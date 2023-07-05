Фірташ не має акредитації при UNIDO в ООН, - речник

Український олігарх Дмитро Фірташ не має акредитації при Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник UNIDO Кай Бетке.

"Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO", - сказав Бетке.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – одній з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

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Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Міністерства закордонних справ – тобто не вважається особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з імунітетом.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, однак Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суд самостійно визначити, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

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