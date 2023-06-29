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Новини Повстання Пригожина в РФ
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На думку США, "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали, - Politico

путін

Повстання Пригожина в Росії змусило владу США засумніватися в непохитності "червоних ліній", які раніше окреслював російський президент Володимир Путін.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що повстання показало вразливості російської влади та військової ієрархії. Тепер США чекають, як на них відреагує Путін: чи то спробує позбутися, чи то, відчувши власну слабкість, стане ще більше відчайдушним.

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Американські офіційні особи схиляються до того, що Путін уклав угоду з Пригожиним, щоб не допустити насильства на території РФ. Це змушує їх задуматися про те, чи не можна посунути межі в постачанні Україні більш зброї великої дальності - зокрема, F-16.

"За словами двох людей, знайомих із обговоренням, "червона лінія" Путіна може виявитися гнучкішою, ніж очікували, і він може вирішити не загострювати ситуацію через страх перед розширенням конфлікту", - йдеться в публікації.

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При цьому Politico зауважує, що жодне рішення про постачання F-16 чи іншої зброї ще не прийнято.

Також, на думку видання, повстання Пригожина матиме вплив на обговорення відносин України і НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Імовірно, розрахунки Альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість Росії та дуже реальну перспективу громадянської війни в межах її кордонів", - пише Politico.

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Президент Eurasia Group Ян Бреммер вважає, що "це все ще висока планка (для потенційного членства України в НАТО), тому що 31 країна (НАТО) має сказати "так".

"Але це допоможе. У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в Росії", - додав він.

Автор: 

путін володимир (24077) росія (65883) США (23310)


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Топ коментарі
+5
В ту суботу жидкая линия аж до валдая тянулась с самолета)жидкии линии аля озабенность запада.на словах и все
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29.06.2023 14:37
+3
"путін спілкувався з народом" - то 146% ознака двійника, навіть якщо буде ну ду-у-уже схожий
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29.06.2023 14:37
+2
червоная линия это его прямая кишка, которая выпадает, когда он срет в чемодан
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29.06.2023 14:23
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червоная линия это его прямая кишка, которая выпадает, когда он срет в чемодан
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29.06.2023 14:23 Відповісти
Да, да.. жидкая линия КремаЛя...
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29.06.2023 14:27 Відповісти
В ту суботу жидкая линия аж до валдая тянулась с самолета)жидкии линии аля озабенность запада.на словах и все
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29.06.2023 14:37 Відповісти
Прям угадал мой посыл... "Жидкая линия - всеросийская"!
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29.06.2023 14:53 Відповісти
Шо за бридня...
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29.06.2023 14:23 Відповісти
Вчора. Путін у Дагестані, безпосередньо спілкується з народом.
Здається, один із найневдаліших його двійників
Загалом не схожий.
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29.06.2023 14:27 Відповісти
"путін спілкувався з народом" - то 146% ознака двійника, навіть якщо буде ну ду-у-уже схожий
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29.06.2023 14:37 Відповісти
думка США-сохраніть ліцо )(уйлу і рашці. думка Українищо до США--не сцать!
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29.06.2023 14:31 Відповісти
они хотят сохранить ему лицо, что бы потом было что ********* ногами, где нибуть в гуантанамо ))))
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29.06.2023 15:10 Відповісти
В США на *** мають червоні лінії президента *****😁
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29.06.2023 14:47 Відповісти
Щось цього не видно
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Просто не совсем линии это, да и не совсем красные 💩
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29.06.2023 15:03 Відповісти
Лучи поноса )))
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29.06.2023 15:15 Відповісти
тепер спільна американо-рашистська афери, по неприйняттю України в НАТО І НЕ НАДАННЮ їй більш ********* озброєння називається "більш тонкі червоні лінії куйла",а після тогобудуть ще тоньші,але результат для України залишається той самий-війна.смерть.розруха
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29.06.2023 15:58 Відповісти
спільна американо-рашистська афери
Сумно,що мало це хто розуміє-а кричать "Дякую США"!
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29.06.2023 17:30 Відповісти
Американцы - известные тормоза…
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29.06.2023 16:16 Відповісти
Красные линии Путина - шнурки красного цвета.
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29.06.2023 17:26 Відповісти
Розовые пони в своём репертуаре.
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30.06.2023 10:38 Відповісти
 
 