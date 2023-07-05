УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12760 відвідувачів онлайн
Новини
3 901 20

Вибух у Шевченківському райсуді: Відомо про двох постраждалих правоохоронців

київ

Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді Києва постраждали, попередньо, двоє проавоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"5 липня 2023 року біля 17.20 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.

Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання. Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються. На даний час на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

Також дивіться: З будівлі Шевченківського райсуду винесли кількох людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4525) Київ (19665) суд (11740) Офіс Генпрокурора (3280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Цирк і Шапіто.................
показати весь коментар
05.07.2023 19:46 Відповісти
+5
якийсь театр одного актора
показати весь коментар
05.07.2023 19:43 Відповісти
+4
Все в кращих традиціях. Цирк вернувся.
показати весь коментар
05.07.2023 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що і очікував. Судді не постраждали.🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.07.2023 19:40 Відповісти
Дружина підказує що в *тубріку* його вже чекала вибухівка.
показати весь коментар
05.07.2023 19:40 Відповісти
Як жаба. Язиком комара?
показати весь коментар
05.07.2023 19:41 Відповісти
якийсь театр одного актора
показати весь коментар
05.07.2023 19:43 Відповісти
Все в кращих традиціях. Цирк вернувся.
показати весь коментар
05.07.2023 19:43 Відповісти
Не має фантазії.
показати весь коментар
05.07.2023 19:44 Відповісти
Цирк і Шапіто.................
показати весь коментар
05.07.2023 19:46 Відповісти
Позор поліції.Вони привикли нічого не робить,стоять осторонь...за що зп отримують - питання.Як таке може статися взагалі?
показати весь коментар
05.07.2023 19:53 Відповісти
Прямо серійний вбивця українських військових...
показати весь коментар
05.07.2023 19:53 Відповісти
Щось мало потерпілих. Тоді аж 140 було
показати весь коментар
05.07.2023 19:53 Відповісти
*** , позорище на весь світ. Як ???
показати весь коментар
05.07.2023 19:54 Відповісти
Все, Гуменюк загинув, четверо поранених.

Закінчуйте свій срач, чорти балакучі.
показати весь коментар
05.07.2023 19:54 Відповісти
Як це закінчувати срач? Він тільки починається. Ще не зʼясовано хто винен і шо робити.
показати весь коментар
05.07.2023 21:32 Відповісти
Ліквідували Гуменюка
показати весь коментар
05.07.2023 19:55 Відповісти
8 років громадянин Украіни чекав справедливого суду і...не дочекався,зато його куратори десь здорові і не ушкоджені
показати весь коментар
05.07.2023 20:04 Відповісти
та навіть, наприклад, Сиротюк воює. І Крайняк (подільник) кажуть, також на війні.
Життя таке складне... Воно не чорно-біле; і, тим більше, не в веселкових кольорах.
Злочинці можуть бути і національними героями; все залежить від обставин.
показати весь коментар
05.07.2023 20:17 Відповісти
Ви праві: міняються не люди,міняються обставини.
показати весь коментар
05.07.2023 20:28 Відповісти
тут я згодна,цей клятий героізм розкриває різні таланти,як добрі так і сатанинські,на жаль.Але зараз так,бо Війна(((
показати весь коментар
05.07.2023 20:21 Відповісти
Ніколи не думав, що в Україні на Дамбасє стільки зрадників було! Ось вони коли зібрались разом! Їх треба після звільнення розшукувати і на рудники уран довбати для нашої ядерної програми.
показати весь коментар
05.07.2023 21:31 Відповісти
Як стосовно версії що це справа рук мусорів?Як би не саміт НАТО вона б виглядала дурнуватою,а так...повернулись до методів Авакова.
Резонансна подія, вона б мала бути більш обговорюваною за саботаж вступу України до НАТО та ЄС.Правильніше сказати одна з обговорюваних.
показати весь коментар
06.07.2023 00:29 Відповісти
 
 