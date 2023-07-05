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Новини
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Корнієнко співпрацював з Інститутом, пов’язаним із представниками ОПЗЖ, - ЧЕСНО

корниенко

Рух "ЧЕСНО", який веде Реєстр Zрадників, знайшов факти співпраці між першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком та Інститутом когнітивного моделювання (ІКМ), пов’язаним зі скандальним Спартаком Субботою та народними депутатами забороненої партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно".

"Деталі цієї співпраці невідомі. Проте схоже, що цей інститут тісно пов'язаний із забороненою ОПЗЖ та колишніми "регіоналами", зокрема з депутатом-забудовником Вадимом Столаром, а також фейковою соціологією. Окрім того, партія "Слуга народу" перерахувала мільйони на рахунки ІКМ, після чого на роботу в інститут взяли дочку нинішньої голови політсили Олени Шуляк", - йдеться у розслідуванні.

У 2019-му, в рік президентських і парламентських виборів, блогер та нібито психолог Спартак Суббота створив Інститут когнітивного моделювання. Зробив він це не один, мав іще кількох партнерів - Дмитра Царенка, Віктора Березенка та Олексія Іванова, про яких більш детально йдеться наприкінці цього розслідування.

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Важливо зауважити, що нині ця компанія називається "Преміумголд".

Корнієнко співпрацював з Інститутом, пов’язаним із представниками ОПЗЖ, - ЧЕСНО 01

Спершу цей інститут працював виключно в освітньому напрямі, судячи із заявлених КВЕДів, але все дуже швидко змінилося. Сталося це тоді, коли партія "Слуга народу" перерахувала йому 5 мільйонів гривень - на початку 2020 року, за даними звіт партії.

Саме перед тим, як укласти договір на таку значну суму, новостворений інститут за кілька тижнів перепрофілювався і почав займатися соціологічними дослідженнями. На той час інститут працював лише пів року. Це спонукає до висновку, що вибір компанії, яка б надавала послуги "Слузі народу", базувався не на досвіді або досягненнях організації.

На запит Руху ЧЕСНО про деталі цієї співпраці чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не відповіла. Попри відсутність відповіді голови партії, Руху ЧЕСНО вдалося з'ясувати, що Спартак Суббота у квітні 2020 року проводив онлайн-курс для народних депутатів партії. Тоді головою СН був Олександр Корнієнко. Зазначається, що піднімалися теми агресивного середовища, вигорання та "ігор, в які грають люди".

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Проте у призначенні платежів партії, вказаних у звіті, зазначено: "Сплата за соціологічні дослідження та проведення лекцій". Тоді "Слуга народу" була для інституту Спартака ключовим клієнтом, який давав 80% річного доходу. За рік компанія отримала 6 мільйонів гривень, з них майже 5 мільйонів - від "слуг".

За даними ЧЕСНО, Інститут когнітивного моделювання співпрацював з представниками ОПЗЖ, колишніми "регіоналами" та забудовниками. У тому ж 2020 році він обслуговував медіахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, який фігурує в Реєстрі Zрадників.

Серед співзасновників Інституту когнітивного моделювання, крім Субботи, значаться Віктор Березенко та Дмитро Царенко. Обидва тісно пов'язані з колишніми "регіоналами" та забудовниками.

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Дмитро Царенко та Віктор Березенко були тісно пов'язані з такими одіозними діячами, як нардеп 6-го скликання від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв та один з лідерів ОПЗЖ і колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Крім того, родина Царенка володіє кількома будівельними компаніями, а його брат Михайло Царенко нині є депутатом від колишньої ОПЗЖ в Київраді, де активно лобіює інтереси тих самих забудовників.

Автор: 

Столар Вадим (65) ЧЕСНО (111) Корнієнко Олександр (666) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+19
нічого дивного..Лайно лине до лайна...
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05.07.2023 12:08 Відповісти
+19
так звана партія "слуга народу" це реінкарнація пр, комуняк, антимайдану та іншого прокацапського лайна періоду 2000-14 року !!!



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05.07.2023 12:14 Відповісти
+16
Там з усієї фракції мабуть єдиний порядний - Гео Лерос)
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05.07.2023 12:09 Відповісти
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нічого дивного..Лайно лине до лайна...
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05.07.2023 12:08 Відповісти
-----
злодій злодія везе і злодієм поганяє
..
........
У Верх.Раді зібралися злодюги, коррупціонери та колаборанти..
..
То всім відомо..

Велика подяка та шана тим людям що то викривають та оприлюднюють..
..
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05.07.2023 12:18 Відповісти
так, тільки корисні ідіоти іноді виріщать про "грантоєдов", бо для викривачів не важливий колір провладної корупції, а ідіотів бісить що крадії були і до 2019 року
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05.07.2023 12:34 Відповісти
то Найомний Мустафа і Сірожа Лященко то по вашому "грантоєди" чи корисні ідіоти?
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05.07.2023 12:47 Відповісти
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05.07.2023 12:48 Відповісти
взагалі то не "нуль"... але суть не в тому ,тим більше я вважаю що 120 "слуг", то сміховинно мала цифра, насправді їх набагато більше...суть в тому що коррупція в Україні 30 років...
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05.07.2023 12:56 Відповісти
А спільні узгодженні голосування у ВР хіба просто так відбуваються?
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05.07.2023 12:08 Відповісти
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05.07.2023 12:49 Відповісти
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05.07.2023 12:53 Відповісти
Там з усієї фракції мабуть єдиний порядний - Гео Лерос)
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05.07.2023 12:09 Відповісти
"Деталі цієї співпраці невідомі"
Може, відвідували ту саму кав'ярню і притримували один одному двері?
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05.07.2023 12:09 Відповісти
Чому я не здивований?
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05.07.2023 12:11 Відповісти
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05.07.2023 12:50 Відповісти
Усі соціологічні дослідження і рейтинги продаються і купляються. Я не думаю,що зе виграло вибори в 2019 так є було подано. Перед початком війни сумніви прозвучали в Європі
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05.07.2023 12:11 Відповісти
так звана партія "слуга народу" це реінкарнація пр, комуняк, антимайдану та іншого прокацапського лайна періоду 2000-14 року !!!



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05.07.2023 12:14 Відповісти
зелені та риги - лайно з одного, кцпського, нужника
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05.07.2023 12:15 Відповісти
для когось це несподівана новина? ці виродки всі прокремлівські холуї!
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05.07.2023 12:16 Відповісти
У ВРУ був агентом ФСБ не тільки Деркач та мертвечук Лавринович сівкович….
Там ФСБшники насадили і серед обслуги та адміністрації ВРУ і серед нардепів, свого лайна вдосталь!!!
Тільки ледачий цього не бажає бачити!!
Поки, що ліхтарні стовпи, стоять НЕЗАДІЯНІ….
А свято наближається!!
Слава Україні!!
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05.07.2023 12:17 Відповісти
Та чи й не сенсація... Клован співпрацював з Януковичем просто особисто. Ну тобто як шльондра. А хіба це можливо було довести цим упоротим підарасам,які за нього голосували в 2019му🤦‍♂️?
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05.07.2023 12:18 Відповісти
Це він відповідальний за сосни?Тобто за озеленення?🙄
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05.07.2023 12:22 Відповісти
А чим ці партії відрізняються?...
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05.07.2023 12:25 Відповісти
Трохи не в тему... То Зе ПОВИНЕН прибути до Вільнюса, чи все ж далі корчить "абідчіву цьолку" і саботує, бо ж треба відробляти оман і гарантії безпеки від ***** (статус боневтіка)?
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05.07.2023 12:42 Відповісти
Що казати, коли в ОП Боневтік і його шапіто досі спілкуються між собою російською. Уявляєте, як в 1942 в маасквє в кремлі спілкувалися б німецькою, а для охлосу по радіо - па-рускі. Неукраїнська у нас влада апріорі.
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05.07.2023 12:43 Відповісти
Повідомте, будь ласка, коли знайдете порядну зе-людину.
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05.07.2023 12:43 Відповісти
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05.07.2023 12:52 Відповісти
А хтось сумнівався що відбувався реванш антиукраїнських сил ? ,до влади дорвались молоді регіонали і різного роду шахраї і все це задум одного з найбільших шахраїв світу Бені ,хто знає чи була б війна як би Україна готувалась до неї ?
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05.07.2023 13:13 Відповісти
Коли Ірина Фаріон говорить, що владу не вирощують з пробірки - ми її обираємо... тут вона помиляється, нажаль. Цих псиіхо-маніпуляторів НЛПІздов требо заборонити як секту. Вот цікаво, Арестович із Гордоном тієї ж когорти? Напевно, що так.
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05.07.2023 14:35 Відповісти
там в сн абсолютна більшість карніенкі
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05.07.2023 15:15 Відповісти
А ота дар'я шуляк часом не родичка альони шуляк? Взагалі то, уся ця зелена шобла, то команда реваншу за революцію Гідності, і про це треба добре пам'ятати. Якщо, звісно, доживемо до якихось наших виборів...
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05.07.2023 17:06 Відповісти
 
 