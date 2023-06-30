Можливо, Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, можливо, буде змушена віддати Росії частину своїх окупованих територій, щоб зупинити війну.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що, якби він був президентом, всі ці речі могли би "бути предметом переговорів". І при цьому визнав, що українці "багато заробили" боротьбою за захист своєї землі.

"Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони здобули, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться. Потрібен правильний медіатор чи переговорник, а зараз його нема", - сказав Трамп.

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Роль США він бачить наступним чином: "Думаю, найбільше, що Штати могли б зробити для встановлення миру - звести Росію та Україну разом для переговорів. Це можна зробити. Для цього настав час, пора зібрати обидві сторони разом, щоб підштовхнути до миру".

Також Трамп зазначив, що позиції Путіна були ослаблені повстанням бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Пригожина.

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"Можна сказати, що він (Путін. - Ред.) досі там, він досі сильний, але я можу однозначно сказати, що він дещо послаблений, принаймні, в уявленні багатьох людей", - сказав Трамп.

Про альтернативи Путіну на чолі РФ колишній президент США висловився так: "ми не знаємо, які є альтернативи. Може бути краще, але може бути і набагато гірше".

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Він також висловився за те, щоб не намагатися до кінця війни притягнути Путіна до відповідальності за ордером Міжнародного кримінального суду. "Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб’єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання", - сказав Трамп.