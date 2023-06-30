Можливо, Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну, - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, можливо, буде змушена віддати Росії частину своїх окупованих територій, щоб зупинити війну.
Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що, якби він був президентом, всі ці речі могли би "бути предметом переговорів". І при цьому визнав, що українці "багато заробили" боротьбою за захист своєї землі.
"Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони здобули, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться. Потрібен правильний медіатор чи переговорник, а зараз його нема", - сказав Трамп.
Роль США він бачить наступним чином: "Думаю, найбільше, що Штати могли б зробити для встановлення миру - звести Росію та Україну разом для переговорів. Це можна зробити. Для цього настав час, пора зібрати обидві сторони разом, щоб підштовхнути до миру".
Також Трамп зазначив, що позиції Путіна були ослаблені повстанням бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Пригожина.
"Можна сказати, що він (Путін. - Ред.) досі там, він досі сильний, але я можу однозначно сказати, що він дещо послаблений, принаймні, в уявленні багатьох людей", - сказав Трамп.
Про альтернативи Путіну на чолі РФ колишній президент США висловився так: "ми не знаємо, які є альтернативи. Може бути краще, але може бути і набагато гірше".
Він також висловився за те, щоб не намагатися до кінця війни притягнути Путіна до відповідальності за ордером Міжнародного кримінального суду. "Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб’єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання", - сказав Трамп.
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ТОБТО??? Воно вважає, що Україна має не отримати назад свою територію, а ще й віддати якусь частину змільненої від окупантів території назад окупантам??? Воно там зовсім *********?
политика умиротворення, мюнхенские соглашения, аншлюс
КрымаАвстрии.
Тому, кожен, хто пропонує віддати схід і південь, чи тупень неосвічений, чи ватна наволоч, яка намагається обікрасти українців.
Дводенне онлайн-опитування, проведення якого завершилося у вівторок, 27 червня, продемонструвало різке зростання у США підтримки надання зброї Україні: 65% респондентів схвалюють поставки озброєнь порівняно з 46% в травневому опитуванні.
Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних респондентів виступають за постачання американської зброї в Україну.
Згідно з опитуванням, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам Вашингтона, що Сполучені Штати мають "волю і здатність захищати свої інтереси, союзників і себе".
Також опитування показало, що більшість американців - 67% і 73% більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО.
У ослів, демократів, все простіше і банальніше.
При нормальному "розвалі", тебе гнилу прокацапленне треба обісцять. А потом забить в гівно...
Ти кого з себе ,чучело диряве возомнив .
Завали іпало,пока тобі не "відбили твою безтолковку"Ти ж сама,за лупа,пишеш з під дівана, чмо мамине. А пи не ди,ти рано чи пізно получиш такої,що "будеш Буквар по новому вчить"А тепер,пішла вон,падаль кацапська. Я тебе гнилу при зустрічі,розірвав би, мразь ти невиіпана
як його обрали у Штатах?.. невже 73% - то загальна тенденція?
Це точно те, про що постійно мріє і Байден. Тому для України важливо, щоб обидва два, і Байден, і Трамп, програли на виборах у 2024 р.
припускаю що може бути окупація і заморожений конфлікт але аж ніяк мир такою ціною
"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", - сказал он.
Президент США Джо Байден и союзники по НАТО хотят, чтобы Россия ушла с захваченных ею территорий на востоке Украины. Украина начала контрнаступление, в ходе которого удалось добиться небольших успехов в вытеснении российских войск.
- т.е. действующий президент США Бидон "ТАК ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЗЕМЛЮ" - что не дает самолетов, танков и НОЛЬ Ленд Лиза ? А "Ужасный Трамп предатель Украины" снял запрет Обамы - Байдена на вооружения Украины и впервые за историю поставил в Украину не только просто боевое американское оружие но и Джавелины - тем чем Украина смогла остановить врага - не взирая на бегство Байденовского посольства из Киева