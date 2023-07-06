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У Львові оголошено дводенну жалобу, - Садовий

львів

У Львові оголошено дводенну жалобу в пам’ять про загиблих в наслідок ракетної атаки на місто.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих в наслідок ракетної атаки на місто. Вічна пам’ять", - зазначив він. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Також читайте: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34, - ОВА

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Також читайте: У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

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Львів (3091) обстріл (29206) жалоба (170) жертви (1817)


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06.07.2023 12:26 Відповісти
Ось цікаво, чи буде інтерв'ю медикині стосовно зачинених сховищ?

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06.07.2023 12:29 Відповісти
Садовий піарщик та @удак! Щур, який виліз на вкрадених з Львівтеплоенерго грошах. У межах міста крав та краде без міри, друг яника, як він його у Криму із днем народження щиро вітав...
Цікаво, а йому теж дадуть тільки догану за укриття як Кличкові та Попкові?
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06.07.2023 12:37 Відповісти
ОСТАННЯ АФЕРА Андрія Садового("Долі")-
ЧЕРЕЗ ВИКОНКОМ (НЕЗАКОННО)протягнув кредит більш як на 1 млрд грн

на Львівтеплоенерго
на Львівводоканал
на Львівавтодор..
інші ЛКП ((
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06.07.2023 12:55 Відповісти
 
 