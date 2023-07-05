Корнієнко співпрацював з Інститутом, пов’язаним із представниками ОПЗЖ, - ЧЕСНО

Рух "ЧЕСНО", який веде Реєстр Zрадників, знайшов факти співпраці між першим віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком та Інститутом когнітивного моделювання (ІКМ), пов’язаним зі скандальним Спартаком Субботою та народними депутатами забороненої партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно".

"Деталі цієї співпраці невідомі. Проте схоже, що цей інститут тісно пов'язаний із забороненою ОПЗЖ та колишніми "регіоналами", зокрема з депутатом-забудовником Вадимом Столаром, а також фейковою соціологією. Окрім того, партія "Слуга народу" перерахувала мільйони на рахунки ІКМ, після чого на роботу в інститут взяли дочку нинішньої голови політсили Олени Шуляк", - йдеться у розслідуванні.

У 2019-му, в рік президентських і парламентських виборів, блогер та нібито психолог Спартак Суббота створив Інститут когнітивного моделювання. Зробив він це не один, мав іще кількох партнерів - Дмитра Царенка, Віктора Березенка та Олексія Іванова, про яких більш детально йдеться наприкінці цього розслідування.

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Важливо зауважити, що нині ця компанія називається "Преміумголд".

Спершу цей інститут працював виключно в освітньому напрямі, судячи із заявлених КВЕДів, але все дуже швидко змінилося. Сталося це тоді, коли партія "Слуга народу" перерахувала йому 5 мільйонів гривень - на початку 2020 року, за даними звіт партії.

Саме перед тим, як укласти договір на таку значну суму, новостворений інститут за кілька тижнів перепрофілювався і почав займатися соціологічними дослідженнями. На той час інститут працював лише пів року. Це спонукає до висновку, що вибір компанії, яка б надавала послуги "Слузі народу", базувався не на досвіді або досягненнях організації.

На запит Руху ЧЕСНО про деталі цієї співпраці чинна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не відповіла. Попри відсутність відповіді голови партії, Руху ЧЕСНО вдалося з'ясувати, що Спартак Суббота у квітні 2020 року проводив онлайн-курс для народних депутатів партії. Тоді головою СН був Олександр Корнієнко. Зазначається, що піднімалися теми агресивного середовища, вигорання та "ігор, в які грають люди".

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Проте у призначенні платежів партії, вказаних у звіті, зазначено: "Сплата за соціологічні дослідження та проведення лекцій". Тоді "Слуга народу" була для інституту Спартака ключовим клієнтом, який давав 80% річного доходу. За рік компанія отримала 6 мільйонів гривень, з них майже 5 мільйонів - від "слуг".

За даними ЧЕСНО, Інститут когнітивного моделювання співпрацював з представниками ОПЗЖ, колишніми "регіоналами" та забудовниками. У тому ж 2020 році він обслуговував медіахолдинг Live Network нардепа Вадима Столара, який фігурує в Реєстрі Zрадників.

Серед співзасновників Інституту когнітивного моделювання, крім Субботи, значаться Віктор Березенко та Дмитро Царенко. Обидва тісно пов'язані з колишніми "регіоналами" та забудовниками.

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Дмитро Царенко та Віктор Березенко були тісно пов'язані з такими одіозними діячами, як нардеп 6-го скликання від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв та один з лідерів ОПЗЖ і колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін.

Крім того, родина Царенка володіє кількома будівельними компаніями, а його брат Михайло Царенко нині є депутатом від колишньої ОПЗЖ в Київраді, де активно лобіює інтереси тих самих забудовників.