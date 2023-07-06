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Новини Війна
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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34, - ОВА

львів

Внаслідок обстрілу Львова пошкоджено близько 30 будинків та понад 50 автівок.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Львів. Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Співчуття рідним. Постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Львівський район. Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

Золочівський район. Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила атаку РФ на Львів: Прийде день відповідальності за мерзенні дії

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Також читайте: Кількість поранених внаслідок ракетного удару військ РФ по Львову зросла до 32, серед них дитина, - МВС

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+4
Дякуємо тобі, оманський щуряка за нашу зброю, яку ти закатав у асфальт...
Ти та твоя аморальна антидержавна промоскальська шобла має за все відповісти!!!

"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський 18.02.2022. Джерело:
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06.07.2023 10:28 Відповісти
+3
А хто для вас Президент?
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06.07.2023 09:58 Відповісти
+3
Козицький не афішує це, але він - також "слуга народу". Доречно було б львів'янам запитати у ньог про його ставлення до зеленої гниди як до президента, перераховуючи всі його досягення щодо здачі України кацапам.
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06.07.2023 10:02 Відповісти
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А хто для вас Президент?
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06.07.2023 09:58 Відповісти
Для мене президент той хто вболіває за Україну, а не руйнує її.
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06.07.2023 10:13 Відповісти
Якесь довге прізвище у вашого Прєзіка.
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06.07.2023 10:23 Відповісти
Висновок -- у Львові ПВО нема ! Зовсім !!!
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06.07.2023 09:52 Відповісти
висновок - ви ідіот
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06.07.2023 12:00 Відповісти
Козицький не афішує це, але він - також "слуга народу". Доречно було б львів'янам запитати у ньог про його ставлення до зеленої гниди як до президента, перераховуючи всі його досягення щодо здачі України кацапам.
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06.07.2023 10:02 Відповісти
Дякуємо тобі, оманський щуряка за нашу зброю, яку ти закатав у асфальт...
Ти та твоя аморальна антидержавна промоскальська шобла має за все відповісти!!!

"Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський 18.02.2022. Джерело:
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06.07.2023 10:28 Відповісти
Хто такий власне Козицький? Незрозуміла його діяльність як начальника обласної адміністрації. Він не військовий, має освіту лікаря (!!!), працював в енергетичних компаніях (Укрнафтогазінвест, Прикарпатська енергетична компанія), прокладці "Еко-Оптіма". Зате Голова Львівської обласної організації партії "Слуга народу (якого?)". Спитати з нього за ППО - марна справа.
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06.07.2023 10:42 Відповісти
Кацапи підораси.
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06.07.2023 11:01 Відповісти
 
 