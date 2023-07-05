Вибух у Шевченківському райсуді: Відомо про двох постраждалих правоохоронців

Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді Києва постраждали, попередньо, двоє проавоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"5 липня 2023 року біля 17.20 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.



Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання. Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються. На даний час на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

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