УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8685 відвідувачів онлайн
Новини
3 489 24

У світі знищено всі заявлені запаси хімічної зброї, - ОЗХЗ

зброя,костюм,захист,хімічна,хімзахист,хімзброя,хімкостюм,хімічний

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила знищення останніх запасів хімічної зброї, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Організацію із заборони хімічної зброї.

"Останній відомий хімічний боєзапас був безповоротно знищений у США вчора, 7 липня", - підтвердила ОЗХЗ.

"Це найважливіший крок на шляху до виконання місії ОЗХЗ щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", – заявив гендиректор організації Фернандо Аріас.

ОЗХЗ підтвердила знищення понад 72 тисяч тонн накопиченої хімічної зброї у всьому світі після набрання чинності Конвенцією про хімічну зброю (КХВ) у 1997 році, зазначає організація. Угода забороняє виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї. Наразі учасниками Конвенції є 193 країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США стурбовані, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні, - Politico

З моменту свого заснування ОЗХЗ перевірила знищення 72 304,34 метричних тонн хімічної зброї, про яку заявили країни з усього світу.

Президент США Джо Байден, який також оголосив про ліквідацію хімічної зброї на території країни, закликав інші країни також приєднатися до Конвенції (зокрема, її не підписали Єгипет, Південний Судан та Північна Корея). Також Байден закликав Росію та Сирію "повернутися до дотримання КХЗ та визнати свої незаявлені програми, які використовувалися для зухвалих злодіянь та атак".

Читайте: Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ

Нагадаємо, Росія та Сирія неодноразово заперечували використання хімічної зброї. Москва відзвітувала про знищення всіх російських запасів хімзброї у вересні 2017 року. У 2020 році ОЗХЗ підтвердила, що опозиційного російського політика Олексія Навального отруїли отрутою "Новачок" – аналогічною тій, якою отруїли Скрипалів у 2018 р.

Як повідомлялося раніше, речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що російські війська застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їх використання заборонено міжнародними конвенціями. Також на Бахмутському напрямку російські війська дедалі частіше вдаються до застосування хімічної зброї. Попередньо йдеться про люїзит.

Автор: 

знищення (8265) хімічна зброя (363) ОЗХЗ (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Поправка: в цивілізованому світі.
показати весь коментар
08.07.2023 09:52 Відповісти
+12
Не смішіть! В рашці хім зброї ще нємєряно, а також у країнах-диктатурах!
показати весь коментар
08.07.2023 09:55 Відповісти
+8
А звідки тоді на фронті взялися хімічні **********, які нашим хлопцям на голови падають? Пишуть що є підозра на "люїзіт"
показати весь коментар
08.07.2023 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поправка: в цивілізованому світі.
показати весь коментар
08.07.2023 09:52 Відповісти
А звідки тоді на фронті взялися хімічні **********, які нашим хлопцям на голови падають? Пишуть що є підозра на "люїзіт"
показати весь коментар
08.07.2023 09:53 Відповісти
Кацапи не дотримуються тих конвенцій, і ''хімії'' в них багато.
показати весь коментар
08.07.2023 09:56 Відповісти
Ключове слово "заявлені"!
показати весь коментар
08.07.2023 11:26 Відповісти
Ось так і вимальовується ''вісь зла''
показати весь коментар
08.07.2023 09:55 Відповісти
Не смішіть! В рашці хім зброї ще нємєряно, а також у країнах-диктатурах!
показати весь коментар
08.07.2023 09:55 Відповісти
ще одна лох-організація .
показати весь коментар
08.07.2023 09:55 Відповісти
"Останній відомий хімічний боєзапас був безповоротно знищений у США вчора, 7 липня", - підтвердила ОЗХЗ. Джерело:
====
Це те що підтвердила ОЗХЗ. Про кацапів мова не йдеться.
показати весь коментар
08.07.2023 09:56 Відповісти
А кацапня чим трує наших хлопців??? 🤬🤬🤬
показати весь коментар
08.07.2023 09:56 Відповісти
А *********** в курсе, что они тоже, типа уничтожили свое ХО? Сомневаюсь.
показати весь коментар
08.07.2023 09:56 Відповісти
отчего ж так смердит из кацапии?
показати весь коментар
08.07.2023 09:57 Відповісти
Тож ОЗХЗ має самоліквідуватись, бо нема більше хімічної зброї...
Але ці свинки продовжують чавкати бюджети...
показати весь коментар
08.07.2023 10:00 Відповісти
Eta kak karupciu pobedit v adnom gorode 🤣
показати весь коментар
08.07.2023 10:01 Відповісти
Так, залишилися лише незаявлені запаси. І скільки їх, ніхто не знає.
показати весь коментар
08.07.2023 10:03 Відповісти
Я дивлюся, що багато дописувачів коментарів під цією новиною згадують роzzію, щоб її шляк трафив. А саме - що там є хімзброя. Я так розумію, що статтю ви читали сракою?
показати весь коментар
08.07.2023 10:13 Відповісти
В статті також вказано "Москва відзвітувала про знищення всіх російських запасів хімзброї у вересні 2017 року."
показати весь коментар
08.07.2023 11:21 Відповісти
Що, є такі наївні люди, які вірять москалям, що вони знищили хімічну зброю і відмовилися від її використання?
показати весь коментар
08.07.2023 10:14 Відповісти
ХАЛВА ... ХАЛВА ...
показати весь коментар
08.07.2023 10:20 Відповісти
а "Новічок" це хімічна зброя?! це просто отруйна речовина, яку можна купити в будь-якій шахті?
показати весь коментар
08.07.2023 10:33 Відповісти
Ключевое слово-"заявленые"...а НЕзаявленые?Мордор сначала "уничтожал" их в Сирии,теперь в Украине....
показати весь коментар
08.07.2023 10:56 Відповісти
А в Сирії кацапи побутовим дихлофосом людей труїли?
показати весь коментар
08.07.2023 11:11 Відповісти
Всі міжнародні організації - ніщо більше ніж місця працевлаштування нероб і пустоговорильні!
показати весь коментар
08.07.2023 11:44 Відповісти
Ця заява виглядає так само смішно, як висер Зеленського про подолання корупції в Україні на топ рівні 😂
показати весь коментар
08.07.2023 12:50 Відповісти
 
 