как же. батальоны "Монако", "Краков", "Мюнхен" "Таиланд" и т.д. уже подали свои списки как пропавшие без вести в полном составе.
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28.06.2023 16:25
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Правила форума Рада форумчан
Посмотрим теперь что именно и когда подпишет Зеля. Кидал ребят уже не раз.
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28.06.2023 16:12 Відповісти
Так що тут дивитися, цей закон це наїбалово, нікому нічого не повернули.
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28.06.2023 21:03 Відповісти
Тільки вчора проголосували.
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28.06.2023 22:16 Відповісти
Подивилася виступ Порошенка у ВР. То не Верховна Рада ,а огидний і брудний свинарник !!! Ходять ,як на базарі,повернулися задами до трибуни ,сидять зверху на столах !!! Купа якихось шмаркачів -депутати !!! Хто їх обирав ?!!!Люди ,українці , доки ми будемо терпіти цю гидоту !!!
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28.06.2023 23:34 Відповісти
Доки буде діяти олігархічна пропорційна виборча система, де партійні боси за велике бабло включають у списки різноманітну кримінальну шваль.
Суспільство повинно само висувати і обирати своїх представників до органів державної влади, а злочинний олігархат має сидіти у тюрмах
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29.06.2023 17:08 Відповісти
Чудова новина для наших військових 👍🏼🙏🏼❤️
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28.06.2023 16:12 Відповісти
Ага. Машину можна не варити, з місячної зарплатні таку куплю.
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28.06.2023 16:18 Відповісти
А Ви весь закон прочитайте. Під шумок вони протягнули й інші положення. Наприклад, тепер можна призивати, якщо батьки, чи дружина інваліди І групи. Цікаво, а куди інвалідів? В табори, як при сталіні?
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29.06.2023 11:25 Відповісти


померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ; Джерело:

Это КАК? Он, умерший, сам в кассу должен прийти или ему на карточку сбросят?

Может быть РОДСТВЕННИКАМ (жена, дети, мать, отец) умершего? Какой ЗЕлёный дебил такое написал?
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28.06.2023 16:14 Відповісти
А оце не викликає питань?
"...зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ"
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28.06.2023 16:18 Відповісти
А если пропасть безвести где нибудь в Болгарии, то будут деньги на карту приходить?
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28.06.2023 16:20 Відповісти
А как же. батальоны "Монако", "Краков", "Мюнхен" "Таиланд" и т.д. уже подали свои списки как пропавшие без вести в полном составе.
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28.06.2023 16:25 Відповісти
эти уже получили по два раза минимум
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28.06.2023 20:27 Відповісти
И это из той же, ЗЕлёной оперы.
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28.06.2023 16:26 Відповісти
согласно Постановлению Кабмина №168 гарантируется выплата в размере 15 миллионов гривен семьям погибших военных.
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28.06.2023 16:23 Відповісти
Семьям погибших, а не умершему от ранения в госпитале. Т.е. получается, солдату надо не бороться за свою жизнь, а сразу умирать от ранения?
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28.06.2023 16:28 Відповісти
Это вопрос, который у меня возник, почему и написал Вам эту информацию, может какие то мысли есть
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28.06.2023 16:45 Відповісти
Да мысль одна - опять зелёная шобла военных ****...т.
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28.06.2023 18:09 Відповісти
я не хочу в этом глубже разбираться, чтобы более менее достоверно выяснить, как оно с юридической точки зрения. Не хочу, потому что грустно это всё. Ведь деньги не вернут отца, мужа, сына.
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28.06.2023 19:57 Відповісти
Погібших де? Яка різниця де військовий загинув від поранення, відразу на полі бою чи під час надання меддопомоги?
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29.06.2023 17:12 Відповісти
"Какой ЗЕлёный дебил такое написал?"
Можна запитати у "Голосівця" Железняка, якого процитував Цензор. А можна почитати ще, хто є ініціаторами законопроекту : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42005 А там, окрім зелених, є і Батьківщина, і ЄС, та інші.
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28.06.2023 20:06 Відповісти
чеком положат
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28.06.2023 20:25 Відповісти
На карточку. Коли персіонер помирає, йому пенсія, ще за місяць нараховується.
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28.06.2023 22:20 Відповісти
Как я рад что Рада повернула бойові доплати військовим. Ну и к чему была эта бестолковая эппопея? Может чтобы, если мы стремимся в НАТО, не поднимиать денежное содержание нашим защитникам по стандартам НАТО? Ведь проще же отменить то, что не ними придумано, а потом через полгода вернуть все обратно и праздновать победу?
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Все залишається як зараз,читайте уважно.
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Вот в том-то и дело! Отменили-вернули. А я говорю а денежном содержании по стандартам НАТО.
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28.06.2023 17:15 Відповісти
Та розслабся, нічого вони не повернули. Там строковиками до 6к підняли і курсантом трохи.
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28.06.2023 21:02 Відповісти
Знач опять включат станок печатный, бо врятле стали меньше красть из бюджета
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28.06.2023 16:18 Відповісти
А вони вказали джерела для фінансування цих виплат? чи знову пусті слова...
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28.06.2023 16:21 Відповісти
это не их дело, они разве финансисты \ математики и т.п.? если б сначала думали - тогда б все жили очень хорошо. а там народ может вообще без образования и логики сидеть. рандомно тыкать кнопки (а если не рандомно - то за неплохие деньги) много ума не надо. вот если с их бабла начать снимать на помощь - сразу будет очень неприглядно.
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28.06.2023 20:33 Відповісти
Вказали. З конфіскованих російських активів в Україні. Біля півтори сотні російських компаній працює в Україні.
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28.06.2023 22:22 Відповісти
не все так просто як написано..
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28.06.2023 16:22 Відповісти
Шо ж таке робицця? Ботам вже нема з чого зраду висмоктувати )))
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28.06.2023 16:39 Відповісти
Це про прихильників тих, хто відмінив доплати і надбавки перед цим?...
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28.06.2023 17:02 Відповісти
Ти теж щось там смокчеш тихенько? )))
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28.06.2023 17:05 Відповісти
Чого ольгинсько-подоляцьке бидло, завжди зациклене на одному і тому ж?...Ви інкубаторскі?...
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28.06.2023 17:08 Відповісти
Ти сьогодні тут в яку зміну?
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28.06.2023 17:11 Відповісти
У мене виникло стійке враження, що Зю-ненависники ненавидять також і Україну. Постійно мантруючи про якісь 73% та "мудрий нарід", намагаються внести розкол в суспільство. Якщо Зю робить щось позитивне, то цей позитив все одно обсирається. На кого работаєтє, товаріщщі?
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28.06.2023 18:35 Відповісти
Поїхав у зеленому светрі з тризубом на зустрічи до голов серйозних держав-обливають лайном, що був не у костюмі та краватці, як має бути за протоколом. Поїхав би у костюмі-облили би лайном, що у країні війна, а він-у краватці. Поїхав у прифронтові райони поспілкуватись з бійцями, підтримати (як і має робити президент), вручити нагороди-чотириразовоуклоністський козел, що поїхав. Не поїхав би-був би бункерним сциклом. Закликає лідерів держав до більших санкцій до оркостану та надання нам більше зброї, зокрема-далекобійних ракет, а йому відповідають, що своє треба під асфальтом шукати, а не випрошувати у інших. Зрада-в коментарях у будь-якій новині про зе. Теж давно складається враження, що це пишуть якісь Україноненависники, а не просто ненависники зе.
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28.06.2023 20:30 Відповісти
А дай ссылочку, где зеледента обливают лайном за то что он поехал не международную встечу, одетый согласно дипломатического протокола?
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28.06.2023 21:27 Відповісти
ти забув дописати: "назначив мін'єтчіцу послом в Болгарію - зрада", або "однокласник Єрмака Рєзніков спизив 8 мільярдів на закупівлях зброї - зрада"! От україноненаваисники ******!

І ще - ні до якій "бійців на передову" гундосе чмо не їздило, харе піздєть!
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29.06.2023 11:21 Відповісти
"І ще - ні до якій "бійців на передову" гундосе чмо не їздило, харе піздєть! "
Проспися, де ти в моєму дописі про передову побачило ? Чи прифронтові райони=передова ? Харе піздєть (c).
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29.06.2023 11:49 Відповісти
Ну-ка поподробнее про позитив от зеледента, аж самому интнресно стало. Начинай по пунктам.
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28.06.2023 21:23 Відповісти
Не буде з чого зраду висмоктувати коли вся зєльона шобла, разом з тобою буде висіти на стовбах вздовж Хрещатика
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29.06.2023 11:19 Відповісти
Ти сьогодні тут в першу зміну працюєш?
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29.06.2023 11:24 Відповісти
>померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ

Выплаты мертвым, вы серьёзно???

А россиянам сколько миллионов выплачивают?
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28.06.2023 16:47 Відповісти
Коли загинув на полі бою, 15 мільйонів гривень мають давати. Сват загинув 1квітня, ще гроші не виплатили.
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28.06.2023 22:27 Відповісти
Все ж дійшло, що небезпечно знущатися над військовими.

Чи не перший раз бачу, що зелені вчаться на чужих помилках, а НЕ "не вчаться навіть на своїх".

Хоч може це інстинкт самозбереження? Все ж еволюція заклала в організми багато розумних механізмів, які діють без участі мізків.
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28.06.2023 17:39 Відповісти
Законопроект проводила опозиція, зелені не хотіли собі рейтинг псувати. Купили одного з Голосу, щоб заблокував. Тільки з 3 місяці вдалось розблокувати.
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28.06.2023 22:31 Відповісти
В тилу ніяких доплат військовим не передбачається.
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28.06.2023 17:49 Відповісти
Нихрена не вернули. Выходишь из района и сидишь на голой зп. В районе, для арты, стрельнул в день хоть раз, получил часть от сотки, не стрельнул не получил. Едешь в ротацию и опять же привет голая зарплата.
Хоть за отпуск спасибо блин.

"Основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз", - Джерело:
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28.06.2023 19:03 Відповісти
Не вводіть в оману, нічого не повернули, добавили тільки трішки строковикам та курсантам.
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Знову всіх наїбали.. ну як завжди.
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28.06.2023 20:59 Відповісти
як казав шмигаль...
ми за місяць"зекономили" на виплатах 100 мільярдів чи мільйонів,
я вже не пам"ятаю...
а скільки місяців не платили???
от я вважаю що влада скиздила у військових ці гроші!!!
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28.06.2023 21:53 Відповісти
Дуже сильно вдячні, за те що ви нас цінуєте. Ніколи не думав, що воїн повинен отримувати зарплатню охоронця АТБ. Просто немає слів. Це при ціні одного магазина в 1000 грн., і однієї керамічної плити в 15000 грн. Ми всі вам дуже вдячні.
P.S. : ЗСУ
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29.06.2023 00:37 Відповісти
це добре.
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29.06.2023 02:19 Відповісти
Общество настолько больно что даже не заметили кидок😢😢😢а как же ограничения по выплатам госчиновникаи 🤔 и где в законе ВОЗВРАТ выплат 🤔автор заголовка ПОДСКАЖИТЕ 👁️
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29.06.2023 06:15 Відповісти
С початку, створюємо проблему, а потім, ціною "героїчних" зусиль, її вирішуємо. Це називається біг на місті. Любий прогрес - це не про нашу Верховну Раду. Це місце все більше нагадує клоаку.
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29.06.2023 10:10 Відповісти
Закон переробили. "Прийняли на відваліть". Типу кістку холопам кинули. Вони позмінювали багато чого там. Його ще не опрацювали, думаю, що ми очуєїмо, коли вчитаємось.
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29.06.2023 11:27 Відповісти
 
 