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Новини Війна
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Можливо, Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну, - Трамп

трамп,путін

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, можливо, буде змушена віддати Росії частину своїх окупованих територій, щоб зупинити війну.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що, якби він був президентом, всі ці речі могли би "бути предметом переговорів". І при цьому визнав, що українці "багато заробили" боротьбою за захист своєї землі.

"Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони здобули, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться. Потрібен правильний медіатор чи переговорник, а зараз його нема", - сказав Трамп.

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Роль США він бачить наступним чином: "Думаю, найбільше, що Штати могли б зробити для встановлення миру - звести Росію та Україну разом для переговорів. Це можна зробити. Для цього настав час, пора зібрати обидві сторони разом, щоб підштовхнути до миру".

Також Трамп зазначив, що позиції Путіна були ослаблені повстанням бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Пригожина.

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"Можна сказати, що він (Путін. - Ред.) досі там, він досі сильний, але я можу однозначно сказати, що він дещо послаблений, принаймні, в уявленні багатьох людей", - сказав Трамп.

Про альтернативи Путіну на чолі РФ колишній президент США висловився так: "ми не знаємо, які є альтернативи. Може бути краще, але може бути і набагато гірше".

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Він також висловився за те, щоб не намагатися до кінця війни притягнути Путіна до відповідальності за ордером Міжнародного кримінального суду. "Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб’єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання", - сказав Трамп.

Автор: 

путін володимир (24077) росія (65883) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+73
Твой дом - тюрьма (с)
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30.06.2023 08:56
+66
ТРМП ПНХ!
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30.06.2023 08:56
+52
Пітор
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30.06.2023 08:56
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Трампа чекають тюремні нари ось і несе всяку маячню ,але є і провина України яка не створила іномовлення для зарубіжжя що б доносити правду що відбуваєтся в Україні і звірства рашистів, не залучена велика українська діаспора яка б мала проводити маніфестації блокування посольств інших організацій рф за кордоном ,а в нас чекають що хтось за нас має щось робити ,незадовільна робота нашого МЗС я вже не кажу міністерства культури і інформ. політики тут взагалі катастрофа.
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30.06.2023 09:29 Відповісти
""Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони здобули, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться"

ТОБТО??? Воно вважає, що Україна має не отримати назад свою територію, а ще й віддати якусь частину змільненої від окупантів території назад окупантам??? Воно там зовсім *********?
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30.06.2023 09:30 Відповісти
уже проходили.
политика умиротворення, мюнхенские соглашения, аншлюс Крыма Австрии.
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30.06.2023 09:30 Відповісти
На нари збоченця!
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30.06.2023 09:30 Відповісти
Да як би американці підігнали авіагрупу з морською піхотою до Камчатки, і сказали або зупиняй війну або ми заберемо Чукотку Камчатку Колиму, це із фантастики, війна б закінчилася
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30.06.2023 09:31 Відповісти
А що, в тих регіонах, такого цінного для пуйла, щоб заради них закінчувати знищення України?
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30.06.2023 09:42 Відповісти
По перше це прецендент, бо раша у багатьох країн загарбала землі, по перше це Китай, Японія з якими вони точно не справляться, а по друге той регіон по корисним копалинам такий же цінний як і Аляска і живе там дуже мало людей.
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30.06.2023 15:30 Відповісти
Хоче і рибку з'їсти і на х%й сісти.
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30.06.2023 09:32 Відповісти
віддай свою Мєланію гвалтівнику, щоб він тебе в дупу твою говорящу не віджарив, дурноголове лайно
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30.06.2023 09:35 Відповісти
Дональд, ты в хату учись входить " правильно" , а не украинскими территориями разбрасывайся . Скотыняка.
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30.06.2023 09:36 Відповісти
Єрмак ніколи на це не погодиться.)
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30.06.2023 09:36 Відповісти
Схід України, окрім того що це наша земля, ще й 8 з 14,. трильонів доларів корисними копалинами.
Тому, кожен, хто пропонує віддати схід і південь, чи тупень неосвічений, чи ватна наволоч, яка намагається обікрасти українців.
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30.06.2023 09:36 Відповісти
А тим часом - 👉 - переважна більшість американців підтримують надання зброї Україні для захисту від https://zn.ua/ukr/war/bilsh-nizh-cherez-rik-pislja-vtorhnennja-rosija-ne-zminila-svojikh-tsilej-shmihal-.html агресії Росії і вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захистити американські інтереси та союзників. Про це свідчать результати опитування https://www.reuters.com/world/most-americans-support-us-arming-ukraine-reutersipsos-2023-06-28/ Reuters/Ipsos .

Дводенне онлайн-опитування, проведення якого завершилося у вівторок, 27 червня, продемонструвало різке зростання у США підтримки надання зброї Україні: 65% респондентів схвалюють поставки озброєнь порівняно з 46% в травневому опитуванні.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних респондентів виступають за постачання американської зброї в Україну.

Згідно з опитуванням, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам Вашингтона, що Сполучені Штати мають "волю і здатність захищати свої інтереси, союзників і себе".

Також опитування показало, що більшість американців - 67% і 73% більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО.
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30.06.2023 09:36 Відповісти
тримп - вже такий самий обнулений, як і карлик, тому на його пердьож можна не звертати увагу.....
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30.06.2023 09:36 Відповісти
Может надо перестать верить путинским писакам - а смотреть что сказал Трамп ?
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30.06.2023 11:44 Відповісти
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30.06.2023 09:44 Відповісти
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30.06.2023 09:45 Відповісти
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30.06.2023 09:46 Відповісти
«Найдорожча річ у світі - це дурість: саме за неї доводиться найдорожче платити» © Брати Вайнери
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30.06.2023 09:52 Відповісти
пнх петушара ****...............................................
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30.06.2023 09:52 Відповісти
А ху..йов відро тобі у пику не напати ?!
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30.06.2023 09:54 Відповісти
Мабуть процес висування кандидата на посаду президента США в слонів, республіканській партії, буде дуже цікавим, позаяк в них поки нема жодної особи рівня покійного Джона Маккейна, яка б відзначалась особливим інтелектом. Ну ніяк не можна вважати таким, наприклад, Десантіса.
У ослів, демократів, все простіше і банальніше.
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30.06.2023 09:55 Відповісти
Трамп це маріонетка х.йла.
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30.06.2023 09:56 Відповісти
А цей яйцеголовий аферист ще не в тюрьмі?
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30.06.2023 09:57 Відповісти
Нехай свою Іванку Корпусу вартових ісламської революції віддасть.
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30.06.2023 09:57 Відповісти
Один преступник отмазывает другого преступника. В одной камере гниды вы должны седеть
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30.06.2023 09:59 Відповісти
Якщо Україна поступиться територіями, це означатиме перемогу росії. До того ж це тільки поставить велику війну на паузу, з вимогою свинособак зняти санкції. Ніяких репарацій не буде, і Україна буде розчавлена чи то наступною війною, чи то під вантажем політичниих соціальних, економічних проблем. Тобто це відкладене знищення України. Тому, будь хто який каже що треба, припинити війну за будь яку ціну за рахунок України та українців це ворог, такий самий як і свинособаки
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30.06.2023 10:02 Відповісти
А ти з окопу пишеш, ї це косоголовий.
При нормальному "розвалі", тебе гнилу прокацапленне треба обісцять. А потом забить в гівно...
Ти кого з себе ,чучело диряве возомнив .
Завали іпало,пока тобі не "відбили твою безтолковку"Ти ж сама,за лупа,пишеш з під дівана, чмо мамине. А пи не ди,ти рано чи пізно получиш такої,що "будеш Буквар по новому вчить"А тепер,пішла вон,падаль кацапська. Я тебе гнилу при зустрічі,розірвав би, мразь ти невиіпана
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30.06.2023 10:31 Відповісти
Тов. Трамп немного ошибся. Правильно говорить - "отдать часть территории в обмен на полноценное вступление в НАТО".
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30.06.2023 10:03 Відповісти
вы думаете, это так будет?
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30.06.2023 23:40 Відповісти
в обмен на вечную войну с Расией....
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01.07.2023 09:29 Відповісти
бункерному потрібні території ? - мета знищити Україну, а територію зробити на зразок полігону...
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30.06.2023 10:06 Відповісти
С этой рыжей какаду давно пора шашлык сварить....
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30.06.2023 10:11 Відповісти
Трамп довел себя до тюрьмы, так что сиди там, со своими дурноватыми советами!
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30.06.2023 10:22 Відповісти
Ми готові поступитися територією трампівського маєтку.
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30.06.2023 10:28 Відповісти
Такая же Падла, как и лубянская *****! Не иначе, как в его пустую голову всверлили пропаганду, с баблом конечно. Удивительно, неужели американцы это Говно до сих пор поддерживают.
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30.06.2023 10:30 Відповісти
Йди на ЙУХ, мерзота. Ти тварино згадай Будапешський Меморандум, що ви там підписали.
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30.06.2023 10:31 Відповісти
йди на юх, хвойда *****.. і віддай свою дружину і дочку дяді і сам іди до бл.ді.. чи до *****-обмилка..
як його обрали у Штатах?.. невже 73% - то загальна тенденція?
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Після Аляски)
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Аляску віддай
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30.06.2023 10:35 Відповісти
Що воно меле
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30.06.2023 10:37 Відповісти
"Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, можливо, буде змушена віддати Росії частину своїх окупованих територій, щоб зупинити війну. "

Це точно те, про що постійно мріє і Байден. Тому для України важливо, щоб обидва два, і Байден, і Трамп, програли на виборах у 2024 р.
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30.06.2023 10:44 Відповісти
От який герой розпоряжатися чужими територіями.. Віддай Техас Мексиці, свій бізнес кацапам і відчепись від нас.. Благодійник..
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30.06.2023 10:49 Відповісти
Віддай свою дочку кадирівцям, мудак патлатий!
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30.06.2023 10:55 Відповісти
Можливо Трамп мав на увазі ту територію що тимчасово зайняли кацапи: Белгородську обл., Краснодарський край, частину Ростовської обл. ви ж розумієте що в нього великі проблеми з історією і географією.
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30.06.2023 11:04 Відповісти
Go and f***** yourself, mister.......
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30.06.2023 11:09 Відповісти
ніякого законодавчого оформлення втрати землі не може бути. люди просто не допустять.
припускаю що може бути окупація і заморожений конфлікт але аж ніяк мир такою ціною
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30.06.2023 11:17 Відповісти
іноді краще помовчати. особливо на фоні ніяких досягнень під час свого президентства по темі війни у нас
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30.06.2023 11:23 Відповісти
ну що, трампісти, будете ще морозитись?
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30.06.2023 11:24 Відповісти
"свести Россию и Украину вместе для переговоров" . После Бучи и Мариуполиса ?!? Трамп - невероятный долбо..б
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30.06.2023 11:28 Відповісти
росія також хоче повернути Аляску, може їй і Аляску віддати, щоб вона заспокоїлася? що ти скажеш на це не друже?
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30.06.2023 11:34 Відповісти
Пішов на...й, свинота...
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30.06.2023 11:35 Відповісти
Тому Трамп і не президент, що ****** чує БОГА та тупий його ЗАКОНОМ в часі. АРХ М
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30.06.2023 11:37 Відповісти
Вырезано из контекста .... полностью - Говоря об Украине, Трамп не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад. Он сказал, что на его месте все было бы "предметом переговоров", но что украинцы, которые вели активную борьбу за защиту своей земли, "заслужили много похвал".

"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", - сказал он.

Президент США Джо Байден и союзники по НАТО хотят, чтобы Россия ушла с захваченных ею территорий на востоке Украины. Украина начала контрнаступление, в ходе которого удалось добиться небольших успехов в вытеснении российских войск.

- т.е. действующий президент США Бидон "ТАК ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЗЕМЛЮ" - что не дает самолетов, танков и НОЛЬ Ленд Лиза ? А "Ужасный Трамп предатель Украины" снял запрет Обамы - Байдена на вооружения Украины и впервые за историю поставил в Украину не только просто боевое американское оружие но и Джавелины - тем чем Украина смогла остановить врага - не взирая на бегство Байденовского посольства из Киева
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30.06.2023 11:40 Відповісти
Першу "пробну" невеличку партію Джавелінів випросив в Обами ще Порох з-за сприяння Байдена; просто поставка їх була запланована на 2020-тий рік. Трамп не міг зупинити цей процес; він лише висунув додаткову умову, щоб Джавеліни збарігались в тиловому сскладі і на тоді чинному фронті не застосовувались. Перше їх застосування було наприкінці лютого 22р. під Києвом.
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30.06.2023 14:32 Відповісти
США дійсно країна можливостей,де кожне тупе мурло може стати і мільярдером і президентом.
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30.06.2023 11:43 Відповісти
а можно віддати частину трампа щоб зупинити війну?
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30.06.2023 11:54 Відповісти
Дупу свою віддай. Кривавий луб'янський вибл*док це ********...
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30.06.2023 12:06 Відповісти
Хай спочатку поверне Каліфорнію і Техасі Мексиці,а далі побачимо,чи залишиться ця кгбешна консерва живим!
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30.06.2023 12:07 Відповісти
Мей бі йе о мей бі нот. Як варіант.
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30.06.2023 22:46 Відповісти
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