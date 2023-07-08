Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту, - ISW

Підрозділи ЗСУ 7 липня досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Як зазначається, геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, вказують, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмуту). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмуту і продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

"Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмуту", - нагадує ISW.

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Речник українського Генштабу Андрій Ковальов додав, що ЗСУ також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмуту). Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей.