На думку США, "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали, - Politico

Повстання Пригожина в Росії змусило владу США засумніватися в непохитності "червоних ліній", які раніше окреслював російський президент Володимир Путін.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що повстання показало вразливості російської влади та військової ієрархії. Тепер США чекають, як на них відреагує Путін: чи то спробує позбутися, чи то, відчувши власну слабкість, стане ще більше відчайдушним.

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Американські офіційні особи схиляються до того, що Путін уклав угоду з Пригожиним, щоб не допустити насильства на території РФ. Це змушує їх задуматися про те, чи не можна посунути межі в постачанні Україні більш зброї великої дальності - зокрема, F-16.

"За словами двох людей, знайомих із обговоренням, "червона лінія" Путіна може виявитися гнучкішою, ніж очікували, і він може вирішити не загострювати ситуацію через страх перед розширенням конфлікту", - йдеться в публікації.

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При цьому Politico зауважує, що жодне рішення про постачання F-16 чи іншої зброї ще не прийнято.

Також, на думку видання, повстання Пригожина матиме вплив на обговорення відносин України і НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Імовірно, розрахунки Альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість Росії та дуже реальну перспективу громадянської війни в межах її кордонів", - пише Politico.

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Президент Eurasia Group Ян Бреммер вважає, що "це все ще висока планка (для потенційного членства України в НАТО), тому що 31 країна (НАТО) має сказати "так".

"Але це допоможе. У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в Росії", - додав він.