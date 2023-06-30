США ніколи не надсилатимуть війська в Україну. Нема необхідності, - Пенс

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відповів, що Сполучені Штати ніколи не надсилатимуть в Україну війська, оскільки немає такої необхідності.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пенс розкритикував адміністрацію президента США Байдена за "повільність" у наданні Україні військової допомоги.

Також колишній віцепрезидент заявив, що не підтримує відправлення американських військ в Україну для допомоги у війні.

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"Нам ніколи не було варто надсилати американські війська в Україну, і в нас немає потреби цього робити", - сказав Пенс.

Телеканал зауважує, що тривала підтримка України Пенсом відрізняє його від деяких конкурентів з Республіканської партії, до якої він і сам входить.

Щодо своїх поглядів у зовнішній політиці він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана як свою дороговказну зірку.

"З часів Рональда Рейгана американський народ завжди підтримував тих, хто відбивався, захищаючи власну свободу", - зазначив Пенс.

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За його словами, доктрина Рейгана полягає у тому, що США надавали засоби боротьби тим, хто готовий битися з комуністами у своїй країні: "Щоб нам [американцям] ніколи не довелося з ними [комуністами] боротися на нашій землі".

"Це невіддільна (частина того, що розвалило Радянський Союз і дало можливість Україні жити у свободі з самого початку", - зауважив колишній віцепрезидент США.

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За його переконанням, більшість республіканців та більшість американців досі дотримуються цієї "справи свободи".