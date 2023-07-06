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Новини Війна
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Триває наступальна операція на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 06.07.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 498 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі РФ завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет "Калібр", 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, 3 ракети "Калібр" влучили по місту Львів. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль є 5 загиблих мирних людей та понад 35 - отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Продовжується переміщення на територію Росії підрозділів ЗС Російської Федерації, що проходили підготовку на полігонах Білорусі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, в районах Старих Вирків, Іскрисківщини, Катеринівки, Запсіля Сумської області та Чернещини, Одноробівки та Гоптівки Харківської області.

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На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Зміївка, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на території корпусу дитячого санаторію "Весна", російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів. А в населеному пункті Чумаківка Херсонської області, де російський окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва". Там проведять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби ворога", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+8
якби не випустили кацапів з Криму то не треба б було зараз ці надусилля
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06.07.2023 19:24 Відповісти
+7
короче, знову встановився парітет. Для його подолання потрібна техніка НАТО (і не тільки літаки F16, вони застарілі, а й інша ******* техніка). Тільки хто ж нам дасть ту ******* техніку з-за наявності корупціонерів та касапських шпигунів у владі...
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06.07.2023 19:43 Відповісти
+5
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06.07.2023 20:21 Відповісти
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якби не випустили кацапів з Криму то не треба б було зараз ці надусилля
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06.07.2023 19:24 Відповісти
Зараз час для введення резервів і звільнення ЗАЕС.
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06.07.2023 19:42 Відповісти
А еще лучше не надо было их вообще туда пускать.
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06.07.2023 19:50 Відповісти
Так хто наступа, ми чи вони?
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06.07.2023 19:29 Відповісти
Усі.
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06.07.2023 19:36 Відповісти
короче, знову встановився парітет. Для його подолання потрібна техніка НАТО (і не тільки літаки F16, вони застарілі, а й інша ******* техніка). Тільки хто ж нам дасть ту ******* техніку з-за наявності корупціонерів та касапських шпигунів у владі...
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06.07.2023 19:43 Відповісти
какой паритет, мохнатый? ВСУ взяли Бахмут в оперативное окружение, орки пытаются выйти из него, но их кроют артой.
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06.07.2023 20:24 Відповісти
А хто Вам сказав, що ЗСУ взяли Бахмут в операативне оточення, Маляр чи Резніков? Важко відкрити карту бойових дій і подивитися? Є надія, що візьмуть, але поки цього немає.
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06.07.2023 22:06 Відповісти
Как то странно наступаем - больше чем за месяц одно село освободили.А ведь к наступлению готовились полгода,и такой маленький выхлоп.Я боюсь представить,сколько будет готовится следующее наступление для освобождения очередного села.Но я всё равно верю в ЗСУ,но не верю командыванию.
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06.07.2023 19:47 Відповісти
Одне село??? Біля десяти населених пунктів звільнено і це при відсутності переваги в повітрі, при щільно замінованій і укріпленій обороні кацапні. Це хороший результат, який вдалося досягнути тільки завдяки надзусиллям ЗСУ!
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06.07.2023 19:50 Відповісти
село це де
є церква, ринок, школа. Все інше хутір.
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06.07.2023 20:02 Відповісти
За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне»
Просування вглиб склало 6.5 км. Звільнено 90 квадратних кілометрів.
Да да, гавнякай і далі, про звільний хутір🤦🤦🤦
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06.07.2023 20:42 Відповісти
населений пункт може бути з п'яти хат и селом не бути.
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06.07.2023 22:02 Відповісти
Ну так хто запустив кацапів на цю територію? Хто дав їм можливість вийти з Криму? А ще, хто репетував ще із зими, що як підсохне, то зразу підемо і знищимо ворога, чим його заставили закопатися в три лінії оборони, накопичити **********, літаки, вертольоти і замінувати теритиорію по всому півдню в три слоя під землею?
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06.07.2023 22:09 Відповісти
мені сказала карта
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06.07.2023 22:52 Відповісти
Чувак у тебе проблеми, нормальні люди не розмовляють з картами🤣
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07.07.2023 04:35 Відповісти
нормальні люди відрізняють сарказм алегорію та гіперболу на відміну від тебе, неука.
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07.07.2023 07:33 Відповісти
Москаль открий карту Deepstate и посчитай сколько сел и км освободили...: уже больше територию чем Раися за последние 10 месяцев
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06.07.2023 20:27 Відповісти
Но ни один городок или райцентр вроде Токмака или Полог не был освобождён ,а они имеют более важное значение в военном плане чем какое-нибудь Лобковое или даже те же Пятихатки .Кацапы и то Соледар с Бахмутом сумели за зиму взять
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06.07.2023 21:40 Відповісти
"населений пункт" може бути з п'яти хат и селом не бути.
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06.07.2023 22:03 Відповісти
Я тоже верю в ВСУ, но когда из каждого абдристовича в ОПе, 6 мес, шла непрерывная болтовня про наступление, то чего теперь удивляться? ЗЕ шваль вероятно хотела врага напугать, вот только он не напугался а укреплений понастроил. В тишине такие вещи должны готовиться.
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06.07.2023 21:56 Відповісти
сьогодні якраз попалися старі дані, опубліковані на початку війни. у рашистів було 14 тис одиниць техніки на той час.
а зараз, за даними Орікс, знищено вже 11 тисяч. Так, вони щось там виробляють. але скоро, скоро вони надірвуться, ******. щоб вони горіли всі у пеклі.
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06.07.2023 19:49 Відповісти
утилізація орків продовжується
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06.07.2023 19:51 Відповісти
Менше треба було язиками мести з усіх щілин про контрнаступ.Мов спеціально кричали кацапам-мінуйте все.Я не військова людина,але навіть дитині зрозуміло-хочеш наступати,не попереджай ворога,зненацька бий.Півроку патякали що не треба,дали мокші час укріпитися,а там де треба було кричати,що західної зброї дуже мало- мовчали
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06.07.2023 19:54 Відповісти
Логічно, але не тільки ми кричали а і наші західні партнери.
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06.07.2023 20:04 Відповісти
Триває наступальна операція... прочитав допис, там відбили, там зупинили, там тримають, так чия наступальна операція?
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06.07.2023 20:17 Відповісти
Ти не серіал дивишся на Нетфліксі!!
ЗСУ за час наступу звільнили більше 300 кілометрів квадратних, це більше ніж кацапи в ході зимових наступальних операцій.
Можеш краще, купляй екіп,бери білет з Канади і доводь 🤦
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06.07.2023 20:47 Відповісти
А ти значить залишися в Польщі? Ти коли порівнюєш оті триста кілометрів то порівнюй з усією окупованою територією яку РФ захопила за два тижні. Ці нещасні триста кілометрів всого лише похибка в наступі й обороні. В цілому ЗСУ за місяць наступу взагалі не просунулись.
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06.07.2023 21:32 Відповісти
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06.07.2023 20:21 Відповісти
А на Луганщині чиї "тривають наступальні дії?
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06.07.2023 20:54 Відповісти
Скільки ж їбанатів, пардон за мій французький, які читають про москалів, що намагаються хоч якось роздрібнити наші контрнаступаючі сили шляхом рандомних атак, після чого починають типове скиглення "А чому це вони наступають, шо за зрада така, це наш контраступ чи росії?!!!111"
Хочеться вірити, що це просто тупі кацапи, але ж і у нас вистачає таких корисних дурнів та панікерів
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06.07.2023 21:04 Відповісти
Це не скиглення,а факт.Мы такими темпами и за 10 лет не сможем освободить оккупированные земли.Или тебя устраивает бесконечная война?
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06.07.2023 22:58 Відповісти
Засуньте свій "факт" в одне місце і може таки включіть свої мізки і зрозумійте, що прогрес іде не лінійно. Херсон теж повільно йшов, поки ми їх не додавили, після чого посипався весь фронт. В нашого війська не стоїть задача фізично зайти до кожного села і покласти там купу людей. Головне - перерізати важливі шляхи і стратегічні точки, після чого москалям залишатися там буде повним самогубством. Подивіться на ту ж Нормандію і як там теж повільно все йшло місяцями, поки водночас все в німців не повалилося.
Бєсконєчная война? А шо ти пропонуєш нам, Сірожа? Наші війська виснажують москалів, водночас намагаючись зберегти життя та ресурси. Якщо вас це не влаштовує і дуже мєдлєнно - автомат в руки і на фронт
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07.07.2023 00:55 Відповісти
 
 