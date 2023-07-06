У Львові оголошено дводенну жалобу, - Садовий

У Львові оголошено дводенну жалобу в пам’ять про загиблих в наслідок ракетної атаки на місто.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих в наслідок ракетної атаки на місто. Вічна пам’ять", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

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За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

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