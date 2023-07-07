Росіяни зосереджують зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулося 20 боєзіткнень, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 07 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу "Shahed". Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області. У той же час, противник провів артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника".

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