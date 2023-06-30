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Новини Війна
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США ніколи не надсилатимуть війська в Україну. Нема необхідності, - Пенс

майкл,пенс

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відповів, що Сполучені Штати ніколи не надсилатимуть в Україну війська, оскільки немає такої необхідності.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пенс розкритикував адміністрацію президента США Байдена за "повільність" у наданні Україні військової допомоги.

Також колишній віцепрезидент заявив, що не підтримує відправлення американських військ в Україну для допомоги у війні.

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"Нам ніколи не було варто надсилати американські війська в Україну, і в нас немає потреби цього робити", - сказав Пенс.

Телеканал зауважує, що тривала підтримка України Пенсом відрізняє його від деяких конкурентів з Республіканської партії, до якої він і сам входить.

Щодо своїх поглядів у зовнішній політиці він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана як свою дороговказну зірку.

"З часів Рональда Рейгана американський народ завжди підтримував тих, хто відбивався, захищаючи власну свободу", - зазначив Пенс.

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За його словами, доктрина Рейгана полягає у тому, що США надавали засоби боротьби тим, хто готовий битися з комуністами у своїй країні: "Щоб нам [американцям] ніколи не довелося з ними [комуністами] боротися на нашій землі".

"Це невіддільна (частина того, що розвалило Радянський Союз і дало можливість Україні жити у свободі з самого початку", - зауважив колишній віцепрезидент США.

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За його переконанням, більшість республіканців та більшість американців досі дотримуються цієї "справи свободи".

Автор: 

США (23310) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+14
А от в якийсь черговий Афганістан скільки завгодно.
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30.06.2023 09:59
+9
Начни сначала изучать политическую обстановку в самой Украине в начале 90-х. Если бы тогда весь украинский народ решил жить в ЕС и быть с НАТО, как поляки, румыны, чехи, прибалты, то не было бы сегодняшних проблем и войн. Но 80% украинцев хотели целоваться с рашистами и белорашистами. А теперь, оказывается, Америка виновата, что не защищает Украину. Сами довели свою страну до такого, потому что даже с 2014, после оккупации Крыма и Донбасса, украинцы продолжали торговать с русскими ублюдками и ездить туда на заработки. А Америка виновата. У кацапов США виновато что помогает, у украинцев США виновато что не помогает. Так может сначала на себя посмотрите и проанализируйте что вы творили.
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30.06.2023 10:19
+5
Тут важно понимать, что Пенс идет на выборы и ничего другого он сказать попросту не мог, чтобы не отпугнуть потенциального избирателя, возможностью отправки американских солдат на войну в другую часть света.
В любом случае, для Украины он неплохой кандидат.
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30.06.2023 10:01
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А от в якийсь черговий Афганістан скільки завгодно.
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30.06.2023 09:59 Відповісти
Ну і русня країнам НАТО тільки ялдою із-за лєса погрожує, війська вводить лише в Україну, Грузію, Сирію, Ічкерію.
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30.06.2023 10:31 Відповісти
Ну ти порівняв якихось ішаків та ядерну державу
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30.06.2023 10:32 Відповісти
Що це за союзники ??? Афганістан рідніший ? Чи рашку сцикотно?!!!
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30.06.2023 22:00 Відповісти
Нема необхідності, - Пенс....a ZAES kto shturmovati bude ? Ukraina koneshno mozhe vse - ale ce ne tilki ee vidpovidaljnostj 🤬 Amerika toz e garantom jadernoi bezpeki
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30.06.2023 10:01 Відповісти
Тут важно понимать, что Пенс идет на выборы и ничего другого он сказать попросту не мог, чтобы не отпугнуть потенциального избирателя, возможностью отправки американских солдат на войну в другую часть света.
В любом случае, для Украины он неплохой кандидат.
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30.06.2023 10:01 Відповісти
Старая,заезженная пластинка,которая вызывает только отвращение (по крайней мере у меня)...Крутые парни,а ****..
P.S.Никогда не забуду слова одного нашего воина,который ещё год назад,на вопрос репортёра что бы он хотел сказать нашим союзникам ответил:"Хватит ссатся!"...как то так...
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30.06.2023 10:08 Відповісти
Начни сначала изучать политическую обстановку в самой Украине в начале 90-х. Если бы тогда весь украинский народ решил жить в ЕС и быть с НАТО, как поляки, румыны, чехи, прибалты, то не было бы сегодняшних проблем и войн. Но 80% украинцев хотели целоваться с рашистами и белорашистами. А теперь, оказывается, Америка виновата, что не защищает Украину. Сами довели свою страну до такого, потому что даже с 2014, после оккупации Крыма и Донбасса, украинцы продолжали торговать с русскими ублюдками и ездить туда на заработки. А Америка виновата. У кацапов США виновато что помогает, у украинцев США виновато что не помогает. Так может сначала на себя посмотрите и проанализируйте что вы творили.
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30.06.2023 10:19 Відповісти
Лише одне каверзне питання. А хто ж вимагав у України віддати ядерну зброю і засоби її доставки РоZZії?! Клятвено обіцяючи за це захищати Україну. Україна на це повелась і віддала. А що тепер з обіцянками?
А так це було несерйозно, це був всього лише меморандум? Ну, звісно, в меморандумі брехати не заборонено...
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30.06.2023 10:29 Відповісти
Ты мне не "тыкай",шлимазл...Мне 65 лет...И то что было в 90-х я знаю лучше тебя..Плюс ко всему 30 лет отдал морю и как живут люди на Западе,в частности,знал задолго до того как ты впервые увидел глобус...И по существу...Лично я накогда не питал иллюзий что США введут свои войска в Украину....Просто меня достали эти причитания:"Не введём...не введём"...Об этом их никто не просит...Не хотите сами воевать-дайте оружие!И я имею право так говорить,потому что мои сын и зять сейчас на фронте а внук,которому 9 лет,живёт под звуки воздушной тревоги в ожидании ударов рашистской нечисти...А ты,мля,сидишь за бугром и занимаешься клавиатурным онанизмом..И последнее...Воспользуюсь советом старины Марка Твена:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." Картина маслом...
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30.06.2023 10:55 Відповісти
Ніхто не кластиме свої життя за Україну, окрім українців... Тому і в НАТО не збираються нас брати.
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30.06.2023 10:15 Відповісти
"Нема необхідності, - Пенс"

Необхідність була у 2014 році. Якби США висадили в березні 2014 р. у Криму десант і оголосили про захист суверенної території України, то згодом і зараз ніякої війни б не було. І всі були б живі. Але Обама/Байден продали тоді Україну хуьлу.
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30.06.2023 10:30 Відповісти
а хто продав Грузію кацапам? у 2008-му не було ще Обами і Байдена при владі.
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Під час переговорів у Женеві навесні 2009 року Хілларі Клінтон, яка обіймала за часів Обами пост держсекретаря США, вручила Лаврову кнопку перезавантаження в нагороду за окупацію Грузії в 2008 р.

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30.06.2023 12:26 Відповісти
та це вже було потім... а в 2008-му при владі був Буш, який теж не завадив кацапам зробити з Грузією те, що вони з нею зробили. Тобто західний світ по інерції продовжував ще сприймати, що колишні совкові країни відносяться до сфери впливу мацкви. Країни Балтії - це виняток, оскільки вони не входили у совок до початку 2 Світової і колективний Захід їх сприймав на одному рівні з поляками, чехами, словаками.
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30.06.2023 13:04 Відповісти
Так, Буш як і Зеля дивився в очі хуьла
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30.06.2023 13:07 Відповісти
тільки тоді дімон-утка був на троні. хоча суті це не міняє, оскільки там тим лепрозорієм керує не путєн, а гебня, тобто колективний путєн.
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30.06.2023 13:13 Відповісти
Ніколи не говори "ніколи". США і на початку 1ї і на початку 2 ї світових війн теж "взагалі" не збиралися надсилати свої війська в Європу. А воно он як вийшло
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30.06.2023 10:33 Відповісти
Когда Україна будет в НАТО, хочешь не хочешь, а американський контингент будет у нас)) самый шик будет отдать им кусочек Крыма под военную морскую базу. Вот это был бы подгон. Отсюда они бы половину рашки бы контролировали.
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30.06.2023 10:45 Відповісти
..головне - не заважайте, а краще - допомагайте Захисникам України та Цивілізованого Заходу
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30.06.2023 10:48 Відповісти
Пам'ятаю, в січні-лютому 2022 були подібні заяви - США та НАТО в разі вторгнення путіна в Україну не будуть те не будуть се... Наче провокували та заохочували
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30.06.2023 10:49 Відповісти
Контролировать небо хотя бы на 100 км, от границ Нато могли бы запросто. И не прилетали тогда бы ракеты в Польшу. Эксперты Технологического института ВВС Польши пришли к выводу, что это крылатая ракета Х-55 и она, скорее всего, прилетела из-за западной границы страны, пролетев над Польшей 300-500 км. Такие ракеты есть только у эрэфии
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30.06.2023 10:49 Відповісти
Сказал-бы проЩе:США сцит вступать в боевое столкновение с армией РФ. Так если сците-дайте Украине НОРМАЛЬНОГО оружия которого у вас завались и некоторое устарело и не нужно:дайте ударные тяжелые беспилотники Риппер,Дайте ф16,дайте крылатые ракеты земля-земля и ракеты Атакмс,дайте нескоолько десятков ПВО Хоук-которых у вас сотни на складах пылятся-поскольку устарели. Дайте соьню САУ-у вас их 2 тыс есть. И танков не 30 штук а больше 30 танков-это ниачем.
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30.06.2023 11:08 Відповісти
Вообще-то, это был комплимент. Украина не нуждается в чужих солдатах на войне против московии, которую ещё год назад считали практически непобедимой.
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30.06.2023 11:13 Відповісти
Ооооо..... вот те на..... А Пенс то оказался очередным ГАВНОМ, которое приехало НЕ поддержать Украину, а ТУПО проПИАРится для хайпа в президентской гонке.
Есть же такая поговорка : никогда не говори никогда. Вот например, даже если после войны, чтобы не допустить нового вторжения паРаши можно содать 2-3 американские военные базы. И вопрос о безопасности будет решён.
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30.06.2023 11:35 Відповісти
Чтож американцы так х..йло боятся ? Это невероятно. Как обычный обосцаный гопник запугал серьёзных джентльменов )))
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30.06.2023 11:38 Відповісти
Ніколи чогось не зробить, бо зараз немає потреби.
Нова інтерпретація логікичи результат довгого спілкування з Трампом?
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30.06.2023 12:31 Відповісти
 
 