Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34, - ОВА

Внаслідок обстрілу Львова пошкоджено близько 30 будинків та понад 50 автівок.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Львів. Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Співчуття рідним. Постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.



Львівський район. Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.



Золочівський район. Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

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