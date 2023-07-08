УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 152 16

Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту, - ISW

бахмут

Підрозділи ЗСУ 7 липня досягли тактично значних успіхів у районі Бахмуту Донецької області та продовжили контрнаступальні операції як мінімум на трьох інших ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Як зазначається, геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, вказують, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмуту). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмуту і продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

"Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмуту", - нагадує ISW.

Також читайте: На Бахмутському напрямку є просування, повернуто раніше окуповані території, - Сирський

Речник українського Генштабу Андрій Ковальов додав, що ЗСУ також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмуту). Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Автор: 

бойові дії (4092) Бахмут (1562) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Цікаво інформація подається: поки ЗСУ стікаючи кров"ю стримували кацапню та вибивали її з Полісся й під Балаклеєю - "на слуху" був Залужний Коли пішов частковий перелом та ЗСУ стали поступово повертать окуповані території - Залужний щез із новин Наче й нема його Зате Сирського пруть "затичкою у всіх дірках"!!!
Це нагадує подібний факт з історії І Світової у Франції : Всі тяготи війни (захист Парижа, битву на Соммі, "Верденську м"ясорубку", виніс на собі "папа Жоффр" (маршал Франції) Коли у війні намітився переможний перелом - Жоффра усунули з посади і на передній план вийшли Фош та Петен І у підсумку саме вони були проголошені у Франції "переможцями" А про Жоффра "забули" (Петен пізніше підписував капітуляцію Франції у 1940-му та управляв колабораційним урядом що співробітничав з нацистами)
Доволі "прозора" аналогія!!!
показати весь коментар
08.07.2023 07:50 Відповісти
+6
показати весь коментар
08.07.2023 07:38 Відповісти
+5
Кохайтесь чорнобриві
Та не з москалями
Бо москалі злії люди
Роблять лихо з вами.
показати весь коментар
08.07.2023 07:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2023 07:38 Відповісти
Кохайтесь чорнобриві
Та не з москалями
Бо москалі злії люди
Роблять лихо з вами.
показати весь коментар
08.07.2023 07:43 Відповісти
Цікаво інформація подається: поки ЗСУ стікаючи кров"ю стримували кацапню та вибивали її з Полісся й під Балаклеєю - "на слуху" був Залужний Коли пішов частковий перелом та ЗСУ стали поступово повертать окуповані території - Залужний щез із новин Наче й нема його Зате Сирського пруть "затичкою у всіх дірках"!!!
Це нагадує подібний факт з історії І Світової у Франції : Всі тяготи війни (захист Парижа, битву на Соммі, "Верденську м"ясорубку", виніс на собі "папа Жоффр" (маршал Франції) Коли у війні намітився переможний перелом - Жоффра усунули з посади і на передній план вийшли Фош та Петен І у підсумку саме вони були проголошені у Франції "переможцями" А про Жоффра "забули" (Петен пізніше підписував капітуляцію Франції у 1940-му та управляв колабораційним урядом що співробітничав з нацистами)
Доволі "прозора" аналогія!!!
показати весь коментар
08.07.2023 07:50 Відповісти
Надіюсь це всього лиш бажання ОПи знизити рейтинг Залужного, в перспективі.
показати весь коментар
08.07.2023 09:33 Відповісти
Ви відео Залужного з Запоріжжя бачили? Там він з Сирським і обіймає його щиро, а не з відразою. Дайте Залужному спокійно працювати в Штабі, а Сирському на своїй ділянці фронту. Кожний робить свою справу
показати весь коментар
08.07.2023 09:39 Відповісти
Порошенко теж колись Путіну руку потискав на "протокольній" зустічі (за що його "ЗЕ-гниддя" до цих пір лайном поливає) І тут мова не у Сирському, а у "ЗЕ-шоблі" яка пробує культивувать у Сирському замашки Наполеона і "незаслужено затертого" Залужним - протиставляючи їх один одному
показати весь коментар
08.07.2023 09:45 Відповісти
Ніхто нікого не затирає. Повторюсь один в Штабі інший на фронті. Повага має бути до обох. До речі, вираз обличчя Порошенко з ботоксним і вираз обличчя Залужного це різні речі. Досить шукати зраду в ЗСУ. Поки верховний в новій відпустці, ЗСУ іде вперед. Під командуванням цих Генералів
показати весь коментар
08.07.2023 10:00 Відповісти
Я не "шукаю зраду в ЗСУ" Я вказую на "зраду на Банковій" де стараються цих двох "зіткнуть лобами" Уважніше треба читать мною написане!
показати весь коментар
08.07.2023 11:30 Відповісти
Шановна пані Валентина, цьому "Яру" тільки і розваги, що шукати зраду серед українського керівництва, аякже, так зразу і побачать самого на фоні відомих імен. Що це - не на часі, про те пан не думає, аби скоріше, аби бути у перших...
показати весь коментар
08.07.2023 17:28 Відповісти
Сирський командувач СВ,третя людина після Головкому ЗСУ

і НачГШ,має повне право висвітлювати події на всіх фронтах,що і робить
показати весь коментар
08.07.2023 12:56 Відповісти
І що далі? Я пишу не про "висвітлювання подій на фронті Сирським"! Я пишу про "висвітлювання фігури Сирського на противагу Залужному" яке проводить Банкова
показати весь коментар
08.07.2023 13:02 Відповісти
Залужний - освічена, скромна, відповідальна людина, і йому не личить постійно "світитися"...Але треба ж комусь із вищого генералітету ЗСУ висвітлювати події на фронтах,.. а комСВ якраз постійно перебуває на передньому краї
показати весь коментар
08.07.2023 13:16 Відповісти
Я одного зрозуміть не можу: Ти "не здатен зрозуміть" мною сказане чи "не хочеш зрозуміть"? Якщо не здатен - то твої проблеми А якщо не хочеш - то я тобі не "тлумач"!
показати весь коментар
08.07.2023 13:19 Відповісти
Та зрозуміло, що ви маєте на увазі; - піар Банкової комСВ і затемнення Главкома ЗСУ
показати весь коментар
08.07.2023 13:29 Відповісти
Так чого ж ти мені "мізки довбеш"?
показати весь коментар
08.07.2023 15:16 Відповісти
 
 