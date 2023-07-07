60 сімей втратили житло через російський ракетний удар по Львову, - Садовий

Через російські ракетні обстріли Львова близько 60 сімей втратили житло.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відбудуємо знищений будинок, який є памʼяткою архітектури. Але це буде не завтра. Кожен, кому потрібне житло, отримає компенсацію для тимчасової оренди квартири. Місто допоможе знайти квартиру для тимчасового проживання", - сказав Садовий.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів за допомоги ракет "Калібр". Сили ППО збили 7 з 10 випущених ракет. Внаслідок влучання у Львові зруйновано один житловий будинок і пошкоджено понад 30. Загинули 10 людей. В місті оголосили дводенну жалобу.