У світі знищено всі заявлені запаси хімічної зброї, - ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила знищення останніх запасів хімічної зброї, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Організацію із заборони хімічної зброї.

"Останній відомий хімічний боєзапас був безповоротно знищений у США вчора, 7 липня", - підтвердила ОЗХЗ.

"Це найважливіший крок на шляху до виконання місії ОЗХЗ щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", – заявив гендиректор організації Фернандо Аріас.

ОЗХЗ підтвердила знищення понад 72 тисяч тонн накопиченої хімічної зброї у всьому світі після набрання чинності Конвенцією про хімічну зброю (КХВ) у 1997 році, зазначає організація. Угода забороняє виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї. Наразі учасниками Конвенції є 193 країни.

З моменту свого заснування ОЗХЗ перевірила знищення 72 304,34 метричних тонн хімічної зброї, про яку заявили країни з усього світу.

Президент США Джо Байден, який також оголосив про ліквідацію хімічної зброї на території країни, закликав інші країни також приєднатися до Конвенції (зокрема, її не підписали Єгипет, Південний Судан та Північна Корея). Також Байден закликав Росію та Сирію "повернутися до дотримання КХЗ та визнати свої незаявлені програми, які використовувалися для зухвалих злодіянь та атак".

Нагадаємо, Росія та Сирія неодноразово заперечували використання хімічної зброї. Москва відзвітувала про знищення всіх російських запасів хімзброї у вересні 2017 року. У 2020 році ОЗХЗ підтвердила, що опозиційного російського політика Олексія Навального отруїли отрутою "Новачок" – аналогічною тій, якою отруїли Скрипалів у 2018 р.

Як повідомлялося раніше, речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що російські війська застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їх використання заборонено міжнародними конвенціями. Також на Бахмутському напрямку російські війська дедалі частіше вдаються до застосування хімічної зброї. Попередньо йдеться про люїзит.