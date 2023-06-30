США ніколи не надсилатимуть війська в Україну. Нема необхідності, - Пенс
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відповів, що Сполучені Штати ніколи не надсилатимуть в Україну війська, оскільки немає такої необхідності.
Про це він сказав в інтерв'ю NBC NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Пенс розкритикував адміністрацію президента США Байдена за "повільність" у наданні Україні військової допомоги.
Також колишній віцепрезидент заявив, що не підтримує відправлення американських військ в Україну для допомоги у війні.
"Нам ніколи не було варто надсилати американські війська в Україну, і в нас немає потреби цього робити", - сказав Пенс.
Телеканал зауважує, що тривала підтримка України Пенсом відрізняє його від деяких конкурентів з Республіканської партії, до якої він і сам входить.
Щодо своїх поглядів у зовнішній політиці він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана як свою дороговказну зірку.
"З часів Рональда Рейгана американський народ завжди підтримував тих, хто відбивався, захищаючи власну свободу", - зазначив Пенс.
За його словами, доктрина Рейгана полягає у тому, що США надавали засоби боротьби тим, хто готовий битися з комуністами у своїй країні: "Щоб нам [американцям] ніколи не довелося з ними [комуністами] боротися на нашій землі".
"Це невіддільна (частина того, що розвалило Радянський Союз і дало можливість Україні жити у свободі з самого початку", - зауважив колишній віцепрезидент США.
За його переконанням, більшість республіканців та більшість американців досі дотримуються цієї "справи свободи".
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В любом случае, для Украины он неплохой кандидат.
P.S.Никогда не забуду слова одного нашего воина,который ещё год назад,на вопрос репортёра что бы он хотел сказать нашим союзникам ответил:"Хватит ссатся!"...как то так...
А так це було несерйозно, це був всього лише меморандум? Ну, звісно, в меморандумі брехати не заборонено...
Необхідність була у 2014 році. Якби США висадили в березні 2014 р. у Криму десант і оголосили про захист суверенної території України, то згодом і зараз ніякої війни б не було. І всі були б живі. Але Обама/Байден продали тоді Україну хуьлу.
Есть же такая поговорка : никогда не говори никогда. Вот например, даже если после войны, чтобы не допустить нового вторжения паРаши можно содать 2-3 американские военные базы. И вопрос о безопасности будет решён.
Нова інтерпретація логікичи результат довгого спілкування з Трампом?