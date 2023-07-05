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Фірташ не має акредитації при UNIDO в ООН, - речник

фірташ

Український олігарх Дмитро Фірташ не має акредитації при Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник UNIDO Кай Бетке.

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", - сказав Бетке.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – одній з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Також читайте: СБУ та БЕБ повідомили про підозру Фірташу, - джерела

Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ – тобто не вважається особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з імунітетом.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суд самостійно визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Читайте: "Бєню і мене хочуть чікнуть", - розмова Фірташа та його топменеджера Тютюнника. АУДIО

Автор: 

ООН (3378) Фірташ Дмитро (895)


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Топ коментарі
+5
Фірташ уже сприяв індустріалізації Індії. Нехай їде по нагороду до США.
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05.07.2023 17:10 Відповісти
+3
У США дуже за ним скучають -- злітав би .
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05.07.2023 17:12 Відповісти
+2
Може там якимось помічником був. В нас у депутатів є помічники. А там чим гірші?
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05.07.2023 17:10 Відповісти
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Може там якимось помічником був. В нас у депутатів є помічники. А там чим гірші?
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05.07.2023 17:10 Відповісти
це мутка за допомогаю Лукашенко щоб закосити під дипломата і уникнути екстрадиції в США...те за що США бореться з австрійською судовою системою з 2014(!) року
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Фірташ уже сприяв індустріалізації Індії. Нехай їде по нагороду до США.
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05.07.2023 17:10 Відповісти
судова система австріяків не погоджується))
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05.07.2023 17:28 Відповісти
У США дуже за ним скучають -- злітав би .
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05.07.2023 17:12 Відповісти
Кожна притомна людина в Україні, про це навіть і читати не хотіла, бо знає більше про того фірташа, ніж його шпана нафейкає!!
Українці, дотримуймося інформГігієни, не тільки під час Воєнного Стану!
Ложку ж, усі адекватні Українці, несуть до свого рота, а не до вуха!!
Слава Україні!!
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05.07.2023 17:15 Відповісти
..наочний приклад корупції австрійського печерного кривосуддя.. але по паперах - усьо чотко, бо там і бабки - чоткіє
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05.07.2023 17:29 Відповісти
Як побачу оцю пику, рука так і тягнеться до пістолета
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05.07.2023 17:32 Відповісти
От ''гідра'' , крутиться як вуж, аби відмазатися. Але США не Україна ''парєшать'' не вдасться.
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05.07.2023 17:45 Відповісти
Уся проблема тут не стільки у відсутності демократії в Білорусі . ЇЇ не було й до серпня 2020 року .

Але була хоч юридично формалізованна законна влада цій країні .
Після 2020 року такої влади навіть в формальному ракурсі немає .
Тому усі призначення , які здійснював картопляний
фюрер після путча не можуть отримувати дипломатичний імунітет .
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05.07.2023 17:45 Відповісти
Та це пофігу. Йому головне, що справа на першу інстанцію пішла. А це знов років на десять.
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Фірташ.
Німецькою - чотирисумка.
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05.07.2023 18:44 Відповісти
Фірташ давно має акредитацію в американський суд, квиток безкоштовний, пустять без візи, та ще й охорону дадуть, а то росіяни можуть замочити, щоб не розповів як з путіним та могілевичем газом торгував.
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05.07.2023 18:47 Відповісти
Абздрахамія, вчися у картопляного дучє!
Абосрамовіч так просив у одноплеменних зє*швондерів індульгенцію що забув про дешевший варіант з бульбашем.
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05.07.2023 21:42 Відповісти
 
 